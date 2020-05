Polska przygotowuje się do III etapu luzowania obostrzeń, wprowadzonych w ramach walki z pandemią koronawirusa: od najbliższego poniedziałku otwarte mogą być m.in. restauracje, bary, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski alarmował jednak w Porannej rozmowie w RMF FM, że Polacy - czując się bezpieczniej - zapominają o zachowywaniu społecznego dystansu, lekceważą obowiązek noszenia maseczek. "To jest złe. (...) My możemy znosić obostrzenia, ale - jak widzimy na przykładzie Seulu - jeżeli nie stosujemy się do zasad dystansowania, to niestety jeden człowiek potrafi zarazić 100 innych" - ostrzegał. Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi o 17 469 potwierdzonych zakażeniach i 869 ofiarach śmiertelnych. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 265 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i śmierci 8 chorych, ale także o 286 nowych ozdrowieńcach.

