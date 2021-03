​Kontrole sanitarne, które trwają od lutego na granicach z Czechami i ze Słowacją, od dziś będą też prowadzone na pozostałych lądowych granicach Polski stanowiących wewnętrzne granice Unii Europejskiej, czyli z Niemcami i z Litwą. Wjeżdżających do Polski weryfikować będą patrole. Przywódcy 23 krajów i Światowa Organizacja Zdrowia poparli pomysł stworzenia międzynarodowego traktatu, który pomógłby światu poradzić sobie z przyszłymi zagrożeniami zdrowotnymi, takimi jak pandemia koronawirusa. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Maseczka ochronna na Placu Czerwonym w Moskwie / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

05:10 Ponad 20 państw popiera "antycovidowy" traktat

Przywódcy 23 krajów i Światowa Organizacja Zdrowia poparli pomysł stworzenia międzynarodowego traktatu, który pomógłby światu poradzić sobie z przyszłymi zagrożeniami zdrowotnymi, takimi jak pandemia koronawirusa.



Pomysł takiego dokumentu, który zapewniłby powszechny i sprawiedliwy dostęp do szczepionek, leków i diagnostyki pandemii, przedstawił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na szczycie G20 w listopadzie ubiegłego roku. Teraz uzyskał on formalne poparcie przywódców Fidżi, Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Rwandy, Kenii, Francji, Niemiec, Grecji, Korei, Chile, Kostaryki, Albanii, RPA, Trynidadu i Tobago, Holandii, Tunezji, Senegal, Hiszpania, Norwegia, Serbia, Indonezja, Ukraina i WHO.



"Będą inne pandemie i inne poważne katastrofy zdrowotne. Żaden pojedynczy rząd czy wielostronna agencja nie poradzi sobie w pojedynkę z tym zagrożeniem" - napisali przywódcy we wspólnej deklaracji. "Uważamy, że narody powinny wspólnie pracować nad nowym międzynarodowym traktatem dotyczącym gotowości i reagowania na pandemię" - stwierdzili.



Ich zdaniem głównym celem takiego traktatu byłoby wzmocnienie odporności świata na przyszłe pandemie poprzez lepsze systemy ostrzegania, wymianę danych, badania oraz produkcję i dystrybucję szczepionek, leków, diagnostyki i sprzętu ochrony osobistej.



"Jesteśmy przekonani, że jako przywódcy narodów i instytucji międzynarodowych jesteśmy odpowiedzialni za to, aby świat wyciągnął wnioski z pandemii Covid-19" - napisali przywódcy 23 państw i Światowej Organizacji Zdrowia.





05:05 Kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą

Kontrole sanitarne, które trwają od lutego na granicach z Czechami i ze Słowacją, od wtorku będą też prowadzone na pozostałych lądowych granicach Polski stanowiących wewnętrzne granice Unii Europejskiej, czyli z Niemcami i z Litwą. Wjeżdżających do Polski weryfikować będą patrole.



Wszyscy podróżujący do Polski, każdego rodzaju transportem, podlegać będą obowiązkowej kwarantannie. Przybywających ze strefy Schengen z kwarantanny zwolni m.in. negatywny test na obecność koronawirusa nie starszy niż 48 godzin. Test nie zwolni z kwarantanny podróżujących z kraju spoza strefy Schengen, w którym go wykonają.



Dotychczas na kwarantannę kierowano osoby przekraczające polską granicę stanowiącą granicę zewnętrzną UE oraz przekraczające granicę wewnętrzną UE podróżujące transportem zbiorowym.