Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 16 tysięcy. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 210 nowych zakażeniach i trzech ofiarach śmiertelnych. W Stanach Zjednoczonych w ciągu 24 godzin zmarło 776 zakażonych koronawirusem. Równocześnie rzecznik wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a zdementował medialne doniesienia o tym, że polityk - w którego otoczeniu wykryto przypadki infekcji SARS-CoV-2 - poddał się kwarantannie. W Chinach z kolei - gdzie rozpoczęła się globalna pandemia - Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała o 17 nowych zakażeniach: to najwyższy dobowy przyrost liczby infekcji w tym kraju od 28 kwietnia.

W Polsce odnotowano do tej pory 16 206 przypadków zakażenia koronawirusem. 803 chorych zmarło. Wyzdrowiało natomiast 5 816 zakażonych.

W ciągu ostatniej doby wykonanych zostało w naszym kraju 16 300 testów na obecność koronawirusa.

Na całym świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono już u ponad 4,1 mln ludzi.

Najwięcej zakażeń potwierdzono w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Rosji.

Zaburzenia smaku i węchu, bóle głowy i mięśni oraz dreszcze zostały dopisane w oficjalnych wytycznych południowokoreańskiej służby zdrowia do listy najważniejszych objawów klinicznych zakażenia SARS-CoV-2.

16:25 WIELKA BRYTANIA

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zmarło z powodu koronawirusa 210 osób: to - jak podało brytyjskie ministerstwo zdrowia - najniższy dobowy bilans przypadków śmiertelnych od 26 marca.

Bilans obejmuje 24 godziny między 17:00 w sobotę a 17:00 w niedzielę. Zwraca się jednak uwagę, że niższa liczba zgonów jest - podobnie w dwóch poprzednich dniach - do pewnego stopnia spowodowana faktem, że w weekendy potwierdzanie zakażenia koronawirusem jako przyczyny zgonu odbywa się często z opóźnieniem.

Najnowsze dane oznaczają, że całkowita liczba ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 na Wyspach wzrosła do 32 065.

16:00 Mężczyźni bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem

W organizmie mężczyzn jest więcej enzymu kluczowego dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, dlatego częściej niż kobiety ulegają oni infekcji - wykazały opublikowane w poniedziałek międzynarodowe badania specjalistów europejskich.

Z tych samych obserwacji wynika, że chorzy nie powinni odstawiać leków nazywanych inhibitorami ACE.

Chodzi o enzym konwertazy angiotenzyny 2 (ACE2), występujący w sercu oraz w innych narządach, na przykład w płucach i nerkach oraz nabłonku naczyń krwionośnych. Podejrzewa się, że dzięki niemu koronawirus SARS-CoV-2 wnika do dróg oddechowych. ACE2 jest receptorem na powierzchni komórek, za pośrednictwem których może on wniknąć do ich wnętrza i zacząć się rozmnażać.





15:57 Pracownicy niewykwalifikowani częściej umierają

Mężczyźni wykonujący prace wymagające niskich kwalifikacji są najbardziej narażeni na ryzyko śmierci z powodu Covid-19, a największy odsetek zgonów zanotowano wśród pracowników ochrony, taksówkarzy i kucharzy - podał w poniedziałek brytyjski urzędu statystyczny ONS.

ONS przeanalizował 2494 zgonów z powodu koronawirusa, które do 20 kwietnia miały miejsce w Anglii i Walii wśród osób w wieku 20-64 lata. W tej grupie wiekowej odsetek zgonów wśród mężczyzn wynosi 9,9 na każde 100 tys. i jest prawie dwukrotnie wyższy niż wśród kobiet, gdzie jest to 5,2.

15:52 Rosja: 12 maja powrót do pracy

Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował w poniedziałek, że od 12 maja w kraju zakończą się dni wolne od pracy wprowadzone w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Zaznaczył przy tym, że "nie kończy się walka z epidemią".

Zwracając się do obywateli Putin powiedział, że dni wolne od pracy, które trwały od 30 marca "pozwoliły na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii".

15:44 Singapur

Władze Singapuru potwierdziły w poniedziałek 486 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększa łączną liczbę infekcji w kraju do 23 822 - to najwięcej zakażeń w Azji po Chinach, Indiach i Pakistanie. Od początku epidemii zmarło w Singapurze 20 osób.

Ministerstwo zdrowia Singapuru poinformowało, że liczba nowych zakażeń - najmniejsza od tygodnia - może być zaniżona, ze względu na mniejszą liczbę wykonanych testów w związku z koniecznością zweryfikowania danych z jednego laboratorium, w którym badania wykazały 33 fałszywe przypadki infekcji.

15:39 Oświęcim: Wszyscy pracownicy szpitala badani na koronawirusa

Wszyscy pracownicy szpitala powiatowego w Oświęcimiu zostaną poddani testowi na obecność koronawirusa. Ma to związek z potwierdzeniem Sars-Cov-2 u czterech pracowników SOR. W weekend pobrano wymazy od 240 osób. Ich wyniki są ujemne - podał w poniedziałek szpital.

"Od soboty SOR jest zamknięty. Pozostali pracownicy objęci są kwarantanną. Zostały pobrane od nich wymazy. Na dziś nie mamy pozytywnego wyniku. Dyrekcja szpitala podjęła też decyzję o kontrolnym pobraniu wymazów od wszystkich pracowników szpitala. Pobrano ich już 240. Większość została sprawdzona - wyniki są negatywne. Wciąż pobierane są kolejne. Czekamy na wyniki" - powiedziała rzecznik szpitala powiatowego Magdalena Foks.

15:31 TPN zaostrzy restrykcje

Bardziej restrykcyjne przestrzeganie limitów wejść na tatrzańskie szlaki, a także obowiązek izolacji społecznej zapowiada dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.

Pierwszy weekend, kiedy znów turyści mogli poruszać się swobodnie po Tatrach pokazał, że nie są przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa.

"Niestety obserwacje, jeżeli chodzi o zachowania turystów, nie napawają optymizmem. Turyści gromadzą się, siedzą wspólnie przy ławostołach. To, co budzi nasze największe zaniepokojenie i potwierdza to policja, to jest kwestia przestrzegania obowiązku noszenia maseczek. O ile nie ma takiego obowiązku na szlakach turystycznych, to już ten obowiązek istnieje zarówno na parkingach, jak i w punktach sprzedaży biletów. Nas to niepokoi z tego powodu, ponieważ znamy przypadki z Europy gdzie właśnie takie miasteczka turystyczne jak Zakopane były ogniskiem zachorowań" - podkreśla Ziobrowski.

Także zakopiańska policja zapowiada bardziej rygorystyczne sprawdzanie zasłaniania twarzy.

Z obserwacji wynika, ze nawet 90 proc. turystów nie przestrzega go.

15:23 Mobilne punkty testowania

W całym kraju ruszyło 125 punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2, zwanych drive-thru - poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.

W jedenastym dniu kwarantanny osoby, które na niej przebywają, otrzymują SMS-a informującego o możliwości wykonania bezpłatnego testu na obecność koronawirusa. Badanie będzie można wykonać następnego dnia, czyli w dwunastej dobie kwarantanny w specjalnie utworzonych punktach pobrań.

Pobranie wymazu w całości finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ, ryczałt za co najmniej dwugodzinną działalność punktu pobrań w ciągu dnia wynosi 300 zł za dobę i 21 zł za każde pobranie od pacjenta przebywającego na obowiązkowej kwarantannie.

15:18 Hiszpania łagodzi obostrzenia

Jedenaście z 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii rozpoczęło w poniedziałek pierwszą fazę łagodzenia obowiązujących w kraju restrykcji dotyczących korzystania z przestrzeni publicznej. Zostały one nałożone w połowie marca w związku z epidemią koronawirusa.

Z szacunków rządu Pedra Sancheza wynika, że wejście w pierwszą fazę planu znoszenia restrykcji objęło regiony, w których mieszka ponad 51 proc. z 47 mln obywateli Hiszpanii.

Od poniedziałku dozwolone zostały zgromadzenia do 10 osób, przywrócona w pełni działalność obiektów handlu i usług o powierzchni poniżej 400 metrów kwadratowych, a także lokali gastronomicznych. Liczba wykorzystywanych w nich miejsc siedzących nie może być jednak większa niż 50 proc.

15:12 Rosja: Masowe zakażenia po próbie defilady 9 maja

Według rosyjskiego portalu internetowego Projekt, 376 żołnierzy i kursantów uczelni wojskowych zakaziło się koronawirusem podczas prób przed defiladą 9 maja w Moskwie, która ostatecznie się nie odbyła. Ministerstwo obrony Rosji nie skomentowało tych doniesień.

Portal powołuje się na samych kursantów oraz krewnych i znajomych żołnierzy. Z zebranych danych wynika, że infekcję potwierdzono u żołnierzy i kursantów co najmniej sześciu jednostek i uczelni wojskowych, które były zaangażowane w próby defilady.

15:08 Francja otwiera granice dla pracowników sezonowych

Aby ratować swoje sadownictwo Francja otwiera granice dla pracowników sezonowych z krajów UE. Jak powiedzieli PAP przedstawiciele związków rolniczych liczą oni m.in. na pracowników z Polski. Dziennik "Le Figaro" ocenia w poniedziałek, że branży brakuje 80 tys. ludzi.

Dyrektor w zrzeszającej sadowników organizacji ANPP Josselin Saint-Raymond powiedział, że nowe dyrektywy w sprawie zagranicznych pracowników sezonowych wchodzą w życie od poniedziałku, ale "problemem jest to, jak ich sprowadzić".

Nie jest on pewny na jakich zasadach możliwy jest tranzyt przez Czechy, Niemcy i ewentualnie Belgię, gdyż przez te kraje prowadzą wszystkie trasy między Polską a Francją.

15:02 Kielce: 99 procent rabatu na restauracyjne ogródki

Prezydent Kielc proponuje wprowadzenie 99-procentowego rabatu dla przedsiębiorców na uruchomienie ogródka letniego. Chcemy wyjść naprzeciw restauratorom; dla wielu z nich to być albo nie być - powiedział Bogdan Wenta.

Wenta zwrócił uwagę, że ogródki letnie w okresie wakacyjnym cieszą się wielką popularnością. Podkreślił, że w znaczny sposób ożywiają miasto, a w związku z aktualną sytuacją i stanem epidemii, działalność restauratorów została w znaczący sposób ograniczona.





14:56 Śląsk: 13 mobilnych punktów pobrań

W woj. śląskim przygotowano 13 punktów, w których osoby pozostające na kwarantannie mogą bezpłatnie wykonać ponowny wymaz na koronawirusa - poinformował w poniedziałek NFZ, który finansuje to świadczenie.

Do śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zgłosiło się 13 podmiotów gotowych do realizacji takich świadczeń. Część z nich to szpitale zakaźne jednoimienne lub placówki z oddziałami zakaźnymi, które już leczą pacjentów chorych na COVID-19.





14:51 Portugalia: Pracownicy chcą pracować zdalnie po pandemii

Większość pracowników wykonujących zdalnie swoje zadania zawodowe nie chce opuszczać domowego zacisza po zakończeniu epidemii koronawirusa - wynika z badania przeprowadzonego w Portugalii.

Studium przeprowadzone na początku maja przez firmę Fixando, prowadzącą internetowe biuro pośrednictwa pracy, dowodzi, że już 65 proc. mieszkańców Portugalii, którzy od marca pracują zdalnie, chce kontynuować wykonywanie zadań poza biurem.

Inne badania publikowane w kwietniu dowodziły, że liczba Portugalczyków skorych do pracy zdalnej sięga 51-55 proc.





14:45 Kolejne zakażenia w DPS-ie

Do 71 wzrosła liczba osób z koronawirusem wśród podopiecznych i pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na Dolnym Śląsku.

21 osób trafiło do szpitala zakaźnego we Wrocławiu. Pozostali podopieczni przebywają w izolacji na terenie placówki.



Pierwsze zakażenie koronawirusem potwierdzono tam pod koniec kwietnia.





14:41 Białoruś

W ciągu minionej doby na Białorusi stwierdzono 933 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, cztery osoby zmarły - podało w poniedziałek w komunikacie ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku epidemii Covid-19 na Białorusi zaraziło się już prawie 24 tys. osób.

Przyrosty dobowe na poziomie powyżej 900 przypadków utrzymują się na Białorusi od 6 maja.

W ciągu minionej doby zmarły cztery osoby zakażone koronawirusem; tym samym od początku epidemii odnotowano 135 zgonów na Covid-19.





14:32 Kurczy się rynek dóbr luksusowych

Z powodu kryzysu wywołanego koronawirusem rynek dóbr luksusowych może w tym roku skurczyć się o 20-35 proc. - ocenia Bain & Company. Powrót do wyników z 2019 r. nastąpi w 2022 lub 2023 r.; udział Chin w tym sektorze sięgnie prawie 50 proc. do 2025 r. - wskazują eksperci.

"W związku z kryzysem związanym z Covid-19, mocno ucierpi branża produktów luksusowych. W obliczu globalnego załamania gospodarczego spowodowanego licznymi ograniczeniami na kluczowych rynkach, branża luksusowa stoi przed bezprecedensowym wyzwaniem" - czytamy w najnowszym raporcie "Bain & Company Luxury Study 2020 Spring Update", przygotowanym we współpracy z Fondazione Altagamma - fundacją branżową włoskich producentów dóbr luksusowych.





14:24 Węgry: Koronawirus w domach opieki

Stu chorych na Covid-19 pensjonariuszy domów opieki dla osób starszych zmarło dotąd na Węgrzech. Zakażenia koronawirusem stwierdzono w 32 takich placówkach - poinformowała naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller w poniedziałek podczas konferencji prasowej online.

"W dniu dzisiejszym dokładnie do 100 wzrosła liczba zmarłych pensjonariuszy domów opieki, którzy byli zakażeni koronawirusem. (...) Oznacza to, że praktycznie co czwarty zmarły mieszkał w domu opieki" - oznajmiła Mueller.

Aż 74 zmarłych pensjonariuszy mieszkało w takich placówkach w Budapeszcie, przy czym 42 w największym takim domu, przy ul. Pesti, gdzie stwierdzono w 305 zakażeń.

14:17 1/4 Polaków straciła źródło dochodów

Po wybuchu epidemii koronawirusa, w okresie obowiązywania najostrzejszych obostrzeń, utrata jakichś możliwości zarobkowania w związku z nią (co nie musi oznaczać stanu pełnego bezrobocia) dotyczy 27 proc. rodzin badanych internautów - wynika z badania CBOS "Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych".

CBOS podaje, że jedna czwarta badanych to osoby, które albo same utraciły pracę (czyli zwolnił je dotychczasowy pracodawca lub musiały zamknąć działalność swojej firmy), albo - dużo częściej - pracę stracił ktoś z najbliższej rodziny.

14:10 Polska - testy na koronawirusa

Na koronawirusa przebadano dotąd 491 tys. 216 próbek od 450 tys. 254 osób - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 14,3 tys. testów - przekazał resort.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 16 tys. 206 osób, z których 803 zmarły.





14:02 Włochy: Rośnie liczba ofiar śmiertelnych wśród lekarzy

Do 160 wzrosła liczba zmarłych we Włoszech lekarzy zakażonych koronawirusem - poinformowała w poniedziałek krajowa federacja Izb Lekarskich. Od piątku zanotowano cztery kolejne zgony.

Wśród zmarłych jest dwoje emerytowanych lekarzy, którzy pracowali w tygodniach kryzysu epidemicznego.

Ponadto poinformowano, że zmarł czternasty od początku epidemii farmaceuta; właściciel apteki w Pizie.

W całym kraju zakażonych jest około 20 tysięcy pracowników służby zdrowia.





13:51 Nowe objawy COVID-19

Zaburzenia smaku i węchu, bóle głowy i mięśni oraz dreszcze zostały w poniedziałek dopisane do listy najważniejszych objawów klinicznych zakażenia koronawirusem w oficjalnych wytycznych południowokoreańskiej służby zdrowia - przekazała agencja Yonhap.





13:45 Francja wychodzi w kwarantanny

Od poniedziałku Francuzi mogą wychodzić z domu bez zaświadczeń, zwiększono ruch transportu publicznego i otwarto część szkół. W pierwszym dniu wychodzenia z trwającej osiem tygodni kwarantanny minister zdrowia apeluje jednak o ostrożność i przestrzeganie dystansowania społecznego.

"Wzywam wszystkich do zachowania ostrożności i ścisłego przestrzegania dystansowania społecznego, aby ograniczyć cyrkulację wirusa i liczbę nowych źródeł zakażenia" - zaapelował do rodaków minister zdrowia Olivier Veran w stacji BFM TV.





13:36 Warszawa: Straż Miejska rozdaje maseczki zapominalskim

Strażnicy z VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej na Pradze-Północ szyją maseczki, a następnie rozdają je "zapominalskim". Do tej pory uszyto 150 maseczek - przekazał dyżurny stołecznej Straży Miejskiej.

Jak poinformowała Straż Miejska, prascy funkcjonariusze mają zapas ręcznie szytych maseczek w radiowozach. Jeśli zauważą osobę z nieosłoniętą twarzą, przypominają jej profilaktycznie o obowiązku zasłaniania ust oraz nosa i dają maskę.

Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje od 16 kwietnia; można nosić maski i maseczki, można też wykorzystać części odzieży, jak np. szalik.





13:29 Korea Południowa

Władze Korei Płd. zgłosiły w poniedziałek 35 nowych przypadków koronawirusa, najwięcej od 9 kwietnia. Większość nowych infekcji łączonych jest ze skupiskiem zakażeń w seulskich barach i klubach nocnych, gdzie jeden z gości mógł zakazić wiele innych osób.

Do 86 wzrosła w poniedziałek liczba wykrytych infekcji prawdopodobnie związanych z 29-latkiem, który odwiedził 1 maja pięć barów i klubów w dzielnicy Itaewon w Seulu. Wśród zakażonych jest 63 gości tych lokali oraz 23 spośród ich krewnych i znajomych - przekazały Koreańskie Centra Kontroli Chorób (KCDC) na konferencji prasowej.





13:16 Szumowski: Chcemy jak najszybciej zlokalizować ogniska zakażeń na Śląsku

"Chcemy jak najszybciej zlokalizować ogniska zakażeń na Śląsku i odizolować osoby chore" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poinformował, że w trzech kopalniach przebadano już całe załogi. Trwa oczekiwanie na wyniki.









13:04 Niemcy: Koronawirus w ubojniach

Ubojnie i zakłady mięsne w Niemczech stają się ogniskami nowych infekcji koronawirusa. To wynik złych warunków, w jakich pracują i mieszkają pracownicy pochodzący głównie z Rumunii i Bułgarii - napisał w poniedziałek dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Zakład mięsny w Coesfeld w Nadrenii Północnej-Westfalii został w piątek czasowo zamknięty. Do niedzieli u ponad 200 z ok. 1200 pracowników firmy wykryto koronawirusa. Niemieckie media w ostatnich tygodniach wskazywały na wiele zakładów mięsnych, które stały się ogniskami nowych infekcji Covid-19.





12:53 Minister zdrowia: Nośmy maseczki

"Na decyzję o poluzowaniu obostrzeń wpływają twarde dane, nie oceny subiektywne, ale jeśli nie będziemy nosili masek, to może mieć wpływ na zwiększoną zachorowalność" - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski. "Nośmy te maseczki, by ktoś przez nas nie został zarażony" - apelował.









12:41 Belgia

W Belgii w ciągu doby 62 osoby zmarły, a 60 trafiło do szpitali z powodu koronawirusa - poinformowała w poniedziałek belgijska federalna służba zdrowia. W szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem przebywają obecnie 2222 osoby.



368 kolejnych osób uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. W efekcie łączna liczba przypadków infekcji w Belgii od początku pandemii wynosi 53449. Liczba ta obejmuje potwierdzone przypadki, a także pacjentów, którzy od tego czasu wyzdrowiali lub zmarli z powodu skutków wirusa.



199 osób, u których stwierdzono infekcję, mieszka we Flandrii, 131 w Walonii, a 36 w Brukseli. FPS nie posiada jeszcze informacji na temat miejsca zamieszkania dwóch osób.





12:33 Kolejny etap luzowania obostrzeń

W tym tygodniu na stronach Ministerstwa Rozwoju zostaną opublikowane wytyczne dla branż, które mają być odmrożone w drugiej połowie maja, czyli m.in. salonów fryzjerskich, kosmetycznych, a także restauracji - zapowiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.









12:21 Włochy: 2 mld euro na wsparcie turystyki

Rząd Włoch przeznaczy ponad 2 miliardy euro na wsparcie turystyki - ogłosił minister kultury Dario Franceschini. W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" wyjaśnił, że tegoroczne wakacje będą inne, a turystyka zagraniczna raczej wykluczona.

Szef resortu kultury, w którego gestii jest też turystyka, powiedział, że rządowy dekret wprowadzi zapis umożliwiający Włochom wyjazd na wakacje.

"Będą inne. Będą ograniczenia, z którymi będziemy musieli funkcjonować; od reguły dystansowania społecznego do maseczek, ostrożności. To będą włoskie wakacje, bo turystykę zagraniczną, poza Europę trudno będzie przywrócić" - oświadczył Franceschini.





12:12 Hiszpania: Gwałtowny wzrost zachorowań

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii na Covid-19 zmarły 123 osoby, a łączna liczba ofiar śmiertelnych zakażenia koronawirusem wynosi w kraju 26 744 - poinformowało w poniedziałek hiszpańskie ministerstwo zdrowia. Równocześnie resort wskazał na znaczący wzrost infekcji.

Ministerstwo przypomniało, że od weekendu utrzymuje się dobowa liczba zgonów na poziomie niższym niż 200. W sobotę wyniosła 179, zaś w niedzielę 143.

Z szacunków hiszpańskich służb medycznych wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin zmieniła się znacząco tendencja zachorowań na Covid-19. Resort poinformował, że o ile między sobotą a niedzielą notowano zaledwie 812 nowych zakażeń, to już w ciągu ostatniej doby było ich 3046.

12:04 Polska: W Większości kraju liczba zakażeń spada

Ogniska zachorowań na Śląsku to w tej chwili główny powód do obaw w związku z epidemią koronawirusa - ostrzega Minister Zdrowia.

Łukasz Szumowski podkreśla jednocześnie, że na terenie większości kraju udało się opanować wzrost liczby zachorowań.

Żeby uporać się z falą zakażeń na Śląsku najważniejsze są masowe badania górników i ich rodzin. Wczoraj pobrano pięć tysięcy wymazów, dziś ma być zebranych około trzech tysięcy.

W pozostałej części Polski wskaźnik zachorowalności spada mówi minister Szumowski.





12:01 Kolejne przedsiębiorstwa zwolnione ze składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatwierdził zwolnienia z opłacania składek za marzec dla kolejnych firm. Pomoc objęła już ponad 87 tys. przedsiębiorców z województwa śląskiego na kwotę przekraczającą 181 mln zł.

W całym kraju kwota zwolnienia przekroczyła 1,6 mld zł, a taką formą wsparcia objęto już 793 tys. biznesów w Polsce.

ZUS na rozpatrzenie wniosków ma czas do 30 dni po złożeniu dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc podlegający zwolnieniu. Wnioski mogą być składane za marzec, kwiecień i maj. "Wiemy jakie to ważne dla przedsiębiorców, dlatego traktujemy to priorytetowo. Wnioski o zwolnienie z opłacania składek rozpatrujemy sukcesywnie po złożeniu przez płatnika dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc objęty wnioskiem. W przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS, po ich systemowym utworzeniu" - wyjaśniła regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego Beata Kopczyńska.





11:53 Rosja: Rekordowy wzrost liczby zakażeń

W Rosji w ciągu ostatniej doby odnotowano 11 656 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 94 kolejne osoby - podał w poniedziałek sztab rządowy.





11:45 Śląsk

Minister zdrowia Łukasz Szumowski: chcemy jak najszybciej zlokalizować chore osoby na Śląsku i ograniczyć ogniska zachorowań w kopalniach.



11:39 Watykan

Podczas poniedziałkowej prywatnej mszy w Watykanie papież Franciszek modlił się za tych, którzy stracili pracę w czasie pandemii. Mówił także, że wiara i doktryna nie są statyczne i rosną "jak drzewa".



We wprowadzeniu do porannej mszy w Domu Świętej Marty papież powiedział: "W tych dniach wiele osób straciło pracę, nie zostały przyjęte na nowo, pracują na czarno".



"Módlmy się za tych naszych braci i siostry, którzy cierpią z powodu braku pracy" - dodał.

11:30 Kraków

Ponad 20 tys. zmontowanych przyłbic dla 207 instytucji w 70 miastach - takim wynikiem kończy się akcja "Przyłbica dla Medyka AGH" w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.



"Niesamowite wydarzenie, niesamowita spontaniczna akcja, w której brało udział tak wielu studentów i pracowników" - powiedział rektor AGH prof. Tadeusz Słomka w nagraniu, które uczelnia udostępniła w poniedziałek w internecie.

11:21 Podróże po pandemii

Azja być może wskazuje nam, jak w najbliższej przyszłości będzie wyglądało podróżowanie. Kluczowe mogą się okazać geopolityka i lokalne podróże - podaje CNN.



11:14 Koronawirus w DPS-ie

Zakażenie koronawirusem potwierdzone w kolejnym Domu Pomocy Społecznej na Mazowszu. Tym razem chodzi o trzech podopiecznych placówki w Krzyżanowicach koło Iłży w powiecie radomskim.

"Zakażone zostały odizolowane od reszty pensjonariuszek. Po konsultacjach z lekarzami przewieziono je na oddział zakaźny radomskiego szpitala specjalistycznego" - mówił Marcin Genca ze Starostwa Powiatowego w Radomiu. W Krzyżanowicach chorych jest również osiem osób personelu. Wszyscy są w izolacji domowej i nie pracują z podopiecznymi.

11:07 Poczta Polska

Łącznie na środki ochrony dla pracowników Poczta Polska przeznaczyła dotychczas 57 mln złotych - poinformowała Poczta w poniedziałkowym komunikacie.

Zgodnie z informacją PP, dla pocztowców zakupiono już m.in. ponad 600 tys. sztuk żeli do dezynfekcji rąk o pojemności 30 ml i 100 ml oraz ponad 100 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni w dużych opakowaniach. Poczta Polska kupiła także ponad 5,4 mln par jednorazowych rękawiczek, ponad 700 tys. maseczek wielokrotnego użytku z możliwością prania i pół miliona jednorazowych maseczek.





10:59 Zaraził ponad 500 osób

Jeden pracownik zakładu przetwórstwa ryb zakaził koronawirusem 533 innych pracowników - przekazał prezydent Ghany Nana Akufo-Addo. W całym kraju wykryto dotąd 4700 przypadków zakażenia.



10:51 Białystok

Do Sądu Rejonowego w Białymstoku wpłynęły pierwsze wnioski o ukaranie osób, które policja obwinia o naruszenie Kodeksu wykroczeń poprzez niestosowanie się do ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Są też sprawy o anulowanie mandatów nakładanych przez policjantów.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka białostockiego sądu Beata Wołosik, wnioski oparte są o art. 54 Kodeksu wykroczeń. "Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany" - taki jest zapis tego artykułu.





10:45 Nowe zasady w przedszkolach

Dezynfekcja rąk przy wejściu, limit osób w szatni - tak teraz funkcjonują przedszkola, z których kolejne otwarto dziś o poranku. Reporterzy RMF FM sprawdzili czy maluchom łatwo wraca się do swoich kolegów po dwumiesięcznej przerwie.

"Starsze były zadowolone, zwłaszcza przekonał je plac zabaw, ponieważ mamy prawo wyjść na własny plac zabaw wychodzimy tam w miarę pogody. Młodsze dzieci wiadomo, dla nich jest to adaptacja na nowo, więc to jest dla nich duży problem. Dzisiaj przyszło 20 dzieci. Najwięcej przyjdzie po 18 maja - tak zadeklarowali rodzice, a pozostałe dzieci wrócą prawdopodobnie w czerwcu" - mówiła Danuta Wojciechowska, dyrektorka przedszkola Urwis w Olsztynie.





10:30 Big Book Festival przełożony

Ósmy literacki Big Book Festival odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia w Warszawie. Ze względu na pandemię impreza zaplanowana na koniec czerwca odbędzie się pod koniec wakacji, w nowej formule - wszystkie wydarzenia transmitowane będą w internecie.

Hasło tegorocznej edycji brzmi: "CZYSTA MIŁOŚĆ # PURE LOVE". "Big Book Festival celebruje książki jako wielką i łagodną siłę miłości. Literatura nie krzywdzi - otwiera, łączy, zachwyca. Czytamy bez uprzedzeń i podziałów. Z zaangażowaniem, oddaniem i namiętnością" - deklarują organizatorzy.





10:19 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 416 przypadków zakażenia koronawirusem, 17 osób chorych na Covid-19 zmarło - podał w poniedziałek resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażonych wzrósł do 15648, a zgonów - do 408. W poniedziałek zniesiono część restrykcji.

3288 osób, w tym 228 w ciągu ostatniego dnia, już wyzdrowiało. Jak poinformowało Centrum Zdrowia Publicznego, zakażenie wykryto u 1083 dzieci i 3026 pracowników służby zdrowia.





10:02 NOWE PRZYPADKI POLSKA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 210 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, oraz śmierci kolejnych 3 chorych.



Aktualny bilans koronawirusa w Polsce wynosi 16 206 zakażonych i 803 zmarłych.



Resort przekazał w porannym zestawieniu, że nowe przypadki zakażenia dotyczą osób z województw: śląskiego (142), wielkopolskiego (25), dolnośląskiego (16), małopolskiego (14), opolskiego (5), pomorskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3) i zachodniopomorskiego (1).









09:53 Rośnie liczba zakażonych górników

Czasowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Bobrek w Bytomiu - to informacja z Węglokoksu, do którego należy zakład. Powodem jest rosnąca liczba zakażonych górników. Z ostatnich danych wynika, że zaraziło się tam kolejnych 26 pracowników.



09:43 Mobilne punkty pobrań





09:32 Węgry

Ośmioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto tylko 21 nowych zakażeń koronawirusem, co jest liczbą najniższą od ponad dwóch tygodni - wynika z danych, opublikowanych w poniedziałek na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Na Covid-19 zmarło dotąd 421 osób i stwierdzono w sumie 3284 zakażenia koronawirusem. Prawie 1000 osób uznano już za wyleczone.



Obecnie w szpitalach leczone są 782 osoby, przy czym 42 oddychają przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa prawie 11 tys. osób.





09:24 Wielka Brytania łagodzi obostrzenia

"Baby Steps" Borisa Johnsona - tak poranna prasa określa jego pierwsze ostrożne kroki w łagodzeniu restrykcji przyjętych przez Wielką Brytanię.

Od dziś Brytyjczycy powinni zacząć chodzić do pracy, jeśli nie są w stanie wykonywać jej z domu. A od środy będą mogli częściej wychodzić z domu, żeby uprawiać sport i przebywać na świeżym powietrzu - zachowując jednak zasady dystansu społecznego. Kary dla łamiących obostrzenia będą bardziej surowe niż dotychczas. Premier Johnson zapowiedział także, że w czerwcu do szkół powinni wrócić uczniowie podstawówek, a w lipcu otwarte zostaną hotele puby i restauracje. Wszystko to jednak zależeć będzie od tego, czy nie dojdzie do wzrostu zakażeń. Rząd zapowiedział także wprowadzenie kwarantanny dla osób, które przekraczać będą granicę Wielkiej Brytanii drogą powietrzną.





09:11 Prawie 6 ty. ozdrowieńców

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy raport dzienny. W szpitalach przebywa obecnie 2 598 osób, wyzdrowiało już 5 816 zakażonych.









09:02 Nowa Zelandia znosi obostrzenia

Od czwartku będą mogły działać restauracje, kawiarnie, kina, centra handlowe i będzie można podróżować po kraju, gdyż łagodzimy restrykcje wprowadzone, by powstrzymać epidemię Covid-19 - przekazała w poniedziałek premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern.





08:52 Policjanci zakażeni koronawirusem

Już 85 policjantów zarażonych koronawirusem wyzdrowiało - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że od początku działań zwalczających pandemię 170 policjantów zostało zarażonych, a obecnie na kwarantannie przebywa 286.

Rzecznik KGP przekazał w poniedziałek, że od początku działań ponad 2700 policjantów było na kwarantannie, a obecnie jest na niej 286. "Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki" - zaapelował





08:37 Francja otwiera zakłady fryzjerskie

We Francji pierwsze salony fryzjerskie otworzyły się o północy, by jak najwcześniej skorzystać z odmrożonych od dziś przepisów o walce z koronawirusem.

Marc Mauny planuje spotykać się z klientem co godzinę, do 19 z krótką przerwą na sjestę. Jak mówi ma już zarezerwowane wizyty na cały tydzień od momentu otwarcia a następny tydzień szybko się zapełnia.

08:29 Obowiązkowe testy na kwarantannie

Od dziś Ministerstwo Zdrowia uruchamia obowiązkowe testy samochodowe dla osób przebywających w kwarantannie. Każda osoba poddana kwarantannie w 11 dobie izolacji dostanie SMS-a z prośbą, by dzień później przyjechała do punktu, w którym - bez wysiadania z auta - pobrana zostanie od niego próbka do badań:

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wyjaśnia, że jeśli ktoś nie ma auta, to próbka do badań zostanie pobrana u niego w domu.





08:10 Tłumy w Tatrach

Mimo wciąż obowiązujących obostrzeń w pierwszy weekend w pełni otwartych Tatr na szlaki weszło 20 tysięcy turystów - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Mieszkańcy Zakopanego skarżyli się na przyjezdnych, którzy nawet w mieście nie nosili maseczek, TPN prawdopodobnie wprowadzi limity wejść na najpopularniejsze szlaki.









07:54

22 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby. Odnotowano 357 nowych zakażeń. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 7417

Wskaźnik reprodukcji koronawirusa w Niemczech wynosi aktualnie 1,13. Oznacza to, że jedna zakażona osoba zaraża więcej niż jedną osobę. Wskaźnik reprodukcji na początku maja utrzymywał się przez wiele dni w granicach 0,7 - 0,8

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii - 44368, w Nadrenii Północnej-Westfalii - 35132 i w Badenii-Wirtembergii - 33190.

Około 1300 chorych na Covid-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych. Ogółem wyzdrowiało ok. 145600 zakażonych. Jest to 85 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w Niemczech.

07:51

Mimo wciąż obowiązujących obostrzeń w pierwszy weekend w pełni otwartych Tatr na szlaki weszło 20 tysięcy turystów - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Mieszkańcy Zakopanego skarżyli się na przyjezdnych, którzy nawet w mieście nie nosili maseczek, TPN prawdopodobnie wprowadzi limity wejść na najpopularniejsze szlaki.

07:33

Mimo szczerych chęci nie mogę zadeklarować, że przykładowo od 1 lipca będzie wolno przekraczać granice i można już rezerwować wyjazdy w biurach podróży. Mamy wyjątkową sytuację. Światową pandemię. Tegoroczne wakacje nie będą takie jak poprzednie. Musimy się z tym pogodzić. Szukamy rozwiązań i obecnie rozważamy umożliwienie wyjazdów do państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Słowacji i Węgier. Zachorowalność w tych państwach, podobnie jak w Polsce, jest niska, więc ryzyko zachorowania nie jest tam dziś tak duże jak na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych - stwierdził w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.



Na pytanie o wakacyjne obozy i kolonie dla dzieci Gut-Mostowy odpowiedział, że zakup wyjazdu na kolonię, która jest imprezą turystyczną, objęty został ochroną na wypadek niewypłacalności, a każdy klient - w razie rezygnacji - po spełnieniu wymogów ustawowych w związku z COVID-19 dostanie 100 proc. zwrotu wpłat lub będzie mógł odebrać voucher.



Zależy nam bardzo na tym, żeby dzieci i młodzież mogły bezpiecznie odpocząć podczas wakacji. Po spotkaniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej mamy wspólne stanowisko, że w odpowiednich reżimach sanitarnych wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży może być możliwy. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy oczywiście do ministra zdrowia, który na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną. (...) Zrobimy wszystko, żeby umożliwić dzieciom i młodzieży zasłużony odpoczynek podczas wakacji - zapewnił.

06:41



Wciąż jesteśmy na początkowym etapie pandemii COVID-19, jednak w poszczególnych krajach sytuacja epidemiczna jest mocno zróżnicowana - twierdzi epidemiolog, dr Paweł Grzesiowski. Według niego, Polska pod względem epidemiologicznym wobec innych krajów jest opóźniona o miesiąc lub dwa, bo skutecznie wprowadziliśmy kwarantannę narodową.

Są jedynie dwa skuteczne sposoby, żeby się uodpornić na zakażenie: przechorowując infekcję lub poddając się szczepieniu - wyjaśnia specjalista. Szczepionki jeszcze nie ma i nie wiadomo kiedy będzie, a jeśli chodzi odporność populacyjną na koronawirusa SARS-CoV-2, to jest ona wciąż niewielka.

Sytuacja jest zatem taka, jak po wybuchu bomby radioaktywnej, gdy nadal unosi się pył radioaktywny, a ludzie schowali się do schronów. Teraz zaczynają z nich wychodzić, ale pył radioaktywny wciąż się unosi, czyli wirus nadal krąży, bo on nie zniknął - tłumaczy ekspert.

Otwieranie bram świata jest niczym innym, jak zapraszaniem wirusa do zwiększonej aktywności. Pamiętajmy, że wiele osób wciąż nie jest odpornych na koronawirusa SARS-CoV-2. Najwyższe odsetki odpornej na zakażenie populacji sięgają 30-50 proc. i to jedynie w najbardziej zakażonych rejonach. Dotyczy to jedynie niektórych miejsc, np. jakiegoś miasta, ale nie całego kraju. Tak nie jest nawet we Włoszech - zwraca uwagę dr Grzesiowski.





06:16

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała o 17 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost od 28 kwietnia. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.

Siedem nowych przypadków zakażenia dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy, natomiast 10 to infekcje lokalne. Pięć nowych przypadków stwierdzono w Wuhan, gdzie pod koniec zeszłego roku wybuchła epidemia koronawirusa. W mieście tym nowe infekcje po raz ostatni stwierdzono w połowie marca.





06:00

Rozpoczęły treningi na takich zasadach, jak amatorzy. Nie wiadomo, czy mają poddać się kwarantannie. Nie wiadomo zatem, czy dograją sezon i czy ktoś sfinansuje im testy na obecność koronawirusa. Mowa o piłkarkach grających w polskiej Ekstralidze. Kiedy Ekstraklasa jest na dobrej drodze do dokończenia sezonu, Ekstraliga nie może nawet normalnie trenować. Polski Związek Piłki Nożnej może zająć się tą sprawą już jutro. O problemach polskiej piłki kobiecej w dobie koronawirusa z trenerem Czarnych Sosnowiec Sebastianem Stemplewskim rozmawiał dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski.





05:25

Teatry we Włoszech przygotowują się do wznowienia działalności po ponad dwóch miesiącach przerwy z powodu pandemii koronawirusa. Wśród proponowanych rozwiązań są maseczki i dystans społeczny, także na scenie, oraz ograniczenie liczby widzów.



Maksimum 200 widzów w zamkniętym teatrze i tysiąc osób podczas spektaklu pod gołym niebem włącznie z pracownikami obsługi; takie są według mediów propozycje komitetu techniczno-naukowego, doradzającego rządowi Włoch w sprawie kolejnych faz otwierania kraju i łagodzenia restrykcji.



Eksperci zgadzają się na otwarcie teatrów w pierwszym tygodniu czerwca, ale pod warunkiem przestrzegania całej serii kroków prewencyjnych.

Stowarzyszenia twórców i pracowników teatrów zaapelowały o pilne rozmowy z ministrem kultury Dario Franceschinim i specjalistami, by znaleźć inne rozwiązania, które byłyby do przyjęcia dla artystów i obsługi. Największe kontrowersje budzi zalecenie, aby aktorzy występowali w maseczkach.





05:18



Rzecznik wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a zdementował medialne informacje o tym, że polityk poddał się kwarantannie. Jak podkreślił cytowany przez CNN Devin O'Malley, każdy kolejny test dał u Pence'a wynik negatywny, a w poniedziałek będzie normalnie pełnił swoje obowiązki w Białym Domu.

05:10

776 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najniższy dobowy przyrost zgonów od marca.



Od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa zmarły 79 522 osoby. Przez kilka ostatnich tygodni bilans dziennych przypadków śmiertelnych wahał się między 1000 a 2500.



776 zgonów, które odnotowano w ciągu minionych 24 godzin, to najniższy dobowy przyrost od marca. Od 1 kwietnia nie było w USA dnia z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc.