Od północy w sobotę na granicy wewnętrznej - z krajami UE - zniesione zostały kontrole graniczne. Oznacza to, że nie obowiązują już również kontrole sanitarne ani obowiązek kwarantanny. Większość krajów Wspólnoty deklaruje, że od 15 czerwca zniesie kontrole na granicach, ale są takie państwa np. Portugalia, czy Dania, które chcą utrzymania ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych dłużej. Komisja Europejska chce, żeby UE zakupiła wspólnie szczepionki – dzięki temu mają być tańsze i szybciej dostępne. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 440 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Prawie połowa - aż 209 - to pacjenci ze Śląska.

- W sobotę resort zdrowia podał informację o 440 nowych zakażeniach w Polsce. 15 pacjentów zmarło.

- Łącznie w kraju wykryto 29 017 przypadków koronawirusa. 1 237 osób zmarło.

- W sobotę o północy Polska otwarła swoje granice. Polacy nie będą musieli odbywać obowiązkowej kwarantanny, jeśli wracają z krajów Unii Europejskiej. Granice zewnętrzne UE jednak nadal będą zamknięte.





13:18 Nauka w walce z epidemią

Naukowcy z Politechniki Śląskiej zaprojektowali i zbudowali ozonator pomocny m.in. w szybkiej dezynfekcji pomieszczeń w placówkach medycznych czy karetek pogotowia. Twórcy urządzenia planują wyprodukowanie serii 20 egzemplarzy, które trafią do jednostek ochrony zdrowia.



Ozonowanie - ze względu na właściwości zastosowanego środka - umożliwia usunięcie mikroorganizmów z wybranych powierzchni, dokonując ich sterylizacji; tym samym przyczynia się także do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

12:57 Ponad 10 tys. zakażeń na Śląsku

12:48 Zamknięty oddział nefrologii rzeszowskiego szpitala

U kolejnych dwóch pacjentów i jednego lekarza oddziału nefrologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny. Oddział nadal pozostaje zamknięty.



Wszyscy pacjenci nefrologii zarażeni koronawirusem zostali przewiezieni do szpitala zakaźnego w Łańcucie. Natomiast zarażeni lekarze przebywają na domowej kwarantannie.





12:33 Lekarze o epidemii

12:08 Rekordowa doba w Indiach

W Indiach odnotowano w sobotę kolejny rekordowy wzrost zakażeń koronawirusem w ciągu doby. Ministerstwo zdrowia zgłosiło 11 458 nowych przypadków SARS-CoV-2, zwiększając tym samym ogólną liczbę infekcji w tym kraju od wybuchu epidemii do 308 993.



Indie są czwartym krajem na świecie pod względem liczby zakażonych, po USA, Brazylii i Rosji.

11:48 Zamknięty SOR w Jarosławiu

W związku z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa u pacjenta hospitalizowanego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zamknięty został tamtejszy SOR i oddział chorób wewnętrznych.



Centrum Opieki Medycznej w wydanym oświadczeniu zawiadamia, że w związku z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 u pacjenta zostało wszczęte dochodzenie epidemiologiczne.

11:29 Diagnostyka w Polsce

11:15 Koronawirus w Rosji

W Rosji wykryto w ciągu ostatniej doby 8706 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 114 pacjentów z Covid-19 - poinformował w sobotę sztab operacyjny. Liczba zachorowań od początku pandemii sięga teraz 520 129, liczba zgonów - 6829. Wyzdrowiało 274 641 osób.



Od dłuższego czasu codziennie w Rosji wykrywanych jest niespełna 9 tys. zakażeń; w piątek sztab informował o 8987 nowych infekcjach. Stopniowo epidemia przesunęła się z Moskwy ku regionom kraju. Współczynnik rozprzestrzeniania się infekcji, pokazujący dynamikę zakażeń w ciągu ośmiu dni, wynosi w całej Rosji 0,98, a w Moskwie - 0,78.





10:55 Prawie 2,5 mln osób wjeżdżających do Polskich podczas obowiązywania tymczasowo kontroli granicznej

Tymczasowo przywrócona kontrola graniczna była prowadzona od 15 marca br. W sumie na granicy wewnętrznej skontrolowano prawie 2,5 mln osób wjeżdżających do Polski - poinformowała w sobotę PAP rzecznik prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej por. Agnieszka Golias.





10:36 Dobowy rekord zakażeń na Ukrainie

753 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby na Ukrainie - podał w sobotę resort ochrony zdrowia tego kraju. To dotychczas najwyższy dobowy bilans potwierdzonych infekcji. Liczba wykrytych zachorowań od początku pandemii sięgnęła 30 506.



Wcześniej o największej dziennej liczbie potwierdzonych zakażeń (689) informowano w czwartek.

10:42 440 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce

10:20 Koronawirus w Tuchowie

Kolejne dwa przypadki Covid-19 w rejonie Tuchowa. Jak informuje starosta tarnowski Roman Łucarz to 63-letni mężczyzna z Ryglic i 51 letnia kobieta z Karwodrzy.

Liczba zakażeń, które rozpoczęły się w klasztorze redemptorystów zbliża się do 70, w tym jest 33 zakonników.

10:15 Ponad 14 tys. ozdrowieńców w Polsce

10:06 Węgry

Jedenaście nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, cztery osoby chore na Covid-19 zmarły - poinformowano w sobotę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



Od początku epidemii na Węgrzech wykryto 4064 zakażenia koronawirusem. Zmarło 559 osób chorych na Covid-19, z czego 60 proc. w Budapeszcie. Prawie 2500 osób uznano już za wyleczone.

09:55 pielgrzymi wrócą na szlak do Santiago de Compostela

Pielgrzymi powrócą do Santiago de Compostela z początkiem lipca, kiedy oficjalnie zostanie otwarta tzw. Droga Świętego Jakuba - zdecydowała komisja organizacyjna Xacobeo 2021. Nastąpi to 1 lipca, kiedy również zostanie otwarta katedra.



Komisja Xacobeo 2021 została powołana do przygotowania Roku Jubileuszowego, przypadającego w 2021 r. Dzień św. Jakuba, obchodzony 25 lipca, przypada w niedzielę. Teraz komisja zajmuje się także opracowywaniem wskazówek dla tzw. Bezpiecznej Drogi.

09:36 Koronawirus w Chinach

Władze Pekinu zamknęły w sobotę największy w mieście hurtowy targ żywności po wykryciu siedmiu przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu ostatnich dwóch dni - poinformowała oficjalna chińska agencja Xinhua, na którą w sobotę powołuje się AP.



Państwowa Komisja Zdrowia poinformowała w piątek, że w stolicy ChRL potwierdzono sześć nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Wcześniej w czwartek wykryto jeden przypadek. Są to pierwsze infekcje, do którego doszło lokalnie w stolicy Chin od ponad 50 dni - zwraca uwagę Associated Press.

09:18 Eksperci o koronawirusie

09:05 Koronawirus w radomskim MOPS-ie

Koronawirus w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. Zakażenie potwierdzono u jednej z pracownic. Osiemnaście innych osób objęto kwarantanną domową.

Ze względu na bezpieczeństwo placówka będzie pracować na dwie zmiany: od 7 do 12 i od 13 do 18 - z godzinną przerwą między zmianami.

Wyniki testów pozostałych pracowników mają być znane po weekendzie.

08:53 Otwarcie granicy polsko-niemieckiej

08:30 Porody rodzinne w Siedlcach

Zawieszone z powodu epidemii porody rodzinne od poniedziałku wznawia Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Będą one odbywać się w reżimie sanitarnym.



Przyszła matka oraz osoba jej towarzysząca powinny na dwa tygodnie przed porodem ograniczyć kontakt z osobami trzecimi.



Osoba towarzysząca kobiecie rodzącej nie może być objęta kwarantanną, podczas pobytu w szpitalu będzie musiała nosić maseczkę ochronną, dezynfekować ręce i zachowywać bezpieczny dystans wobec osób z personelu

08:15 Francja znosi ograniczenia na granicach

Francja to kolejny kraj, który zniesie całkowicie kontrole graniczne dla obywateli państw Unii Europejskiej. Zrobi to w poniedziałek.



Na zasadzie wzajemności utrzymana pozostanie dwutygodniowa kwarantanna dla osób wracających z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Od 1 lipca Francja będzie także stopniowo znosić kontrole dla podróżujących spoza strefy Schengen.

07:52 Paweł Kukiz apeluje o odmrożenie branży artystycznej

07:25 Ograniczenia w podróżowaniu

Większość krajów Wspólnoty deklaruje, że od 15 czerwca zniesie kontrole na granicach, ale są takie państwa np. Portugalia, czy Dania, które chcą utrzymania ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych dłużej. Jako pierwsze otworzyły swoje granice Włochy, bo już 3 czerwca.

Każde z państw określa własny harmonogram otwarcia granic; sytuacja epidemiczna jest zróżnicowana, co ma wpływ na decyzje w sprawie procedur; obecnie trwają rozmowy na szczeblu UE i między krajami w kwestii pełnego otwarcia granic - podkreślił polski resort dyplomacji.



07:10 Ograniczenia na czeskiej granicy

Czeskie ograniczenia w podróżowaniu do większości państw UE zostaną zniesione w poniedziałek, gdy zacznie działać system nazwany "światła drogowe". Kraje europejskie oznaczono w zależności od stanu zagrożenia epidemicznego kolorami: czerwonym, żółtym i zielonym.



Polska, z wyjątkiem Śląska, znalazła się w grupie "państw zielonych", do których od poniedziałku Czesi będą mogli pojechać bez żadnych ograniczeń, a przy powrocie nie będą wymagane testy ani kwarantanna. Województwo śląskie uznano za obszar o najwyższym stopniu ryzyka i na interaktywnej mapie publikowanej przez resorty zdrowia oraz spraw zagranicznych oznaczono je kolorem czerwonym, co oznacza, że nie obejmie go przywrócenie 15 czerwca normalnego ruchu granicznego

06:54 Koronawirus w Niemczech

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech potwierdzono 348 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 18 zarażonych osób zmarło - poinformował w sobotę Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii Covid-19 w RFN zakażenie koronawirusem potwierdzono u 186 022 osób. Łącznie zmarło 8781 zainfekowanych osób.

06:38 GIS: Zniesienie kwarantanny to kolejny etap powrotu do normalności

Zniesienie od soboty obowiązku odbywania dwutygodniowej kwarantanny dla podróżujących do Polski to kolejny etap powrotu do normalności - odniósł się do zniesienia obostrzenia rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar.



Podkreślił jednak, że nadal należy utrzymywać podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

06:12 Włoskie ministerstwo zdrowia: Koronawirus nie zatrzymuje się

Koronawirus we Włoszech nie zatrzymuje się, zakażenia wykrywa się niemal w całym kraju, możliwe są ich nowe ogniska - to konkluzje monitoringu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia i krajowy Instytut Zdrowia. Dane te, zaznaczono, nie są zbyt pocieszające.



Epidemia, jak wynika z raportu sporządzonego na podstawie danych z pierwszego tygodnia czerwca, nie skończyła się mimo ogólnej poprawy. Zaniepokojenie budzą dane z regionów Lombardia, Apulia i Lacjum.

06:02 Koronawirus w USA

839 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby; bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 114 613 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Stany Zjednoczone są światowym liderem. Na drugim miejscu znajduje się Brazylia (41 828 zgonów z powodu koronawiusa).

05:55 O północy otwarto wewnętrzne granicy Unii Europejskiej

Od północy nie obowiązują już kontrole graniczne na granicach z Niemcami, Czechami i Słowacją, a od godz. 9 w piątek - z Litwą. Ograniczenia zniesiono również na przejściach lotniczych i morskich.