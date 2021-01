O północy z czwartku na piątek w Polsce ruszyły zapisy na szczepienie przeciw Covid-19 osób z rocznika 1941 i z roczników niższych. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1248 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 48 682 nowe zakażenia koronawirusem. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Przechodzień w maseczce przed kawiarnią w Paryżu / IAN LANGSDON / PAP/EPA

05:05 Ruszyły zapisy seniorów na szczepienia

O północy z czwartku na piątek w Polsce ruszyły zapisy na szczepienie przeciw Covid-19 osób z rocznika 1941 i z roczników niższych. "Od rozpoczęcia procesu zgłoszeń i rejestracji notujemy olbrzymi ruch we wszystkich kanałach dostępowych. Wraz z Partnerami systemu dokładamy starań, aby umożliwić obsługę wszystkich zainteresowanych szczepieniami przeciwko COVID-19" - poinformowało na Twitterze Centrum e-Zdrowia.





Seniorzy mogą zarejestrować się na szczepienie na trzy sposoby: telefonicznie, przez internet lub w punkcie szczepień.

Aby zarejestrować się telefonicznie, należy skontaktować się z całodobową i bezpłatną infolinią dostępną pod numerem 989. Seniorzy mogą sami skontaktować się z infolinią lub może ich zapisać ktoś bliski z rodziny.



Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który później zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Podczas rejestracji będzie można wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia (nie trzeba szczepić się w miejscowości, gdzie jesteśmy zameldowani - można wybrać dowolny punkt).



Seniorzy mogą również zarejestrować się online przez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl. W takim przypadku system automatycznie zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień blisko adresu pacjenta. Jednak również w tym przypadku senior będzie mógł wybrać inną datę i lokalizację szczepienia, wystarczy, że skorzysta z dostępnej wyszukiwarki i wskaże dogodną dla siebie datę i lokalizację.



Zaraz po dokonaniu rezerwacji senior otrzyma powiadomienie SMS. Kolejne przypomnienie o szczepieniu będzie wysłane dzień przed planowanym terminem.

Aby skorzystać z rejestracji online, trzeba mieć Profil Zaufany. Osoby, które dotychczas go nie założyły, powinny skontaktować się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystać ze wsparcia swojej przychodni.



Seniorzy mogą również zarejestrować się na szczepienie, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Takich miejsc od 15 stycznia będzie niemal 6 tys.



Od piątku również każda inna osoba, bez względu na wiek, ma możliwość zgłoszenia się do szczepienia. Po wypełnieniu specjalnego formularza, osoby te dostaną e-mail z informacją o wystawieniu e-skierowania na szczepienie, gdy ruszy rejestracja dla grupy wiekowej lub zawodowej odpowiedniej dla tej osoby. Dopiero wówczas taki pacjent będzie mógł zarejestrować się na konkretny termin.

05:02 Nowe dane z Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1248 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 48 682 nowe zakażenia koronawirusem.



Z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmarło już 86 015 osób, z czego 75 199 w Anglii, 5166 w Szkocji, 4117 w Walii i 1533 w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - więcej ofiar śmiertelnych odnotowano tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.



W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykonano 628,5 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii - już 59,5 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 817,5 tys. testów na dobę.