Od północy obowiązuje brytyjsko-francuskie porozumienie. Dzięki temu możliwe jest przejechanie przez kanał La Manche, co wcześniej było niemożliwe przez nagłą decyzję Paryża. Władze we Francji - w obawie przed nowym szczepem koronawirusa - postanowiły zamknąć granicę z Wielką Brytanią. Prezydent elekt Joe Biden zastrzegł we wtorek, że mimo rozpoczętego w USA procesu szczepień nie lekceważyć epidemii koronawirusa. "Prawda jest taka, że najciemniejsze dni w walce przeciwko Covid-19 są przed nami, a nie za nami" - stwierdził Biden. W Polsce najnowszy bilans koronawirusa, to 1 226 883 zakażonych osób. Zmarło 26 255 z nich.

Resort zdrowia poinformował we środę o 12 361 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 471 chorych na Covid-19. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 1 226 883 potwierdzonych zakażeń i 26 255 ofiary śmiertelne.

Duże placówki, jak Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie czy Uniwersytecki w Krakowie, ale i małe, jak szpitale w Sanoku czy Kutnie, znalazły się na liście 73 lecznic, w których 27 grudnia należy spodziewać się pierwszych szczepień personelu medycznego przeciwko Covid-19. PEŁNĄ LISTĘ placówek publikujemy TUTAJ >>>>

W środę mają się rozpocząć testy na obecność koronawirusa u kierowców ciężarówek, którzy czekają na możliwość wjazdu do Francji. Wbrew początkowym informacjom - będą to szybkie testy, a nie testy typu PCR. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

- Do tej pory tylko 1600 osób z co najmniej kilkunastu tysięcy tych, którzy przylecieli w ostatnich dniach z Wielkiej Brytanii do Polski, zgłosiło się na testy na obecność koronawirusa. To najnowsze dane służb sanitarnych, do których dotarł dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

"To moje drugie życie". Niezwykła historia pielęgniarki zakażonej koronawirusem

Merlin Pambuan, pracująca jako pielęgniarka OIOM-u w jednym z kalifornijskich szpitali, sama spędziła na tym oddziale aż osiem miesięcy. Wszystko z powodu tego, że w ciężki sposób przechodziła zakażenie koronawirusem.



Całą historię znajdziesz tutaj>>>

Najnowszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce

Koronawirus w Polsce

Marek Suski: Chyba się zaszczepię, chociaż pewne obawy mam

"Chyba się zaszczepię, chociaż mam pewne obawy. Tu nie chodzi o strach. Bardzo wielu ludzi się trochę waha, ja też" - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Suski.



Całą rozmowę znajdziesz tutaj>>>

Sprawa zasiłku opiekuńczego dla rodziców

Rząd nie potrafi powiedzieć rodzicom, czy po świętach będzie im wypłacał dodatkowy zasiłek opiekuńczy za zostawanie z dziećmi w domu. Sprawa jest pilna, bo zasiłek - czyli 80 procent pensji - obowiązuje do jutra.



Rząd ma przygotowany projekt ustawy o wydłużeniu zasiłku do 17 stycznia. Problem w tym, że nie wiadomo, czy ten projekt zostanie przyjęty.



TUTAJ CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

08:31 Ekspert o nowym szczepie koronawirusa: To sygnał alarmowy

Mamy szanse uniknąć wzrostu zakażeń, jeśli restrykcje zostaną zachowane i rytm szczepień jakoś zaskoczy. Ta obecna równowaga jest krucha, ale udało się ją uzyskać - ocenia dr hab. Jarosław Drobnik, epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.



Zdaniem eksperta kluczowe będzie, jak się wszyscy zachowamy w święta oraz w Sylwestra, czy będziemy odpowiedzialni i gotowi przestrzegać ogłoszonych restrykcji.



Cytat Wiadomo, że trzeba się liczyć z jakimś wzrostem zakażeń, bo nie wszyscy dostosują się do ogłoszonych restrykcji. Jednak fakt, że większość osób spędzi święta w węższym gronie, a potem dzieci jeszcze pozostaną na feriach, może sprawić, iż drugą połowę stycznia i początek lutego będziemy mieli spokojniejszą. I nie powinno być wzrostu zachorowań, o ile nie wydarzy się coś nadzwyczajnego. powiedział dr Drobnik.

Pytany o ewentualne zagrożenie, wynikające z odkrycia w Wlk. Brytanii nowego szczepu koronawirusa, który ma być bardziej zakaźny, ekspert podkreślił, że nie ma jeszcze na ten temat "twardych danych".



To może być dla nas sygnał alarmowy, ale w takich kategoriach, byśmy nadal odpowiednio reagowali i się zachowywali, trzymali dystans społeczny, używali maseczek i unikali zbiorowisk. Mówi się, że ten nowy wirus ma o 70 procent większą moc zakażania, ale twardych danych na to nie ma. Stwierdzono większą liczbę zachorowań w określonych środowiskach. Jednak ta mutacja wirusa jest już od września, więc gdyby miał taką potężną moc dominowałby już na Wyspach Brytyjskich i w całej Europie - powiedział dr Drobnik.

07:50 Prezes zarządu Pfizer Polska: Zamierzam zaszczepić siebie i swoich bliskich

Nie szczepionki powinniśmy się bać, bo jej skuteczność jest wysoka, a bezpieczeństwo potwierdzone, ale wirusa SARS-CoV-2 i jego groźnych dla zdrowia i życia powikłań - powiedziała PAP prezes zarządu Pfizer Polska Dorota Hryniewiecka-Firlej. Zapowiedziała, że zamierza zaszczepić siebie i swoich bliskich.



Hryniewiecka-Firlej wskazała, że szczepienia w warunkach pandemii będą przeprowadzane szybko. Specjalne transportery utrzymają pożądaną niską temperaturę przez 10 dni bez otwierania, co umożliwi przetransportowanie szczepionki do dowolnego miejsca na świecie.

07:35 "Rzeczpospolita": Kontrola iluzoryczna

Sanepid zapewnia, że był gotowy do testowania wszystkich przylatujących z Wielkiej Brytanii już na lotniskach. Dobrowolnie na testy zgłosił się co dziesiąty - informuje w środę "Rzeczpospolita".



Gazeta przypomina, że od wtorku co najmniej do 6 stycznia zostały zawieszone loty z Wielkiej Brytanii do Polski. Zaznacza też, że w Wielkiej Brytanii mieszka największa grupa emigrantów z Polski - ponad milion.



"Wielu chciało zdążyć na ostatni samolot, by dotrzeć do kraju na święta" - podkreśla dziennik. "Polski rząd dał im taką możliwość aż do północy w poniedziałek. Nie wprowadził żadnej kontroli na granicy. Powodów nie wyjaśniono" - pisze gazeta.

07:12 Koronawirus we Włoszech. Pomóc w diagnostyce mają psy

07:04 KRD: Przed świętami długi księgarń maleją; trzy czwarte Polaków kupuje książki na prezent

Niemal trzy czwarte Polaków kupuje na prezent książki - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Dodano, że wzrost czytelnictwa w finansach księgarń zaczął być widoczny przed świętami, gdy na koniec listopada ich zadłużenie spadło z 16 mln zł do 13,7 mln zł.



06:53 Tajlandia: Gwałtowny skok zakażeń koronawirusem opóźni otwarcie turystyki

Od ubiegłego weekendu Tajlandia notuje bezprecedensowy wzrost zakażeń koronawirusem. Azjatycki kraj zaostrza kontrolę granic i rozważa wstrzymanie planów rozluźniania restrykcji dla podróżnych.



Ponieważ sytuacja poza Tajlandią jest zła, największym ryzykiem jest obecnie przeniesienie choroby przez osoby przylatujące do kraju. Może to doprowadzić do tragedii naszej służby zdrowia i mieć katastrofalny wpływ na gospodarkę - powiedział we wtorkowym telewizyjnym wystąpieniu premier kraju, generał Prayuth Chan-ocha.



Nowe ognisko koronawirusa wykryto w czasie weekendu wśród birmańskich pracowników targu rybnego w leżącej niedaleko Bangkoku prowincji Samut Sakhon. W sobotę stwierdzono 576 związanych z tym ogniskiem zachorowań. W poniedziałek było ich ponad 800, we wtorek zaś służby medyczne zidentyfikowały 427 zachorowań, z których większość (397) dotyczy robotników napływowych.

06:44 Niemcy: Ponad 24 tys. zakażeń koronawirusem podczas ostatniej doby

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował w środę rano o 24 740 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech, zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na Covid-19 zmarło 962 pacjentów.



Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 1 554 920, zaś liczba zgonów do 27 968.

06:23 Meksyk: 897 kolejnych zgonów na Covid-19

897 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku na Covid-19 - poinformowało we wtorek wieczorem tamtejsze ministerstwo zdrowia. Stwierdzono 12 511 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



W sumie do tej pory koronawirusem w Meksyku zakaziło się 1 338 426 osób. Zmarło 119 495 osób.



Resort przyznaje, że w rzeczywistości liczby te są wyższe. Mimo stosunkowo niskiej liczby wykrytych przypadków, liczba zgonów jest czwarta największa na świecie. Średnio aż 43 proc. przeprowadzanych testów daje wynik pozytywny.

06:10 Sondaż. Większość Włochów chce się zaszczepić

Dwie trzecie Włochów deklaruje gotowość do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi - to wyniki sondażu, przeprowadzonego na zlecenie krajowego Instytutu Służby Zdrowia. Celem rozpoczynającej się wkrótce kampanii jest zaszczepienie 42 milionów osób do końca lata.



Tuż przed niedzielną inauguracją szczepień w krajach UE - najpierw personelu medycznego - opublikowano we Włoszech rezultaty sondażu wskazujące, że 67 procent obywateli wyraża gotowość do przyjęcia preparatu. Odsetek ten wzrasta do 84 procent wśród osób mających więcej niż 65 lat.



Odnotowano, że także młodzi ludzie w wieku od 18 do 34 lat chcą się zaszczepić; taki zamiar deklaruje 76 proc. z nich.



Wyniki tego sondażu dowodzą odpowiedzialnej postawy Włochów - tak podsumował je prezes Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro. Dane te uznał za powód do optymizmu przed masową kampanią szczepień.



Ponadto zaznaczono w opracowanym raporcie, że osoby z wyższym wykształceniem są bardziej skłonne zaszczepić się. Taką wolę wyraziło 71 procent mieszkańców Italii.

05:55 W Brazylii potwierdzono już ponad 6 mln zakażeń

Według oficjalnych statystyk od początku pandemii zdiagnozowano w Brazylii 7 318 821 przypadków zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło do tej pory 188 259 osób.



Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń. Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

05:47 Koronawirus w Brazylii

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 55 202 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 968 kolejnych zgonów - poinformowało we wtorek wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.



W ostatnich dniach liczba zakażeń i zgonów znacznie wrosła, osiągając w czwartek ponad 69 nowych tysięcy infekcji i ponad tysiąc kolejnych przypadków śmiertelnych. Był to największy od trzech miesięcy dobowy przyrost zgonów na Covid-19.

05:12 Biden: W walce z Covid-19 "najciemniejsze dni" jeszcze przed nami

W poniedziałek amerykański Kongres przegłosował pierwszy od marca pakiet gospodarczy na czas epidemii koronawirusa. Suma przewidzianego w nim federalnego czasowego wsparcia przekracza 900 miliardów dolarów, z czego około jedna trzecia zostanie przekazana małym firmom. Pakiet zwiększa na 11 tygodni kwotę zasiłków dla bezrobotnych i gwarantuje bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 600 dolarów dla większości Amerykanów.



Zdaniem Bidena pakiet to dobry "pierwszy krok". Jednocześnie prezydent elekt - podobnie jak negocjatorzy Demokratów w Kongresie - uważa, że potrzebny jest kolejny, który zapowiada na nowy rok, gdy już obejmie najwyższy urząd w państwie.



78-latek ostrzegł także, by mimo rozpoczętego w USA procesu szczepień nie lekceważyć epidemii koronawirusa. Prawda jest taka, że najciemniejsze dni w walce przeciwko Covid-19 są przed nami, a nie za nami - stwierdził Biden.

