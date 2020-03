Pandemia koronawirusa uderza w świat sportu. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej przełożono na przyszły rok - taką informację najpierw podała Norweska Federacja Piłkarska, a potem oficjalnie potwierdziła ją UEFA. W Polsce potwierdzono już 221 przypadków koronawirusa - 5 osób zmarło. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował, że wyniki testów polskiego pacjenta "zero" są negatywne i można go uznać za wyleczonego. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami na granicach tworzą się spore kolejki. W kwarantannie byli członkowie polskiego rządu, którzy w ostatnim czasie mieli kontakt z zakażonym ministrem Michałem Wosiem. Okazało się jednak, że żaden z nich nie ma koronawirusa i mogą wracać do pracy.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w całym kraju odnotowano dotąd 221 zakażeń koronawirusem. 5 osób zmarło.

>>>MAPA ZAKAŻEŃ W POLSCE Z PODZIAŁEM NA POWIATY<<<

20:08

Port Szczecin-Świnoujście przekaże milion złotych dla szczecińskiej służby zdrowia - poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.



Jak podał na Twitterze szef MGMiŻŚ, pieniądze zostaną przekazane na walkę z epidemią koronawirusa. "Trzymajmy się i #zostanwdomu" - zaapelował minister we wpisie.





20:01

Choć restauracje i kawiarnie w Belgii zostały zamknięte, to supermarkety i sklepy spożywcze działają bez zmian. Władze apelują, aby poranne godziny na zakupy pozostawić dla osób starszych, gdyż są one bardziej narażone na szkodliwe działanie koronawirusa.



Konferencję prasową zorganizowało w Brukseli Comeos, stowarzyszenie branżowe reprezentujące belgijski handel i usługi. "Supermarkety pozostaną otwarte przez cały czas. A więc pośpiech przy zakupach z pewnością nie jest konieczny" - powiedział prezes organizacji Dominique Michel.





19:59

Rząd Bahrajnu będzie, począwszy od 1 kwietnia, przez trzy miesiące płacił rachunki firm i obywateli kraju za elektryczność i wodę, aby złagodzić ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa - poinformowało ministerstwo finansów.



W sumie na wsparcie gospodarki rząd Bahrajnu przeznaczy równowartość 11,39 mld dolarów, co pokryje też koszty podwojenia funduszu płynności i zwiększenia możliwości kredytowych banków, aby mogły one udzielać dodatkowych pożyczek.







19:57

W Pakistanie do wtorkowego popołudnia potwierdzono co najmniej 236 przypadków infekcji koronawirusem - poinformowały tamtejsze władze medyczne. Najwięcej, bo 172 zakażeń wykryto w prowincji Sindh. Władze wprowadzają ograniczenia, które mają spowolnić rozwój epidemii.







19:56

Dwa kolejne respiratory trafią do szpitala zakaźnego w Warszawie; cztery respiratory transportowe - do szpitala dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie - poinformował we wtorek mazowiecki urząd marszałkowski. Na zakupy związane z koronawirusem zarezerwowano 6,5 mln zł.







19:52

Minister środowiska Michał Woś, u którego testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny, czuje się gorzej. Wciąż jednak - o czym sam poinformował - pozostaje w domu.









19:41

Pół tysiąca masek z filtrem przekazali we wtorek studenci AGH Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie. Maski te miały chronić żaków, członków zespołu AGH Racing, podczas budowy tegorocznego bolidu.







19:29

O koronawirusie zza oceanu w podcaście reportera RMF FM "Ameryka z Bliska"





19:22

W ostatnich dniach w krakowskich szpitalach pracuje mniej pielęgniarek i lekarzy. Część jest na zwolnieniach, część opiekuje się dziećmi. Braki kadrowe, choć już odczuwalne, jeszcze nie dezorganizują pracy - twierdzą dyrektorzy placówek.



W Krakowie oddziały zakaźne działają w trzech szpitalach: im. Żeromskiego, im. Jana Pawła i w Szpitalu Uniwersyteckim.



W Szpitalu Uniwersyteckim we wtorek do pracy nie przyszło 150 pielęgniarek oraz 50 lekarzy i 29 lekarzy rezydentów. Około połowy z nich przebywa na zwolnieniach lekarskich, połowa opiekuje się dziećmi, które nie chodzą do szkół i przedszkoli.



"Jest to istotny brak, ale szpital w tej chwili jeszcze daje sobie radę. Nie dezorganizuje to pracy, bo w ostatnich dniach ograniczyliśmy przyjęcia pacjentów" - powiedział dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski.





19:20

W szpitalu w Bergamo, na północy Włoch, czyli w prowincji najbardziej dotkniętej w kraju epidemią koronawirusa, nie ma już wolnych łóżek na oddziale reanimacji. Pacjenci wymagający tam hospitalizacji będą przewożeni do innych placówek.



Informacje te napłynęły ze szpitala imienia papieża Jana XXIII, który jest na pierwszej linii walki z epidemią. W ostatnich godzinach zajęte tam zostały ostatnie z 80 łóżek na oddziale reanimacji, gdzie trafiają zakażone koronawirusem osoby w najcięższym stanie.



Obecnie w tym rejonie Lombardii zakażonych jest ponad 3700 osób.

19:17

Szpital w Knurowie (Śląskie) poinformował, że u jednej z lekarek, która przyjmowała tam pacjentów w ramach tzw. nocnej i świątecznej opieki, test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny. Dodano, że lekarka została prawdopodobnie zakażona przez pacjenta.



"Jako że kobieta przebywała już na kwarantannie domowej i postąpiła zgodnie z wytycznymi sanepidu, po przebadaniu pacjentki i pobraniu próbek lekarz zdecydował, że pacjentka może pozostać w domu na czas leczenia" - wskazała rzeczniczka wojewody.

19:15

Węgry umożliwią w nocy z wtorku na środę jednorazowy przejazd przez swoje terytorium obywatelom Rumunii i Bułgarii - poinformował szef dyplomacji węgierskiej Peter Szijjarto na swoim profilu na Facebooku.



Szijjarto przypomniał, że od wtorku na terytorium Węgier mogą wjeżdżać w ruchu osobowym tylko obywatele Węgier. Dodał, że rząd Węgier oczekuje, iż władze Bułgarii i Rumunii poinformują obywateli swoich krajów o krokach podjętych przez Węgry.

19:10

345 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech - poinformowała we wtorek Obrona Cywilna. Łączna liczba zmarłych w tym kraju wzrosła do 2503. Zakażonych jest obecnie 26 tysięcy ludzi; to wzrost o prawie 3 tysiące od poniedziałku.



19:06

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze: kolejne wyniki pacjenta "zero" są negatywne; możemy go uznać za wyleczonego i w środę wypisać do domu.





19:05

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) poinformowało, że w Niemczech wśród uchodźców i osób, ubiegających się o azyl zanotowano 10 przypadków zakażenia koronawirusem.



Przypadki koronawirusa wśród nich wystąpiły w Monachium, Berlinie i Heidelbergu.



Rzecznik UNHCR zaapelował do krajowych władz o traktowanie zainfekowanych uchodźców i osoby ubiegające o azyl w taki sam sposób, jak miejscowych obywateli.





19:04

W Kijowie od środy ze środków komunikacji miejskiej będą mogły korzystać jedynie osoby w maseczkach ochronnych - ogłosiły we wtorek kijowskie władze. Pojazdem nie będzie mogło podróżować więcej niż 10 pasażerów jednocześnie. Mają tego pilnować policjanci i służby sanitarne.





19:02

Szeryf hrabstwa Logan w amerykańskim stanie Kolorado zaapelował o zaprzestanie popełniania przestępstw "do odwołania" ze względu na pandemię koronawirusa. Komunikat w tej sprawie opublikował na Facebooku.



"Ze względu na pandemię Covid-19 (...) Biuro Szeryfa Hrabstwa Logan prosi o zaprzestanie wszelkich działań przestępczych lub niegodziwych zachowań do odwołania" - napisano w komunikacie opublikowanym na Facebooku.



"Z góry dziękujemy przestępcom" - dodało biuro szeryfa i podkreśliło, że poinformuje, kiedy możliwy będzie powrót do "normalnych zachowań przestępczych".



Z podobnymi apelami wystąpiła też policja w stanach Ohio, Wisconsin, Kentucky czy Utah.





18:59

Kolarskie klasyki Paris-Roubaix (12 kwietnia) i Liege-Bastogne-Liege (26 kwietnia) zostały przełożone z powodu szerzącego się na świecie koronawirusa - poinformowali organizatorzy. To oznacza, że wiosną praktycznie nie będzie wyścigów.



To kolejne wyścigi najwyższej kategorii World Tour odwołane ze względu na pandemię. Międzynarodowa Unia Kolarska ogłosiła wcześniej anulowanie wszystkich zawodów z jej kalendarza do 3 kwietnia włącznie.

18:57

Opracowany został projekt noweli ustawy o zwalczaniu koronawirusa, która umożliwi sprawne działanie wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy np. z powodu kwarantanny dany sąd zostanie całkowicie zamknięty - podał we wtorek resort sprawiedliwości.





18:57

W związku z sytuacją epidemiczną planowe zabiegi, wizyty konsultacyjne, czy badania w szpitalach marszałkowskich na Pomorzu zostają ograniczone. Planowane wcześniej wizyty nie będą przekładane.



Jak powiedział rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Michał Piotrowski, "nie znaczy to, że pacjenci zostaną bez opieki. W wielu przychodniach i poradniach działa teleopieka medyczna".



"Można skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką czy położną. Co ważne, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, np. udar, zawał, wypadek, pacjenci będą przyjmowani" - dodał Piotrowski.

18:55

22 uczniów zabrzańskich szkół, którzy w końcu lutego wyjechali na praktyki zawodowe do hiszpańskiej Kordoby, powróciło do Zabrza. Wobec pandemii koronawirusa, starania o ich powrót i droga do Polski zajęły w sumie tydzień. Uczniowie i nauczyciele zostali poddani kwarantannie.



Młodzież wyjechała do Kordoby w ramach programu "POWER - rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii". 10 marca zdecydowano o skróceniu pobytu. Organizacją powrotu uczniów do Polski zajął się specjalny zespół, powołany przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik. Okazało się jednak, że nie da się kupić biletów powrotnych z powodu braku miejsc w samolotach.

18:53

Duchowni Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej skropili wodą święconą ulice stolicy Gruzji Tbilisi, prosząc Boga o ochronę kraju w związku z zakażeniami koronawirusem. Poświęcenie wody odbyło się w Soborze Trójcy Świętej - poinformował gruziński kanał 1TV.



Podczas nabożeństwa ojciec Szalwa Kekelidze zwrócił się do wiernych z prośbą o ostrożność w związku z koronawirusem.



"Widzimy katastrofalną sytuację kraju i całego świata, jak wirus rozprzestrzenia się po całym świecie. W związku z tym Cerkiew podjęła decyzję o zorganizowaniu modlitwy. Wiecie, jak ważna jest modlitwa poświęcenia wody, później skropimy święconą wodą całe miasto, duchowni rozdzielą się na trzy grupy i przyjdziemy do wszystkich dzielnic Tbilisi (...) Prosimy Najwyższego o ochronę naszego kraju" - powiedział duchowny.

18:51

W związku z pandemią koronawirusa w czwartek o północy zamknięte zostaną fińskie przejścia graniczne, a sprzedaż lekarstw oraz środków potrzebnych w opiece zdrowotnej może być ograniczana - ogłosili ministrowie na konferencji prasowej rządu Finlandii.



Członkowie gabinetu przedstawili szczegółowe rozwiązania na czas stanu wyjątkowego obowiązującego do 13 kwietnia.



W Finlandii koronawirusem zakaziło się do tej pory 319 osób.

18:50

Komisja Europejska poinformowała, że powołała zespół ekspertów naukowych, by wzmocnić koordynację działań UE i reakcję medyczną w odpowiedzi na pandemię koronawirusa.



Panel doradczy na temat złożony jest z epidemiologów i wirusologów z kilku państw członkowskich. Jak podkreśliła KE ma on formułować wytyczne dla UE dotyczące naukowych i skoordynowanych środków zarządzania ryzykiem. Zespołowi przewodniczy szefowa Komisji Ursula von der Leyen, a współprzewodniczy komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stela Kiriakidu.



"Koronawirus szybko zmienia nasze życie i społeczeństwa. Wszystkie rządy muszą codziennie podejmować świadome i właściwe decyzje dla obywateli Europy. Dlatego ekspertyza naukowa i dobra rada są teraz cenniejsze niż kiedykolwiek" - podkreśliła cytowana w komunikacie KE von der Leyen.





18:48

“Mam informacje od miejskiej spółki, która jest operatorem Strefy Płatnego Parkowania, że kontrolerów strefy od jutra nie będzie na ulicach" - powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Decyzję o zawieszeniu strefy mieli podjąć radni miejscy, ale posiedzenie zostało odwołane.



"Niestety nie udało nam się przeprowadzić dziś sesji rady miasta, przypomnę, że mieliśmy na niej zawiesić Strefę Płatnego Parkowania. Z uwagi na stwierdzony fakt wirusa u jednego z radnych nie mogliśmy przeprowadzić tej operacji" - powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek w zamieszczonym na stronie facebookowej wpisie.







18:46

Poznańscy ratownicy medyczni zaapelowali do mieszkańców o wskazanie im możliwości kupna ubiorów ochronnych wykorzystywanych np. w lakiernictwie. Przez zagrożenie koronawirusem zapasy pakietów ochrony biologicznej pogotowia w Poznaniu praktycznie się wyczerpały.



Rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Robert Judek podkreślił, że każdej doby zespoły medyczne w aglomeracji wyjeżdżają do pacjentów ponad 200 razy, z czego cześć interwencji dotyczy zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Zapasy kombinezonów ochronnych pogotowia są na wyczerpaniu. "W magazynach zostało nam 40 sztuk. Zużycie wzrosło nam straszenie w ciągu ostatnich dni" - powiedział.



"Pojawiła się obawa, że w zespołach ratownictwa medycznego może zabraknąć podstawowych rzeczy, takich jak: kombinezony zgodne z kategorią III odzieży ochronnej (wykorzystywane również w lakiernictwie), maski FFP2, FFP3, przeszukujemy również stacje Orlen w poszukiwaniu płynów dezynfekcyjnych" - napisali ratownicy w apelu umieszczonym w poniedziałek w mediach społecznościowych.





18:43

Zakażony koronawirusem minister środowiska Michał Woś poinformował we wtorek, że czuje się gorzej niż w poniedziałek. "Gdyby porównywać, to wczoraj czułem się jak przy lekkim przeziębieniu, a dziś jak przy porządnej grypie" - napisał na Twitterze minister.









18:41

Ministerstwo Aktywów Państwowych dokonało szczegółowego przeglądu procedur wdrożonych w ostatnich dniach w kopalniach węgla kamiennego w związku z zagrożeniem koronawirusem - poinformowało we wtorek MAP.



Jak zaznaczyło ministerstwo, kontrolom pod kątem gotowości na zagrożenie koronawirusem poddano też zakłady wszystkich spółek węglowych.



MAP poinformowało również, że wiceminister aktywów, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda polecił "objąć szczególnym nadzorem epidemiologicznym procesy produkcyjne" oraz nakazał "dostosować działania profilaktyczne do specyfiki kopalń".



"Dla rządu i ministerstwa, dla władz publicznych, oraz kierownictw wszystkich przedsiębiorstw w przemyśle węglowym absolutnym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo obywateli, w tym górników w kopalniach" - oświadczył Gawęda.





18:37

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zaapelował do wszystkich działających w regionie producentów respiratorów i kardiomonitorów o przekazanie informacji o rodzaju i liczbie posiadanego sprzętu tego typu.



Dane potrzebne są w związku z zabezpieczeniem potencjalnych pacjentów zarażonych koronawirusem.



"Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, prosimy wszystkich producentów respiratorów oraz kardiomonitorów działających na terenie woj. śląskiego o niezwłoczne przekazanie do Wojewody Śląskiego informacji o rodzaju i liczbie posiadanego sprzętu medycznego" - zaapelował wojewoda.

18:35

Prezydencki falstart z programem pomocy żywnościowej dla ludzi starszych i potrzebujących przebywających w związku z epidemią koronawirusa w kwarantannie. Start programu, realizowanego przez oddziały Banków Żywności w całym kraju, Andrzej Duda ogłosił w piątek. Sęk w tym, że mocno się pospieszył.







18:31

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaapelował do samorządów o zwolnienie z czynszów przedsiębiorców, którzy musieli zamknąć lokale w związku z zagrożeniem koronawirusem.



Jak argumentuje w specjalnym liście Rzecznik, z powodu zamknięcia lokali przedsiębiorcy zostali pozbawieni dochodów, a jednocześnie w dalszym ciągu ponoszą wiele kosztów. "Muszą opłacić pracowników, zapłacić podatki czy składki na ubezpieczenia społeczne. Wielu z nich wynajmuje lokale, które należą do gminy" - wskazał Abramowicz. Przypomniał też w liście przepis ustawy o finansach publicznych, który przewiduje, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.







18:30

Z powodu epidemii koronawirusa brytyjska królowa Elżbieta II odwołała tradycyjne letnie przyjęciach w ogrodach Pałacu Buckingham, zaś Kościół Anglii zawiesił nabożeństwa z udziałem wiernych - poinformowano.



Decyzja ta zapadła dzień po wydanym przez rząd zaleceniu, by unikać pubów, restauracji, kin i teatrów. Osobom powyżej 70. roku życia oraz tym, które mają problemy zdrowotne, w najbliższych dniach zostanie zalecone odizolowanie się na 12 tygodni.





18:28

Zaplanowane na przełom kwietnia i maja w Katowicach hokejowe mistrzostwa świata seniorów Dywizji 1B zostały odwołane z powodu epidemii koronawirusa - zadecydował podczas wideokonferencji zarząd Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF)



Nie odbędą się też MŚ Dywizji 1A, których gospodarzem miała być słoweńska Lublana.





18:17

W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 345 osób zakażonych koronawirusem, łączna liczba zmarłych to 2503.





18:14

Minister ds. wydatków publicznych Francji Gerald Darmanin poinformował we wtorek, że z powodu epidemii koronawirusa deficyt budżetowy państwa sięgnie 3,9 proc. PKB, a wzrost gospodarczy skurczy się o około 1 proc. Koszt pakietu pomocowego dla gospodarki wyniesie blisko 45 mld euro.



W wywiadzie dla dziennika finansowego "Les Echos" minister powiedział, że "zawsze bronił dyscypliny budżetowej w czasach pokoju, aby Francja nie musiała ograniczać wydatków w czasie wojny".



Przed wybuchem epidemii rząd prognozował, że deficyt budżetowy w 2020 roku wyniesie 2,2 proc. PKB.





18:11

Liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby wzrosła w Holandii o 292 - do 1705. 19 osób zmarło, podnosząc łączną liczbę zgonów z 24 do 43 - poinformował Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).



Wśród 1705 zarażonych jest 389 osób pracujących w służbie zdrowia. Zmarli mieli od 63 do 94 lat. Łącznie 314 pacjentów było lub jest hospitalizowanych.







18:09

Odpowiedzialny z ramienia WHO za walkę z koronawirusem w Europie David Nabarro uważa, że Stary Kontynent znajduje się daleko od szczytu zakażeń Covid-19. “Jesteśmy dopiero na początku pandemii" - powiedział w wywiadzie opublikowanym przez hiszpański dziennik “El Pais".



Brytyjski specjalista, kandydat na szefa WHO w ostatnich, zorganizowanych w 2017 r., wyborach do tej instytucji, wyjaśnił, że jednym z powodów eksplozji koronawirusa na świecie była zwłoka władz Chin w przeciwdziałaniu tej szybko rozprzestrzeniającej się chorobie. Przyznał jednak, że późniejsza odpowiedź władz sanitarnych ChRL na epidemię była “mocna".



Nabarro wyraził przekonanie, że liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Europie wzrośnie w najbliższych tygodniach. Stwierdził, że trudno dziś ustalić okres, jaki miałby być momentem ustania pandemii.





17:55

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła - po raz pierwszy od pięciu lat - referencyjną stopę procentową o 0,50 pkt., do 1,00 proc. w skali roku - poziomu najniższego w historii - wynika komunikatu Narodowego Banku Polskiego.









17:45

Kraje bałtyckie wyrażają niezadowolenie z działań polskich władz w stosunku do obcokrajowców, którzy utknęli na granicy polsko-niemieckiej. Szef MSZ Estonii Urmas Reinsalu przyznał, że jedną z możliwości powrotu obywateli jest zorganizowany przez rząd transport promami.



Łotewska telewizja LTV informuje o ok. 500 osobach, które pozostały na granicy, po tym jak strona polska wstrzymała tranzyt dla prywatnych samochodów. Estoński nadawca ERR wskazuje również na grupę ok. 70 Estończyków, oficjalnie zarejestrowanych w MSZ Estonii do przejazdu w konwoju.









17:39

10 ton pomocy medycznej z Chin dotrze w środę do Mediolanu - ogłosił szef MSZ Włoch Luigi Di Maio. Wyjaśnił, że pomoc ta to dar kilku chińskich prowincji.



Wśród darów będzie 30 respiratorów, 400 tysięcy maseczek, 60 tysięcy zestawów testów, lekarstwa, 5,5 tys. kombinezonów medycznych i 6700 okularów ochronnych. Na pokładzie samolotu będą też dwie grupy chińskich lekarzy, pielęgniarzy i ekspertów do walki z koronawirusem. Udadzą się do Mediolanu i Florencji.

17:37

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w związku z epidemią koronawirusa ogranicza możliwość wjazdu na teren placówki. Będą tam wpuszczane tylko osoby, które mają ważny powód wizyty w szpitalu. Na teren kompleksu wjadą jedynie pracownicy.



"Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego mogą kierować się wyłącznie osoby w stanach ciężkich, bezpośredniego zagrożenia życia. Pacjenci powinni komunikować się z personelem SOR za pośrednictwem domofonu. Dyżurujący zdecydują o dalszych krokach" - powiedziała Anna Mazur-Kałuża, rzecznik WSZ.





17:35

W związku z epidemią koronawirusa gwałtownie pogorszyła się sytuacja schronisk dla osób w kryzysie bezdomności - podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazuje, że brak jest dodatkowych środków na materiały higieniczne, załamały się też dotychczasowe procedury pozyskiwania taniej żywności.







17:32

Transmisje mszy św., modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w intencji ustania pandemii oraz internetowe rekolekcje, to niektóre z inicjatyw podejmowanych przez Kościół w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i ograniczeniem liczby osób w kościołach.



Jak poinformował rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik w inicjatywy on-line zaangażowały się wszystkie diecezje.

17:20

Wojsko Polskie jest gotowe wesprzeć szpitale w uzupełnianiu strategicznych zasobów krwi - zapewnił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



"Poprosiłem żołnierzy o przyłączenie się do akcji honorowego krwiodawstwa. Zbiórka jest dobrowolna, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa" - podkreślił we wpisie na Twitterze szef MON.





Do wsparcia walki z koronawirusem gotowych jest 2500 żołnierzy. We wtorek do działań wspierających państwo wyruszyło ich 2391 i 490 jednostek sprzętu - poinformował szef MON. Zapewnił też, że działania wojska są skoordynowane, a wojsko jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebne.





17:12

Wśród 6 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku jest chirurg ze specjalistycznego szpitala we Wrocławiu.

Mężczyzna jest hospitalizowany, a 35 osób, w tym personel medyczny, z którym miał kontakt, przebywa na kwarantannie domowej.

17:10

Parlament Mołdawii podjął decyzję na wniosek premiera Iona Chicu o wprowadzeniu w kraju stanu wyjątkowego do 15 maja z powodu epidemii koronawirusa.



W 3,5-milionowej Mołdawii zanotowano do tej pory 29 przypadków zakażenia koronawirusem.

17:08

Zostawiać buty i okrycia wierzchnie przed domem, by uniknąć ryzyka wniesienia koronawirusa - taką radę dał Włochom członek Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca Ministerstwa Zdrowia w Rzymie Walter Ricciardi.



W wywiadzie telewizyjnym podkreślił, że wirus może utrzymywać się także na butach.



"Pozostawianie ich oraz okryć poza domem, to dobra norma higieniczna"- zaznaczył włoski ekspert.



Ricciardi przypomniał, że są naukowe dowody na to, że koronawirus pozostaje na różnych powierzchniach i że ich dotknięcie może wywołać zakażenie.



Dlatego, dodał, "bardzo ważna jest też praktyka dezynfekcji ulic i innych powierzchni".





17:04

Dwa oddziały szpitala Copernicus w Gdańsku zostały poddane kwarantannie. Zamknięcie oddziałów spowodowane jest wykryciem koronawirusa u jednego z pacjentów.



"Część oddziałów szpitala Copernicus przy ul. Nowe Ogrody i Powstańców Warszawskich (Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii oraz część Oddziału Ratunkowego) została poddana kwarantannie. Zamknięcie oddziałów spowodowane jest wykryciem koronawirusa u jednego z pacjentów" - poinformował rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Michał Piotrowski.

16:59

Węgierskim wirologom udało się wyizolować nowego koronawirusa - poinformowała naczelny lekarz kraju Cecilia Mueller na konferencji prasowej w Budapeszcie.



"W narodowym laboratorium ds. bezpieczeństwa Narodowego Centrum Zdrowia (NNK) udało się pod kierownictwem wirologa dr Zoltana Kissa po raz pierwszy na Węgrzech wyizolować nowego koronawirusa" - oznajmiła Mueller.



Podkreśliła, że dzięki temu otworzyła się możliwość opracowania krajowej szczepionki, badań nad lekami przeciw nowemu wirusowi oraz lepszego poznania jego sposobu działania.

16:57

Decyzję o wstrzymaniu wizyt w poradniach, a także badań laboratoryjnych dla osób prywatnych podjęła dyrekcja szpitala wojewódzkiego w Szczecinie, przekształconego w szpital zakaźny. Zmiany w funkcjonowaniu wprowadziły także inne szpitale w stolicy Pomorza Zachodniego.



"W związku z dynamiczną sytuacją związaną z zachorowaniami wywołanymi koronawirusem (SARS -CoV-2), Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, w ramach zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, na okres 16-31 marca 2020 r. zawiesza osobiste składanie wniosków o wydanie dokumentacji medycznej oraz osobisty odbiór dokumentacji medycznej" - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy placówki Mateusz Iżakowski.



Jak poinformował, wnioski o wydanie dokumentacji pacjenci szpitala mogą składać pocztą lub mailowo na adres dokumentacja@spwsz.szczecin.pl. "Przygotowana dokumentacja będzie przesyłana na adres podany we wniosku" - zapewnił.

16:55

Chińskie władze zezwoliły naukowcom na rozpoczęcie testów eksperymentalnej szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi na ludziach - poinformował partyjny dziennik "Renmin Ribao". Na świecie zmarło już ponad 7 tys. zakażonych koronawirusem osób.









16:53

Tenisowy French Open przełożony na przełom września i października.



16:52

Dyrektor europejskiego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Hans Kluge wezwał wszystkie państwa kontynentu do podjęcia jak najbardziej radykalnych działań, aby powstrzymać pandemię nowego koronawirusa. Zalecił też intensyfikacje testów.



"Europa jest epicentrum tej pandemii i każdy kraj, bez wyjątku, musi podjąć jak najodważniejsze działania, aby zatrzymać lub spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa" - powiedział Kluge podczas konferencji prasowej w Kopenhadze.



Zaznaczył przy tym, że w każdym kraju sytuacja jest inna, więc działania powinny być przystosowane do realiów krajowych.





16:48

Uczniowie, którzy nie mają komputera lub internetu, materiały do zdalnego uczenia się otrzymają ze szkoły w formie papierowej. Przesłane zostaną do nich do domu np. pocztą lub przez kuriera - zapowiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.



Od poniedziałku do 25 marca wszystkie placówki oświatowe w kraju są zamknięte - nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Wprowadzono je w ze względu na bezpieczeństwo, ma to związek ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. MEN zaleca, by w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej nauczyciele prowadzili nauczanie online.





16:45

"Nie chcę nawet fantazjować, jaka powinna być nasza reakcja, gdybyśmy działali według logiki strony rosyjskiej" - oświadczył rzecznik białoriskiego MSZ Anatol Hłaz. Skomentował w ten sposób rosyjską decyzję o zamknięciu granic dla Białorusinów z powodu koronawirusa.



"Odnotowaliśmy do dzisiaj dwa przypadki przywiezienia wirusa na terytorium Białorusi z Rosji. Pozostałe też zostały przywiezione z zagranicy. Białorusini tymczasem nie eksportowali wirusa" - powiedział Hłaz.



W poniedziałek Rosja zapowiedziała zamknięcie granicy z Białorusią. Swoją decyzję władze Rosji uzasadniły m.in. tym, że Mińsk nie stosuje się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dotyczącej zamknięcia granic. We wtorkowym oświadczeniu WHO oceniła z kolei, że na obecnym etapie, gdy w kraju nie dochodzi do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się infekcji, działania podejmowane przez Białoruś są oparte na ocenie ryzyka i odpowiadają jej rekomendacjom.

16:41

PKN Orlen w marcu wyprodukuje 2,5 mln litrów płynu wirusobójczego, w kwietniu będzie to 4,5 mln litrów - oświadczył prezes spółki Daniel Obajtek.



Jak mówił Obajtek w zakładzie Orlen Oil w Jedliczach, który produkuje płyn wirusobójczy, obecna wydajność linii to ok. 750 tys. litrów tygodniowo. Jednak Orlen będzie je jeszcze modernizować, by zwiększyć wydajność do 1,2 mln litrów tygodniowo.



Obajtek podkreślał, że spółka zareagowała błyskawicznie na apele władz i w ciągu 10 dni przeprojektowała linii produkcyjne, które wcześniej wytwarzały płyn do spryskiwaczy.





16:37

Ministerstwo zdrowia Izraela wezwało we wtorek obywateli, by z powodu epidemii Covid-19 nie opuszczali swoich domów, z wyjątkiem zaspokajania "żywotnych potrzeb", takich jak szukanie pomocy medycznej czy robienie zakupów spożywczych.



"Być może w każdym miejscu, do którego się wybierasz, jest chora osoba, od której możesz się zarazić, możliwe, że jesteś chory i nadal o tym nie wiesz i możesz zarazić innych ludzi" - przestrzegł w nagraniu wideo dyrektor generalny w ministerstwie, Mosze Bar Siman-Tow. Dodał, że zdolność kraju do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa zależy od zachowania jego mieszkańców.

16:23

W stanie Sao Paulo odnotowano pierwszy w Brazylii zgon osoby zakażonej koronawirusem - poinformowały tamtejsze władze. Brazylia była pierwszym krajem w Ameryce Łacińskiej, w którym zdiagnozowano infekcję Covid-19.



Przypadek ten potwierdzono 26 lutego, u 61-letniego mężczyzny, który był dwa tygodnie w podróży służbowej w Lombardii na północy Włoch.







16:19

182 osoby zmarły od wczorajszego do dzisiejszego popołudnia z powodu koronawirusa w Hiszpanii. To rekordowy wzrost śmiertelności w ciągu jednej doby w tym kraju. Łącznie w Hiszpanii zmarło już 491 osób.







16:10

Prawie sto osob będzie poddanych kwaranatnnie po tym jak na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bochni trafił pacjent u którego wykryto później koronawirusa.







16:05

Urządzenia do dezynfekcji ozonem m.in. karetek i wozów strażackich przekazała na czas walki z pandemią koronawirusa prywatna firma z Kóz koło Bielska-Białej. To wsparcie dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego i miejscowej OSP - podało bielskie starostwo.



"Ozonem czyści się przykładowo klimatyzację w samochodzie. Zabija on grzyby, pleśnie i drobnoustroje. Liczymy na to, że w jakiś sposób spowolnimy tę zarazę" - powiedział we wtorek starosta bielski Andrzej Płonka, który zabiegał o taką pomoc.



Rzecznik starostwa Magdalena Fritz poinformowała, że firma Klimors, która przekazała sprzęt, przeszkoliła również pracowników pogotowia i druhów OSP z jego obsługi.





16:03

Grupa 25 uczniów ze Stąporkowa (Świętokrzyskie), którzy przebywali na praktykach w Grecji wraz z nauczycielami, wróciła do kraju w ramach rządowego programu "LotdoDomu". Teraz będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę.



25 uczniów i dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie 26 lutego wyjechało na praktyki w ramach programu Erazmus na grecką wyspę Kreta. Mieli tam przebywać do 24 marca.

16:01

Po kilkunastu godzinach spędzonych w korku, kierowcy docierają do punktu kontrolnego w Świecku. Tak wyglądała droga powrotna setek Polaków, którzy każdego dnia dojeżdżają do pracy za zachodnią granicę.

Jak sami przyznają, było to kilkanaście godzin bez jedzenia, picia i dostępu do sanitariatów.

"Kierowcy nie mają możliwości zakupu wody, jedzenia czy paliwa. Pojawiają się apele do podróżujących na drugą stronę granicy aby kupili prowiant i dostarczyli po drodze oczekującym".





15:49

Około 3 tysięcy obywateli krajów bałtyckich przejedzie w specjalnych konwojach przez Polskę - dowiedział się reporter RMF FM. Kolumny busów i autobusów są eskortowane przez policjantów od przejścia granicznego z Niemcami w Świecku, do Budziska na granicy polsko-litewskiej.





15:46



Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych danych o potwierdzonych wynikach pozytywnych z bezpośredniego otoczenia pana prezydenta - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski / Radek Pietruszka / PAP

15:30



Żaden z ministrów objętych kwarantanną po kontakcie z chorym ministrem środowiska Michałem Wosiem nie ma koronawirusa - poinformował o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Mariusz Piekarski, ministrowie już mogą wrócić do pracy. Wyniki ich testów były znane około południa. Dostali też informację z sanepidu, że ich kwarantanna może zostać skrócona. Zastosowano specjalną procedurę, bo test był wykonany 7 dni po kontakcie z osobą zakażoną.





15:22

Piłkarskie mistrzostwa Europy zostały przełożone na 2021 rok - oficjalnie potwierdziła UEFA.



Dziś odbyła się wideokonferencja z udziałem władz kontynentalnego futbolu, 55 narodowych federacji, a także przedstawicieli lig, klubów i zawodników. Powodem zmiany terminu jest rozprzestrzeniający się koronawirus.



Przesunięcie turnieju na lato przyszłego roku ma pozwolić na dokończenie w tym sezonie rozgrywek ligowych i pucharowych.





15:16

Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe rozluźnienie zasad pomocy państwa, aby w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa rządy krajów członkowskich UE mogły wspierać zagrożone upadłością przedsiębiorstwa.

Minionej nocy KE wysłała państwom członkowskim projekt propozycji do konsultacji w sprawie tymczasowych ram pomocy państwa, by wesprzeć gospodarkę w kontekście Covid-19 - powiedziała na wtorkowej telekonferencji prasowej rzeczniczka KE Arianna Podesta.

Projekt przewiduje możliwość subsydiowania gwarancji bankowych dla firm, a także dopłacania do oprocentowania publicznych i prywatnych pożyczek. KE spodziewa się, że te złożone w trybie pilnym propozycje zostaną przyjęte przez kraje UE w ciągu najbliższych dni.

To szybsze działanie niż podczas kryzysu finansowego sprzed dekady. Wówczas minęły trzy tygodnie od rozpoczęcia wewnętrznych konsultacji do przyjęcia propozycji mających łagodzić skutki krachu.

15:06

W związku z zagrożeniem epidemicznym Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zmieniło tryb adopcji. Do placówki można zgłaszać się telefonicznie, niemożliwe są też konsultacje związane ze zdrowiem zwierząt. Wyjątki stanowią odbiory wybranych zwierząt.



Zainteresowani adopcją powinni najpierw wejść na stronę internetową schroniska i wybrać zwierzę, o którym chcieliby się dowiedzieć więcej. Następnie należy zadzwonić do placówki w celu ustalenia szczegółów i ewentualnego terminu adopcji.



Po decyzji o adopcji osoba dyżurująca w schronisku poprosi o dokument tożsamości, przyprowadzi wcześniej ustalonego zwierzaka, przygotowane zostaną dokumenty do podpisu. Nowy opiekun futrzaka otrzyma też dokumenty weterynaryjne, ale nie będzie możliwości rozmowy z weterynarzem na miejscu - tylko telefonicznie.

15:04





Czy Francuzi posłuchali apelu prezydenta Emmanuela Macrona, by w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa? Jak widać na poniższym nagraniu, przed Luwrem jest pusto, ale przed sklepami tworzą się spore kolejki.





Francja walczy z koronawirusem. Pustki przed Luwrem, tłumy przed sklepami Storyful/x-news





14:57

Tegoroczna edycja Copa America, która miała się odbyć od 12 czerwca do 12 lipca w Argentynie i Kolumbii, została przełożona na przyszły rok z powodu pandemii koronawirusa - ogłosiła Konfederacja Piłkarska Ameryki Południowej.

14:54

Były premier Włoch, eurodeputowany Silvio Berlusconi postanowił przekazać 10 milionów euro na stworzenie liczącego 400 łóżek oddziału intensywnej terapii w Mediolanie oraz inne potrzeby służby zdrowia w Lombardii



W komunikacie ugrupowanie Forza Italia, którego liderem jest Berlusconi, poinformowało, że kwota ta została oddana do dyspozycji władz regionu Lombardia. Będzie przeznaczona między innymi na stworzenie oddziału intensywnej terapii w powstającym obecnie w trybie pilnym szpitalu na terenie mediolańskich targów.



Służba zdrowia w całej Lombardii znalazła się w poważnym kryzysie, bo to w tym regionie notuje się najwięcej przypadków Covid-19. Kończą się wolne miejsca na oddziałach intensywnej terapii i reanimacji. Brakuje także respiratorów.





14:47

Ponad 20 proc. osób zakażonych koronawirusem w Portugalii stanowią lekarze - poinformowała Izba Lekarska w Lizbonie. W ciągu doby liczba przypadków zakażeń Covid-19 wzrosła w tym kraju do 448.







14:42

Aleje Trzech Wieszczów w Krakowie często bywają zakorkowane. Sprawdziliśmy, jak pokonuje się je dzisiaj. Zobaczcie to na filmie poniżej.





Przejazd Alejami Trzech Wieszczów w Krakowie w godzinach południowych Jacek Skóra /RMF FM





14:40



Dominic Raab - szef brytyjskiego MSZ /WILL OLIVER /PAP/EPA



Podjąłem decyzję o zaleceniu obywatelom brytyjskim, by ze skutkiem natychmiastowym powstrzymali się od podróży po całym świecie, o ile nie jest to niezbędne, początkowo na okres 30 dni i oczywiście z zastrzeżeniem ciągłego przeglądu sytuacji - powiedział w Izbie Gmin szef brytyjskiego resortu spraw zagranicznych Dominic Raab.





14:38



Prace nad możliwymi lekami i szczepionkami przeciwko koronawirusowi muszą być prowadzone jak najszybciej, ale nie za szybko, bez naruszania procedur bezpieczeństwa - przekonuje w komentarzu na łamach czasopisma "Nature" prof. Shibo Jiang z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju i New York Blood Center. Jego zdaniem ścieżka na skróty byłaby zbyt wielkim ryzykiem, mogłaby przynieść więcej szkody niż pożytku.





14:33



Liczba pociągów kursujących po austriackich torach zmniejszyła się o 70 proc., a transport drogowy został ograniczony do minimum - powiedział agencji APA kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Także lotnisko w Wiedniu funkcjonuje na minimalnym poziomie.





14:23



Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski zakończył dziś kwarantannę. Poddał się jej prewencyjne po tym, jak uczestniczył w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego z osobą, w której rodzinie jest pacjent ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem.





14:21

Co na ten moment wiemy o przełożeniu Euro 2020?



Decyzje podjęte przez UEFA zakładają warianty optymistyczne. Jest to ogólny zarys potencjalnych scenariuszy, ale najbliższe tygodnie pokażą, czy realizacja tych założeń będzie możliwa - zaznaczył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.



Przesunięcie na lato przyszłego roku turnieju ma pozwolić na dokończenie w tym sezonie rozgrywek ligowych i pucharowych - do 30 czerwca.



Zaplanowane na marzec mecze towarzyskie oraz baraże do turnieju Euro zostaną przełożone na czerwiec 2020. Polska miała teraz grać towarzysko z Finlandią we Wrocławiu i Ukrainą w Chorzowie.

14:10

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej przełożone! Jak informuje norweska federacja piłkarska, turniej odbędzie się w 2021 roku.

13:50

16 nowych przypadków koronawirusa w Polsce - podaje resort zdrowia. dotyczą 6 osób z dolnośląskiego, 3 osób z woj. łódzkiego, 2 osób z woj. śląskiego i po 1 osobie z woj. małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.





13:48



Mieszkańcy Warszawy ograniczają podróżowanie metrem. W poniedziałek z obu linii podziemnej kolejki skorzystało łącznie 142 tys. pasażerów - 530 tys. mniej niż przed dwoma tygodniami - poinformowała rzeczniczka metra Anna Bartoń.





13:46



Krakowski Rynek zazwyczaj tętni życiem, tak samo, jak otaczające go uliczki. Dziś jest zupełnie inaczej. Zobaczcie to na filmie poniżej.





Rynek w Krakowie opustoszał z powodu obaw przed koronawirusem Jacek Skóra /RMF FM





13:35

Kancelaria Prezydenta wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów i możliwość bezpośredniego przyjmowania od obywateli petycji, skarg i wniosków. Wszystkie osoby wchodzące do obiektów Kancelarii będą miały mierzoną temperaturę.



13:34

Przedsiębiorca, który ma trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, może skorzystać między innymi z odroczenia terminu płatności składek i z układu ratalnego - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.





13:33



Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, w związku z obowiązującym w całym kraju stanem zagrożenia epidemicznego, zwrócili się do minister rodziny Marleny Maląg o zawieszenie wykonywania przez lekarzy rodzinnych badań okresowych u pracowników.



Równocześnie proszą w tej sprawie o konkretne wytyczne i dyspozycje dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

13:31

Żołnierze sił sojuszniczych przybywający służbowo do Polski zostają zwolnieni z obowiązku poddania się kwarantannie - to zmiana wprowadzona właśnie do rozporządzenia o stanie zagrożenia epidemicznego. Ułatwienie dotyczy uczestników odbywającego się w Polsce ćwiczenia Defender-Europe 20.



Jak poinformował MON, amerykańskie dowództwo wstrzymało już przerzucanie personelu i sprzętu na teren Europy. Samo ćwiczenie zostanie zmodyfikowane - wezmą w nim udział tylko żołnierze USA już przebywający na terenie Polski.



13:22

W dobie, gdy nie ma serwisu informacyjnego bez wiadomości o koronawirusie, są na świecie ludzie, którzy o szybkim wzroście zachorowań i rosnącej liczbie zgonów nie wiedzą. Nieświadomi niebezpiecznej sytuacji w Europie są uczestnicy niemieckiej edycji programu Big Brother. Kilka godzin temu o pandemii dowiedział się aktor Jared Leto.





13:19



W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej odwołało tegoroczne uroczystości związane z obchodzonym 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów. Nie rezygnujemy jednak zupełnie z upamiętnienia bohaterów - zapewnia placówka.





13:17

Od poniedziałkowego do wtorkowego popołudnia w Hiszpanii zmarły z powodu koronawirusa 182 osoby. To rekordowy wzrost śmiertelności w ciągu jednej doby w tym kraju. Łącznie w Hiszpanii zmarło już 491 osób.





13:15

Gdyby miesiąc temu ktoś mi powiedział, że będziemy sprawować msze św. Wielkopostne i nabożeństwa Wielkopostne bez udziału wiernych - nie uwierzyłbym. Nie potrafiłbym nawet sobie tego wyobrazić. Jednak tak się stało. I jest to bolesnym faktem - przyznał prymas Polski abp Wojciech Polak. Wiemy, że epidemia się rozszerza, że jest coraz więcej zakażonych i zmarłych. Nikt dziś nie jest w stanie powiedzieć, co będzie w najbliższych dniach, a może nawet i tygodniach. Dlatego chciałbym was wszystkich prosić o zachowanie ostrożności i spokoju - tak, jak dajemy temu świadectwo w tych ostatnich dniach - dodał.



Prymas podziękował także wszystkim za solidarności i odpowiedzialność, a także za zrozumienie i dostosowanie się do ograniczeń. Są one dla nas wszystkich trudne i bolesne, ale konieczne. Wiem, że pojawiają się również różne głosy, fałszywe informacje, a nawet przerażające proroctwa - proszę i apeluję: nie powielajmy ich - podkreślił hierarcha.



Nie bójmy się. Jesteśmy w rękach Boga. On nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia, choroby, czy cierpienia. Pan nie przychodzi do nas jako epidemia. Pandemia nie jest karą zesłaną na nas przez Pana Boga - oświadczył abp Polak.

13:11

Jak wygląda sytuacja na polskich granicach? Zobaczcie to na zdjęciach, które prezentujemy w galerii poniżej.





13:10



Ministrowie polskiego rządu z ujemnym wynikiem testu na koronawirusa będą mogli skrócić kwarantannę - ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Wszystko dlatego, że najprawdopodobniej mieli kontakt z zakażonym ministrem Michałem Wosiem dokładnie 7 dni temu. Dziś Główny Inspektor Sanitarny ma wydać rekomendacje, że jest to czas, po którym wynik ujemny testu upoważnia służby sanitarne do skrócenia kwarantanny.





13:04

Poczta Polska poinformowała o wznowieniu wysyłania części przesyłek zagranicznych. Ta decyzja dotyczy m.in. korespondencji do Niemiec, Czech, Słowacji i na Ukrainę.

12:41

Szwedzki rząd zapowiedział wprowadzenie od środy nauczania na odległość w szkołach średnich oraz na uniwersytetach. Szkoły podstawowe oraz przedszkola mają działać jak dotychczas.

Szwecja jest krajem, który stosuje względnie łagodne środki walki z koronawirusem. Formalnie nie zamknięto granic, a jedynym obostrzeniem jest zakaz organizacji publicznych imprez z udziałem powyżej 500 osób.

12:30

Sanepid apeluje o pilne zgłaszanie się osób, które w dniach 9, 10 i 11 marca korzystały z niektórych kursów PKS Grójec na Mazowszu. Pasażerowie autobusów mogli być narażeni na kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. Jak podają lokalne media, zarażoną osobą jest kierowcą autobusu PKS Grójec. 43-letni mieszkaniec pow. białobrzeskiego jest obecnie leczony na oddziale zakaźnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Chodzi o pasażerów 13 połączeń z Białobrzegów do Warszawy, Goszczyna, Grójca i Starej Błotnicy; z Warszawy do Grójca, z Grójca do Radomia, Białobrzegów, Zbroszy oraz Goszczyna do Białobrzegów i ze Zbroszy do Grojca.

12:25

Z powodu zagrożenia wywołanego koronawirusem nie odbędą się najliczniej odwiedzane wydarzania związane z okresem wielkanocnym w Małopolsce: konkurs palm wielkanocnych w Lipnicy Murowanej oraz jarmark odpustowy Emaus na krakowskim Salwatorze.





12:13

Około 300 osób wzięło udział w imprezie muzycznej rave w Tenneville, w belgijskiej prowincji Luksemburg, pomimo zakazu organizowania takich spotkań - informuje "Brussels Times". Imprezowicze bawili się w opuszczonym budynku przy drodze, w pobliżu terenów przemysłowych. Policja federalna pojawiła się w budynku i zakończyła imprezę.

12:08

Sanktuarium maryjne w Lourdes we Francji zostanie zamknięte w południe "po raz pierwszy w swej historii". 30 kapelanów sanktuarium Matki Bożej w Lourdes "rozpoczyna dziś dziewięć dni specjalnych modlitw za świat z Groty Objawień", które będą transmitowane na żywo przez telewizje katolickie - przekazało agencji AFP kierownictwo sanktuarium.

Sanktuarium znajduje się u podnóża Pirenejów, w regionie Oksytania. Jest największym we Francji i jednym z największych na świecie ośrodków kultu maryjnego. Co roku odwiedza go kilka milionów wiernych, w tym pielgrzymi o wątłym zdrowiu.

11:43

Eksperci Instytutu Kocha z Berlina twierdzą, że pandemia koronawirusa może potrwać nawet dwa lata, a jej skutki w życiu codziennym będziemy odczuwali przez kilka kolejnych. Jest wiadome, że pandemie przebiegają falowo. Czasowy przebieg jest trudny do oszacowania, ale musimy się liczyć z pojawianie się zachorowań przez okres dwóch lat - powiedział szef instytutu Lothar Wieler.





11:34

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) odwołała rezerwacje hotelowe w Kopenhadze, jednym z miast-gospodarzy tegorocznych mistrzostw Europy - poinformowała agencja Reutera. Losy rozegrania turnieju w pierwotnym terminie stoją pod znakiem zapytania z uwagi na koronawirusa.

Euro 2020 zaplanowane jest w dniach 12 czerwca do 12 lipca, a mecze mają odbyć się w 12 państwach.

Dziś odbędzie się wideokonferencja, w której wezmą udział przedstawiciele krajowych federacji piłkarskich oraz europejskich lig i klubów. Wówczas może zapaść wiele konkretnych decyzji dotyczących rozgrywek, m.in. właśnie mistrzostw Europy.





11:30

Najnowsze ustalenia reportera RMF FM Mariusz Piekarskiego: Kwarantannie nie został poddany premier Mateusz Morawiecki, bo posiedzenie z ministrem Michałem Wosiem, u którego potwierdzono koronawirusa, prowadził wicepremier Piotr Gliński. I to m.in. on został wysłany na kwarantannę.

W kwarantannie nie są natomiast ministrowie resortów siłowych Mariusz Kamiński, Mariusz Błaszczak, oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski.

Reszta rządu - z szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem - pracuje z domu. Zdalnie zarządzają ministerstwami. Czekają też na wyniki badań.





11:27

Cudzoziemcy nie są od wtorku wpuszczani na Węgry przez lotnisko w Budapeszcie. Zawieszony został także pasażerski ruch kolejowy między Węgrami a Ukrainą.

Cudzoziemcy, którym odmówiono wjazdu, muszą oczekiwać na lot powrotny w specjalnych strefach wyznaczonych na lotnisku. Lotnisko zapewniło, że zagwarantuje im koce, jedzenie, wodę i na życzenie maskę ochronną.





11:19

Organizatorzy igrzysk olimpijskich w Tokio zwrócili się z apelem do kibiców, aby nie gromadzili się przy trasie sztafety z ogniem olimpijskim. Zasugerowali, by raczej oglądali ją w telewizji albo w internecie. Część lokalnych uroczystości towarzyszących sztafecie została odwołana.





11:14

Za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób może odpowiedzieć właściciele lokalu w Rudzie Śląskiej. W miniony weekend - mimo obowiązującego w całym kraju zakazu - zorganizowano tam dyskotekę. Bawiło się na niej 25 gości.





11:07

"Mogliśmy wpisać w kartę Jan Kowalski, nikt tego nie weryfikował" - mówią naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi Polacy, którzy po 20 godzinach oczekiwania dziś rano przekroczyli granicę Niemiec i Polski w Zgorzelcu. Straż graniczna odpiera zarzuty, twierdząc, że przejeżdżający przez granicę muszą okazywać dokumenty. Potwierdza jednak, że problemem jest brak odpowiedniej liczby strażników.

11:01

3,4 tys. Ukraińców, którzy chcieli przekroczyć granicę pieszo i nie mają środków transportu, przewieziono autobusami na Ukrainę z polskiej strony granicy - poinformowała ukraińska straż graniczna. Autobusy zapewniają ukraińskie miejscowe władze - dodano.

10:58

Wywołujący chorobę COVID-19 koronawirus może wniknąć do organizmu przez oczy - ostrzega były konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki prof. Jerzy Szaflik. Dlatego należy bezwzględnie unikać dotykania oczu, nosa i ust, a personel medyczny powinien nosić okulary ochronne.





10:46

Z powodu zakażenia koronawirusem, osoby przebywające w ośrodku w Suhl w Turyngii przez cztery tygodnie nie mogą opuszczać terenu obiektu - relacjonuje dziennik "Die Welt". To łącznie 533 osoby.

Dziennikarze cytują lokalnych funkcjonariuszy policji, którzy zanotowali już pierwsze próby opuszczenia miejsca kwarantanny przez płot. Policja twierdzi "że to jeszcze nie koniec. Nie będzie łatwo 500 osobom mieszkać na tak stosunkowo ograniczonym terenie" - podaje "Die Welt".





10:28

"Pan minister (zdrowia - przyp. red. ) wczoraj przypominał, że ten szczyt zachorowań będzie za tydzień czy za dwa tygodnie. Wydaje się oczywiste, że absurdem byłoby otwieranie szkół. To jest więc kwestia czasu, kiedy wydamy kolejne rozporządzenie mówiące o tym, że wydłużamy okres zamknięcia placówek" - przyznał w TVP 1 minister edukacji Dariusz Piontkowski. "Będziemy po prostu realizowali wytyczne ministra zdrowia. Prawdopodobnie ten dwutygodniowy termin przerwy w nauce, tej standardowej, którą dotąd znaliśmy, zostanie wydłużony" - wskazał. Przyznał, że bardzo prawdopodobny jest powrót uczniów do szkół dopiero po Wielkanocy.









10:27

Sprawdziliśmy, jak wygląda możliwość zawierania związków małżeńskich w kilku wybranych Urzędach Stanu Cywilnego w Polsce. I co z weselami?





10:23

To może być początek fali, którą przeżywały wszystkie kraje walczące z koronawirusem - mówi RMF FM ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń dr Paweł Grzesiowski. Chorych może być co najmniej dwa razy więcej. W ostatnim czasie do szpitali i przychodni zgłaszają się chorzy, którzy nie mają objawów typowych dla koronawirusa - mówi dr Grzesiowski. Przytacza przykład mężczyzny, który zgłosił się do lekarza z krwawieniem z nosa. Przebadano go pod kątem koronawirusa i wynik testu był pozytywny. Jednym z objawów choroby Covid-19 mogą być zaburzenia krzepnięcia.

09:57

Szlachetny odzew na apel szpitala Żeromskiego w Krakowie. Po tym jak wczoraj dyrekcja poinformowała o dramatycznej sytuacji związanej z zapasami środków ochronnych, do szpitala zaczęła napływać pomoc, głównie od firm i osób prywatnych. Co chwilę przysyłane są kolejne dostawy maseczek czy płynów do dezynfekcji. Część firm oferuje także dostawy jedzenia, warzyw i owoców dla personelu medycznego. Zwiększyła się także liczba wpłat charytatywnych na konto szpitala.

09:54

Specjalista Federalnej Agencji Zdrowia Daniel Koch ostrzegł, że szwajcarskim szpitalom grozi zapaść, jeśli koronawirus nadal będzie rozprzestrzeniać się w szybkim tempie. Zbyt wiele osób jest zakażonych i jeśli to będzie nadal się roznosić, szpitale upadną - powiedział Koch w wywiadzie dla radia SRF.

W poniedziałek Szwajcaria zmobilizowała 8 tys. żołnierzy i zakazała organizowania wszelkich publicznych i prywatnych imprez.

09:52

Dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem zostały potwierdzone na terenie województwa małopolskiego - są to dwaj mężczyźni. Łącznie liczba zakażonych na terenie województwa wzrosła do czterech.

09:49

Hiszpański klub piłkarski Valencia CF poinformował, że 35 procent testów na obecność koronawirusa przeprowadzonych wśród jego pracowników, w tym piłkarzy, dało wynik pozytywny.



09:47

Nadzwyczajna sesja rady miasta Szczecin została odwołana .U jednego z radnych miejskich potwierdzono koronawirusa. Sesja miała być poświęcona opracowaniu specjalnych procedur dla interesantów w związku z zagrożeniem koronawirsem i ograniczeniu funkcjonowania kolejnych wydziałów magistratu.

09:43

Polska zgłosiła zapotrzebowanie na 200 respiratorów w ramach unijnego, wspólnego zamówienia publicznego - dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Polska bierze także udział we wspólnym przetargu na odczynniki do testów na koronawirusa. Wysokość tego zamówienie jest jeszcze ustalana. Komisja Europejska stosuje przyśpieszone procedury, jednak zanim respiratory trafią do krajów członkowskich minie z pewnością kilka a nawet kilkanaście tygodni. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewnia, że poza udziałem we wspólnym unijnym przetargu polskie władze zamawiają respiratory i środki ochrony osobistej także na własną rękę.





09:40

U półtorarocznej dziewczynki, która w niedzielę wypadła z okna łódzkiej kamienicy na trzecim piętrze stwierdzono zakażenie koronawirusem. W kwarantannie jest m.in. rodzina dziecka oraz dziesięciu pracujących na miejscu wypadku policjantów. Stan dziecka jest ciężki.





09:26

U trzech kolejnych osób w woj. śląskim zdiagnozowano zakażenie koronawirusem, wśród nich jest pięcioletnie dziecko; stan całej trójki jest. Liczba osób w regionie, u krytych wykryto koronawirusa wzrosła do 21.

09:24

Pierwszych siedem przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Wszystkie osoby są w dobrym stanie. Pięć z nich trafiło do szpitala w Bydgoszczy.



09:20

Trzy nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono na terenie woj. lubelskiego dotyczą: jednej osoby w przedziale wieku 60-70 lat i jednej osoby w przedziale wieku 40-50 lat z powiatu zamojskiego oraz jednej osoby małoletniej z powiatu lubelskiego. Wszystkie te osoby miały styczność z osobami, u których wcześniej wykryto koronawirusa.

Dotychczas na terenie województwa lubelskiego stwierdzono 21 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. W sobotę zmarł 66-letni mężczyzna, który - z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem - przebywał w szpitalu klinicznym nr 1 w Lublinie.

09:16

Całkowicie wstrzymany jest ruch przed przejściem granicznym w Świecku. Trzy tiry na wysokości Briesen, czyli około 30 km od polsko-niemieckiej granicy, stanęły w poprzek drogi. Kierowcy ciężarówek przekazali służbom, że domagają się otwarcia granic albo zdecydowanego usprawnienia kontroli, przynajmniej dla tirów. Tłumaczą, że transportują ładunki, które nie mogą czekać w kolejce. Mają tu na myśli m.in. żywe zwierzęta. Służby niemieckie działają na swoim terenie, próbują negocjować z kierowcami, by ruszyli albo przepuścili chociaż osobówki, w których jadą rodziny z dziećmi i osoby starsze.

09:11

Kilkadziesiąt godzin na odprawę oczekują ciężarówki na granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej na Podkarpaciu. Samochody osobowe i autobusy są odprawiane na bieżąco.

09:08

Chińskie badania sugerują, że wirus SARS-Cov-2 nie jest przekazywany dziecku przez matkę w czasie ciąży i porodu - informuje pismo "Frontiers in Pediatrics". Jak podają badacze, czworo dzieci urodzonych przez zakażone matki w szpitalu w Wuhanie, epicentrum pandemii koronawirusa, nie wykazywało oznak infekcji. Maluchy pozostają zdrowe do dziś.



09:05

Zaplanowana na dziś Rada Gabinetowa zostaje anulowana w związku z wdrożeniem procedur związanych z zarażeniem koronawirusem ministra Michała Wosia.





09:04

Dwa nowe przypadki koronawirusa potwierdzone na Warmii i Mazurach to mężczyźni. Jeden z nich wrócił z Włoch, drugi z Austrii. Są w szpitalu w Ostródzie.

W regionie - łącznie z tymi przypadkami - jest obecnie siedmioro pacjentów "dodatnich". Wśród nich są kobieta i mężczyzna, którzy przyjechali autobusem z Niemiec z tzw. pacjentem zero, a także dwie kobiety, które wróciły z Włoch. Kolejnym zakażonym i hospitalizowanym w Ostródzie jest brytyjski żołnierz z Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu.

08:58

Ministerstwo Zdrowia informuje, że mamy 28 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, łącznie jest to już 205 osób. Niestety, z powodu koronawirusa zmarła piąta osoba. To 57-letni mężczyzna, który przebywał w szpitalu w Wałbrzychu. Miał choroby współistniejące.





08:48

Zbiera się właśnie Rada Gabinetowa. Rząd obradujący pod przewodnictwem prezydenta ma omówić przyjęcie w związku z epidemią koronawirusa pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i naszej gospodarki. Już wczoraj wieczorem Andrzej Duda rozmawiał na ten temat z premierem. Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory przypomina, że Rada Gabinetowa nie ma kompetencji do podejmowania jakichkolwiek wiążących decyzji. Pod tym względem to wręcz mniej niż sam rząd, który odpowiada za bieżące działania.

W zamyśle zwoływane przez prezydenta posiedzenia Rady Gabinetowej mają te działania inicjować ew. wspierać. I jedno i drugie już jednak nastąpiło, niezależnie od tego, że rząd sam z siebie także się pomocą dla przedsiębiorców zajmuje.

Wygląda więc na to, że po wygłoszeniu orędzia, zwołaniu Sejmu, wymyśleniu prawie 3 mld złotych na Fundusz Medyczny czy zwołaniu po latach przerwy Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent znalazł kolejny sposób na pokazanie swojej aktywności w sprawie koronawirusa. Sposób niedostępny dla żadnego z jego konkurentów w wyborach.





08:44

W związku z kontrolami na wszystkich polskich granicach na przejściach ustawiają się wielokilometrowe korki. Na południu Polski najgorsza sytuacja jest na granicy z Czechami. Czynnych jest ich tylko sześć przejść. Najdłużej trzeba czekać na wjazd do Polski w Cieszynie - 10 godzin, w Gorzyczkach, Kudowie Słonem i Nowych Chałupkach po 8 godzin. W Jakuszycach to oczekiwanie trwa 3 godziny, a najkrócej czeka się na wjazd do Polski w Trzebini - tylko kilkadziesiąt minut.

Nieco lepsza sytuacja jest na granicy ze Słowacją. Tu czynne są zaledwie dwa przejścia graniczne. W Barwinku kierowcy muszą liczyć się z 7- godzinnym oczekiwaniem. Ale już w Chyżnem około pół godziny.

08:33

"Minister Łukasz Szumowski dobrze sobie radzi. Jeżeli chodzi o sposób komunikacji, z jakim spokojem tłumaczy i odpowiada na pytania - oceniam to bardzo dobrze. To jest rola szczególnie ważna, żeby nie było kolejnej epidemii. (...) Chciałbym, żeby miał jeszcze większe zaufanie, bo dzisiaj zaufanie do niego jest nam potrzebne" - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Porannej rozmowie w RMF FM.









08:29

Wypełnione każdego dnia turystami ulice Starego Miasta w Krakowie opustoszały.











08:12

W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u ministra środowiska Michała Wosia, wszyscy ministrowie obecni na ostatnim posiedzeniu rządu zostali poddani testom. Wyniki będą znane jeszcze dziś.





08:10

U trzech pacjentów wykryto koronawirusa w stolcu, choć nie było go w próbkach innych wydzielin ani we krwi - ogłosili naukowcy z Uniwersytetu Chińskiego w Hongkongu. Ich zdaniem taka wiedza może pomóc w diagnozowaniu łagodnych przypadków Covid-19. Kierujący badaniem naukowiec Paul Chan przestrzegł, że obecność patogenu w kale oznacza też dodatkowe ryzyko szerzenia się epidemii.

07:29

41-letni Kristofer Hivju, aktor znany z "Gry o tron" poinformował, że zaraził się koronawirusem. Wraz z rodziną przebywa w izolacji w domu w Norwegii, skąd pochodzi. "Mamy się dobrze, ja mam tylko łagodne objawy jak przy przeziębieniu" - napisał na Instagramie.





07:19

Słynny amerykański aktor Tom Hanks i jego żona Rita Wilson opuścili szpital w australijskim stanie Queensland. Teraz są w wynajętym domu, w którym poddają się kwarantannie. W czwartek 63-letni Hanks na Twitterze napisał, że podczas kręcenia zdjęć do filmu w Australii poczuł się zmęczony i obolały oraz zaczął odczuwać gorączkę. Poddał się testowi na koronawirusa, który dał wynik pozytywny, podobnie jak w przypadku jego także 63-letniej żony. "New York Times" wcześniej informował, że Hanks pojechał do Australii pracować przy filmie o życiu Elvisa Presleya.

07:01

Euro 2020 może nie odbyć się w terminie. Dziś na 13:00 zaplanowano telekonferencję władz UEFA z przedstawicielami europejskich związków piłkarskich. Możliwe jest przesunięcie imprezy na jesień tego lub nawet na przyszły rok. To, jak mówią ludzie z PZPN, wydaje się być najbardziej realne - zauważa dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Paweł Pawłowski. Według Davida Orsteina, dziennikarza portalu "The Atletic", przesuniecie turnieju może kosztować nawet 300 milionów euro.





06:52

W pierwszym tygodniu marca na spirytus Polacy wydali w małych sklepach prawie cztery razy więcej niż zwykle, podobnie popularne było mydło - podaje "Rzeczpospolita", powołując się na szacunki Centrum Monitorowania Rynku. Dwukrotnie więcej klienci wydali też na kaszę i ryż. Dziennik informuje, że podczas przygotowań do nadejścia koronawirusa Polacy wydali o kilkadziesiąt procent więcej na mąkę, makaron, warzywa w puszkach i sól.

Dziennik informuje, że zasypane zamówieniami są spółdzielnie mleczarskie i piekarnie. Zmartwieniem producentów jest ewentualna kwarantanna pracowników i transport do sklepów.





06:39

Testy szczepionki na koronawirusa rozpoczęte. Pierwszym ochotnikiem jest 43-letnia Jennifer Haller. "Wszyscy czujemy się bezsilni wobec pandemii. To fantastyczna okazja, by coś zrobić"- powiedziała Amerykanka, mama dwójki dzieci przed przyjęciem pierwszego zastrzyku. Zanim szczepionka wejdzie do powszechnego użytku minie co najmniej rok.

06:04

Traktor wyleczy wszystkich, pole wszystkich wyleczy - powiedział prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, wzywając społeczeństwo, by zachować spokój i nie poddawać się panice. Jego zdaniem problem koronawirusa w mniejszym stopniu dotyczy mieszkańców wsi.

05:53

Rząd Hiszpanii wprowadził od północy kontrole na granicach z Francją, Marokiem i Portugalią. Możliwość wjazdu na terytorium Hiszpanii mają jedynie jej obywatele, zagraniczni rezydenci, pracownicy ze strefy przygranicznej, a także osoby, które muszą wjechać z powodu “wyjątkowych sytuacji". Zakaz nie dotyczy pojazdów transportujących towary między Hiszpanią a sąsiadującymi z nią krajami.





05:40

Brytyjski aktor Idris Elba zaraził się koronawirusem. 47-letni gwiazdor znany między innymi z serialu "Luther" twierdzi, że "ma się ok". "Zostańcie w domu, bądźcie rozsądni" - zaapelował w krótkim filmie, jaki zamieścił na Twiterze.





05:30

Dietmar Hopp, właściciel firmy Curevac - która pracuje nad szczepionką - ocenia, że są szanse, aby szczepionka przeciwko koronawirusowi była gotowa jesienią, w czasie spodziewanej drugiej fali pandemii. Jak dotąd eksperci szacowali, że środek przeciwko Covid-19 będzie gotowy najwcześniej za rok.





05:22



Pacjent, który był zarażonym koronawirusem i zmarł w poniedziałek w szpitalu w Łańcucie (Podkarpackie) miał m.in. niewydolność nerek - wynika z komunikatu szpitala, zamieszczonego w poniedziałek w nocy na stronie internetowej. O śmierci 67-letniego mężczyzny poinformował w poniedziałek wieczorem resort zdrowia. Jest on czwartą ofiarą koronawirusa w Polsce. Zarażonych jest 177 osób.

05:17

Rumuńska Federacja Piłkarska poprosi władze UEFA o przełożenie z powodu koronawirusa mistrzostw Europy. Bukareszt jest jednym z 12 miast Starego Kontynentu, które miały zorganizować tegoroczny turniej. W dzisiejszej wideokonferencji UEFA wezmą udział przedstawiciele krajowych federacji piłkarskich oraz europejskich lig i klubów. Wówczas może zapaść wiele konkretnych decyzji dotyczących rozgrywek, m.in. właśnie Euro 2020.