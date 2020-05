13 105 przypadków zakażenia koronawirusem, 651 ofiar śmiertelnych i 3491 wyzdrowień – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Na całym świecie potwierdzono już ponad 3 mln zakażeń koronawirusem, z czego ponad milion w Stanach Zjednoczonych. Wiele samorządów zapowiedziało, że nie otworzy przedszkoli i żłobków 6 maja, co umożliwia wchodzący w życie od poniedziałku II etap luzowania obostrzeń.

W Polsce koronawirusa wykryto u 13 105 osób. Zmarło 650 z nich, a wyzdrowiało 3491.

Część samorządowców zapowiada, że nie otworzy 6 maja żłobków i przedszkoli; minister zdrowia Łukasz Szumowski odpowiada, że nie jest to obowiązkiem.

Na świecie najwięcej zachorowań odnotowano w USA, gdzie patogen wykryto u ponad miliona osób.

Globalna liczba zachorowań wynosi już ponad 3 mln.

Donald Trump jest "przekonany", że koronawirus pochodzi z chińskiego laboratorium.

Pracownicy są zgodni: W izolacji pracujemy krócej, ale bardziej efektywnie.

13:53 Pandemia czasem dla altruistów

"Obecnie trzeba być bardziej wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom" - dziś pod taką opinią podpisuje się niemal trzy czwarte dorosłych Polaków (73 proc.). Co ciekawe, pochwalających tę postawę jest wyraźnie więcej niż w poprzednich latach i najwięcej od 2002 roku - wtedy CBOS po raz pierwszy zadał to pytanie.









13:42 Czernichów: Zakażeni pacjenci przewożeni do szpitali

Pacjenci z prywatnego ośrodka opieki w Czernichowie, którzy mają dodatni wynik badań na obecność koronawirusa, są przewożeni do szpitali zakaźnych w woj. śląskim - poinformowała w piątek w południe rzecznik wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Rzecznik dodała, że spośród ok. 180 pacjentów Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji "Ad-Finem" w Czernichowie zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są w sumie 54 osoby.

"Te osoby są przewożone karetkami do szpitali zakaźnych na terenie województwa śląskiego" - powiedziała Alina Kucharzewska.





13:15 Ministerstwo Zdrowia: Raport

Najnowsze informacje o ozdrowieńcach i osobach objętych kwarantanną.









13:03 POLSKA NOWE PRZYPADKI

228 nowych przypadków i śmierć kolejnych 7 osób - najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Łącznie 13 105 przypadków i 651 zgonów.



Jest to 141 przypadków z województwa śląskiego, 18 z łódzkiego, 17 z dolnośląskiego, 16 z małopolskiego, 8 z podkarpackiego, 6 z kujawsko-pomorskiego, 6 z pomorskiego, 5 z lubelskiego, 5 z zachodniopomorskiego, 4 z opolskiego i dwa z wielkopolskiego.

Dane resortu mówią o śmierci kolejnych 7 chorych: 89-letniego mężczyzny ze Zgierza, 63-letniego mężczyzny i 62-letniego mężczyzny z Łodzi, 85-letniego mężczyzny z Gliwic, 55-letniego mężczyzny z Rybnika, 86-letniego mężczyzny z Gdańska i 76-letniej kobiety z Łomży. Wszystkie osoby zmarły miały choroby współistniejące.

12:44 Iran

W Iranie w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarły 63 osoby, zwiększając bilans ofiar epidemii do 6091. Stwierdzono też nieco ponad tysiąc nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w piątek rzecznik ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur.



Liczba potwierdzonych infekcji wzrosła z 94 640 do 95 646. Dżahanpur poinformował, że 2899 pacjentów jest w stanie krytycznym.





12:36 Futbol w dobie pandemii

W dobie pandemii koronawirusa z nową rzeczywistością zmagają się kluby piłkarskiej Fortuna 1 Ligi. Chojniczanka Chojnice jest jednym z klubów, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Zespół zamyka tabelę i chce walczyć o utrzymanie w lidze, ale także boi się o zdrowie swoich zawodników. Wciąż nie wiadomo, co z procedurami na wypadek wykrycia u któregoś z piłkarzy zakażenia koronawirusem. Klub nie wie też, jak będzie wyglądała jego przyszłość w kolejnym sezonie. "Kompletnie nie znamy rzeczywistości" - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Pawłem Pawłowskim wiceprezes Chojniczanki Chojnice Jarosław Klauzo.









12:25 Zgorzelec: Protest pracowników transgranicznych

Na przejściach granicznych w Zgorzelcu rozpoczyna się protest pracowników transgranicznych - mimo zapewnień premiera dotyczących zniesienia obowiązkowej kwarantanny.

Na przejściu przy Moście Jana Pawła II jest kilkadziesiąt osób oraz sporo policjantów I pograniczników. Część osób po prostu stoi i rozmawia z innymi, część spaceruje w pobliżu granicy.

Jak powiedział reporterowi RMF FM burmistrz Zgorzelca Rafał Grojec: Nie wszystkie postulaty zostały spełnione.

Walczymy dalej o to, żeby pracownicy służby zdrowia mogli przekraczać granicę, żeby opiekunowie mogli przekraczać granicę, żeby osoby leczące się po drugiej stronie mogły przekraczać granicę. Pan premier prosił o uwagi do rozporządzenia. Takie uwagi ze Zgorzelca zostały wysłane. Mam nadzieję, że rząd weźmie je pod uwagę - podkreślił Grojec.





12:14 Hiszpania

Podczas ostatniej doby zanotowano w Hiszpanii 281 zgonów na Covid-19. W sumie z powodu tej choroby zmarły już 24 824 osoby - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju.



Z szacunków hiszpańskich służb sanitarnych wynika, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 1781 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Oznacza to, że łącznie w Hiszpanii zostało zainfekowanych 215 216 osób.





12:06 Francja: Czy epidemia oznacza koniec Europy?

Francuscy komentatorzy zastanawiają się, co dla Europy oznacza epidemia koronawirusa. Pierre-Henri d’Argenson w "Le Figaro" zwraca uwagę na brak solidarności międzynarodowej w czasie kryzysu. Z kolei Hakim El Karoui na portalu Instytutu Montaigne’a wzywa, by nie grzebać przedwcześnie Zachodu.



"Rozpoczyna się nowa zimna wojna, która może oznaczać nasze wyjście z historii" - ostrzega na łamach dziennika "Le Figaro" Pierre-Henri d'Argenson, były wykładowca w paryskim Instytucie Nauk Politycznych i wysokiej rangi urzędnik państwowy.







11:56 Pracownicy o otwieraniu przedszkoli i żłobków

"Spodziewamy się problemu z zastosowaniem procedur Głównego Inspektoratu Sanitarnego w praktyce. Dzieci w przedszkolach chcą się bawić, trudno będzie nad nimi zapanować" - przyznają w rozmowie z reporterem RMF FM pracownicy przedszkoli.









11:45 Dom Seniora w Liskowie zamknięty

Decyzją służb sanitarnych dom seniora "Bursztynowe Zacisze" w Liskowie k. Kalisza został zamknięty.14 pracowników zostało zakażonych koronawirusem - poinformowała dyrektor placówki Katarzyna Paczesna.



14 pracowników prywatnego domu seniora "Bursztynowe Zacisze" w Liskowie k. Kalisza zostało zakażonych koronawirusem. Przebywa tam 62 pensjonariuszy, ale ich wyniki na obecność wirusa nie są jeszcze znane.



Służby sanitarne zamknęły ośrodek do 15 maja w celu poddania go kwarantannie.





11:39 Już 4,5 mln policyjnych kontroli

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 78 tys. osób poddanych kwarantannie. W około 200 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Dodał przy tym, że policjanci podczas ostatniej doby otrzymali 30 próśb o pomoc w sprawie zakupu żywności, wysłania przesyłki czy wyniesienia śmieci z domu.

Policjant przekazał, że od początku akcji monitorowania osób przebywających na kwarantannie funkcjonariusze dokonali już 4,5 mln kontroli.





11:28 Europa znosi obostrzenia

Kolejne kraje europejskie znoszą niektóre ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W Hiszpanii dzieci mogą już wychodzić z domów, na Litwie działają już zakłady fryzjerskie i wszystkie sklepy, a Włochy wznawiają produkcję w fabrykach. Łagodzenie restrykcji zapowiedziała też Rosja.









11:23 Opolskie: Dodatkowe pieniądze dla szpitali

Samorząd województwa opolskiego przekaże dodatkowe 2,3 mln złotych dla szpitali w Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu - poinformowało biuro prasowe urzędu marszałkowskiego. Za pół miliona zostanie kupiony zbiornik tlenu dla szpitala monoprofilowego.



Jak poinformowało biuro prasowe urzędu marszałkowskiego w Opolu, samorząd przekaże 1,8 mln złotych szpitalowi powiatowemu w Kluczborku. Szpital jednoimienny w Kędzierzynie-Koźlu otrzyma dodatkowe pół miliona na zakup zbiornika tlenu.





11:02 Białoruś bez pochodów i obchodów

Na Białorusi nie będzie pochodów i demonstracji z okazji 1 maja w związku z epidemią koronawirusa. Imprezy odwołano lub przeniesiono do internetu, chociaż formalnie na Białorusi nie ma zakazu organizacji imprez masowych. Koronawirusem zakażonych zostało ponad 14 tys. osób.



Oficjalnie obchodzone na Białorusi Święto Pracy w tym roku przeniesiono do internetu, a tradycyjne demonstracje robotników nie odbędą się - napisał portal Naviny.by.



Państwowa Federacja Związków Zawodowych Białorusi zrezygnowała z masowych imprez i organizuje konkursy i wystawy w internecie.





10:51 Poznań: Miejsca izolacji dla bezdomnych

Miasto Poznań wspólnie z organizacjami pozarządowymi uruchamia miejsca czasowej izolacji dla osób bezdomnych, w tym również dla uzależnionych od alkoholu. Kontenery mieszkalne oraz wyizolowane pokoje w ośrodkach będą miejscami schronienia na czas kwarantanny.



Jak poinformował poznański magistrat, osoby które dotknął problem bezdomności, będą mogły skorzystać z łącznie 10 kontenerów. Wszystkie z nich mają charakter mieszkalny i zostały wyposażone w łóżka, pościele, koce, szafki, stoły i krzesła.





10:42 Rosja: Znoszenie obostrzeń od 12 maja

W Rosji rozpoczynają się w piątek kolejne, dodatkowe dni wolne od pracy ogłoszone z powodu pandemii koronawirusa i połączone ze świętami państwowymi. Po 12 maja kraj planuje stopniowe znoszenie ograniczeń, mając nadzieję na spadek liczby infekcji.

Stopniowe znoszenie ograniczeń, którego plan rząd ma przedstawić do 5 maja, może zacząć się od 12 maja. Najpierw władze pozwolą na "niewielkie spacery, z udziałem dwóch-trzech osób, poranny jogging, ćwiczenia fizyczne na zewnątrz, spacery z dziećmi, ale w ograniczonej grupie ludzi i z zachowaniem dystansu" - zapowiedziała Anna Popowa, szefowa państwowego urzędu sanitarnego Rospotriebnadzor.





10:34 Liga hokejowa może przełożyć początek sezonu

Początek następnego sezonu hokejowej ligi NHL może zostać przesunięty z października na grudzień, jeśli to pozwoli dokończyć bieżące rozgrywki, zawieszone wskutek pandemii koronawirusa - oświadczył komisarz ligi Gary Bettman.

"Jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o datę. Nie ma magicznej różdżki, która pozwoliłaby nam wystartować jak zwykle w październiku. Jeśli będziemy musieli rozpocząć w listopadzie albo w grudniu, to trzeba będzie to przestudiować" - powiedział Bettman, cytowany przez portal NHL Network.

Komisarz ligi dodał, że jeśli chodzi o bieżący sezon, to nie ma żadnego problemu, by mecze były rozgrywane nawet w lipcu czy w sierpniu.





10:25 Czernichów: "Sytuacja w ośrodku jest naprawdę trudna"

14 osób z koronawirusem, które są w dobrym stanie, zostało przewiezionych w nocy z ośrodka opieki w Czernichowie do izolatorium w Goczałkowicach. Kilkoro kolejnych skierowano do szpitali - poinformowała w piątek rzecznik wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Alina Kucharzewska przypomniała, że w czwartek wieczorem prywatne Śląskie Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji "Ad-Finem" w Czernichowie skontrolowała inspektor sanepidu z Żywca. "Czekamy na raport. (...) Sytuacja w ośrodku jest naprawdę trudna. Robimy wszystko, żeby ją uspokoić i zapewnić opiekę. Skoro właściciele nie podejmują się tego zadania, to trzeba działać" - powiedziała.

Dodała, że władze województwa już w czwartek skierowały do ośrodka karetkę z lekarzem i sanitariuszami, by zbadali pacjentów. "Całą noc poszukiwaliśmy też kadry medycznej, która weszłaby do ośrodka. Ta, która tam pracowała, nie chce stawić się do pracy. Nie wiemy z jakich względów. To jest do wyjaśnienia między właścicielami a nimi. Mamy nadzieję, że osoby stawią się do pracy" - powiedziała rzecznik.





10:17 Ukraina

455 nowych przypadków zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby na Ukrainie, 11 kolejnych osób chorych na Covid-19 zmarło, a 175 wyzdrowiało - poinformował minister ochrony zdrowia tego kraju Maksym Stepanow.

Bilans zakażonych wzrósł do 10 861, w tym 754 dzieci i 2 154 pracowników medycznych. Ogółem zmarły 272 osoby, a 1 413 pacjentów uznano za wyzdrowiałych.

Stepanow wyjaśnił, że większość osób, które zmarły w ciągu ostatniej doby, cierpiała na schorzenia towarzyszące.





10:08 W czasie izolacji pracujemy krócej, ale bardziej efektywnie

Po zakończeniu kwarantanny 1/4 pracowników, którzy z powodu pandemii pracują poza siedzibą firmy, mogłaby nadal pracować zdalnie - wynika z raportu Nationale-Nederlanden. Ponad 40 proc. respondentów deklaruje efektywniejszą pracę w czasie izolacji.









09:56 Loty zawieszone do końca maja

LOT do końca maja odwołuje wszystkie rejsy pasażerskie krajowe i międzynarodowe. Jak czytamy w komunikacie firmy, decyzja zarządu narodowego przewoźnika podyktowana jest licznymi ograniczeniami w zakresie ruchu biznesowo-turystycznego, obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i innych krajów. O ewentualnych zmianach LOT będzie informować pasażerów na bieżąco.





09:39 Majówka w Beskidach

Majówka inna niż zwykle. W Beskidach, gdzie zwykle w o tej porze było już sporo turystów. Dziś znacznie spokojniej, ale i tam powoli, mimo ograniczeń uruchamiane są turystyczne atrakcje. Jedną z nich to kolej linowa na Czantorię. Ruszyła dziś rano i turyści mogą już wjeżdżać na jeden z najpopularniejszych beskidzkich szczytów.

Ci, którzy zdecydują się wjechać na szczyt kolejką, muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Kolej jest dezynfekowana, a na kanapie może siedzieć tylko jedna osoba - wyjątkiem są członkowie najbliższej rodziny. Na szczycie nie ma też dodatkowych atrakcji. Zamknięty jest letni tor saneczkowy i górska plaża, a jedzenie w punktach gastronomicznych można kupować tylko na wynos. Ostatni zjazd ze szczytu Czantorii odbędzie się o 17.30.





09:21 Ministerstwo Zdrowia przypomina

Resort zdrowia przypomina o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny również w czasie wypoczynku.









09:15 Węgry: Możliwa druga fala zachorowań

Prawdopodobna jest druga fala zakażeń koronawirusem i specjaliści najczęściej oceniają, że może ona nastąpić w październiku-listopadzie - powiedział premier Węgier Viktor Orban w Radiu Kossuth.



"Zdecydowana większość epidemiologów i lekarze mówią, że takiej pandemii, która miałaby tylko jedną falę, jeszcze nie było. A więc będzie druga fala. Najpowszechniejszy jest pogląd, że latem nastąpi spowolnienie zakażeń - ze względu na pogodę i skuteczność dotychczasowej obrony - ale w okolicach października-listopada musimy się liczyć z drugą falą" - oświadczył Orban.



Dodał, że toczą się spory na temat tego, czy ta druga fala będzie mniejsza, czy większa niż obecna. "Moim zdaniem nikt tego nie wie" - oznajmił.





09:06 Niemcy

193 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w RFN do 6481.



W ostatnich 24 godzinach obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 1639 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do 160 758.





08:53 Raport o pracy zdalnej

Po zakończeniu kwarantanny 1/4 pracowników, którzy z powodu pandemii pracują poza siedzibą firmy, mogłaby nadal pracować zdalnie - wynika z raportu Nationale-Nederlanden. Ponad 40 proc. respondentów deklaruje efektywniejszą pracę w czasie izolacji.

Z badań wynika, że ponad jedna czwarta ankietowanych deklaruje, że mogłaby pracować w trybie zdalnym na stałe. Podobna grupa respondentów docenia pracę zdalną, choć wolałaby ją wykonywać naprzemiennie z biurową. Tylko jeden na dziesięciu badanych - podkreślają autorzy raportu - twierdzi, że nie przepada za pracą zdalną, choć obecnie jest to jedyna opcja, aby zrealizować służbowe zadania.

08:41 Ministerstwo Obrony Narodowej

"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 8765 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1500 jednostek sprzętu. Żołnierze wspierają służby MSWiA w ochronie granicy i patrolowaniu miejsc publicznych" - napisał w piątek na Twitterze Błaszczak.

Żołnierze od marca uczestniczą w działaniach mających spowolnić epidemię. Wspólnie z policją patrolują ulice i sprawdzają miejsca kwarantanny, transportują żywność i środki ochrony osobistej, opiekują się kombatantami i rodzinami medyków, wspierają Straż Graniczną.





08:29 Tatrzański Park Narodowy otwarty od poniedziałku

W poniedziałek po majówce - po przeszło miesiącu, znów będzie można ruszyć na wszystkie szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jednak ze względu na epidemię dyrekcja parku chce do minimum ograniczyć gromadzenie się turystów w jednym miejscu szlaku. Sprzedaż biletów ma odbywać się przez przede wszystkim przez Internet.

"Najprawdopodobniej turysta w ogóle nie będzie musiał się zatrzymywać na punkcie wejścia - po prostu może wejść do parku. Natomiast będzie musiał liczyć się z tym, że będziemy prowadzić wyrywkowe kontrole. Nałożymy restrykcje ile biletów będzie można kupić na dany dzień. Będziemy również dążyli do tego, żeby ruch turystyczny rozłożyć w czasie. Będzie więc określona pula biletów na dane godziny" - mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.







08:16 Szansa dla pracowników transgranicznych

Jest szansa na rozwiązanie problemów części mieszkańców rejonów przygranicznych, którzy grozili kolejnymi protestami na granicach - między innymi w Cieszynie.

Jeszcze wczoraj w Cieszynie dominowała niepewność i wyczekiwanie. "Wszystkim nam bardzo zależy, żeby zwrócić uwagę na to, że to są tysiące osób, które w sposób bezpieczny, zachowując wszystkie standardy, ale chciałyby jednak zarabiać".

Nastroje zmieniły się, kiedy na stronach Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt rozporządzenia, w którym jest mowa o zniesieniu kwarantanny dla tych, którzy pracują lub uczą się po drugiej stronie granicy. Nie dotyczy to jednak pracowników medycznych i opieki społecznej.





08:11 Przełomowe odkrycie polskich naukowców

Kolejny kluczowy dla działania wirusa SARS-CoV-2 enzym jest bardzo podobny do enzymu znanego z SARS-CoV-1 - właśnie ogłosił prof. Marcin Drąg z zespołem. A to znaczy, że badania tego enzymu wykonane w ramach epidemii SARS można będzie zastosować w poszukiwaniu leku na COVID-19.

W połowie marca br. laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej z zespołem rozpracował enzym - proteazę SARS-CoV-2 Mpro, której działanie może być kluczowe dla walki z koronawirusem SARS-CoV-2. "Jeśli enzym potraktujemy jako zamek, to my do niego dorobiliśmy klucz" - mówił wtedy naukowiec. Teraz badacz ogłosił kolejny przełomowy wynik: jego zespół jako pierwszy na świecie rozpracował kolejną proteazę, której zablokowanie powoduje zahamowanie wirusa. To proteaza SARS-CoV-2-PLpro.

"Koronawirus powodujący COVID-19 ma dwie proteazy. Zatrzymanie albo jednej, albo drugiej na sto procent zatrzymuje replikację wirusa. To potwierdzone dane medyczne. A my jesteśmy jedynym laboratorium na świecie, które ma teraz obie te proteazy w aktywnej formie i dobrze sprofilowane" - cieszy się naukowiec.





07:59 W USA zaczyna brakować produktów z Polski

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa zaczynają odczuwać właściciele polskich firm za oceanem. Te których działalność nie jest uznawana za usługi pierwszej potrzeby - nie mogą normalnie funkcjonować. I popadają w kłopoty. Na razie najlepiej radzą sobie chyba polskie sklepy - mówi w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim Andrzej Czuma właściciel sklepu Krakus Deli w Pocono w Pensylwanii. Ale zastrzega, że zaczyna brakować produktów z Polski. A na sprzedaży takich towarów ten biznes się opiera. Jak dodaje wirus sparaliżował też wiele firm transportowych. Do tego dochodzą lokalne obostrzenia wprowadzone przez władze w związku z pandemią.



Rozmowa z właścicielami sklepu Krakus Deli w Pensylwanii RMF FM





07:42 Malezja łagodzi restrykcje

Władze zezwolą większości firm na wznowienie działalności od poniedziałku 4 maja łagodząc restrykcje wprowadzone na okres pandemii koronawirusa - oświadczył premier Malezji Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Podkreślił, że nie dotyczy to jednak tych sektorów gospodarki, których działalność wymaga dużych skupisk ludzi.

Restrykcje obowiązywały od 18 marca kiedy władze, wobec rosnącej liczby nowych zachorowań, zamknęły wszystkie nie koniecznie niezbędne firmy i placówki usługowe, zakazały publicznych zgromadzeń i ograniczyły możliwość przemieszczania się.





07:26 Portugalia: Przez telefon czytają poezję

Portugalska Casa Fernando Pessoa z Lizbony uruchomiła w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością pozostania mieszkańców kraju w swoich domach możliwość zamawiania lektur na telefon. W trakcie kilkunastominutowego połączenia czytana jest im głównie poezja.

Jak poinformował Miguel Monteiro, pasjonat literatury współpracujący z kilkoma bibliotekami miejskimi w Portugalii, w ramach akcji “Lektura do Ucha" czytane są głównie dzieła, które napisał jeden z najwybitniejszych poetów Portugalii Fernando Pessoa.

Monteiro zaznaczył, że akcja Casa Fernando Pessoa adresowana jest głównie do osób starszych oraz tych, które rzadko lub wcale nie korzystają z internetu.





07:15 Hotele przygotowują się do ponownego otwarcia

Zakup środków do ozonowania pomieszczeń i środki do dezynfekcji - tak hotele i ośrodki wypoczynkowe przygotowują się do ponownego otwarcia. Od najbliższego poniedziałku będzie już można korzystać z usług hotelarskich.

"Pogoda zapowiada się fantastyczna, więc liczymy na to, że wszyscy nasi klienci, którzy wyczekują już tej wiosny i chcą spędzić trochę czasu na Mazurach - przyjadą właśnie do nas. Staramy się przygotować te pokoje tak, żeby były one bezpieczne dla gościa. Zakupiliśmy sprzęt do ozonowania pokoi. Jesteśmy przygotowani jeżeli chodzi o zabezpieczenie personelu. Wszyscy mają maseczki, wszyscy mają rękawiczki, staramy się zachować pełną higienę. Szczególnie teraz, żeby goście mogli czuć się bezpiecznie" - mówi Joanna Durkiewicz z Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach.





07:06 Porty pozostają zamknięte

Turyści mogą korzystać ze szlaków wodnych, ale mariny są na razie zamknięte. Decyzja o ich otwarciu może zapaść przy okazji następnego etapu odmrażania gospodarki - mówi rzecznik resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Michał Kania.



Wszystkie duże porty śródlądowe w Polsce są zamknięte z powodu pandemii koronawirusa. Rzecznik MGMiŻŚ wskazał, że decyzja o ich otwarciu być może zapadnie przy okazji następnego etapu łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią. Zastrzegł jednak, że nie jest to jeszcze przesądzone i będzie zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej.





06:55 Kauzula dobrego Samarytanina dla pracowników medycznych



W Polsce, podobnie jak w krajach europejskich i USA, obowiązywać powinna klauzula dobrego Samarytanina - powiedział prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Klauzula polega na tym, że osoby bezpośrednio pracujące z chorymi zakażonymi COVID-19 zwolnione są od odpowiedzialności cywilnej w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub jego śmierci, jeśli nie nastąpiło rażące zaniedbanie - powiedział prof. Matyja.

Prezes NRL w ten sposób odniósł się do rozwiązań ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 47). Dają one możliwość skierowania m.in. personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii trwającej nie dłużej niż 3 miesiące. Przysługuje im zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz specjalne zasady wynagrodzenia.





06:47 Las Vegas: Kasyna zamienione w banki żywności

Tysiące osób straciło w trakcie epidemii prace w Las Vegas. W słynącym z hazardu mieście niektóre kasyna zamieniono w banki żywności; samochodowe kolejki do nich sięgają nawet kilku kilometrów.

Przed wybuchem epidemii bank żywności Three Square w Las Vegas dostarczał potrzebującym ok. milion funtów żywności tygodniowo. Teraz - mimo problemów ze znalezieniem wolontariuszy - liczba ta zwiększyła się o 30 proc.

Angażująca się w zwalczanie głodu krajowa sieć Feeding America informuje, że w USA popyt na dostarczaną przez ich żywność wzrósł o 40 proc.





06:36 Włochy: Apel prezydenta

Prezydent Włoch Sergio Mattarella zaapelował do rządu Giuseppe Contego o "rozsądne i jasne" wskazówki dotyczące zachowania w drugiej fazie epidemii, gdy zniesione zostaną niektóre restrykcje. Rodaków poprosił o obronę osiągniętych rezultatów kwarantanny.

W orędziu do narodu z okazji Święta 1 maja szef państwa podkreślił: "Nie może być sprzeczności między bezpieczeństwem, zdrowiem i pracą".

Zaapelował do wszystkich, by w trosce o zdrowie "bronili rezultatów" osiągniętych w walce z epidemią przez prawie dwa miesiące narodowej kwarantanny i by dalej postępowali z wymaganą ostrożnością w drugiej fazie częściowego otwierania kraju od 4 maja.





06:25 Trump: Koronawirus pochodzi z laboratorium

Prezydent USA Donald Trump oświadczył na konferencji prasowej, że jest przekonany, iż koronawirus może pochodzić z laboratorium Instytutu Wirusologii w chińskm Wuhan. Nie wykluczył też zastosowania "karnych" ceł wobec Chin, które oskarżył o zbyt późne powiadomienie świata o epidemii.

Odpowiadając na pytanie czy widział dowody, które skłoniły go do - jak się wyraził - "wysokiego stopnia przekonania", iż wirus pochodzi z Instytutu Wirusologii w Wuhan, prezydent odparł: "Tak, tak widziałem".

Odmówił jednak podania bliższych szczegółów. "Nie mogę wam tego powiedzieć, nie wolno mi wam tego powiedzieć" - powiedział.

06:13 Meksyk: Pogłębia się recesja

Aktywność gospodarki Meksyku spadła w pierwszym kwartale br. o 1,6 proc. w porownaniu z czwartym kwartałem ub. r., co oznacza, że kraj jeszcze szybciej stacza się w przepaść recesji niż przed pandemią - poinformowało w czwartek rządowe biuro statystyk INEGI.



Był to już piąty kwartał z rzędu kurczenia się gospodarki. Proces ten przyspiesza i jest obecnie największy od 2009 r.



Według raportu INEGI Produkt Krajowy Brutto (PKB) Meksyku był w pierwszym kwartale br. o 2,4 proc. niższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego.





06:07 USA: Bilans



W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa wzrósł w Stanach Zjednoczonych o 2053. Od jej początku na Covid-19 zmarło w USA 62 906 osób - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Poprzedni dzienny bilans informował o 2502 zgonach.



W USA przeprowadzono do tej pory ok. 1 mln 70 tys. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 31 tys.