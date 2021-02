530 tysięcy szczepionek przeciwko koronawirusowi ma dotrzeć do Polski w tym tygodniu - poinformowała o tym Agencja Rezerw Materiałowych. Pierwsza dostawa spodziewana jest dziś rano. Ponad 49 tysięcy zakażeń koronawirusem mieliśmy w całym ubiegłym tygodniu w kraju. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Ameryce przekroczyła w niedzielę pół miliona – podała stacja NBC. Najważniejsze informacje związane z pandemią Covid-19 w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w specjalnie aktualizowanym raporcie.

Zdjęcie ilustracyjne / Abedin Taherkenareh / PAP/EPA





05:36 Brytyjski minister zdrowia: Szczepionka zmniejsza przenoszenie wirusa o ok. 2/3

Wstępne dane wskazują, że pierwsza dawka szczepionek przeciw Covid-19 zmniejsza przenoszenie koronawirusa o ok. dwie trzecie - powiedział w niedzielę brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.



Hancock wspomniał o redukcji przenoszenia podczas rozmowy w stacji Sky News zapytany o możliwość szczepień w przyszłości także dzieci.



Szczepienie dzieci ma znaczenie pod kątem próby zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby i mamy wczesne dowody na wpływ szczepionki na zatrzymanie transmisji. Wygląda na to, że pierwsza dawka zmniejsza poziom przenoszenia choroby o około dwie trzecie, ale potrzebujemy na to więcej dowodów - mówił brytyjski minister zdrowia.



Wskazana przez niego liczba dwie trzecie pojawiła się wcześniej w opublikowanych na początku lutego w magazynie naukowym "The Lancet" wstępnych badaniach na temat wpływu szczepionki AstraZeneca na przenoszenie wirusa, ale dotyczyły one tylko jednej z dwóch używanych obecnie w Wielkiej Brytanii szczepionek.



W poniedziałek w ramach zapowiedzianego przez Borisa Johnsona planu wychodzenia z lockdownu rządowa agencja Public Health England ma przedstawić pełniejsze dane na temat wpływu szczepień na przenoszenie wirusa.

05:09 Buda: Dziś w nocy kolejna runda rozmów z jednym z producentów szczepionki przeciwko Covid-19



Dziś w nocy mamy kolejną rundę rozmów z jednym z producentów szczepionki przeciwko Covid-19 - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda w niedzielę. Zaznaczył, że chodzi o zapewnienie dodatkowych partii szczepionek na wypadek, gdyby dostawy poprzez umowę z KE, nadal się opóźniały.



Cytat Oczywiście my to robimy, tylko jesteśmy związani umową, do której przystąpiliśmy w nadziei, że Komisja Europejska zagwarantuje nam właściwą ilość szczepionek. Ale mimo wszystko podejmujemy starania i rozmawiamy z innymi producentami, którzy dostarczają szczepionki, by jeśli okaże się, że w kolejnych etapach, w kolejnych kwartałach tak wolno ta szczepionka będzie do nas spływała, zabezpieczyć sobie ich źródło z innych kierunków. Nawet dzisiaj w nocy - czasu polskiego o godz. 2.00 - mamy kolejna rundę rozmów z jednym z producentów, który jest gotowy takie szczepionki dostarczać. powiedział wiceminister w TVP Info.

Jak dodał, "to wszystko jest bardzo trudne bo, producenci, którzy dopiero wchodzą na rynek, chcą też handlować z KE, dlatego obawiają się pertraktować z poszczególnymi krajami".