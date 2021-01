W Polsce wykryto nową, brytyjska odmianę koronawirusa – zakażenie potwierdziło poznańskie laboratorium. W naszym kraju trwa akcja szczepień, która ma nam pomóc uniknąć trzeciej fali pandemii. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że wyraźnie wzrósł odsetek osób, które chcą się zaszczepić. Epidemia nie odpuszcza w Wielkiej Brytanii. Z powodu Covid-19 ostatniej doby zmarło 1810 osób. W skali światowej liczba ofiar koronawirusa wynosi już ponad 2 milony.

Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 457 755 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 34 561 pacjentów. PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁY RAPORTU>>>

Poza standardowym kontraktem z Pfizerem poprzez mechanizm europejski domówiliśmy 25 milionów dawek szczepionki - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, 10 mln z tej puli trafi do Polski w pierwszym półroczu tego roku, a kolejne 15 mln w drugim.

Laboratorium genXone poinformowało, że zidentyfikowało brytyjską odmianę koronawirusa B.1.1.7. Pacjent, u którego test potwierdził obecność wirusa, to osoba z Małopolski.

System rejestracji i infolinia dla osób powyżej 70. roku życia, chcących zaszczepić się przeciwko Covid-19 ruszy w piątek o godz. 6:00. Drogi, podobnie jak w przypadku zapisów seniorów 80+ są trzy: przez infolinię, Profil Zaufany lub osobiście w przychodni. Zgodnie z zapowiedzią szczepienie wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia ma ruszyć 25 stycznia. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

"Jest szansa na powrót uczniów do szkół w lutym" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki zaznaczył jednak, że ta decyzja będzie podejmowana w oparciu o aktualne dane dotyczące rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

56 proc. dorosłych Polaków chciałaby zaszczepić się przeciw Covid-19, 30 proc. nie chce się szczepić - wynika ze styczniowego sondażu CBOS. W porównaniu z listopadowym badaniem odsetek chcących się zaszczepić wyraźnie wzrósł.

17:12 Odczyny poszczepienne w Polsce

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej po szczepieniu przeciw Covid-19 wpłynęły dotąd zgłoszenia 235 odczynów poszczepiennych, w tym 188 łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem oraz krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.

Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące, w określonym czasie po iniekcji, pogorszenie stanu zdrowia. Odczyny mogą mieć łagodną, poważną lub ciężką postać.



Szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku. Wykonano dotąd ponad 591 tys. szczepień.



Wszystkie informacje o odczynach są ogólnodostępne i publikowane na rządowych stronach poświęconych szczepieniom. Zestawienie uwzględniające m.in. płeć i opis odczynu jest regularnie aktualizowane - powiedział w czwartek rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar.



Pierwszy ze zgłoszonych 235 niepożądanych odczynów poszczepiennych dotyczący preparatu przeciw COIVID-19 zgłoszono 30 grudnia w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim. Dotyczył kobiety, u której wystąpiło zaczerwienienie i krótkotrwała bolesność w miejscu wkłucia.



Inne odczyny - poza łagodnymi, czyli zaczerwienieniem oraz krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia - jakie zgłoszono, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.





17:00 Portugali zamyka szkoły i uczelnie

Premier Portugalii Antonio Costa ogłosił w czwartek zamknięcie wszystkich szkół oraz uczelni wyższych w kraju z powodu epidemii koronawirusa. Wyjaśnił, że nowe restrykcje wynikają z nadmiernego wzrostu liczby zachorowań oraz zgonów wśród ludzi zakażonych nową odmianą SARS-CoV-2.



Zgodnie z zapowiedzią premiera placówki oświatowe zostaną zamknięte w piątek na okres 15 dni. Wyjątek mają stanowić jedynie stołówki szkolne wydające posiłki dzieciom z ubogich rodzin.



Costa zaznaczył, że wpływ na decyzję o zamknięciu szkół i uczelni wyższych miało nasilenie się zakażeń nowym szczepem koronawirusa. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni przeanalizowana zostanie sytuacja epidemiczna w kraju i możliwe wznowienie lekcji.







16:51 Polska chce zaszczepić 3 mln obywateli w I kwartale 2021 roku

Podtrzymujemy deklaracje, że obecne dostawy szczepionek pozwolą nam na zaszczepienie ok. 3 mln Polaków do końca I kwartału - powiedział w czwartek w Sejmie szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że ta liczba może się zwiększyć, jeśli do Polski trafią szczepionki innych firm.



Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk mówił w Sejmie na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień.



Podtrzymujemy deklarację, że obecne dostawy szczepionek pozwolą nam na zaszczepienie ok. 3 mln Polaków do końca pierwszego kwartału, natomiast, jeżeli w międzyczasie, czyli w najbliższych tygodniach, zostaną zarejestrowane nowe szczepionki i one zostaną dostarczone w ramach umowy unijnej do Polski, no to oczywiście przyspieszymy już teraz tempo szczepień i tych osób będzie więcej - powiedział Dworczyk.







16:46 Polscy strażacy pomogą Słowakom

Kilkudziesięciu polskich strażaków i jednocześnie ratowników medycznych z PSP wyjedzie w piątek na Słowację, gdzie wesprze Słowaków w przeprowadzeniu testów na SARS-CoV-2 - poinformował w czwartek PAP rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Krzysztof Batorski.



Jest to reakcja na prośbę o pomoc władz Słowacji. Polski rząd przychylił się do tej prośby. Strażacy będą wykonywali wymazy wśród Słowaków w kierunku COVID-19 - powiedział rzecznik PSP.



Grupa 66 polskich strażaków i jednocześnie ratowników medycznych z PSP w piątek ok. godz. 14 zgromadzi się na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Strażacy na Słowację wyjadą samochodami i będą prowadzili badania w strefie przygranicznej. Do kraju wrócą w poniedziałek.



W ostatni poniedziałek wsparcie dla Słowaków zapowiedział w czasie konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk. Polski personel medyczny ma wyjechać w najbliższy weekend. Równocześnie zaznaczył, że premier Morawiecki ustalił z premierem Słowacji Igorem Matoviczem, że Polska ze względu na trudną sytuację epidemiczną u naszych południowych sąsiadów udzieli im pomocy.

16:38 EMA publikuje uzupełniony raport o szczepionce Moderny

Europejska Agencja Leków (EMA) uzupełniła raport dot. dopuszczonej do użytku w UE szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane, jak m.in. ból w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, ból głowy, były łagodne lub umiarkowane. Zanotowano bardzo niewielką liczbę przypadków anafilaksji.



Najczęstsze (więcej niż u 1 na 10 osób) działania niepożądane, jakie zaobserwowano podczas badań klinicznych szczepionki były łagodne lub umiarkowane, a poprawa nastąpiła w ciągu kilku dni. Obejmowały one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, dreszcze, gorączkę, obrzęk lub tkliwość węzłów chłonnych pod ramieniem, ból głowy, ból mięśni i stawów, nudności i wymioty - wynika z raportu Europejskiej Agencji Leków.



Zaczerwienienie, pokrzywka i wysypka w miejscu wstrzyknięcia występowały rzadziej niż u 1 na 10 osób. Świąd - rzadziej niż u 1 na 100 osób. Obrzęk twarzy u osób, u których w przeszłości wykonywano zastrzyki kosmetyczne twarzy oraz osłabienie mięśni po jednej stronie twarzy występowały rzadziej niż raz na 1000 osób. U otrzymujących szczepionkę występowały reakcje alergiczne, w tym bardzo niewielka liczba przypadków ciężkich reakcji alergicznych (anafilaksji) - wynika z raportu. Jak w przypadku wszystkich szczepionek, COVID-19 Vaccine Moderna należy podawać pod ścisłym nadzorem lekarza, z możliwością dostępu do odpowiedniego leczenia.





16:12 Mazowieckie: Prawie 6 tys. zaszczepionych w ciągu ostatniej doby

Ostatniego dnia - do północy - w województwie mazowieckim wykonano 5 846 szczepień przeciwko Covid-19, z czego 1 317 szczepień to szczepienia drugą dawką preparatu - wynika z rządowego raportu z wykonanych szczepień.

Najwięcej szczepień ostatniego dnia wykonano w Warszawie - 1 801.



15:45 Lubuskie: Specjalna infolinia o szczepieniach

Lubuski Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię dla mieszkańców szukających informacji o szczepień przeciw COVID-19, m.in. o dowozie osób niepełnosprawnych i starszych do punktów szczepień - poinformował dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.



Numer 95-785-13-28 działa codziennie od godz. 7.00 do 19.00. Pytania można też przesyłać mailem: szczepienia@lubuskie.uw.gov.pl



Na razie na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego nie zamieszczono wykazu numerów telefonów w poszczególnych gminach regionu, pod którymi można zgłaszać chęć skorzystania z dowozu do punktu szczepień.



Zieleński przypomniał, że całodobowo jest również dostępna ogólnopolska infolinia Narodowego Programu Szczepień pod numerem 989.

15:17 Warmińsko-Mazurskie: Zaszczepiono blisko 2 tys. podopiecznych DPS

Blisko 2 tysiące podopiecznych oraz ponad 900 pracowników Domów Pomocy Społecznej na Warmii i Mazurach zaszczepiono do tej pory przeciw Covid-19.

Szczepienia w DPS w większości przebiegają zgodnie z harmonogramem - podały w czwartek służby wojewody. Szczepienia przeciw Covid-19 w Domach Pomocy Społecznej na Warmii i Mazurach idą zgodnie z planem.

W przypadku podopiecznych DPS istnieje obowiązek wysłania mobilnego zespołu, który dojeżdża z Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) lub szpitala i na miejscu w placówce szczepi pensjonariuszy.

Standardowo szczepienie poprzedza kwalifikacja lekarska - poinformował rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.

15:10 Białystok: W szpitalu USK wszyscy otrzymali drugą dawkę

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zakończył podawanie drugiej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi, bo dotąd dostali drugą dawkę wszyscy, którym trzeba było ją podać.

Szpital dostał w czwartek kolejnych 650 dawek na pierwszą turę szczepień kolejnych osób. USK jest największym i najbardziej specjalistycznym szpitalem w województwie podlaskim.

Pierwsze szczepienia przeciwko Covid-19 zaczynał 27 grudnia 2020 r. jako jeden z dwóch pierwszych w Podlaskiem.

14:13 Pfizer zapowiada powrót do normalnych dostaw

Koncern farmaceutyczny Pfizer przekazał Komisji Europejskiej, że dostawy szczepionek przeciw Covid-19 w tym tygodniu są ograniczone, ale w przyszłym tygodniu wrócą do normalnego poziomu - poinformował w czwartek na konferencji w Brukseli rzecznik KE Stefan De Keersmaecker.



"W tym tygodniu obserwujemy ograniczenia w dostawach. W przyszłym tygodniu dostawy będą na poziomie 100 proc." - powiedział. Dodał, że w najbliższych tygodniach różnica wynikająca z obecnego ograniczenia dostaw zostanie dostarczona do państw członkowskich.



"Dostawy to sprawa rozwiązywana między firmą a państwami członkowskim. Komisja Europejska zawarła kontrakt ramowy, ale zakupy i dostawy to kwestia bilateralna między firmą a krajem członkowskim" - zaznaczył De Keersmaecker.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała w środę ewentualne opóźnienia w dostawach szczepionek Pfizer/BioNTech.

13:43 Szpital Wojewódzki w Suwałkach zaszczepił 1200 pracowników

W Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach (Podlaskie) zostało już zaszczepionych 1200 pracowników sektora ochrony zdrowia - poinformował dyrektor placówki Adam Szałanda.



Do szczepeinia na Covid-19 w grupie "0" zgłosiło się do suwalskiego szpitala ok. 2 tys. osób. Do zaszczepienia jest jeszcze ok. 800 pracowników medycznych. W poniedziałek w placówce rozpoczęły się też szczepienia drugą dawką. Otrzymało ją już 150 osób.



Jak poinformował Szałanda do szczepienia zgłosiło się ok. 300 z 700 pracowników jego szpitala. To im podawana jest obecnie druga dawka.



Proces szczepienia idzie zgodnie z planem, bez żadnych utrudnień. Jedynym problemem, tak jak w całej Polsce, jest mniejsza ilość szczepionek, które otrzymujemy - dodał Szałanda.



W województwie podlaskim odnotowano ostatniej doby 228 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 3 chorych zmarło. W Podlaskiem wykonano 981 testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

13:36 Bp Dejczak wyszedł ze szpitala

Bp Edward Dajczak zakończył leczenie w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Przebywał tam od 12 stycznia w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - poinformował w czwartek rzecznik prasowy Kurii Biskupiej w Koszalinie ks. Wojciech Parfianowicz.



Rzecznik kurii podał, że biskup czuje się dobrze i po rekonwalescencji powróci do pełnienia swoich obowiązków.



Ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski serdecznie dziękuje za wszelkie wyrazy solidarności i modlitwy zanoszone w jego intencji w czasie choroby. Zapewnia też o swojej modlitwie i duchowej łączności ze wszystkimi chorym, a także tymi, którzy śpieszą im z pomocą - podał ks. Parfianowicz.

13:33 Brytyjczycy bronią swojej strategii

Z danych, jakimi dysponuje rząd Wielkiej Brytanii, wynika, że decyzja o zwiększeniu do 12 tygodni odstępu między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer/BioNTech była słuszna - powiedział w czwartek minister zdrowia Matt Hancock.



"Efektywność działania szczepionki na poziomie około 89 proc. pojawia się między 14. i 21. dniem po podaniu pierwszej dawki" - poinformował brytyjskich parlamentarzystów minister.



Dodał, że dokonał przeglądu danych i potwierdzają one słuszność decyzji o przejściu na 12-tygodniowy odstęp między pierwszą a drugą dawką.



Hancock przekazał także, że skuteczność szczepionki jest na bieżąco oceniana dzięki zbieraniu danych o osobach, które ją przyjęły, i o tych, które się zakaziły. "Monitorujemy to i opublikujemy te dane" - zapewnił minister.



Brytyjska komisja ds. szczepień zaleciła pod koniec grudnia podawanie drugiej dawki szczepionki Pfizera/BioNTechu w odstępie od 3 do 12 tygodni po pierwszej. Wcześniejsza rekomendacja mówiła o trzech tygodniach odstępu

13:19 Wzrasta liczba chętnych na szczepienia

56 proc. dorosłych Polaków chciałaby zaszczepić się przeciw Covid-19, 30 proc. nie chce się szczepić - wynika ze styczniowego sondażu CBOS. W porównaniu z listopadowym badaniem odsetek chcących się zaszczepić wyraźnie wzrósł, zmalał zaś, tych, co nie chcą.



W pierwszej połowie stycznia chęć zaczepienia się przeciw COVID-19 zadeklarowało 56 proc. respondentów CBOS, w tym 33 proc. podało, że zdecydowanie chce to zrobić, a 23 proc., że raczej chce to zrobić. Nie chce się szczepić 30 proc. badanych, w tym 16 podało, że zdecydowanie nie chce się zaszczepić, a 14 proc., że raczej nie chce tego zrobić. 1 proc. respondentów podało, że już się zaszczepił. 13 proc. nie ma zdania na ten temat.

CBOS porównało te wyniki tego sondażu z wynikami badania dotyczącego stosunku do szczepień przeciw COVID-19 przeprowadzonego w listopadzie ub.r.



"W okresie dzielącym oba sondaże wiele mówiło się na ten temat. Ogłoszony został Narodowy Program Szczepień, odbywały się liczne akcje informacyjne i promujące szczepienia, a pod koniec grudnia ubiegłego roku w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 tzw. grupy zerowej, obejmującej m.in. personel medyczny oraz administracyjny i pomocniczy w placówkach medycznych" - zauważa CBOS.







13:16 Angela Merkel zapowiada zaszczepienie wszystkich chętnych do końca lata



Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała w czwartek, że wszyscy Niemcy będą mieli okazję zaszczepić się przeciw Covid-19 do końca lata 2021 r. Jednocześnie zapewniła, że szczepionki mogą być "względnie szybko" przystosowane do nowych odmian wirusa.



Do końca lata zaoferujemy szczepionkę każdemu Niemcowi - oświadczyła szefowa rządu podczas konferencji prasowej. Jak dodała, do trzeciego kwartału Niemcy powinny mieć wystarczająco dużo nadmiarowych zapasów szczepionek, by móc oddać je innym państwom.



Merkel dodała, że w razie gdyby nowe szczepy koronawirusa okazały się odporne na szczepionki, preparaty mogą być relatywnie szybko zaadaptowane. Jednocześnie ostrzegła przed niebezpieczeństwem związanym z nowymi szczepami, wzywając Niemców, by poważnie podeszli do zagrożenia. W przeciwnym wypadku trudno będzie uniknąć trzeciej fali pandemii - ostrzegła.

13:11 Kraków domaga się rządowej pomocy

Kraków to rozpoznawalna przez turystów marka. Pandemia sprawiła, że branża turystyczna odnotowała wielkie straty (...). 20 proc. wszystkich pracowników w naszym mieście dla tej branży. Oczekujemy, że Kraków również zostanie objęty rządowym wsparciem, które zaoferowano gminom górskim - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kuli: Kraków żąda pomocy od państwa Józef Polewka / RMF FM

12:42 Podkarpackie: Ponad 24 tys. zaszczepionych przeciw Covid-19

Na Podkarpaciu do tej pory przeciw Covid-19 zaszczepiono 24 035 osób; w tym 1 137 otrzymało drugą dawkę. W ciągu ostatniej doby szczepionkę przyjęło 2 322 pracowników ochrony zdrowia oraz pensjonariuszy domów pomocy społecznej.



12:36 Szczepienia w Polsce

12:13 "Nie było szans, żeby ten wariant się nie pojawił"

"Nie było szans, żeby ten wariant się w Polsce nie pojawił" - mówi RMF FM profesor Krzysztof Pyrć z małopolskiego centrum biotechnologii UJ, komentując doniesienia o brytyjskim wariancie koronawirusa wykrytym w Polsce. Pod przewodnictwem profesora mają ruszyć poszukiwania nowych wariantów SARS-CoV-2 w Polsce.



PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

11:45 Minister zdrowia: W pierwszej kolejności do "otwarcia" jest handel

Z punktu widzenia epidemicznego w pierwszej kolejności do "otwarcia" jest handel - wyjaśnił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapewniał, że rząd chce podejmować decyzje wychodzące naprzeciw oczekiwaniom społecznym, ale tłumaczył zarazem, że trudno przewidzieć scenariusz rozwoju epidemii.



Minister zdrowia w TVN 24 podkreślił, że choć w Polsce sytuacja epidemiczna jest stabilna, to jednak w krajach europejskich sygnały są zupełnie inne - zaostrzanie ograniczeń i eskalacja zachorowań.



Zapytany, czy jego zdaniem fala pandemiczna przetaczająca się przez Europę może trafić do nas, przyznał, że jest takie ryzyko. Trudno przypuszczać, żeby Polska była zieloną wyspą, podczas gdy granice na wirusa raczej szczelne nie są - dodał.



W jego ocenie, przez najbliższe tygodnie w kraju nadal występować będzie trend, jak to ujął, "spadkowo-stabilizujący", co jest także skutkiem obostrzeń wprowadzonych po świętach. Jak zaznaczył, musi jednak patrzeć również na sytuację w innych państwach i trudno mu przewidzieć, czy bardziej prawdopodobny jest scenariusz spadku czy wzrostu zakażeń.



Niedzielski zapytany, czy myśli o odmrażaniu gospodarki i życia społecznego, wyjaśnił, że rząd cały czas o tym myśli i chce podejmować decyzje wychodzące naprzeciw oczekiwaniu społecznemu.

Cytat Z drugiej strony jeżeli doprowadzimy do tego, że przegrzejemy i pozwolimy trzeciej fali wystartować z tego poziomu, na którym jesteśmy, czyli 8-10 tys. zakażeń tygodniowo, to szczyt tej fali wyjdzie poza okolice 30 tysięcy. podkreślił.

Tego, jak dodał, system opieki zdrowotnej nie wytrzyma.





11:16 Andrusiewicz: Obecność tzw. brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce zgłoszona do GISAID

Obecność tzw. brytyjskiej mutacji wirusa w Polsce została zgłoszona do międzynarodowego systemu raportowania sekwencji wirusa (GISAID) - przekazał PAP w czwartek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Rzecznik poinformował, że w przyszłym tygodniu rusza ogólnopolskie badanie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pyrcia, które określi skalę obecności brytyjskiej mutacji w Polsce oraz możliwe konsekwencje zdrowotne.

11:02 Rosja: Po raz pierwszy w br. zmarło na Covid-19 ponad 600 osób w ciągu doby

Liczba osób, które zmarły w Rosji w ciągu jednej doby na Covid-19, po raz pierwszy w 2021 roku przekroczyła sześćset. Jak poinformował w czwartek sztab rządowy, 612 pacjentów zmarło w ciągu minionej doby. Jest to maksymalny wskaźnik od początku roku.



Najwyższy dobowy przyrost zgonów od początku epidemii sztab zarejestrował 24 grudnia 2020 roku, gdy zmarło w Rosji 635 pacjentów.

10:40 Najnowszy bilans pandemii w Polsce

10:12 Dzienny raport o koronawirusie w Polsce

09:53 Brytyjska odmiana koronawirusa w Polsce. Laboratorium potwierdza

Laboratorium genXone poinformowało, że zidentyfikowało brytyjską odmianę koronawirusa B.1.1.7. Pacjent, u którego test potwierdził obecność wirusa, to osoba z Małopolski.





CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>





09:35 Kraków: Ponad 850 osób zaszczepionych w DPS-ach

Od poniedziałku ponad 850 mieszkańców krakowskich DPS-ów zostało zaszczepionych. Jest to ok. 52 procent spośród zgłoszonych - wynika z informacji Urzędu Miasta Krakowa.



W mieście chęć przystąpienia do szczepień przeciw COVID-19 zadeklarowało 1651 przebywających w DPS-ach, czyli 82 procent mieszkańców. Wszyscy zgłoszeni mają już ustalony termin szczepienia.

09:25 Premier: Przed nami decydujące tygodnie; ARM przekaże szpitalom 19 tomografów

Przed nami decydujące tygodnie w walce z pandemią. Zagrożenie trzecią falą jest ogromne, musimy być przygotowani na każdy scenariusz - ocenił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Kluczowe jest wsparcie dla medyków; ARM przekaże do szpitali 19 tomografów - poinformował.



"Nasza walka z koronawirusem jest trudna, ale nie jesteśmy wobec tego zagrożenia bezbronni. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny będzie służył pacjentom nie tylko w czasie pandemii, ale również po jej przezwyciężeniu" - podkreślił szef rządu.

09:14 Minister zdrowia: Domówiliśmy od Pfizera 25 mln dawek szczepionki

Poza standardowym kontraktem z Pfizerem poprzez mechanizm europejski domówiliśmy 25 milionów dawek szczepionki - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, 10 mln z tej puli trafi do Polski w pierwszym półroczu tego roku, a kolejne 15 mln w drugim.



Minister zdrowia w TVN 24 zaznaczył, że obniżka w dostawach wydaje się przejściową sytuacją. O ile wszystko będzie realizowało się tak, jak to jest zaplanowane - zastrzegł.



Jak wyjaśnił, w harmonogramie dostaw Pfizera, który trafił do resortu w środę, potwierdzono, że obniżka dotyczy tylko tego tygodnia, a od połowy lutego dostawy będą zawierać te dawki, które teraz miały być dostarczone.



Zapytany, o ile więcej dawek będzie dostarczanych od połowy lutego, Niedzielski powiedział, że "do 400 tysięcy mają dojść dostawy przez dwa tygodnie".

09:00 "Rzeczpospolita": Sprzedaż ubrań i butów przez wirusa spadła o 6 mld zł

Branża ma za sobą najgorszy rok w historii ze spadkiem sprzedaży o ponad 22 proc. W tym roku spodziewane jest już odbicie, a do Polski wchodzą nowe marki - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".



Jak informuje gazeta, "w 2020 r. Polacy wydali na odzież i obuwie ponad 21 mld zł, czyli ponad 6 mld zł mniej niż rok wcześniej". "Nawet przestawienie się na sprzedaż internetową nie pomogło w zwalczaniu skutków aż trzech lockdownów. Ten rok zaczyna się od zamkniętej większości sklepów w centrach handlowych, ale powinien przynieść lepsze wyniki" - czytamy.

08:50 "DGP": Wiosną czeka nas fala upadłości?

Bankructw konsumenckich nie powinno przybywać, jeśli rynek pracy wyjdzie z pandemii w dobrej formie. A o tym przekonamy się już wkrótce - podaje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

08:09 Poranna rozmowa w RMF FM. Czarnek o szczepieniu nauczycieli

Czarnek w rozmowie z Robertem Mazurkiem mówił o tym, kiedy zostaną zaszczepieni nauczyciele: Na razie informacje, które mamy, mówią o drugim kwartale.



07:50 Ciężki przebieg COVID może wynikać z zakażenia mózgu przez SARS-CoV-2

Wniknięcie koronawirusa SARS-CoV-2 przez nos może prowadzić do szybkiego zaatakowania mózgu i pojawienia się uciążliwych objawów - wykazali naukowcy z USA dzięki badaniu prowadzonemu na myszach. Działo się tak nawet, kiedy płuca "oczyściły" się już z wirusa.



Specjaliści z Georgia State University na łamach pisma "Viruses" przedstawili informacje, które pozwalają lepiej zrozumieć obecność różnorodnych, w tym ciężkich objawów choroby COVID-19.





Cytat Nasz sposób myślenia, że jest to głównie choroba układu oddechowego, może nie być do końca właściwy. Kiedy wirus zakazi mózg, może bowiem wpłynąć na dowolny organ, ponieważ to mózg kontroluje płuca, serce, właściwie wszystko. To bardzo wrażliwy narząd; centralny procesor dla wszystkich układów. mówi kierujący badaniami prof. Mukesh Kumar.

07:20 Masowe szczepienia. Wskazówki dla seniorów

Zjeść śniadanie, nie zapomnieć o codziennych lekach, odpowiednio się ubrać i punktualnie stawić się w punkcie szczepień - to m.in. porady lekarzy rodzinnych Porozumienia Zielonogórskiego dla seniorów, którzy w najbliższym czasie dostaną zastrzyki przeciwko COVID-19.



Cytowana w komunikacie Porozumienia Zielonogórskiego lekarka rodzinna Agata Sławin wyjaśniła, że w dniu szczepienia trzeba się zachowywać tak jak zwykle, czyli zjeść posiłek - najlepiej lekki - i przyjąć leki, które się codziennie bierze.



"Seniorzy czasem przychodzą do lekarza na czczo i na wszelki wypadek nie zażywają leków. W przypadku wizyty związanej ze szczepieniem jest to szczególnie niewskazane. Może dojść do zmiany ciśnienia lub zasłabnięcia, nie w efekcie podania szczepionki, tylko z powodu hipoglikemii" - przekonuje.

06:50 530 tys. zaszczepionych przeciw COVID-19

530 tys. osób według informacji rządowych otrzymało do środy szczepionki przeciw COVID-19. Szpitale w wielu regionach rozpoczęły podawanie drugiej dawki, ale z powodu zmian harmonogramu dostaw, musiały też zweryfikować plany wykonywania zastrzyków.





06:25 Niemcy: Ponad 20 tys. nowych przypadków koronawirusa

Liczba potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa w Niemczech zwiększyła się w ciągu ub. doby o 20 398 do 2 088 400. Zmarło 1013 osób zwiększając łączny bilans ofiar śmiertelnych do 49 783 - poinformował w czwartek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).





06:03 Boris Johnson: Liczba zgonów na Covid-19 "przerażająca"

Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył, że rekordowy wzrost zgonów na Covid-19, jaki zanotowano w środę, jest "przerażający". Dodał, że należy liczyć się z dalszym wzrostem ze względu na rozprzestrzenianie się nowej, bardziej zaraźliwej mutacji wirusa.



Rząd brytyjski poinformował w środę po południu, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Wielkiej Brytanii 1820 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju. Wykryto też 38 905 nowych zakażeń koronawirusem.



CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

05:55 23 tys. nowojorczyków nie zostanie zaszczepionych w wyznaczonym terminie

Władze miasta Nowy Jork odwołały termin podania 23 tys. osób pierwszej dawki szczepionki przeciw Covid-19. Gubernator stanu Andrew Cuomo przestrzegł zaś, że już pierwsze osoby zaraziły się nowym, odkrytym w Wielkiej Brytanii wariantem wirusa.



Odwołanie terminu szczepień pierwszą dawką burmistrz Bill de Blasio uzasadniał w środę malejącą podażą preparatu. Przyznał, że miasto wciąż dysponuje zapasami około 65 tys. dawek. Są one jednak zarezerwowane dla osób, które mają otrzymać drugą dawkę szczepionki.



Departament zdrowia wyjaśnił, że przełoży odwołane szczepienia na te same dni i godziny w przyszłym tygodniu. Przewidywana jest bowiem nowa dostawa preparatu.



Terminu dostarczenie 103 400 dawek nie dotrzymał producent Moderna. Miały zostać dostarczone w miniony wtorek w środę i czwartek. Przesyłka była z grubsza podzielona na dwie równe części dawek przeznaczonych do pierwszego i drugiego szczepienia.

