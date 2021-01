Dziś w nocy do kraju wrócili polscy medycy, którzy pomagali słowackiej służbie zdrowia w realizacji testów na koronawirusa. To w sumie 67 osób - lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. W Polsce startują szczepienia seniorów przeciwko Covid-19. W ponad 5 tysiącach punktów w całym kraju szczepionkę otrzymywać będą ludzie powyżej 70. roku życia. Tymczasem w Stanach Zjednoczono przekroczono w niedzielę próg 25 milionów wykrytych przypadków koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 sięga w USA blisko 420 tysięcy.

W Polsce startują szczepienia seniorów przeciwko Covid-19. W ponad 5 tysiącach punktów w całym kraju szczepionkę otrzymywać będą ludzie powyżej 70. roku życia.

Jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 i jak się do niego przygotować? Czy szczepionka jest bezpieczna? Kiedy nie należy się szczepić? Odpowiedzi na wszelkie pytania dot. szczepień przeciw Covid-19 znajdziecie w naszym raporcie specjalnym w zakładce: PORADNIK DLA SZCZEPIĄCYCH SIĘ>>>

Szef doradzającej rządowi Francji Rady Naukowej prof. Jean-Francois Delfraissy powiedział w niedzielę, że w kraju prawdopodobnie trzeba będzie wprowadzić kolejny lockdown. Rząd ma o tym zdecydować w środę.

06:40 Niemcy: Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 52 tys.

Jak podał w poniedziałek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Niemczech zwiększyła się o 217 i wyniosła 52 087. Zarejestrowano też 6 729 nowych zachorowań co zwiększyło ich łączną liczbę do 2 141 665.



Dzień wcześniej RKI informował o ponad 12 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem i 349 zgonach.



Wobec utrzymującego się wysokiego poziomu zakażeń i zgonów kanclerz Angela Merkel i premierzy niemieckich krajów związkowych podjęli decyzję o przedłużeniu do 14 lutego obowiązującego obecnie twardego lockdownu i wprowadzeniu nowych ograniczeń.

06:23 Francja: Doradca rządu: prawdopodobnie potrzebny jest trzeci lockdown

06:15 Szczepienia w USA

Zgodnie z danymi amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w USA podano do niedzieli ponad 21,8 miliona dawek szczepionek - z czego ponad 3,2 miliona Amerykanów otrzymało już dwa zastrzyki.



Do użytku dopuszczone są dwa preparaty - Pfizera i Moderny. W ciągu miesiąca - jak się oczekuje - dołączy do nich szczepionka koncernu Johnson & Johnson.

06:02 USA: Przekroczono ponad 25 milionów wykrytych przypadków koronawirusa

W Stanach Zjednoczono przekroczono w niedzielę próg 25 milionów wykrytych przypadków koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 sięga w USA blisko 420 tysięcy.



Jak wylicza portal CNN, ponad 25 milionów zdiagnozowanych infekcji SARS-CoV-2 oznacza od 21 stycznia 2020 roku około 68 tysięcy każdego dnia lub średnio jedno nowe zakażenie co 1,2 sekundy.



W kilku stanach po wzrostach na przełomie roku liczba wykrywanych dziennie zakażeń zaczęła w drugiej połowie stycznia spadać. Władze obawiają się jednak nowych mutacji oraz tego, że szczepienia postępują wolniej niż początkowo zakładano.



Bardzo się martwię, czy będziemy w stanie to (tendencję spadkową) utrzymać, czy nie. Jeśli szybko będziemy szczepić, to wtedy spowodujemy, że krzywa pójdzie w dół. Ale jeśli mutacje się rozpowszechnią, ta krzywa odwróci się. I będzie znacznie gorzej. Więc to jest wyścig. Oczywiście mam nadzieję, że go wygramy - mówi Ashish Jha, dyrektor Global Health Institute na Uniwersytecie Harvarda.

05:48 Prezydent Meksyku zarażony koronawirusem

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador ujawnił w niedzielę że test wykazał, iż jest zakażony koronawirusem. Dodał, że ma łagodne objawy i jest pod opieką lekarzy. Obrador ma rozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na temat dostaw rosyjskiej szczepionki Sputnik V.





05:36 Włochy: Komisarz ds. pandemii: Producenci szczepionek traktują nas jak biedaków

Producenci szczepionek przeciwko koronawirusowi "traktują 27 państw europejskich jak biedaków"- powiedział w niedzielę komisarz włoskiego rządu do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri. Zapewnił, że władze gotowe są zaszczepić do jesieni 45 mln osób.



W wywiadzie telewizyjnym Arcuri odnosząc się do opóźnień w dostawach i w produkcji szczepionek podkreślił: Wybijmy sobie z głowy to, że Włochy są bardziej poszkodowane od innych.



Te koncerny nie produkują napojów i przekąsek. Zobowiązały się do przekazania określonej liczby szczepionek, które są znacznie ważniejsze od napojów i przekąsek - stwierdził Arcuri. Wcześniej zapowiedział wejście na drogę prawną przeciwko producentom, którzy nie wywiązali się z zagwarantowanych dostaw.



Cytat Gdybyśmy mieli szczepionki, które nam zapowiedziały firmy farmaceutyczne, do jesieni moglibyśmy zaszczepić do 45 milionów Włochów, ale nie wierzę tym koncernom. Ja chcę zobaczyć szczepionki. powiedział komisarz.

Domenico Arcuri przyznał, że być może dochodzi do "asymetrii" w rozsyłaniu preparatów do różnych krajów. To znaczy, że "te nieliczne, jakie produkują być może nie trafiają tam, gdzie powinny"- dodał.

05:17 Samolot z polskimi medykami wylądował w Warszawie

Polscy medycy, którzy pomagali słowackiej służbie zdrowia w realizacji testów na koronawirusa wrócili do kraju. Rządowy samolot z 67 lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi na pokładzie wylądował w nocy z niedzieli na poniedziałek w Warszawie.



Grupa medyków była częścią polskiej ekipy liczącej ok. 200 wolontariuszy, którzy w odpowiedzi na apel rządu Słowacji przybyli z pomocą medyczną.



W niedzielę wieczorem polscy medycy zakończyli swą misję na Słowacji. W Bratysławie w kilkudziesięciu punktach wraz z miejscowymi lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi przez dwa dni pobierali wymazy do testów antygenowych.



05:10 Koronawirus w Polsce i na świecie

