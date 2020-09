W Polsce odnotowano 974 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło też 28 kolejnych osób z Covid-19. Lubelska spółka biotechnologiczna poinformowała, że z sukcesem zakończyła pierwszy etap produkcji polskiego leku na Covid-19. "Nowojorczycy muszą nadal nosić maski, zachowywać dystans społeczny i myć ręce w połączeniu egzekwowaniem przez władze lokalne środków ostrożności. Możemy pokonać tego wirusa, ale przed nami długa droga. Pozostań twardy, Nowy Jorku" - zaapelował gubernator tego amerykańskiego stanu Andrew Cuomo. W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano w Brazylii 33 536 nowych przypadków koronawirusa i 836 kolejnych zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszym raporcie dnia.

14:36 Polski lek na Covid-19

Zawierający przeciwciała ozdrowieńców polski lek na COVID-19 jest bardzo obiecujący, ale trzeba jeszcze potwierdzić jego skuteczność w badaniach klinicznych - powiedział wirusolog prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego.



To nie jest nowy preparat, bo pod różnymi nazwami od wielu lat podaje się go pacjentom na różne schorzenia zakaźne, jest zatem gotowy do przetestowania w badaniach klinicznych - podkreślił naukowiec, który uczestniczył w badaniach laboratoryjnych tego preparatu.





14:35 Piłka ręczna

Jeden z piłkarzy ręcznych Orlen Wisły Płock ma pozytywny test na koronawirusa. W związku z tym od środy wszyscy zawodnicy, sztab szkoleniowy i masażyści zostali objęci kwarantanną.



Osoby, które miały bezpośredni kontakt z piłkarzem, są teraz na kwarantannie. W ciągu kilku najbliższych dni ekipa Orlen Wisły zostanie przetestowana. Po 10 dniach, jeśli nie będą mieli objawów, lub w 6-7 dobie, jeśli wynik testu będzie negatywny, będą mogli wrócić do treningów - powiedział szef Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku Romuald Ostrowski.

14:33 Dolnośląskie

Od środy Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy przeszło na nauczanie zdalne, gdyż zakażenie koronawirusem stwierdzono u dwóch nauczycieli i ośmiu uczniów. Od kilku dni z powodu zakażenia 12 nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 również lekcje odbywają się zdalnie.



Powiatowy inspektor sanitarny w Trzebnicy Czesław Janusiak powiedział, że decyzja o nauczaniu zdalnym w obu szkołach ma charakter okresowy i w październiku dojdzie do powrotu dzieci i nauczycieli do szkół.



Osoby przechodzą zakażenie bezobjawowo. Obowiązuje zatem 10-dniowa kwarantanna i jak ten okres minie, to pewnie szkoły zaczną znów pracować normalnie. Odbieramy wiele sygnałów m.in. od rodziców, że chcieliby powrotu dzieci do szkół - zaznaczył Janusiak.

14:31 Nowe dane GUS

Sierpień jest pierwszym miesiącem, od wybuchu pandemii, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych - zwróciła uwagę szefowa MRPiPS Marlena Maląg, komentując dane GUS. W sierpniu osób bezrobotnych było o półtora tysiąca mniej niż w lipcu.



Główny Urząd Statystyczny w środę podał, że stopa bezrobocia w sierpniu 2020 r. wyniosła 6,1 proc. Wcześniej również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało, że stopa bezrobocia w sierpniu nie zmieniła się wobec lipca i wyniosła 6,1 proc.

13:37 Zdrowie

Wirus RS jest znacznie groźniejszy dla wcześniaków niż SARS-CoV-2. Dlatego neonatolodzy z Koalicji dla Wcześniaka apelują do rodziców dzieci, które urodziły się przed 33. tygodniem ciąży, by zgłaszali się do ośrodków prowadzących bezpłatną profilaktykę przeciw wirusowi RS.



W całej Polsce wyznaczonych jest obecnie 66 ośrodków, które w bezpieczny sposób prowadzą immunizację w każdym województwie.

13:34 Edukacja

Przytłaczająca liczba szkół pracuje w trybie stacjonarnym, jednak z myślą o uczniach i nauczycielach pracujących zdalnie przygotowano programy, które pozwoliły samorządom na zakup sprzętu komputerowego dla szkół - wskazał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.



Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Podobnie jak w poprzednich dniach przytłaczająca większość szkół - ponad 99 proc. pracuje w trybie stacjonarnym, tylko ułamek procenta szkół z powodów epidemicznych przeszło bądź całkowicie na kształcenie na odległość - to jest 0,14 proc., bądź pracuje w trybie mieszanym, gdzie część uczniów pracuje zdalnie - powiedział szef MEN na konferencji prasowej w Warszawie.

12:53 Koronawirus w świętokrzyskich szkołach

Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono wśród uczniów i nauczycieli świętokrzyskich szkół. Pozytywny wynik testu miał mi.in. nauczyciel Zespołu Szkół w Rudkach oraz uczniowie szkół w Chęcinach i Kielcach.

W Zespole Szkół w Rudkach (gmina Nowa Słupia) pozytywny wynik testu stwierdzono u jednego z nauczycieli, trzech kolejnych przebywa na kwarantannie. Szkoła pracuje według normalnych zasad.



Zakażony pedagog nie miał bezpośredniego kontaktu z uczniami. Nauka w szkole wygląda w tej chwili tak, że nauczyciele siedzą przeważnie przy biurku, unikając bliskiego kontaktu z uczniami. Sanepid uznał, że w tym przypadku nie ma potrzeby wprowadzania nauki zdalnej - powiedział PAP świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.



Podobnie wygląda sytuacja w VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Zakażenie potwierdzono u jednego z pedagogów, ale placówka pracuje stacjonarnie.

W Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach pozytywny wynik testu ma jedna z uczennic. Szkoła pracuje według normalnych zasad. Klasa zakażonej uczennicy prawdopodobnie, bo jeszcze nie ma decyzji sanepidu, przejdzie na naukę zdalną. Podobnie jest w przypadku dwóch kolejnych kieleckich szkół: I LO im. Stefana Żeromskiego i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki. W każdej z tych placówek zakażony jest jeden uczeń - podkreślił Mądzik.



Na nauczaniu hybrydowym jest także jedna klasa dwóch kolejnych kieleckich ogólniaków - III LO im. C.K. Norwida i V LO im. ks. P. Ściegiennego. Zdalnie kontynuuje naukę także grupa 62 uczniów w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach. W tej placówce pozytywny wynik badań miała jedna z nauczycielek pracująca w szkole. Podobnie jest w Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach. Pozytywny wynik testu na COVID-19 stwierdzono tam u ucznia ósmej klasy. Na nauczaniu hybrydowym jest także oddział przedszkolny w Piotrkowicach w gminie Wodzisław (powiat jędrzejowski).



12:43



Lubelska spółka biotechnologiczna poinformowała, że z sukcesem zakończyła pierwszy etap produkcji polskiego leku na Covid-19. Powstał on w wyniku frakcjonowania osocza ozdrowieńców lub tych, którzy przeszli koronawirusa bezobjawowo. Lek trafi do badań klinicznych. Biomed Lublin deklaruje, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Polska już za parę miesięcy będzie pierwszym krajem na świecie, posiadającym skuteczny lek "neutralizujący wirusa".

12:08



Bułgarski rząd przedłużył nadzwyczajną sytuację epidemiczną w kraju do 30 listopada. Miała ona obowiązywać do 30 września.



W Bułgarii łączna liczba zakażonych od początku pandemii wynosi 19 123, a zmarłych - 767. Rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju jest negatywny, umieralność, spowodowana nowym wirusem jest wysoka - zaznaczono w komunikacie.





11:20 Koronawirus w sześciu poznańskich szkołach

Zakażenie koronawirusem potwierdzono do tej pory już w sześciu poznańskich szkołach; w dwóch liceach i czterech szkołach podstawowych - poinformowała kierowniczka oddziału epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Anna Pawłowska.



Z ostatnich informacji, jakie posiadamy, to zakażenie potwierdzono w Liceum Marii Magdaleny, gdzie mamy przypadek zakażenia u ucznia. Potwierdzono także przypadki zakażeń w Społecznej Szkole Podstawowej przy ul. Grunwaldzkiej - gdzie zakażony jest nauczyciel, oraz w Społecznej Szkole Społecznej nr 2 na Osiedlu Wichrowe Wzgórze, gdzie zakażony jest uczeń - powiedziała Pawłowska. W tym tygodniu każdy dzień na razie przynosi nam informacje o wystąpieniu zakażeń w szkołach. Na razie są to pojedyncze zgłoszenia, gdzie albo zakażony jest uczeń, albo nauczyciel. W przypadku potwierdzenia zakażenia u ucznia to oczywiście przede wszystkim kwarantanną obejmowane są osoby z tego najbliższego kontaktu, czyli osoby z tej samej klasy i ewentualnie nauczyciele - osoby z dalszego kontaktu obejmowane są nadzorem epidemiologicznym - tłumaczyła.

11:00 W Polsce znów prawie tysiąc nowych zakażeń

W Polsce odnotowano 974 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - podał resort zdrowia. Zmarło też 28 kolejnych osób z Covid-19.

10:24 Ponad 6 tys. nowych zakażeń w Rosji

W Rosji w ciągu ostatniej doby wykryto 6431 przypadków koronawirusa. Jest to najwyższa liczba zakażeń w ciągu jednej doby od połowy lipca. Zmarło kolejnych 150 pacjentów z Covid-19 - podał sztab ds. walki z pandemią.

Ogólna liczba infekcji SARS-CoV-2 wynosi teraz w Rosji 1 122 241, a liczba zgonów - 19 799.

Od początku pandemii wyzdrowiało w tym kraju 923 699 osób.

Dobowy przyrost zachorowań już piąty dzień z rzędu przekracza w Rosji poziom 6 tysięcy.

09:49 Turyści kupują fałszywe zaświadczenia o wynikach testów na Covid-19



Na Ukrainie są biura podróży, które sprzedają podrobione wyniki testu na Covid-19 - informuje portal RBK-Ukraina. Takie zaświadczenie turysta, który planuje wyjazd do kraju wymagającego testu, może kupić już za ok. 400 hrywien (55 zł).



W ostatnim czasie coraz częściej zwracają się do mnie turyści z prośbą o zorganizowanie wycieczki i jednocześnie umożliwienie zakupu podrobionego zaświadczenia. Oczywiście zawsze wyjaśniam turystom, że to wielkie ryzyko. Podkreślam, że się tym nie zajmuję (...) Ale niestety, jeśli jest popyt na takie usługi, jest też podaż - powiedziała portalowi Maryna Kazakowa z biura Kazakovs Travel.

Możliwe, że pewne kliniki zgadzają się na to, ale najczęściej takie biuro podróży samo podrabia pieczątkę kliniki - dodał.



Zainteresowanie turystów zakupem podrobionych wyników potwierdza w rozmowie z serwisem inna przedstawicielka biura podróży, prosząca o anonimowość. Podkreśla, że trafiają do niej prośby o wydanie takiego wyniku po tym, jak obowiązek testowania wprowadził Egipt.





08:12 Ponad 100 nowych zakażeń w Bułgarii

109 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w Bułgarii w ciągu ostatniej doby. Na Covid-19 zmarły dwie kolejne osoby. Łączna liczba zarażonych od początku pandemii wynosi w Bułgarii 19 123, a zmarłych - 767.

Aktywnych przypadków SARS-CoV-2 jest w Bułgarii 4608. Hospitalizowanych jest 716 pacjentów z Covid-19, a 31 z nich przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

08:06 Niedzielski: Mamy do czynienia z regresem

Mamy do czynienia z regresem, który wiąże się z tym, że Polacy nie korzystali choćby z badań profilaktycznych czy rzadko chodzili do lekarzy specjalistów - przyznał w rozmowie z "Gazetą Polską" minister zdrowia Adam Niedzielski. Było to spowodowane faktem, że część gabinetów była zamknięta oraz tym, że zwyczajnie baliśmy się zakażenia koronawirusem - dodał.

07:37 Polscy seniorzy przerywają leczenie z powodu pandemii

Aż jedna trzecia ankietowanych seniorów w czasie pandemii przerwała dotychczasowe leczenie - wykazał raport opublikowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Badanie "Zdrowie polskich seniorów podczas pandemii" przeprowadzono w sierpniu 2020 r. w grupie 1118 osób powyżej 60. roku życia. Wynika z niego, że seniorzy mają kłopoty z dostępem do opieki medycznej, szczególnie do lekarzy specjalistów. Doskwiera im też ograniczenie kontaktów społecznych i poczucie osamotnienia.

Aż jedna trzecia ankietowanych przyznała, że przerwała dotychczasowe leczenie, co może mieć poważne skutki dla ich zdrowia. Czekam na lepsze czasy i się wcale nie leczę - oznajmiła w wywiadzie jedna z seniorek.

"Podsumowując wypowiedzi tych osób, widzimy, że polscy seniorzy nie posiadają rzetelnej wiedzy na temat pandemii COVID-19, mają problem z dostępem do opieki medycznej i najbardziej potrzebują dostępu do lekarzy specjalistów" - stwierdzają autorzy raportu.

07:15 Kibice wracają na brazylijskie stadiony

Brazylijski rząd zezwolił na powrót ograniczonej liczby kibiców na piłkarskie stadiony. "Należy zaznaczyć, że wypełnić można najwyżej 30 procent pojemności trybun" - podkreślił resort zdrowia.

Ostatnio w Brazylii, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie, rywalizowano bez udziału kibiców z powodu pandemii koronawirusa. Takie rozwiązanie przynosi straty finansowe klubom. Dlatego tamtejsza federacja piłkarska zaapelowała do rządzących o pozwolenie na otwarcie stadionów.

Władze miast mają jednak wolną rękę w tej kwestii. Według lokalnych mediów, m.in. w Belo Horizonte zapowiedziano już, że na razie fani mimo wszystko na stadiony nie wejdą.





05:33 Ponad 74 tys. ofiary koronawirusa w Meksyku

Według danych meksykańskiego ministerstwa zdrowia, liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 74 348, a potwierdzonych przypadków zakażeń do 705 263. W ciągu ubiegłej doby zanotowano 4 683 przypadki nowych infekcji i 651 zgonów.

Władze przyznają, że dane te nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji, bo w kraju przeprowadza się zbyt mało testów.

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador był ostatnio krytykowany za bagatelizowanie skali kryzysu epidemiologicznego. Szef państwa ostentacyjnie pokazywał się publicznie bez maski ochronnej. Zachęcał też swych współobywateli do odwiedzania restauracji, gdy w większości krajów regionu władze odradzały korzystanie z gastronomii.

05:26 13 nowych ofiar koronawirusa w Niemczech

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech zwiększyła się w ciągu ostatnich 24 godzin o 1 769 - do 275 927 - poinformował Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło kolejnych 13 osób.



Pandemia Covid-19 spowodowała dotychczas w Niemczech zgon 9 409 osób.



Wśród niemieckich krajów związkowych niezmienie na pierwszym miejscu pod względem liczby infekcji znajduje się Nadrenia Północna-Westfalia.



Na drugim miejscu jest Bawaria, a na trzecim Badenia-Wirtembergia. Najmniej przypadków zakażenia notuje się w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

05:10 Ponad 33,5 tys. nowych przypadków koronawirusa w Brazylii

W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano w Brazylii 33 536 nowych przypadków koronawirusa i 836 kolejnych zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Od początku pandemii w Brazylii wykryto już ponad 4,59 mln zachorowań, a bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 138 108.



Pod względem liczby infekcji Brazylia jest trzecim krajem najbardziej dotkniętym koronawirusem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce, po USA.





05:08 Nowe restrykcje dla przyjeżdżających do Nowego Jorku

Podróżni z dodatkowych pięciu stanów USA muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie przybywając do Nowego Jorku. W całym stanie Nowy Jork zmarły z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby trzy osoby.



Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo dołączył do listy - obejmującej łącznie 35 stanów i terytoriów USA - Arizonę, Minnesotę, Nevadę, Rhode Island i Wyoming. Wszystkie osoby, które z nich przybywają, w tym także mieszkańcy Nowego Jorku, muszą przejść 14-dniową kwarantannę.



Aby uzyskać wyraźny przykład utrzymującego się kryzysu Covid w Ameryce, nie szukaj dalej niż lista (obejmująca obostrzenia - przyp. red.) przy podróżach do Nowego Jorku. Wirus rozprzestrzenił się w całym kraju, liczba nowych przypadków wzrosła o ponad 15 proc. w ciągu ostatnich 10 dni. Tym ważniejsze jest, abyśmy byli czujni tutaj, w domu - apelował Cuomo. Nowojorczycy muszą nadal nosić maski, zachowywać dystans społeczny i myć ręce w połączeniu egzekwowaniem przez władze lokalne środków ostrożności. Możemy pokonać tego wirusa, ale przed nami długa droga. Pozostań twardy, Nowy Jorku - mówił Cuomo.