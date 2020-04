Komisja Europejska chce przeznaczyć 100 miliardów euro na walkę z koronawirusem. Patogen wykryto już u ponad 900 tys. osób na świecie. W Polsce są już 2692 przypadki zakażeń - resort zdrowia w czwartek poinformował o 138 nowych przypadkach i 7 zgonach. Według statystyk ministerstwa, od początku pandemii w naszym kraju zmarło 50 osób.

Według ostatnich danych, na świecie zarażonych koronawirusem jest ponad 956 tysięcy osób, na Covid-19 zmarło ponad 47 tys. pacjentów. Najwięcej we Włoszech - aż 13 tys. 155 osób. Prawie 200 tysięcy zostało wyleczonych. Przypadki zachorowań stwierdzono już 187 krajach.

O 950 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa.

W Polsce, według najnowszych statystyk, koronawirusem zaraziły się 2692 osoby, z czego zmarło 50. Według danych Ministerstwa Zdrowia wyzdrowiało 47 osób.

Na świecie najgorsza sytuacja jest w USA, gdzie wykryto już 216 tysięcy zakażeń. Niewiele lepiej jest w Hiszpanii, gdzie zakaziło się ponad 100 tysięcy osób.

Nadal nie wiadomo, czy 10 maja odbędą się wybory prezydenckie. Zdecydowana większość Polaków chce, żeby głosowanie było przełożone.

Jacek Sasin w Porannej rozmowie w RMF FM zapewnił, że nie ma możliwości przełożenia majowych wyborów. Zapewnił też, że głosowanie zostanie przeprowadzone w sposób WYŁĄCZNIE korespondencyjny.

Od środy w Polsce obowiązują nowe obostrzenia związane z walką z koronawirusem. [ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY ]

17:06

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc w związku z kolejnymi ograniczeniami m.in. w pracy urzędów podjął decyzję o zwiększeniu do maksimum liczby urzędników, którzy będą wykonywać pracę zdalną - poinformował w czwartek rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki.







17:05

Kilkadziesiąt billboardów z podziękowaniami od łódzkich lekarzy i pielęgniarek zawisło w całej Łodzi. Nośniki udostępniła medykom łódzka Manufaktura - poinformowała w czwartek jej rzeczniczka Agnieszka Danowska-Tomczyk.



Na bilbordach pojawił się napis "Lekarze i pielęgniarki z Łódzkiego dziękują lokalnym firmom i restauratorom. Przeszyjemy to razem!". Jak wyjaśniają jego autorzy, "przeszyjemy to razem" z jednej strony jest grą słów odnoszącą się do hasła "Przeżyjemy to razem", a z drugiej nawiązuje do "fantastycznej, społecznej akcji szycia maseczek ochronnych dla szpitali".





17:04

W obiektach uzdrowiskowych w Goczałkowicach-Zdroju uruchomiono pierwsze w woj. śląskim izolatorium dla osób z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa; w innych miejscach w regionie, w tym w Szczyrku i w Istebnej, działają izolatoria dla osób przechodzących kwarantannę.





17:03

W ostatnim tygodniu marca po zasiłek dla bezrobotnych zgłosiło się rekordowe ponad 6,6 mln Amerykanów - poinformowało w czwartek ministerstwo pracy USA. Po zsumowaniu tych danych z 3,3 mln wniosków złożonych w przedostatnim tygodniu marca wynika, że blisko 10 mln Amerykanów straciło pracę od wybuchu epidemii koronawirusa w tym kraju.





17:02

Od początku akcji "Lot do domu" do 1 kwietnia odbyło się 322 lotów, a 47 444 obywateli wróciło do Polski - poinformowaław czwartek rzecznik MSZ Monika Szatyńska-Luft.





16:58

570 osób zmarło w domach spokojnej starości we wschodniej części Francji od początku pandemii koronawirusa. Te statystyki pokazują, że liczba zgonów nad Sekwaną może być znacznie wyższa niż do tej pory podawano.



Według oficjalnych danych we Francji z powodu koronawirusa zmarło 4 tys. osób, ale do nich wliczone są jedynie zgony, które miały miejsce w szpitalu.





16:52

47 osób personelu medycznego skierował wojewoda do placówek zdrowia na Mazowszu mających problemy kadrowe w związku z koronawirusem. Chodzi głównie o lekarzy, ale także o pielęgniarki. Jak dowiedział się reporter RMF FM, ten nakaz tylko w niewielkiej części został zrealizowany. W nowych placówkach pojawiło się sześć osób.





16:50

Oddział Neurologii w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie wstrzymał przyjęcia. To z powodu podejrzenia zakażenia korona-wirusem u jednego z pracowników. Wewnętrznym nadzorem epidemiologicznym objęto około 50 osób z personelu oraz 19 pacjentów szpitala, którzy mogli mieć kontakt z tym pracownikiem.

16:48

Zaskakującą informację ujawniły francuskie media. Załogi francuskich okrętów podwodnych z bronią atomową - które od wielu tygodni plywają po morzach i oceanach - nie wiedzą o potencjalnych przypadkach zachorowań wśród bliskich na korona-wirusa





16:47

Ewakuacja części pacjentów z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przypomnijmy: liczba osób zakażonych koronawirusem w tej lecznicy wzrosła do 115. Na szczęście nie zwiększyła się od wczoraj. Zakażeni są zarówno pracownicy lecznicy, jak i właśnie pacjenci. Udało nam się przetransportować 12 osób - przekazała Karolina Gajewska, rzeczniczka Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego.





16:36

Łącznie w Polsce patogen wykryto u 2692 osób. 51 osób zmarło.





16:35

Jednocześnie resort przekazał informację o śmierci pięciu osób zakażonych koronawirusem. Ofiary to: 65-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 61-letni mężczyzna i 77-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu - te osoby miały choroby współistniejące - oraz 56-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie i 58-letni mężczyzna ze szpitala w Koszalinie.





16:33

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 59 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą: 11 osób z woj. wielkopolskiego, 9 osób z woj. łódzkiego , 8 osób z woj. dolnośląskiego, 8 osób z woj. podlaskiego, 7 osób z woj. śląskiego, 7 osób z woj. podkarpackiego, 3 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. pomorskiego, 2 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz 1 osoby z woj. lubelskiego.





16:31

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił personelowi medycznemu numer telefonu, pod którym można zgłosić informacje o nieprawidłowościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem.











16:30

Jakie rozwiązania przewidziała Komisja Europejska w swoim planie walki z pandemią? Przeczytajcie!









16:22

W Tajlandii od piątku wprowadzona zostanie godzina policyjna. To kolejny krok tajlandzkiego rządu, który ma wpłynąć na spowolnienie rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. Z domu nie będzie można wychodzić w godzinach 22-4.







16:17

Wartości UE nie powinny być wykorzystywane do siania niezgody - oświadczyła w czwartek minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga w reakcji na list 13 państw UE, mówiący m.in. o ryzyku naruszenia w jej kraju praworządności w związku z krokami podejmowanymi przeciw koronawirusowi.



"Wartości, na których opiera się Unia Europejska, są naszymi wspólnymi wartościami. Nie wykorzystujmy ich do siania niezgody, szczególnie w czasach, gdy potrzeba największej jedności Unii Europejskiej i solidarności" - powiedziała węgierska minister agencji MTI.



Trzynaście państw UE, w tym Niemcy, Francja i Włochy, oznajmiło w środę, że nadzwyczajne środki podejmowane w związku z pandemią powinny "ograniczać się ściśle do tego, co niezbędne", być tymczasowe i nie powinny "ograniczać wolności słowa ani wolności mediów". Kraje te wyraziły też "głębokie zaniepokojenie ryzykiem naruszenia zasad praworządności, demokracji i praw podstawowych, wynikającym z przyjęcia niektórych środków nadzwyczajnych".









16:15

W Holandii w ciągu ostatniej doby o 1083 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem - poinformował w czwartek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). O 166 wzrosła liczba osób zmarłych na Covid-19, a ponad 600 kolejnych osób przyjęto do szpitali.







16:15

Problemy - z powodu koronawirusa - z realizacją projektów dofinansowanych z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego zgłaszają do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku firmy i samorządy. Urząd deklaruje wsparcie, np. wydłużając terminy realizacji.



Urząd nie podaje jaka jest skala tych problemów. Obserwuje natomiast, że wiele firm zgłasza się, by szybko wypłacić im np. zaliczki na poczet projektów. Wiele firm składa też do urzędu wnioski o płatności.





16:14

Oddział Ginekologiczno - Położniczy w Szpitalu Specjalistycznym im. Żeromskiego w Krakowie od piątku ponownie będzie przyjmował pacjentki - poinformował rzeczniczka prasowa placówki Anna Górska.



Porodówka, podobnie jak dwa inne oddziały: chorób wewnętrznych i neurologii, w minioną sobotę została zamknięta i objęta kwarantanną z powodu kontaktu personelu i pacjentów z osobą zakażoną koronawirusem.





16:13

Prezydent Władimir Putin poinformował w czwartek, że dni wolne od pracy zostaną w Rosji przedłużone do końca kwietnia. Wcześniej obowiązywały one do 5 kwietnia. Putin wskazał, że szczyt epidemii koronawirusa w Rosji i na świecie jeszcze nie nastąpił.







16:12

Szczecin przeznaczy 100 tys. zł na zakup testów na obecność koronawirusa dla personelu medycznego - poinformował w czwartek prezydent miasta Piotr Krzystek. Ma to być pierwsza partia środków przeznaczonych dla pracowników służby zdrowia, walczących z epidemią SARS-CoV-2.







16:11

Przeszło 5 mln zł wpłynęło już na konto poznańskiego szpitala zakaźnego, do którego trafiają osoby z koronawirusem - poinformował w czwartek Urząd Miasta Poznania. Środki na wsparcie szpitala i jego pracowników przekazują też okoliczne samorządy.



Poznański magistrat poinformował w czwartek, że do środy na konto szpitala trafiło w sumie 5,17 mln zł, blisko 3 mln zł to datki od firm. Reszta to pomoc od osób prywatnych; na wpłatę zdecydowało się dotąd ponad 1,4 tys. osób z Poznania, województwa i kraju. Cały czas do szpitala dociera także pomoc rzeczowa.

16:09

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy dzięki wsparciu lokalnych firm i mieszkańców zakupił karetkę przeznaczoną do transportu osób zakażonych koronawirusem. Koszt ambulansu to ok. 180 tys. zł. Legnicki szpital od kilku tygodni prowadzi zbiórki pieniędzy na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego w związku z walką z epidemią COVID-19.





15:50

O 54 wzrosła w ciągu doby liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Szwajcarii, w sumie zmarły w tym kraju 432 osoby zakażone koronawirusem - poinformował w czwartek federalny urząd zdrowia (BAG). Wykryto 1128 nowych zakażeń koronawirusem, w sumie odnotowano ich już 18 267.





15:44

Do szpitala w Helsinkach, gdzie jest obecnie największe zapotrzebowanie na materiały i sprzęt ochronny dla personelu, dotarły maseczki, których przewidziana data użytkowania minęła już blisko 8 lat temu. Wydane zostały z państwowego magazynu zapasów kryzysowych.



15:28

17 osób zakażonych koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej (DPS) dla osób przewlekle psychicznie chorych w Koszęcinie (Śląskie) zostało w czwartek przewiezionych na badania do szpitali zakaźnych.



Sytuacja placówki, w której większość personelu objęto kwarantanną, jest trudna.

15:22

Włoska firma motoryzacyjna Lamborghini ogłosiła, że rozpoczyna produkcję masek ochronnych oraz plastikowych przyłbic. To kolejny włoski producent luksusowych towarów, który postanowił wspomóc walkę z pandemią koronawirusa.





15:05

Polska będzie mogła wydać do 11-12 miliardów euro z unijnych pieniędzy na walkę z koronawirusem - ustaliła nasza korespondentka Katarzyna Szymanska-Borginon.



Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj możliwość przekierowania wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych, by odpowiedzieć na kryzys, wywołany przez epidemię.

15:03

Opiekunowie i organizacje zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami apelują do rządu o pilną pomoc w walce z koronawirusem. "Grozi nam śmierć wielu najsłabszych" - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Aleksander Waszkielewicz z Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.



15:00 WATYKAN:

W Watykanie potwierdzono siódmy przypadek koronawirusa - poinformowało w czwartek biuro prasowe. Zapewniło jednocześnie, że w tamtejszych instytucjach i urzędach prowadzona jest jedynie niezbędna i nieodraczalna dzialalność.

14:56

O 950 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Liczba zgonów w tym kraju wzrosła do 10 003. W Hiszpanii zakażonych zostało już ponad 110 tysięcy osób.







14:55

Jeśli ktoś czuje się bezpieczniej nosząc maseczkę, to powinien ją nosić. Można też zabezpieczyć się szalikiem - stwierdził rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie wykluczył, że rząd wyda zalecenie noszenia maseczek. Zapewnił, że obecnie Polska stara się kupić ich maksymalnie dużo.



14:33 BELGIA:

W ciągu ostatniej dobry zakażenie koronawirusem w Belgii stwierdzono u 1384 kolejnych osób, co zwiększa łączną liczbę zarażonych w tym kraju do 15 348 - poinformowały w środę władze. Wskutek Covid-19 zmarły w Belgii kolejne 183 osoby.





14:20 Ukraina:

Na cmentarzach w mieście Dniepr, w środkowej Ukrainie, wykopano 600 mogił dla możliwych ofiar koronawirusa. Mer Borys Fiłatow oświadczył w środę na Facebooku, że Dniepr przygotowuje się na najgorsze i chce w ten sposób podkreślić powagę sytuacji.





14:13 FILIPINY:

Osoby, które nie będą się stosowały do ograniczeń wprowadzonych ze względu na epidemię koronawirusa, mogą zostać zastrzelone - powiedział prezydent Filipin Rodrigo Duterte w telewizyjnym orędziu. Jego słowa w czwartek cytuje agencja Reutera.



Robi się coraz gorzej, więc jeszcze raz mówię, jak poważny jest problem - powiedział Duterte w orędziu wyemitowanym w środę późnym wieczorem. Dodał, że wydał rozkazy policji i wojsku, by zastrzelić osoby, które stanowią zagrożenie dla życia pracowników tych służb i "powodują problemy".

14:11

20 pacjentów z ewakuowanego oddziału hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu trafiło już do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Grudziądzu. U 14 z nich potwierdzono zakażenie koronawirusem.

14:02

Liczba wszystkich osób zakażonych od wybuchu epidemii Covid-19 wkrótce przekroczy milion, a liczba zgonów - ponad 50 tys. - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Przy obecnym tempie wzrostu infekcji może to nastąpić w ciągu najbliższej doby. Jednak aktywnych zakażeń jest obecnie ponad 700 tys. Pandemia dotarła już do ponad 200 krajów.



13:52

Policjanci w Łódzkiem wystawili pierwsze mandaty osobom, które idąc ulicą nie zachowały między sobą odległości dwóch metrów. Skierowali również do sądu wnioski o ich ukaranie. Za złamanie obowiązujących nakazów grozi kara do 5 tys. złotych.





13:50

W USA z powodu koronawirusa najczęściej hospitalizowani są pacjenci z cukrzycą, chorobami serca i przewlekłymi schorzeniami płuc - wynika z najnowszego raportu Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie. Jednak co piąty chory na oddziałach intensywnej terapii nie ma żadnej z tych chorób.





13:35

W ramach akcji "Lot do Domu" odbyło się już ponad 320 rejsów, a przeszło 47,5 tys. Polaków wróciło do kraju - poinformowała rzeczniczka MSZ Monika Szatyńska - Luft. Jak dodała, w czwartek odbędzie się osiem kolejnych lotów w tym z Seulu, Singapuru i Bangkoku.





13:20

Zdecydowana większość zmarłych z powodu Covid-19 w Europie to osoby powyżej 60. roku życia, ale młodzi nie są odporni na wirusa - ostrzegł dyrektor europejskiego oddziału WHO Hans Kluge.



13:10

Ministerstwo Rozwoju szykuje nowy program ratunkowy dla polskiej branży turystycznej - tak zwane "1000 plus". Mają być to bony wakacyjne dla Polaków.



12:58

W Tokio zgłoszono w czwartek 97 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem, najwięcej w ciągu jednego dnia od początku pandemii - podała japońska stacja NHK, powołując się na miejskich urzędników. Łączny bilans infekcji w Tokio wzrósł do 684.



Ogólna liczba potwierdzonych w Japonii infekcji przekroczyła 2,6 tys., nie licząc 712 osób zakażonych na statku wycieczkowym Diamond Princess. Zmarły łącznie 82 zakażone osoby, w tym 11 z wycieczkowca - podała NHK.

12:54

31 marca na Białorusi było 216 wykrytych przypadków Covid-19, w tym jeden śmiertelny - podały w czwartek białoruskie media niezależne, powołując się na dokument ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych, który został opublikowany przez popularnego blogera.



12:48

69 lekarzy zakażonych koronawirusem zmarło we Włoszech od początku kryzysu - taki najnowszy bilans podała w czwartek krajowa federacja lekarska. Liczba zakażonych pracowników służby zdrowia przekroczyła 10 tysięcy.



12:46

Kilkaset złotych mandatu musiała zapłacić właścicielka otwartego wbrew nowym obostrzeniom zakładu fryzjerskiego w Gdańsku. Podobne kary dostali mężczyźni, którzy zebrali się w kilkuosobowej grupie w centrum miasta i nie reagowali na prośby policjantów, by się rozejść.



12:39

W ciągu ostatniej doby w Iranie bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrósł o 124, od początku epidemii na Covid-19 zmarło już 3136 osób - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Od środy wykryto też 2875 nowych infekcji, w sumie odnotowano ich 50 468.



12:38

Premier Grecji Kyriakos Micotakis wezwał w czwartek rodaków, by dalej przestrzegali nadzwyczajnych środków w czasie pandemii i pozostali w domach, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19 i uniknąć tragedii, jaka ma miejsce we Włoszech, Hiszpanii i USA.



12:36

Wskutek epidemii koronawirusa w Hiszpanii pracę straciło ponad 833 tys. osób - wynika z opublikowanych w czwartek danych ministerstwa pracy i gospodarki społecznej. Na Covid-19 zmarło w tym kraju już ponad 10 tys. osób, a liczba przypadków zakażeń przekroczyła 110 tys.



12:21

W polskich szpitalach przebywa obecnie ok. 40 dzieci i młodzieży do 18. roku życia, zakażonych koronawirusem, ich stan jest dobry - poinformował w czwartek rzecznik ministerstwa zdrowia, Wojciech Andrusiewicz .



12:02

W niecałą dobę zostało przeprowadzonych w kraju ponad 5,3 tys. testów na obecność koronawirusa - poinformował w czwartek rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Sukcesywnie zwiększamy te możliwości - dodał.



11:59

W szpitalu MSWiA w Warszawie wstrzymano przyjmowanie pacjentów z powodu braku miejsc. W stolicy są w odwodzie inne szpitale do walki z COVID-19 - poinformował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zapewnił też, że miejsc dla chorych w warszawskich szpitalach nie zabraknie.



11:53

O 950 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. Tym samym liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła do 10 003. W Hiszpanii zakażonych zostało ponad 110 tysięcy osób.



W sumie od początku epidemii infekcję wykryto u 110 238 osób - przekazało ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 8102 nowe zakażenia.



Zarówno w przypadku ofiar śmiertelnych, jak i osób zakażonych podany w czwartek bilans okazał się rekordowo wysoki.

Koronawirus w Hiszpanii / RMF FM / RMF FM

11:47

Koleje 7 osób z personelu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy jest zakażonych koronawiursem. Wstrzymano przyjęcia na oddziały neurologii i intensywnej terapii — poinformowała w czwartek rzeczniczka placówki Kamila Wiecińska.



W niedzielę informowano o 5 przypadkach zakażenia wśród personelu oddziału neurochirurgii.

11:45

Miasto Shenzhen na południu Chin ogłosiło w czwartek zakaz jedzenia psów i kotów w ramach walki z handlem dzikimi zwierzętami po wybuchu pandemii koronawirusa. Przepisy, wchodzące w życie 1 maja, określono jako odpowiedź na "wymogi współczesnej cywilizacji".



11:43

W woj. pomorskim potwierdzono 5 nowych przypadków zakażenia wirusem Sars-Cov-2 - poinformował w czwartek pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak. W całym regionie choruje łącznie 65 osób.



Jak podaje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Gdańsku, testy potwierdziły obecność patogenu u trzech mieszkańców powiatu wejherowskiego - chłopca oraz kobiety i mężczyzny w średnim wieku, starszego mężczyzny z Gdańska, a także kobiety w średnim wieku z powiatu kartuskiego.

11:42

14 pacjentów i 8 osób z personelu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu jest zakażonych koronawirusem — poinformował prezydent Torunia Michał Zaleski. Trwa ewakuacja 20 chorych do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu.



11:40

"Przepraszam was, jesteśmy z wami" - to tytuł listu szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen do Włochów, opublikowanego w czwartek przez dziennik "La Repubblica". Przyznała, że UE nie pomogła Italii na początku kryzysu, co przyniosło szkody.



11:38

Dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano na Pomorzu Zachodnim - poinformowała w czwartek rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan. To dwie osoby z powiatu białogardzkiego.



11:36

W szpitalu w Bolesławcu (jednoimiennym zakaźnym) zmarły dwie starsze osoby zakażone koronawirusem. To mężczyzna i kobieta, pacjenci mieli choroby współistniejące - powiedział dyrektor szpital Kamil Barczyk.



Barczyk w czwartek w rozmowie z PAP potwierdził zgon dwóch pacjentów z COVID -19. To kobieta i mężczyzna, oboje po 70. roku życia z chorobami współistniejącymi - powiedział dyrektor.

11:34

Trzech lekarzy z Olsztyna jest zakażonych koronawirusem, przy czym jeden leży w szpitalu, a dwoje kolejnych łagodnie przechodzi chorobę i przebywa w domu - poinformował PAP dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Janusz Dzisko.



11:32

W Mołdawii potwierdzono dotychczas 423 przypadki zakażenia koronawirusem, co piąty zainfekowany jest pracownikiem służb medycznych - ogłosiła w czwartek minister zdrowia tego kraju Viorica Dumbraveanu. Pięć osób chorych na Covid-19 zmarło, a 22 wyzdrowiały.



11:19

W sumie, po aktualizacji danych mamy 2633 potwierdzone przypadki zakażenia w Polsce. Zmarło 45 osób.



11:18

Wiadomo, też, że zmarły kolejne dwie osoby zarażone. To 59-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach i 88-letnia kobieta ze szpitala w Łańcucie, która miała choroby współistniejące.



11:16

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 79 nowych przypadkach koronawirusa.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 22 osób z woj. śląskiego, 14 osób z woj. lubelskiego, 12 osób z woj. wielkopolskiego, 11 osób z woj. małopolskiego, 5 osób z woj. pomorskiego, 4 osób z woj. dolnośląskiego, 3 osób z woj. opolskiego, 3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 2 osób z woj. łódzkiego, 2 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz 1 osoby z woj. świętokrzyskiego.

10:48

14 przypadków koronawirusa potwierdzono w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu - poinformował w czwartek prezydent tego miasta. Dziesięcioro zakażonych pacjentów trafi do szpitali zakaźnych. Cztery osoby z personelu będą odizolowane w budynku przy ul. Szpitalnej.



10:45

3 kwietnia, po ponad dwutygodniowej przerwie, wznowiony zostanie handel na targowisku miejskim w Koszalinie. Zarządca podał, że możliwa będzie jednak jedynie sprzedaż artykułów spożywczych, a liczba przebywających na targowisku osób zostanie ograniczona.



10:36

Z informacji przekazanej przez Komednę Główną Policji wynika, że ostatniej doby policjanci sprawdzili prawie 132 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie.



Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka zaznaczył, że podczas kontroli, w około 700 przypadkach policjanci stwierdzili uchybienia, które w ocenie funkcjonariuszy kwalifikują się do ukarania.

10:28

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych wykryto 90 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 35 "potwierdzonych przypadków" wśród osób powracających lub przybywających z zagranicy i 55 przypadków bezobjawowych - podała w czwartek państwowa komisja zdrowia.



10:06

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej we wtorek skontrolowano 11,3 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 7,2 tys. na granicy wewnętrznej z krajami UE - poinformowała w czwartek Straż Graniczna.



Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 15 marca. Początkowo wprowadzono je na dziesięć dni. Obecnie - zgodnie z zapowiedzią szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego - mają potrwać do 13 kwietnia.

09:57

Do 302 wzrosła liczba osób, u których w woj. śląskim badania potwierdziły zakażanie koronawirusem - wynika z danych opublikowanych w czwartek rano przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach (WSSE).



To o 30 osób więcej niż w środę po południu, kiedy służby prasowe wojewody śląskiego informowały o 272 potwierdzonych przypadkach zakażeń w regionie.

09:52

Pacjent Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu jest zakażony koronawirusem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu — poinformował PAP rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Janusz Mielcarek.



Pracownicy oddziału objęci zostali kwarantanną. Nie wiadomo jeszcze czy są zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2.

09:50

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Rosji 771 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; łączna liczba zakażeń wzrosła w kraju do 3548 - poinformował w czwartek sztab powołany przez władze do walki z epidemią. To rekordowy dotąd dobowy wzrost zakażeń.



09:49

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało w czwartek o łącznie 40 ofiarach koronawirusa w kraju. 40. osobą zmarłą na skutek zakażenia jest pacjent z kraju (województwa) środkowoczeskiego w wieku 50-59 lat. W kraju wykryto dotąd 3604 infekcje koronawirusem.



09:31

Głosowanie w wyborach prezydenckich 10 maja tylko korespondencyjne - wszystkie lokale wyborcze będą zamknięte! Jak ustalili dziennikarze RMF FM: właśnie takie zapisy Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi do swojego zgłoszonego już projektu ws. głosowania korespondencyjnego, którym jutro zajmą się posłowie.

To może być pierwsze takie głosowanie w historii!

Władze PiS-u przesądziły o sprawie podczas wczorajszej narady kierownictwa partii przy Nowogrodzkiej.

09:20

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w całym kraju 2 137 osób przebywa w szpitalach ze względu na koronawirusa. Ponad 183 tysiące jest objętych kwarantanną, a 43 tysiące nadzorem epidemiologicznym.





09:15

Potwierdzono 12 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Wielkopolsce. Do tej pory zarażenie koronawirusem zdiagnozowano u 183 mieszkańców regionu - podała w czwartek w komunikacie rzecznik wielkopolskiego sanepidu.



Zakażenie zdiagnozowano u 11 osób z powiatu krotoszyńskiego i u mieszkanki powiatu gostyńskiego.



Pacjenci w wieku od 40 do 74 lat przebywają w szpitalu powiatowym w Krotoszynie. Stan chorych określono jako dobry. Wszyscy pacjenci mieli wcześniej kontakt z osobą zakażoną.

08:59

20 pacjentów i 2 osoby z personelu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika jest zakażonych koronawirusem — poinformowała dyrektor placówki Justyna Wileńska. Trwa ewakuacja 20 chorych do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu.



Jak informowała w środę PAP, oddział hematologii został wyłączony z powodu potwierdzenia koronawirusa u jednej z pacjentek.

08:42

Dzisiaj te przygotowania już idą pełną parą i będziemy na pewno gotowi, żeby ten akt wyborczy przeprowadzić, również w sytuacji, kiedy to będzie dotyczyło wszystkich Polaków - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Jacek Sasin odnosząc do organizacji wyborów prezydenckich 10 maja.

Pracujemy nad tym w tej chwili, jest za wcześnie, żebym o tym mówił - to jest skomplikowana operacja logistyczna. Wymaga bardzo dobrego i niedywagowania dzisiaj, kiedy jeszcze przepisy nie są gotowe. Będzie wydane rozporządzenie i tak się stanie. Będziemy do tego przygotowani - mogę to dzisiaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć - stwierdził gość Roberta Mazurka.

08:19

We Wrocławiu zmarła 70-letnia pacjentka zakażona koronawirusem. Kobieta była hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego na OIOM-ie.



O śmierci pacjentki poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Urszula Małecka.



08:01

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest jednoimiennym szpitalem zakaźnym, w czwartek rano hospitalizowanych jest 40 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Sześciu z nich przebywa w stanie ciężkim na OIOM-ie.



07:45

Epidemia koronawirusa znacznie zmniejszy podaż pracy w Polsce - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodali, że 4,2 mln osób, czyli co czwarta zatrudniona w polskiej gospodarce pracuje w branżach narażonych na ekonomiczne skutki restrykcji wywołanych pandemią.



Jak podkreślili analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, bankructwa firm, zwolnienia pracowników, konieczność opieki nad dziećmi z powodu zamkniętych placówek edukacyjnych oraz ograniczone możliwości pracy zdalnej w niektórych branżach - będą w głównej mierze oddziaływać w najbliższym czasie na nasz rynek pracy.

07:27

Objawy oczne, charakterystyczne dla zapalenia spojówek, występują u ok. jednej trzeciej pacjentów z COVID-19 - wynika z badania, które zamieszcza "JAMA Ophthalmology". Co więcej, obecność wirusa SARS-CoV-2 w wydzielinie ze spojówek wskazuje, że oczy mogą być źródłem zakażenia.



Jak podkreślają autorzy najnowszego artykułu, zrozumienie objawów ocznych u osób chorych na COVID-19 może przyspieszyć diagnozowanie tej infekcji i pomóc w lepszej prewencji jej szerzenia się.

07:20

Rozgrywający Boston Celtics Marcus Smart, jeden z koszykarzy NBA, którzy zostali zakażeni koronawirusem, ale są już wyleczeni, zadeklarował, że odda krew na potrzeby eksperymentalnych badań laboratoryjnych nad wirusem SARS-CoV-2 - poinformował portal espn.com.



07:10

07:06

Co najmniej 884 osoby zmarły w środę w USA z powodu koronawirusa, zwiększając bilans ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 w tym kraju do 5116 osób - wynika z danych prestiżowego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland.



Koronawirus w Stanach Zjednoczonych / RMF FM / RMF FM

Tym samym środa była najtragiczniejszym dniem pod względem liczby zgonów od początku wybuchu epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Więcej osób zmarło do tej pory we Włoszech i Hiszpanii.

07:01

"Jesteśmy w Polsce przed największą falą zachorowań; musimy więc wytrwać w naszej narodowej kwarantannie" - powiedział w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Według niego, walkę z wirusem możemy wygrać jedynie dyscypliną i odpowiedzialnością społeczną.



06:54

Koronawirus najlepiej szerzy się w suchym zimnym powietrzu - ustalili włoscy naukowcy. Według nich epidemia rozwija się szybciej w temperaturze około 5 stopni Celsjusza i przy niskim poziomie wilgotności.



06:36

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 140 osób zakażonych koronawirusem - poinformował w czwartek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 872. Liczba zarejestrowanych zakażeń wzrosła o 6 156 i wynosi 73 522.



Koronawirus w Niemczech / RMF FM / RMF FM

06:29

Z powodu ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa liczba zabójstw w kolumbijskim Medellin, swego czasu najniebezpieczniejszym mieście świata, spadła do rekordowo niskiego poziomu - poinformowały w środę władze tego miasta.



W marcu w Medellin odnotowano 18 zabójstw. To historyczna liczba - ocenił miejscowy sekretarz ds. bezpieczeństwa Jose Gerardo Acevedo. Jak podał dziennik "El Espectador", był to miesiąc z najniższą liczbą zabójstw w tym mieście od 40 lat.



06:17

W wieku 85 lat zmarł w środę Ellis Marsalis, amerykański pianista jazzowy i pedagog. Jak poinformował agencję AP jeden z jego synów, przyczyną śmierci artysty było zapalenie płuc wywołane przez nowego koronawirusa.



06:11

Na świecie jest już ponad 900 tysięcy przypadków zakażenia nowym koronawirusem, w tym 200 tysięcy w USA, a liczba zgonów przekroczyła 45 tysięcy - podała w środę wieczorem francuska agencja AFP, powołując się na oficjalne źródła.



Co najmniej 905 589 przypadków infekcji wykryto w 187 krajach. Zmarło 45 719 osób.

06:01

Nie miejmy wątpliwości, że to był smutny, smutny dzień. Ale nie miejmy wątpliwości, że jeśli będziemy podążali za programem, który obecnie realizujemy, jeśli będziemy zastosować się do środków, które wspólnie podjęliśmy, to nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że te liczby zaczną schodzić w dół i odwrócimy trend koronawirusa w następnych tygodniach i miesiącach - powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w nagraniu zamieszczonym na Twitterze.



W środę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu poprzedniej doby, czyli od godz. 17 w poniedziałek do 17 we wtorek, zmarły z powodu koronawirusa 563 osoby, co jest zdecydowanie największą liczbą od początku epidemii. Łączna liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się tym samym do 2353. Rekordowy - o 4324 - był także wzrost nowo wykrytych zakażeń, ich liczba to już 29 474.

05:43

Izraelski minister zdrowia Jaakow Licman został zainfekowany koronawirusem - poinformowały w komunikacie wydanym w nocy ze środy na czwartek izraelskie władze.



Testy potwierdziły obecność wirusa u Licmana i jego żony. Oboje są "odpowiednio leczeni" w domu, gdzie znajdują się w izolacji. Kwarantannie poddane zostały osoby, z którymi mieli kontakt.



Z informacji władz wynika, że Licman czuje się dobrze i z domu nadal kieruje resortem zdrowia.

05:28

Z powodu koronawirusa zmarł amerykański muzyk Adam Schlesinger, zdobywca prestiżowych nagród Emmy i Grammy. Miał 52 lata. O śmierci artysty poinformowały w środę dziennik "New York Times" i magazyn "Rolling Stone", powołując się na jego prawnika.



Schlesinger przebywał w szpitalu od dwóch tygodni, był podłączony do respiratora.

05:20

Z powodu koronawirusa w Connecticut zmarło sześciotygodniowe niemowlę - poinformował w środę gubernator tego stanu Ned Lamont. To prawdopodobnie najmłodsza ofiara śmiertelna Covid-19 na świecie.



Dziewczynka trafiła do szpitala w ubiegłym tygodniu; mimo wysiłków lekarzom nie udało się jej uratować. We wtorek wieczorem test wykazał, że dziecko ma koronawirusa.