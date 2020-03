W Watykanie potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa - ogłosiło biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Na razie nie ujawniono szczegółów. Z kolei resort zdrowia Hiszpanii poinformował o dwóch kolejnych osobach, które zmarły z powodu zakażenia. To 87-letni pacjent szpitala w Saragossie i 76-letni mieszkaniec jednego z madryckich domów spokojnej starości. W sumie koronawirus dotarł do 90 krajów. Odnotowano ponad trzy tysiące zgonów.

11:22

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii potwierdziło w piątek rano dwa nowe zgony z powodu koronawirusa, na który łącznie zmarło już w tym kraju pięć osób. Nowymi ofiarami epidemii są 87-letni pacjent szpitala w Saragossie i 76-letni mieszkaniec jednego z madryckich domów spokojnej starości.



Wszystkie ofiary śmiertelne koronawirusa w Hiszpanii to osoby w wieku emerytalnym; miały od 69 do 99 lat.



Najwięcej zakażonych znajduje się na terenie wspólnot autonomicznych Madrytu, Walencji, Katalonii, Andaluzji oraz Kraju Basków.





11:00

Jeżeli tylko specustawa ws. koronawirusa wejdzie w życie - rząd - w pierwszej kolejności wykorzysta ją do poprawy komunikacji z samorządami - ustalili dziennikarze RMF FM. O 15 zbiera się Senat, który ma bez poprawek - w ekspresowym tempie - zatwierdzić uchwaloną przez Sejm ustawę.



Jak się dowiedzieliśmy prezydent Andrzej Duda ma podpisać ustawę najpóźniej w sobotę. Jeżeli tak się stanie zacznie obowiązywać najpóźniej w poniedziałek.





10:50

Watykanie potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa - ogłosiło biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Z tego powodu zawieszone zostały wizyty ambulatoryjne w tamtejszej przychodni.



10:48

Koronawirus dotarł już do kilkudziesięciu krajów na świecie. Odnotowano już prawie 100 tysięcy zachorowań. Gdzie sytuacja jest najgorsza?



10:13

Na oddziale zakaźnym przebywa 7 pacjentów w tym jeden ze stwierdzoną obecnością koronawirusa - powiedziała rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak.



Jak wyjaśniała, poza pacjentem, u którego kilka dni temu potwierdzono zarażenie koronawirusem, jest jeszcze pięć osób, które czekają na wyniki badań. W przypadku jednej osoby zdiagnozowano grypę - dodała rzeczniczka. Próbki do badań zostały przewiezione do specjalistycznego laboratorium w Gorzowie Wielkopolskim.



Kierownictwo szpitala wstrzymało odwiedziny na Klinicznym Oddziale Zakaźnym. Na pozostałych oddziałach szpitala wprowadziło ograniczenie wizyt do jednej osoby. Odwiedziny u chorych mają być krótkie.



10:00

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wprowadził 30-dniowy stan wyjątkowy na Zachodnim Brzegu w związku z epidemią koronawirusa - podaje agencja Reutera. Władze zdecydowały o zamknięciu Bazyliki Narodzenia Pańskiego i odwołaniu rezerwacji w hotelach wszystkich zagranicznych turystów.



09:57

Konkursy skoków narciarskich w Oslo bez 30 tysięcy kibiców. Władze miasta odwołały w czwartek imprezę masową związaną z rozpoczynającym się turniejem Raw Air.

Na razie zawody w pozostałych miejscowościach nie są zagrożone. Konkursy odbędą się - tak przynajmniej zapowiadają organizatorzy całego cyklu. Jednak władze Lillehammer, Trondheim, Vikersund mogą również zdecydować, żeby nie wpuszczać na trybuny kibiców.

9 dni, 6 konkursów na 4 skoczniach i 500 tysięcy euro w puli nagród. W piątek rozpoczyna się cykl Raw Air PressFocus /X-news

09:52

Główny Inspektorat Sanitarny w najnowszych komunikatach nie zaleca podróży do Chin, Honkongu, Korei Południowej, Iranu, Japonii oraz Włoch. Apeluje o zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich osobom przebywającym na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii.



W Polsce w środę potwierdzono pierwszy przypadek nowego koronawirusa. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze; przyjechał z Niemiec. Jego stan jest dobry.



Do czwartku, 5 marca na całym świecie odnotowano 95 315 potwierdzonych przypadków. Liczba ofiar śmiertelnych choroby wzrosła do 3 282, czyli o 80 w stosunku do danych środowych. Zgony zgłoszono z: Chin (3014), Włoch (107), Iranu (92), Korei Południowej (35), Stanów Zjednoczonych (11), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia - 6), Japonii (6), Francji (4), Australii (2), Filipin (1), San Marino (1), Hiszpanii (1), Tajwanu (1) i Tajlandii (1).

09:00

Dzieci są tak samo narażone na infekcję nowym koronawirusem jak dorośli, ale u dzieci występuje mniejsze ryzyko ciężkich objawów - twierdzą naukowcy na podstawie danych z miasta Shenzhen w południowych Chinach. Wnioski nie zostały jednak jeszcze poddane recenzji naukowej.



Badacze z kilku instytucji opublikowali swoją interpretację na platformie medRxiv. Przeanalizowali dane dotyczące 391 osób zakażonych koronawirusem w Shenzhen oraz 1286 osób z ich bliskiego otoczenia.

Na podstawie tych danych naukowcy ocenili prawdopodobieństwo przekazania wirusa domownikom na 15 proc., przy czym u dzieci prawdopodobieństwo infekcji było takie samo, jak u dorosłych - napisano w streszczeniu badania.



"Dodatkowo pokazujemy, że dzieci są tak samo zagrożone zakażeniem jak ogólna populacja, choć u nich jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich objawów, więc powinny być uwzględniane w analizach transmisji i kontroli" - dodano.





07:54

Władze Bhutanu, położonego w Himalajach i izolowanego od świata buddyjskiego królestwa, poinformowały w piątek o pierwszym w tym kraju potwierdzonym przypadku koronawirusa. Zainfekowanym jest 76-letni amerykański turysta.



Mężczyzna przyjechał do Bhutanu we wtorek z Indii. W czwartek został przyjęty do szpitala, gdzie wykonano testy na obecność koronawirusa, które okazały się pozytywne - podano na Facebooku kancelarii premiera Lotaya Tsheringa.



W związku ze stwierdzeniem pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem rząd Bhutanu zakazał wjazdu na terytorium kraju wszystkim turystom na okres dwóch tygodni. Zakaz wprowadzono w trybie natychmiastowym.





07:00

Zielona Góra - to jak dotąd jedyne miejsce w kraju, w którym potwierdzono przypadek koronawirusa. Pacjent, u którego wykryto Covid-19 przebywa na oddziale zakaźnym tamtejszego szpitala. Jego stan jest dobry.

Mieszkańcy Zielonej Góry z którymi w piątek o poranku rozmawiał reporter RMF FM Mateusz Chłystun zaznaczają, że nie ma żadnej paniki i nic złego się nie dzieje.

Dziesięcioro pacjentów, którzy w Zielonej Górze byli diagnozowani pod kątem koronawirusa, w czwartek opuściło szpital. Mieli zwykłą grypę, lub ostre przeziębienie.

W czwartek na oddział zakaźny trafiło troje kolejnych pacjentów. Dziś powinniśmy poznać ich wyniki.

06:20

Prestiżowa rywalizacji skialpinistów Pierra Menta rozgrywana we Francji, w rejonie Rodan-Alpy, nie odbędzie się po raz pierwszy w historii. Powodem odwołania czterodniowej narciarsko-wspinaczkowej imprezy (11-14 marca) rozgrywanej od 34 lat jest zagrożeniem koronawirusem.

Dwójkowe zespoły pokonują w cztery dni na nartach, a gdy to nie jest możliwe także biegiem, niezwykle wymagającą trasę długości około 80 km, która ma przewyższenie sięgające 10 km. W tym roku zgłosiło się ponad 600 uczestników.



"Komitet Organizacyjny musiał podjąć decyzję o odwołaniu Pierra Menta 2020, stosując się do wytycznych rządowych. Uczyniono to w porozumieniu z prefekturą Sabaudią i gminą Beaufort" - napisano w oficjalnym komunikacie organizatorów.



05:45

Jeden z deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, izby niższej parlamentu Francji, jest zarażony koronawirusem - informują źródła parlamentarne.



Deputowany przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii.



Obecność koronawirusa potwierdzono też u pracownika jednego z barów znajdującego się na terenie parlamentu. Mężczyzna został odizolowany w domu. W przypadku innego pracownika baru istnieje podejrzenie zarażenia koronawirusem.



W czwartek wieczorem władze w Paryżu poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji wzrosła do siedmiu, a liczba potwierdzonych zakażeń - do 423.



W wyniku choroby wywołanej koronawirusem zmarły w czwartek we Francji trzy osoby, potwierdzono też 138 nowych przypadków zakażenia. Stan 23 chorych jest bardzo ciężki.



Prezydent Emmanuel Macron w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie Pałacu Elizejskiego oświadczył, że przejście zachorowań w epidemię we Francji jest "nieuniknione".





05:30

Kolejnych 30 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Chinach z powodu koronawirusa - poinformowała w piątek rano czasu lokalnego w Pekinie państwowa komisja zdrowia.

Najwięcej zgonów - 29 - odnotowano w prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie znajduje się pierwotne ognisko epidemii koronawirusa, w tym 23 w jej stolicy, 11-milionowym mieście Wuhan.



Całkowita liczba zakażonych koronawirusem w Chinach kontynentalnych wynosi 80 552, a łączna liczba ofiar śmiertelnych - 3042.



Według oficjalnych danych wyzdrowiało łącznie ponad 53 tysiące osób.



05:15

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Korei Południowej 196 nowych przypadków koronawirusa - podały w piątek rano władze sanitarne tego kraju. Poinformowały także o kolejnych siedmiu zgonach spowodowanych wirusem.



W sumie w Korei Południowej potwierdzono w piątek 6284 przypadki koronawirusa. Według najnowszego bilansu zmarły 42 osoby.



W czwartek wzrost zakażeń był jednak znacznie mniejszy niż podczas poprzedniej doby, kiedy zarejestrowano 438 nowych przypadków.