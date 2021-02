6802 nowych zakażeń i 421 zgonów – to dzisiejszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Wszyscy nauczyciele, niezależnie od wieku, zostaną szybciej zaszczepieni przeciwko Covid-19. Większość otrzyma szczepionkę AstraZeneca/Oxford, ci po 60. roku życia natomiast: preparat Pfizer/BioNTech lub Moderny. Jedna z największych firm sprzedających w Niemczech bilety m.in. na koncerty - Eventim - chce, aby organizatorzy imprez mogli powiązać udział w koncertach ze szczepieniem przeciwko koronawirusowi - pisze niemiecki magazyn gospodarczy "Wirtschaftswoche". Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Kontrole na francusko-szwajcarskiej granicy / SALVATORE DI NOLFI / PAP/EPA

17:46 Słowacja

Rząd Słowacji zdecydował o powrocie od poniedziałku do szkół uczniów pierwszych czterech klas podstawówek i ostatniego rocznika szkół średnich. Minister zdrowia Marek Krajczi powiedział po posiedzeniu gabinetu, że Słowacja stara się pozyskać rosyjską szczepionkę przeciw Covid-19.



Warunkiem powrotu uczniów do szkół jest posiadanie przez jednego z rodziców negatywnego testu na obecność koronawirusa. Minister szkolnictwa Branislav Groehling wyjaśnił, że rodzice będą składać oświadczenia w tej sprawie. Takie same zasady obowiązywać będą dla rodziców przedszkolaków.



17:44 Papież otrzymał drugą dawkę szczepionki

Papież Franciszek otrzymał drugą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi - poinformowała włoska agencja Ansa za źródłami watykańskimi. Pierwszą dawką szczepionki papieża zaszczepiono 13 stycznia.



W dniach 5-8 marca Franciszek planuje udać się w podróż do Iraku.



W połowie stycznia pierwszą dawkę dostał też emerytowany papież Benedykt XVI.



17:42 Prezydent o gospodarce w czasie pandemii

Wydaje się, że od strony gospodarczej sytuacja w Polsce nie wygląda źle - ocenił prezydent Andrzej Duda. W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Rady Przedsiębiorczości. Tematem - pandemia i jej wpływ na gospodarkę.



16:49 Szwecja

Rząd Szwecji ogłosił wprowadzenie od soboty wymogu posiadania negatywnego testu na Covid-19 dla osób wjeżdżających do tego kraju, ze względu na obawy o rozprzestrzenienie się nowych wariantów koronawirusa.



Bez okazania negatywnego testu nikt nie wjedzie do Szwecji. Test musi być wykonany maksymalnie 48 godzin wcześniej - poinformował na specjalnie zwołanej konferencji premier Szwecji Stefan Loefven.



Od tej zasady wprowadzone zostaną wyjątki. Wymóg testu nie będzie obowiązywać m.in. wobec osób zamieszkałych w Szwecji, podróżujących z ważnych przyczyn rodzinnych, sportowców oraz nieletnich. Dojeżdżający codziennie do pracy na obszarach przygranicznych będą mogli wykonywać testy raz na tydzień.



16:27 Potencjalny lek na Covid-19

Nowe badanie wskazało, że substancja o nazwie tapsygargina silnie hamuje SARS-CoV-2, a także inne chorobotwórcze wirusy. Jej pochodne są testowane w leczeniu nowotworów i według obecnej wiedzy powinna być bezpieczna - poinformowali badacze z University of Nottingham na łamach pisma "Viruses".



16:16 Wstęp na koncerty tylko dla zaszczepionych?

Jedna z największych firm sprzedających w Niemczech bilety m.in. na koncerty - Eventim - chce, aby organizatorzy imprez mogli powiązać udział w koncertach ze szczepieniem przeciwko koronawirusowi - pisze niemiecki magazyn gospodarczy "Wirtschaftswoche".



Szef Eventim Klaus-Peter Schulenberg powiedział w wywiadzie dla tego czasopisma: "Jeśli będzie wystarczająco dużo szczepionek i każdy będzie mógł zostać zaszczepiony, wówczas prywatni organizatorzy imprez również powinni móc wprowadzić wymóg szczepień jako warunek wstępu na imprezę".



Schulenberg wyjaśnił też, że wymagania techniczne zostały już spełnione. "Skonfigurowaliśmy nasze systemy tak, aby mogły odczytywać karty szczepień" - poinformował. "Im szybciej ludzie zostaną zaszczepieni, tym szybciej imprezy masowe będą znowu mogły się odbywać" - podkreślił.



Firma posiada systemy sprzedaży i sklepy internetowe m.in. w Brazylii, Bułgarii, Danii, Niemczech, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Izraelu, Polsce i na Węgrzech.

15:18 Holandia

W izbie niższej holenderskiego parlamentu toczy się nadzwyczajna debata poświęcona wyciekowi danych milionów Holendrów zarejestrowanych do szczepienia przeciwko koronawirusowi. W związku z tą sprawą aresztowano dwie osoby.



15:06 Protest branży weselnej

Protest branży weselnej we Wrocławiu. Jej przedstawiciele spotkali się przed siedzibą PiS. Właściciele sal czy didżeje chcą zacząć działać od kwietnia. Oczekują od rządu jasnych deklaracji. Przedsiębiorcy przygotowali list otwarty do rządu i swoje postulaty.



15:03 Stoki narciarskie

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim (Lubelskie) nadzoruje postępowanie sprawdzające dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w czynnym od połowy stycznia ośrodku narciarskim w Chrzanowie. Właściciel ośrodka utrzymuje, że ośrodek działa legalnie i bezpiecznie.



Śledztwo nie jest wszczęte, prowadzone jest postępowanie sprawdzające, które ma na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - mówi szefowa Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim Małgorzata Moskal.



Chodzi o możliwość rozprzestrzeniania koronawirusa w związku ze wznowieniem działalności ośrodka "Narciarski Raj" w Chrzanowie. Jest on czynny od 15 stycznia.

15:01 Radom

To zła organizacja pracy jest powodem trudnej sytuacji na SOR w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu - twierdzi wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Szefostwo i lekarze z tego szpitala alarmują, że placówka jest przeciążona - bo to jedyny szpitalny oddział ratunkowy dla Radomia i okolic. Drugi taki oddział w mieście przyjmuje tylko pacjentów z koronawirusem.



14:48 102-letnia pani Helena zaszczepiona w Łodzi

Helena Kaczmarek, która 10 lutego skończy 102 lata, przyjęła dziś w Szpitalu Tymczasowym w Łodzi pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19. Seniorka przyjechała na szczepienie razem z trzema córkami, które również się zaszczepiły.



14:04 Szwajcaria

Mieszkańcy miejscowości ulokowanych wokół Jeziora Bodeńskiego mogą zaszczepić się przeciwko Covid-19 na stacji utworzonej na jachcie turystycznym.



14:00 Szczepienia nauczycieli

Wszyscy nauczyciele, niezależnie od wieku, będą szybciej szczepieni przeciwko koronawirusowi. Większość otrzyma szczepionkę firmy Astrazeneca. Starsi - po 60. roku życia - otrzymają preparat Pfizera lub Moderny - zapowiedzieli na konferencji główny doradca premiera ws. Covid-19 Andrzej Horban oraz prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak.





13:48 Hiszpania

Minister zdrowia Hiszpanii Carolina Darias nie wyklucza zakupu przez służby medyczne tego kraju rosyjskiej szczepionki przeciwko Covid-19. W trakcie rozmowy z parlamentarzystami szefowa resortu zastrzegła, że warunkiem jest jej zatwierdzenie przez Europejską Agencję Leków.



Jesteśmy gotowi sprowadzić każdą szczepionkę, która została już zarejestrowana przez agencję. To jedyny warunek jaki stawiamy - podkreśliła Carolina Darias.



13:25 Chiny

Chiny przekażą 10 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19 globalnemu programowi dystrybucji COVAX, by pomóc odpowiedzieć na pilne zapotrzebowanie państw rozwijających się - ogłosił rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin.



Program COVAX, prowadzony przez WHO i stowarzyszenie GAVI, ma zgodnie z planem przekazać w tym roku 2-3 mld dawek szczepionek przeciw Covid-19 krajom o niskich i średnich dochodach. Dostawy mają się rozpocząć jeszcze w lutym.

12:53 Szczepienia w Polsce

12:50 Kolej

Szybka Kolej Miejska i Koleje Mazowieckie zaapelowały do premiera Mateusza Morawieckiego o objęcie kierowników pociągów szczepieniami przeciwko koronawirusowi już w etapie I, a nie w etapie II, jak zaplanowano - poinformowała SKM w środowym komunikacie.



Jak podano, prezes zarządu SKM Alan Beroud oraz prezes zarządu KM Robert Stępień złożyli 22 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów list z apelem o objęcie kierowników pociągów szczepieniami przeciwko koronawirusowi w Etapie I.

12:47 Szwajcaria

Mieszkańcy miejscowości ulokowanych wokół Jeziora Bodeńskiego mogą zaszczepić się przeciwko Covid-19 na stacji utworzonej na jachcie turystycznym. Szczepionka będzie dostępna dla osób z Romanshorn, Arbon oraz Kreuzlingen.



Jak przekazał Reuters, łódź MS-Thurgau licząca 89 lat jest w stanie pomieścić 500 pasażerów i kursuje między szwajcarskimi a niemieckimi miastami ulokowanymi dookoła trzeciego największego jeziora w Europie. Przedstawiciele władz kantonu Thurgau wyjaśnili, że przerobienie jej na stację szczepień jest praktycznym rozwiązaniem, ponieważ szybko przemieści się od portu do portu. Według Reutersa, początkowo rozważano utworzenie punktów w specjalnych autobusach, ale zrezygnowano z tego pomysłu.



Chcieliśmy zaszczepić jak najwięcej osób, tworząc jak najmniej stacji szczepionkowych - powiedział agencji przedstawiciel władz kantonu Urs Martin.

MS-Thurgau / ALEXANDRA WEY / PAP/EPA

12:40 Hiszpania

W związku z epidemią koronawirusa i wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym w 2020 roku do Hiszpanii przybyła rekordowo niska liczba zagranicznych turystów - wyniosła 18,9 mln i była o 77 proc. mniejsza niż rok wcześniej.

12:12 Unia Europejska

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen tłumaczyła w Europarlamencie, w jaki sposób Komisja zawierała umowy z firmami farmaceutycznymi produkującymi szczepionki przeciw Covid-19.

Przedstawicielka KE spotkała się z przedstawicielami najważniejszych frakcji w Parlamencie Europejskim - chadekami, socjaldemokratami i liberałami.



Eurodeputowani poparli podejście w sprawie radzenia sobie z pandemią i strategię szczepień, w tym centralne podejście do zakupów preparatów. Największe frakcje uważają, że wspólne zakupy organizowane przez KE to sposób na uniknięcie konkurencji między krajami, czyli "wydzierania" sobie szczepionek czy ich podkupywania.

To nie znaczy, że nie ma w parlamencie krytyki pod adresem KE. Jest ona jednak konstruktywna. Eurodeputowani uważają, że należy ujawnić kontrakty z firmami farmaceutycznymi. Apelują także, aby komisja pomogła firmom zwiększyć moce produkcyjne np. poprzez dzielenie się patentami.

12:04 Opóźniony transport szczepionek

Poślizg w dostawach szczepionek wynikał z opóźnień po stronie hurtowni farmaceutycznej, przygotowującej przesyłki z poniedziałkowej dostawy - twierdzi Agencja Rezerw Materiałowych. Przesunięcie terminów szczepień o jeden lub dwa dni dotyczy 5 tys. seniorów.



11:55 Małgorzata Tracz zakażona koronawirusem

Współprzewodnicząca Zielonych i posłanka KO Małgorzata Tracz jest zakażona koronawirusem - poinformował rzecznik Zielonych Maciej Józefowicz, a potwierdziła sama Tracz. Posłanka we wtorek otrzymała pozytywny wynik testu.



Rzecznik Zielonych dodał, że Tracz najprawdopodobniej zakaziła się od swojej asystentki, choć ta ostatnia czeka jeszcze na wynik testu.



Sama Tracz przyznała w rozmowie z PAP, że nie czuje się źle, choć jest osłabiona i ma lekką gorączkę. Przyznała, że na autoizolacji przebywa też jej drugi asystent, natomiast określane są inne osoby, z którymi mogła mieć ostatnio kontakt.



Według Józefowicza, w okresie po zakażeniu Tracz nie miała kontaktu ani z innymi posłami Koalicji Obywatelskiej, ani członkami władz Zielonych.

11:53 Singapur

Singapur stał się pierwszym krajem w Azji, który zatwierdził szczepionkę przeciw Covid-19 amerykańskiej firmy Moderna. Rozpoczął tym samym rozszerzanie swojego programu szczepień na większą populację.



Władze spodziewają się, że pierwszą partię szczepionek Moderny otrzyma około marca, co uzupełni zapasy zatwierdzonej w grudniu ub.r. szczepionki amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Pfizer i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech.

11:37 Nowe dane nt. szczepień

W Polsce wykonano dotąd 1 342 435 szczepień przeciw Covid-19, w tym 1 053 245 osobom podano pierwszą dawkę, a 289 190 osobom drugą dawkę - wynika z nowego zestawienia zaktualizowanego do południa na rządowej stronie gov.pl



11:35 Szczepionka

Cytat Ewolucja koronawirusa może osłabić skuteczność szczepionek, mimo to mogą one chronić przed ciężkim przebiegiem Covid-19 - powiedział prof. Andrew Pollard, szef zespołu naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy opracowali szczepionkę AstraZeneca.

11:30 News RMF FM

Rząd rozważa otwarcie nie tylko hoteli, ale także tak zwanej małej infrastruktury sportowej - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Chodzi na przykład o korty tenisowe, ślizgawki czy boiska piłkarskie takie jak Orliki.



11:25 Szczepienia w Polsce

Rada Medyczna przy premierze rekomenduje szczepienia nauczycieli poniżej 60 lat preparatem firmy AstraZeneca, powyżej 60 lat zarejestrowanymi preparatami mRNA - firmy Pfizer/BioNTech i Moderny.



11:24 Pakistan

W Pakistanie rozpoczęły się szczepienia pracowników służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem. W kraju stale spada liczba potwierdzonych zakażeń i ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19.



11:21 Chiny

Zespół Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. genezy Covid-19 odwiedził najlepiej strzeżone w Chinach laboratorium w Wuhanie, z którego według niektórych teorii spiskowych wydostał się koronawirus.



Eksperci WHO spędzili około 3,5 godziny w pilnie strzeżonym Wuhańskim Instytucie Wirusologii (WIV) - podała agencja Reutera. Według brytyjsko-amerykańskiego zoologa Petera Daszaka eksperci rozmawiali m.in. z dr Shi Zhengli, nazywaną "chińską Batwoman" z uwagi na jej prace nad koronawirusami atakującymi nietoperze.



"Ekstremalnie ważne spotkanie dziś z personelem WIV, w tym dr Shi Zhengli. Szczere, otwarte dyskusje. Kluczowe pytania zadane, odpowiedzi udzielone" - napisał na Twitterze Daszak, nie precyzując ich treści.

Wuhański instytut znalazł się w centrum spekulacji na temat pochodzenia Covid-19, ponieważ posiada laboratorium o najwyższym stopniu bezpieczeństwa biologicznego w Chinach i prowadzi m.in. badania nad koronawirusami.

11:19 Dania

Duński rząd zapowiedział wprowadzenie od końca lutego cyfrowych koronapaszportów, które będą potwierdzać przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19. Początkowo system ma pomóc biznesowi w odbywaniu podróży służbowych.



Według przedstawiciela duńskiego rządu Mortena Bodskova początkowo dane o zaszczepieniu będą dostępne na stronie internetowej sundhed.dk, a następnie za trzy-cztery miesiące powstanie "kompletne rozwiązanie technologiczne". "Dodatkowy cyfrowy paszport w telefonie pokaże, kiedy zostałeś zaszczepiony. Możemy być jednym z pierwszych krajów na świecie, który wprowadzi takie rozwiązanie" - podkreślił Bodskov.

11:15 Dane na wykresie

Na poniższym wykresie możecie zobaczyć szczegółowe dane dotyczące rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy.



11:10 Raport resortu zdrowia

Według najnowszych informacji, zajętych jest 13 225 z 28 123 łóżek i 1 369 z 2 732 respiratorów dla pacjentów z Covid-19.



11:05 Testy

W ciągu doby wykonano w Polsce ponad 47,2 tys. testów na obecność koronawirusa.







10:30 Nowe dane

Ministerstwo zdrowia przedstawiło najnowsze dane na temat epidemii koronawirusa w Polsce. Mamy 6802 nowe zakażenia. 421 osób chorych na Covid-19 zmarło. 284 pacjentów miało choroby współistniejące.



10:00 Czechy

Łączna liczba osób zakażonych koronawirusem w Czechach przekroczyła milion - wynika z danych opublikowanych przez ministerstwo zdrowia. We wtorek zanotowano 9057 pozytywnych wyników testów na SARS-CoV-2.



W Czechach, liczących około 10,7 mln mieszkańców, od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 1 003 657 osób. Od września 2020 r. liczba pozytywnych wyników testów zaczęła gwałtownie wzrastać, dziennie przybywało po ponad 10 tys. zakażeń. 6 stycznia zanotowano rekordowy dobowy wzrost - 17 757 nowych przypadków. Od tego czasu dzienne bilanse zaczęły spadać.



Ministerstwo zdrowia podaje, że aktywnych zakażeń jest w kraju 93 043. W szpitalach znajduje się 5811 pacjentów z Covid-19, w ciężkim stanie są 1002 osoby. We wtorek zarejestrowano 73 zgony osób z Covid-19, ale te dane są aktualizowane w ciągu dnia; w poniedziałek zmarło 113 osób. Od początku pandemii zmarły w Czechach 16 683 osoby z Covid-19.

Koronawirus w Czechach / RMF24

09:30 Ryzyko zakażenia koronawirusem

Centrum Informacyjne Rządu opublikowało grafikę przedstawiającą poziom ryzyka zarażenia koronawirusem w zależności od lokalizacji.



09:25 Niemcy

W ciągu doby do środy rano zarejestrowano w Niemczech 9705 nowych przypadków infekcji koronawirusowej i 975 kolejnych zgonów osób zarażonych - poinformował nadzorujący zwalczanie chorób zakaźnych Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Tydzień wcześniej odnotowano 13 198 nowych zakażeń i 982 zgony.



Wynoszącą 1244 dotychczasową najwyższą dobową liczbę zmarłych nosicieli koronawirusa zarejestrowano 14 stycznia. Kulminacja nowych infekcji miała miejsce 18 grudnia, gdy było ich 33 777 - z czego jednak 3,5 tys. zgłoszono z opóźnieniem.

Koronawirus w Niemczech / RMF24

09:00 Australia

Premier Australii Scott Morrison wezwał na rozmowę parlamentarzystę swojego ugrupowania, konserwatywnej Partii Liberalnej Australii (LPA), Craiga Kelly’ego. Premier zganił swego kolegę za rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat koronawirusa. Poseł odwołał wcześniejsze twierdzenia i zadeklarował wsparcie rządu w walce z pandemią.



W ciągu ostatnich kilku miesięcy Kelly konsekwentnie kwestionował skuteczność szczepionek przeciwko Covid-19, sprzeciwiał się wprowadzanym środkom ograniczającym rozprzestrzenianie się choroby i promował niesprawdzone metody leczenia.

08:22 Testy

Firma biotechnologiczna Seegene, z Korei Południowej pracuje nad pierwszym na świecie testem wykrywający warianty koronawirusa.



Nowy rodzaj testu o nazwie Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay umożliwi wykrycie i identyfikację wariantów wirusa, w tym również tych, które uważane są za bardziej zakaźne i cechujące się wyższym wskaźnikiem śmiertelności.



Test nie tylko wykrywa Covid-19, ale także umożliwia zidentyfikowanie głównych wariantów genetycznych wirusa, które przypuszczalnie wywodzą się z Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki, a także innych regionów, takich jak Japonia czy Brazylia.



08:05 Ukraina

Na Ukrainie wciąż nie rozpoczęły się szczepienia przeciwko Covid-19. Władze zapowiadają, że pierwsze dawki preparatu dotrą do kraju w połowie lutego. "The Economist" stwierdził, że Ukraina będzie jednym z krajów bez powszechnego dostępu do szczepionki do 2023 roku.



Ukraina będzie zaopatrzona w niezbędną liczbę bezpiecznych szczepionek w zaplanowanych terminach - zapewnił niedawno premier Denys Szmyhal. Na razie do kraju nie dotarł żaden preparat, ale według zapowiedzi władz pierwsze szczepionki przybędą w połowie lutego i wtedy też ruszy proces szczepień, obejmujący pięć etapów. Według premiera do końca 2022 roku zaszczepiona ma zostać co najmniej połowa populacji liczącej ok. 40 mln mieszkańców Ukrainy.

08:00 Obostrzenia

Lokalne władze odrzucają wnioski policji i innych służb o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcom otwierającym swoje lokale mimo pandemicznych obostrzeń; jako powód podają brak podstawy prawnej; rząd jest innego zdania - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



07:20 Francja

Epidemiolodzy zapowiadają, że obecnie obowiązujące obostrzenia - godzina policyjna i zamknięcie restauracji oraz wielkich centrów handlowych - nie zahamują ekspansji brytyjskiego wariantu koronawirusa i lockdown, może ograniczony, okaże się konieczny.



Ta brytyjska mutacja coraz częstsza jest we Francji, głównie w regionie paryskim. Władze, po to by nie doszło do nowego lockdownu, wzmacniają kontrole - głównie kawiarni i bistr. - Intensywniejsze są też patrole policyjne po godz. 18.



Wprowadzono też nowy regulamin zamykania klas - jeden przypadek mutacji starczy do zamknięcia całej klasy. A w przedszkolach nawet pojedynczy przypadek "klasycznego" wirusa

07:03 Siłownie

Według szacunków Polskiej Federacji Fitness otworzyła się połowa branży; pozostali czekają na pracowników bądź boją się utraty publicznego wsparcia - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



"Na razie nie da się porównać popytu z zainteresowaniem sprzed pandemii, ale jedno już wiemy - na pewno strach klientów jest mniejszy niż w czerwcu" - twierdzi, cytowany przez "DGP", Tomasz Napiórkowski, założyciel Polskiej Federacji Fitness, która zainicjowała akcję otwierania lokali od początku lutego.



Jak pisze dziennik, żeby zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami kontroli sanepidu, firmy najczęściej zapisują klientów na kurs - np. przygotowujący do pracy w roli trenera personalnego. Są i takie siłownie, które obchodzą rozporządzenie, wydając licencje związków sportowych, np. Polskiego Związku Przeciągania Liny. Koszty? Od 10 do 40 zł, czyli mniej więcej jednorazowe wejście do klubu.

Zdjęcie ilustracyjne / YONHAP / PAP/EPA

07:02 Apel

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych piszą do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o przyśpieszenie szczepień dla ich podopiecznych i siebie. "W razie zakażenia osoba niepełnosprawna może zostać bez opieki" - alarmują autorzy listu.



06:59 Badania

Nie tylko u dorosłych, ale również u dzieci i nastolatków mogą wystąpić odlegle skutki choroby Covid-19 - wykazały wstępne badania we Włoszech. Najczęstsze z takich skutków to bezsenność, zmęczenie i bóle w klatce piersiowej.



06:30 Polska

Badanie dotyczące monitorowania nowo pojawiających się mutacji koronawirusa w Polsce pozwoli na bieżąco reagować i poznać lepiej epidemię - poinformował prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński.



06:12 Szczepienia w Polsce

Od 27 grudnia 2020 roku, gdy pierwsza osoba w Polsce otrzymała szczepionkę przeciw Covid-19, wykonano ponad 1,2 mln zastrzyków. 286 tys. osób przyjęło dwie dawki.



06:07 Opinia

Cytat Jeżeli SARS-CoV-2 z nami zostanie, a pewnie tak będzie, to dzięki szczepieniom nie będzie on już powodować powstawania takich problemów, jakie sprawia teraz. Inaczej mówiąc, dzięki szczepionkom będziemy mogli wrócić do normalności uważa dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu

06:06 USA

Już ponad 100 tysięcy Amerykanów zmarło na Covid-19 w 2021 roku - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł we wtorek w USA do 446 733.



We wtorek z powodu koronawirusa śmierć w Stanach Zjednoczonych poniosło 3 548 osób. To wzrost w stosunku do kilku wcześniejszych dni, gdy dobowy bilans ofiar śmiertelnych nie przekraczał 3 tysięcy. Stany Zjednoczone przodują na świecie pod względem liczby wykrytych przypadków, która jest większa niż 26,4 mln. We wtorek odnotowano relatywnie mniej zdiagnozowanych przypadków SARS-CoV-2, gdyż z powodu śnieżycy w wielu miejscach na Wschodnim Wybrzeżu wstrzymano wykonywanie testów.

06:04 Pogoda

Pogodowe parametry - takie jak temperatura, wilgotność czy prędkość wiatru - pomagają przewidzieć ataki epidemii. Kiedy zrobi się cieplej i mniej wilgotno, zachorowań powinno być mniej - twierdzą naukowcy.



Jak zwracają uwagę badacze z Uniwersytetu Cypryjskiego, za drugą falę epidemii obwinia się w dużej mierze brak odpowiedniego wykorzystania dostępnych zabezpieczeń. Tymczasem, zdaniem badaczy ze względu na zmiany pogody dwie fale rocznie są nieuniknione.

06:03 Szczepionka

Szczepionka opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca nie tylko zapobiega przed zachorowaniem na Covid-19. Jak podkreślają naukowcy zmniejsza przenoszenie się koronawirusa. I to o 67 procent.



05:40 Meksyk

Meksyk zatwierdził awaryjne użycie rosyjskiej szczepionki Sputnik V i podpisał umowę na miliony dawek produktu.

05:35 Holandia

Premier Holandii Mark Rutte i minister zdrowia Hugo de Jonge poinformowali o przedłużeniu lockdownu do 2 marca ze względu na rozprzestrzenianie się brytyjskiego wariantu koronawirusa i ryzyko trzeciej fali koronawirusa.



05:34 Raport z wtorku

Szczepienia nauczycieli w przyszłym tygodniu? Preparat AstraZeneca skuteczny w 76 proc. po jednej dawce - zobaczcie co działo się wczoraj w Polsce i na świecie w naszej relacji.