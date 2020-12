Kolejne europejskie państwa blokują połączenia lotnicze z Wielką Brytanią, wśród nich jest także Polska. Wszystko związane jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa na Wyspach. Na świecie z powodu Covid-19 zginęło 1,7 mln ludzi. Patogen wykryto u 76 mln osób.

Kolejne państwa wstrzymują przyjmowanie lotów z Wielkiej Brytanii w związku z odkryciem nowej mutacji koronawirusa przez brytyjskich naukowców.

Z Wielkiej Brytanii nie będzie można przylecieć do Polski. Informację przekazał rzecznik rządu Piotr Muller.

Amerykanie nie potrafią zapanować nad pandemią. Prawdziwa eksplozja przypadków koronawirusa w Kalifornii spowodowała, że system leczenia szpitalnego w tym stanie jest na granicy załamania. Brakuje zarówno łóżek jak i personelu.

Rząd pracuje nad planem wsparcia dla gmin górskich i całych subregionów turystycznych - powiedział w "DGP" Jarosław Gowin.

Na świecie patogen wykryto u 76 mln osób. Zmarło 1,7 mln z nich.

USA, Brazylia i Indie to kraje najbardziej dotknięte przez pandemię.

07:51 Korea Południowa

W Seulu i okolicach koreańskie władze zakazały zgromadzeń powyżej czterech osób na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.





07:29 Święta Bożego Narodzenia

W tym roku Mikołaje wyglądają nieco inaczej. Pokazują to zdjęcia fotoreporterów agencji Reuters.











07:17 Pomoc dla przedsiębiorców

"W związku z ostatnią decyzją o zamknięciu turystyki zimowej opracowujemy plan wsparcia dla gmin górskich i całych subregionów turystycznych" - zapowiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w poniedziałkowym wywiadzie dla "DGP".







07:05 Szczepienie przeciw Covid-19

Jako pierwsi na Covid-19 mają zostać zaszczepieni pracownicy szpitali. Jednak pośród kilkuset tysięcy osób, jak dotąd chętnych jest tylko kilkadziesiąt tysięcy. Skoro nie chcą się oni szczepić, to jak przekonać do tego innych - pyta "Gazeta Wyborcza".



Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak powiedział gazecie, że połowa czy dwie trzecie chętnych to relatywnie mało, a jedna trzecia to katastrofa.



"Jeśli nie chcą się szczepić pielęgniarki i lekarze, kto przekona resztę? Mają dostęp do literatury medycznej. Codziennie widzą umierających na COVID-19. Ich postawa jest nieracjonalna. Ryzyko związane z brakiem szczepień jest o wiele większe niż domniemane niepożądane odległe następstwa szczepień" - powiedzieć cytowany przez "GW" profesor.



Według byłego szefa NFZ posła Porozumienia Andrzeja Sośnierza rząd zachęca do szczepień, ale przez swoje chaotyczne i bezsensowne decyzje w czasie tej epidemii jest już mało wiarygodny.

07:01 Decyzja EMA

Europejska Agencja Leków (EMA) zwołała na poniedziałek panel ekspertów, którzy mają ocenić szczepionkę przeciwko Covid-19 wyprodukowaną przez amerykańską firmę Pfizer i niemieckiego partnera tej korporacji, spółkę BioNTech.



Wcześniej spotkanie planowano na 29 grudnia, jednak jego organizacja była możliwa wcześniej po tym, jak obie firmy dostarczyły dodatkowe informacje na temat szczepionki. W przypadku, gdy EMA wyda pozytywną opinię, Komisja Europejska ma przyspieszyć proces decyzyjny w celu przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki we wszystkich państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.





06:55 Nowa odmiana koronawirusa

Co musisz wiedzieć o nowej odmianie koronawirusa? Najważniejsze informacje zebraliśmy w artykule.











05:51 Badania



Choroba COVID-19 na ogół nie ma cięższego przebiegu u kobiet w ciąży w porównaniu do całej populacji - twierdzą specjaliści z Singapuru. Wykryli też, że dzieci zakażonych kobiet mają przeciwciała przeciwko koronawirusowi.



Chińscy specjaliści poinformowali o tym w piątek na stronie Singapure Obstetrics and Gynaecology Research Network. Twierdzą oni, że obserwowali 19 kobiet w ciąży, które zachorowały na COVID-19. Nie zauważyli jednak, by choroba ta miała u nich cięższy przebieg. Obawiano się tego, ponieważ niektóre zakażenia układu oddechowego są bardziej nasilone u kobiet oczekujących dziecka.



Najnowsze obserwacje sugerują jednak, że przebieg choroby u kobiet w ciąży jest podobny, jak w całej populacji. Jest ona poważniejsza jedynie u tych w starszym wieku oraz z nadwagą. Według Reutersa żadna z kobiet z badanej grupy nie zmarła, wszystkie wyzdrowiały. Pięć kobiet miało poród w oczekiwanym terminie. Dwie straciły dziecko, ale w jednym przypadku mogło być to związane z powikłaniami zakażenia.

05:49 Niemcy

Liczba potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa w Niemczech wyniosła w ciagu ub. 24 godzin 16 643. Zmarło 226 osób - poinformował w poniedzialek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Łączne liczby zakażonych i zmarłych zwiększyły się odpowiednio do 1 510 652 i 26 275.





05:45 Korea Południowa

W ciagu ubiegłej doby w Korei Płd. potwierdzono 926 nowych przypadków koronawirusa - poinformowała w poniedziałek Koreańska Agencja ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Oznacza to spadek w porównaniu z poprzednią dobą (1097).



Ostania wzmożona, trzecia już, fala zachorowań i zgonów świadczy - jak oceniają eksperci - o nieskuteczności dotychczasowych usiłowań by ograniczyć pandemię.



Reuter informuje, że w szpitalach zaczyna brakować wolnych łóżek co podsyca dyskusje czy rząd nie powinien wprowadzić ostrzejszych restrykcji, w tym zwłaszcza większego dystansu spolecznego.







05:26 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 6 870 nowych przypadkach koronawirusa i 326 kolejnych zgonach. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii wynosi obecnie 118 202 a potwierdzonych przypadków 1 320 545.



Resort za każdym razem zastrzega, że w rzeczywistości liczby te są najprawdopodobniej dużo wyższe.







05:28 USA

Przywódcy Demokratów i Republikanów w Kongresie powiadomili w niedzielę wieczorem o osiągnięciu porozumienia pomocowego na czas pandemii koronawirusa wartości ok. 900 mld dolarów. Nie jest jeszcze znany termin głosowania w tej sprawie.



Pakiet obejmuje m.in. wyasygnowanie kwalifikującym się Amerykanom kwoty do 600 dolarów na osobę dorosłą i dziecko oraz tymczasowych dodatkowych zasiłków dla bezrobotnych w wysokości 300 dol. Przyznane zostaną fundusze dla małych firm, które ucierpiały z powodu Covid-19. Uwzględnione są też środki na dystrybucję szczepionek. Przedstawiciele obydwu partii od miesięcy obwiniali się o zwłokę w zatwierdzeniu pakietu obejmującego wsparcie dla amerykańskich firm i rodzin. W rezultacie kompromisu jego wielkość ustalono na 900 mld dolarów.

05:25 USA

Prawdziwa eksplozja przypadków koronawirusa w Kalifornii spowodowała, że system leczenia szpitalnego w tym stanie jest na granicy załamania. Brakuje zarówno łóżek jak i personelu.



Jak informuje Associated Press, według stanu na niedzielę hospitalizowanych było ponad 16 840 osób z potwierdzonym zakażenieovid-9. Jest to ponad dwa razy więcej niż podczas poprzedniego szczytu zachorowań w lipcu.



Według symulacji opartych na obecnych danych, do połowy stycznia liczba ta może się zwiększyć do 75 tys.





05:20 Wielka Brytania

Na londyńskich dworcach pojawiły się w niedzielę tłumy mieszkańców brytyjskiej stolicy usiłujących opuścić miasto przed godz. 00.01 czasu GMT (01.01 czasu polskiego) kiedy wchodzi w życie zakaz podróży z wyjątkiem koniecznych przypadków.



W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ukazujące tłumy ludzi oczekujących na pociągi na stacji St. Pancras.



Minister zdrowia Matt Hancock powiedział, że "jest to zachowanie całkowicie nieodpowiedzialne", przyznał jednak, że większość ludzi stosuje się do poleceń obsługi. Wezwał do "ograniczenia kontaktów społecznych, wszędzie gdzie jest to możliwe ponieważ sytuacja jest śmiertelnie poważna"





05:18 Nowa odmiana koronawirusa

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że wydał dyspozycje Inspekcji Sanitarnej, by od poniedziałku wykonywać testy na koronawirusa każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii.



"Przed chwilą wydałem dyspozycje @GIS_gov aby od jutra wykonywać testy każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wlk Brytanii. Proszę kontaktować się z lokalnym sanepidem" - napisał minister zdrowia.



Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował natomiast, że ze względów bezpieczeństwa zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek loty z Wielkiej Brytanii do Polski. "Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa" - wyjaśnił Müller na Twitterze.

05:10 Nowa odmiana koronawirusa

"Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa" - napisał w nocy z niedzieli na poniedziałek rzecznik.

Wcześniej w rozmowie z PAP Müller zapowiadał, że m.in. sprawą nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii w poniedziałek zajmie się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zespół ma się zebrać o godz. 10.00 - podał.