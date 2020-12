Ministerstwo Zdrowia informuje o 11 013 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 426 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 182 864 zakażonych. Nie żyje 24 771 spośród nich. Szokujące doniesienia z Niemiec. Według portalu telewizji SkyNews, zwłoki zmarłych na Covid-19 w Hanau pod Frankurtem muszą być czasowo przechowywane w kontenerach transportowych, jeśli nie ma dla nich miejsc w szpitalnych kostnicach. Dramatyczna sytuacja panuje z kolei w Szwajcarii. Według „Spiegela” oddziały intensywnej terapii są w tym kraju pełne, a liczba zachorowań na Covid-19 nadal rośnie. Najważniejsze informacje na temat przebiegu pandemii w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji na żywo.

Lekarka dezynfekująca ręce osób przechodzących przez ulicę w Sao Paulo w Brazylii / Sebastiăo Moreira / PAP/EPA

Nurtują Was jakieś kwestie dotyczące narodowej kwarantanny? W naszym tekście rozwiewamy wszelkie wątpliwości.



- Rząd zaostrza ograniczenia w siłowniach oraz blokuje dotychczasową możliwość omijania zakazu działalności! W nowym rozporządzeniu znajdą się zapisy, które mają sprawić, że siłownie zostaną bezwzględnie zamknięte - ustalili dziennikarze RMF FM.



- Prezydent USA Donald Trump ogłosił na Twitterze dopuszczenie do stosowania drugiej szczepionki przeciwko Covid-19, opracowanej przez amerykańską firmę Moderna. Trump zrobił to mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony Agencji Żywności i Leków (FDA). Więcej informacji znajdziecie w naszym tekście.

- Po świętach Bożego Narodzenia władze Austrii po raz trzeci wprowadzą ogólnokrajowy lockdown - poinformowała austriacka agencja APA. Restrykcje mają potrwać do 18 stycznia, a ich koniec poprzedzą masowe testy ludności.



- Według ustaleń portalu telewizji SkyNews zwłoki zmarłych na Covid-19 w Hanau pod Frankurtem (Niemcy) muszą być czasowo przechowywane w kontenerach transportowych, jeśli nie ma dla nich miejsc w szpitalnych kostnicach.

19:24 Szwajcaria

W związku z nadal wysoką liczbą nowych infekcji koronawirusowych rząd Szwajcarii uchwalił wprowadzenie od wtorku dodatkowych restrykcji mających hamować szerzenie się pandemii, co obejmie zamknięcie restauracji, placówek kulturalnych oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych.



Mimo krytyki z zagranicy, nie zdecydowano się jednak na nowe ograniczenia handlu detalicznego ani na zakaz funkcjonowania ośrodków narciarskich.

19:00 Popołudniowa rozmowa w RMF FM

To była moja główna wątpliwość, którą publicznie formułuję - nie znamy podstaw tych decyzji - komentował dr Paweł Grzesiowski wprowadzenie przez rząd nowych obostrzeń, związanych z pandemią koronawirusa w Polsce. Jak dodał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM, jego zdaniem w argumentacja, którą przedstawia nam rząd jest niedostateczna, wobec tego jak poważne kroki są podejmowane.



18:56 Włochy

9750 dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi zostanie przysłanych do Włoch 26 grudnia, czyli w przeddzień planowanego rozpoczęcia szczepień w wielu krajach UE. Ogłosił to nadzwyczajny komisarz rządu do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri.

18:17 Zachodniopomorskie

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz jest zakażony koronawirusem. Poinformował o tym w piątek na swoim profilu facebookowym, podając, że znajduje się w szpitalu wojewódzkim.



18:16 Niemcy

Zwłoki zmarłych na Covid-19 w Hanau pod Frankurtem muszą być czasowo przechowywane w kontenerach transportowych, jeśli nie ma dla nich miejsc w szpitalnych kostnicach - podał portal telewizji SkyNews. Niemcy mierzą się z kolejnym gwałtownym wzrostem zakażeń i od środy wprowadziły nowy lockdown.



Jeśli ktoś umiera i w szpitalu nie ma miejsca, ciało jest umieszczane w tym kontenerze, gdzie przez krótki czas oczekuje na pochówek - powiedziała SkyNews urzędniczka odpowiedzialna za cmentarze i krematoria w Hanau. W kontenerze-chłodni jest miejsce dla 25 ciał. Obecnie znajdują się tam zwłoki dwóch zmarłych osób.

18:12 Szczepionki

Szczepionki Pfizera i Moderny są równie dobre; mają bardzo porównywalną efektywność i bezpieczeństwo - powiedział na antenie TVP Info prof. Krzysztof Pyrć. Podkreślił również, że ewentualne uchybienie w ich przechowywaniu nie doprowadzi do zatrucia pacjenta, może jedynie obniżyć skuteczność szczepionki.



18:10 Włochy

647 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 17 992 nowe zakażenia koronawirusem, wykonano prawie 180 tysięcy testów - poinformowało w ministerstwo zdrowia w Rzymie. Liczba zmarłych w kraju zbliża się do 68 tysięcy.



18:06 Szwecja

Premier Szwecji Stefan Loefven ogłosił kolejne restrykcje w związku z epidemią Covid-19 i po raz pierwszy zalecił stosowanie maseczek w transporcie publicznym. W tym dniu odnotowano w kraju najwyższy od początku pandemii przyrost zakażeń koronawirusem - 9654.



Od 24 grudnia wprowadzone zostaną limity osób mogących przebywać jednocześnie w sklepach, centrach handlowych oraz siłowni.



Jeśli to nie pomoże, obiekty te zostaną zamknięte - zapowiedział Loefven.



17:23 Bułgaria

Cytat Pierwsze szczepionki przeciw koronawirusowi spodziewane są w Bułgarii w czasie świąt Bożego Narodzenia, a pierwsze szczepienia mają zacząć się jeszcze przed Nowym Rokiem poinformował główny inspektor sanitarny kraju, Angeł Kunczew

17:22 Hotele

Będą wzmożone kontrole w hotelach, kwaterach i innych miejscach oferujących noclegi. Mają ruszyć od razu 28 grudnia, czyli w dniu wprowadzenia nowych ograniczeń. Od tego dnia - przypomnijmy - hotele będą mogły przyjmować tylko medyków. Nie będzie już możliwości przyjmowania turystów, pod pretekstem podróży służbowej.



17:09 Przedsiębiorstwa

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o niezwłoczne uzupełnienie wsparcia rządowego dla przedsiębiorców, których działalność została zamknięta rozporządzeniami rządu.



W ocenie Rzecznika MŚP obecny katalog kodów PKD nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy całkowicie stracili możliwość uzyskiwania przychodu.

Abramowicz podkreśla, w przesłanym premierowi piśmie, że bez możliwości korzystania z rządowego wsparcia pozostają firmy z PKD branż, które teoretycznie mogłyby funkcjonować, ale faktycznie pozostają zamknięte z powodu ścisłego powiązania swej działalności gospodarczej z funkcjonowaniem firm, które są obecnie zablokowane.



16:43 USA

Telewizja pokazała w piątek na żywo szczepienie przeciwko Covid-19 wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a i jego małżonki Karen Pence. Jak komentuje Associated Press, miało to upewnić Amerykanów, że nowa szczepionka jest bezpieczna. Pence nazwał ją "medycznym cudem".



16:40 Hiszpania

Wraz z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem władze najbardziej zaludnionych wspólnot autonomicznych Hiszpanii ogłosiły w piątek na okres Świąt nowe restrykcje lub zamiar wprowadzenia obostrzeń.



Rano rząd Katalonii zapowiedział, że pomiędzy 21 grudnia a 11 stycznia wprowadza ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli oraz w działalności sklepów i placówek gastronomicznych. Obowiązywać będzie także zakaz wyjazdu poza granice powiatu zamieszkania.



16:35 Gliwice

W Gliwicach zaprezentowano prototyp mobilnego robota dezynfekującego zaprezentowany w Gliwicach. Maszynę skonstruowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pojazd wykorzystuje podwozie łazika marsjańskiego, wcześniejszego projektu studentów politechniki. Robot jest wyposażony w stałe dysze, które umożliwiają dezynfekcję np. chodników, traktów pieszych itp. oraz dodatkową dyszę na wysięgniku do dezynfekcji np. stolików, krzeseł i przycisków.



16:00 Portugalia

Odporność zbiorowa mieszkańców Portugalii na Covid-19 jest bardzo niska - wynika z badania przeprowadzonego przez podległy resortowi zdrowia w Lizbonie Instytut Medycyny Molekularnej (IMM). Zgodnie z rezultatami badania do września przeciwciał na koronawirusa nie miało nawet 2 proc. Portugalczyków.

15:33 USA

Co piąty więzień zakładów karnych w USA miał potwierdzoną infekcję koronawirusem, zaś ponad 1,7 tys. zakażonych zmarło - podała agencja AP.



Jak informuje AP, od początku pandemii testy wykazały zakażenie koronawirusem u co najmniej 275 tys. więźniów stanowych i federalnych zakładów karnych. Obecnie dynamika rozprzestrzeniania się wirusa jest większa niż kiedykolwiek.

Jednak - jak twierdzi Homer Venters, były główny lekarz kompleksu więziennego Rikers Island w Nowym Jorku - statystyki te są "ogromnie zaniżone".

15:32 Kwarantanna narodowa

Policjanci w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów - nieprzestrzegania nakazów, zakazów czy ograniczeń - będą reagować, zwłaszcza jeżeli chodzi o gromadzenie się osób - powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, odnosząc się do zapowiedzianej w czwartek przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego "kwarantanny narodowej". Dodał, że funkcjonariusze będą również reagować na zgłoszenia od obywateli.



15:30 Niemcy

Minister zdrowia Jens Spahn przedstawił plan szczepień na koronawirusa w Niemczech. Ogłosił, że w pierwszej fazie należy chronić osoby starsze i wymagające opieki. Minister ostrzegł jednocześnie: "Zima będzie długa" - informuje w piątek telewizja ARD.



15:29 USA

Prezydent USA Donald Trump ogłosił na Twitterze dopuszczenie do stosowania drugiej szczepionki przeciwko Covid-19, opracowanej przez amerykańską firmę Moderna. Trump zrobił to mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony Agencji Żywności i Leków (FDA).



15:27 Szwajcaria

Oddziały intensywnej terapii są pełne, liczba przypadków zachorowań na koronawirusa dwukrotnie większa niż w Niemczech - mimo to rząd pozostawił otwarte restauracje, domy publiczne i ośrodki narciarskie. Teraz pod ogromna presją musi zmienić kurs - pisze tygodnik "Spiegel".



Liczba zakażeń koronawirusem w Szwajcarii nadal rośnie, choć wszyscy zakładali, że w grudniu ostatecznie spadnie. Liczba nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu siedmiu dni wyniosła ostatnio 348. Dla porównania: w Niemczech jest to obecnie 185.



15:25 Policja

Kolejne szkolenia policji zostały drastyczne skrócone decyzją komendanta głównego. Oprócz kursu podstawowego, z powodu koronawirusa, znacząco okrojony został program stacjonarnego kursu zawodowego dla absolwentów szkół wyższych - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.



15:24 Słowacja

Premier Słowacji Igor Matovič poinformował, że uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. W związku z sytuacją członkowie rządu muszą przejść na kwarantannę.



15:23 Belgia

Belgia przeprowadziła symulację dostaw szczepionek przeciw Covid-19. Ampułki wypełnione wodą pokonały trasę od fabryki produkującej szczepionki firmy Pfizer-BioNTech aż do szpitali i dalej do domów opieki, gdzie szczepieni będą seniorzy. Za tydzień taką tę samą trasę pokonają prawdziwe szczepionki. Po co ta symulacja i co wykazała?



15:20 Warmińsko-Mazurskie

W DPS-ie w Uzdowie w powiecie działdowskim, gdzie przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi, wybuchło ognisko koronawirusa. Zakażonych jest większość podopiecznych placówki i personelu - poinformował warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko.



W DPS-ie w Uzdowie zakażonych jest 87 pensjonariuszy z 91 osób stale przebywających w tym ośrodku.



Czterech podopiecznych tego DPS-u zmarło, 7 kolejnych osób z uwagi na stan zdrowia zostało przewiezionych do szpitali - powiedział Dzisko.



Aby uchronić kilku pacjentów, u których nie stwierdzono zakażenia, odizolowano ich i opiekuje się nimi personel, który nie jest zakażony.



Z 31 osób pracujących w tym DPS-ie pozytywne testy ma 19 osób - podał Dzisko. Dodał, że pracownicy DPS-u, którzy przechodzą zakażenie bezobjawowo, opiekują się zakażonymi podopiecznymi.

15:14 Szczepienia

Jeszcze przez dwa dni pracownicy służby zdrowia mogą zgłaszać się do pierwszego etapu szczepień przeciwko koronawirusowi. Na razie - jak ustalił reporter RMF FM - poziom deklaracji w szpitalach jest daleki od oczekiwań.



14:41 Kwarantanna narodowa. Odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania

Od 28 grudnia czeka nas wiele zmian. W życie wejdzie narodowa kwarantanna, z którą wiążą się kolejne koronawirusowe restrykcje.



14:39 Sylwester

14:28 Trzecia fala koronawirusa w Polsce?

Polskę czeka trzecia fala zakażeń, jeśli w styczniu zostaną rozluźnione obostrzenia, zanim liczba nowych zakażeń nie zostanie obniżona do poziomu umożliwiającego efektywne testowanie i śledzenie kontaktów - wynika z ekspertyzy grupy naukowców z kilku ośrodków akademicki i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH.



14:26 Hiszpania

Służby medyczne Hiszpanii rozpoczną szczepienia przeciwko koronawirusowi 27 grudnia - ogłosił podczas konferencji prasowej w Madrycie minister zdrowia Salvador Illa.

14:25 Szwajcaria

Liczba zakażeń koronawirusem w Szwajcarii od początku epidemii przekroczyła 400 tys., a ofiar śmiertelnych Covid-19 - 6 tys. - poinformował szwajcarski rząd na swych stronach internetowych. Dane te obejmują również i Lichtenstein.



W ciągu ostatniej doby wykryto 4478 przypadków, zmarło 120 osób. Od początku epidemii stwierdzono 403 989 infekcji. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 6003. Hospitalizowano 184 chorych, w sumie w szpitalach leczonych jest 1685 pacjentów.

14:19 Polityka

Lider Platformy Obywattelskiej Borys Budka zaapelował w piątek do prezydenta Andrzeja Dudy o pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. działań dotyczących zwalczania pandemii.

Rząd nie robi nic, by informować o tym, co się dzieje, więc zwróciłem się do prezydenta - oświadczył Budka.

14:18 Hiszpania

Sąd Najwyższy Hiszpanii wszczął śledztwo w sprawie potencjalnych zaniedbań, których rząd Pedra Sancheza mógł się dopuścić podczas zarządzania epidemią koronawirusa. Dochodzenie ma związek z wieloma skargami dotyczącymi błędów we współpracy z domami spokojnej starości, w których doszło do licznych zgonów podopiecznych.

14:17 Służba zdrowia

Cytat Chęć przystąpienia do szczepień przeciw Covid-19 zgłosiło kilkadziesiąt tysięcy pracowników ochrony zdrowia, którzy szczepieni będą w pierwszej kolejności powiedział rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Narodowy Program Szczepień przeciw Covid19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków zaszczepieni zostaną pracownicy ochrony zdrowia w tzw. szpitalach węzłowych. W tej chwili trwa nabór. Placówki te zaszczepią w pierwszej kolejności swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia, m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych.

13:41 Szczepienia

Tylko 17 proc. Polaków zamierza się zaszczepić przeciw Covid-19 tak szybko, jak to będzie możliwe, a 23 proc. dopiero po jakimś czasie. Z kolei 38 proc. badanych nie zamierza szczepić się w ogóle - wynika z badania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) i ARC Rynek i Opinia.



13:01 Premier o ewentualnych dalszych restrykcjach

Rozważamy wprowadzenie dalej idących restrykcji, również dotyczących przemieszania się, ale one wiążą się z koniecznością wdrożenia nowej legislacji - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla wp.pl.



12:50 Austria

Po świętach Bożego Narodzenia władze Austrii po raz trzeci wprowadzą ogólnokrajowy lockdown - poinformowała austriacka agencja APA. Restrykcje mają potrwać do 18 stycznia, a ich koniec poprzedzą masowe testy ludności.



Według austriackich mediów ograniczenia będą obowiązywać co najmniej tydzień dłużej dla tych, którzy nie poddadzą się testom na koronawirusa. Akcja masowych testów zostanie przeprowadzona 16 i 17 stycznia.



W ramach restrykcji zamknięte zostaną sklepy i szkoły oraz powróci ogólny zakaz wychodzenia z domu bez konieczności.

Decyzja ma zostać ogłoszona dzś po południu.



12:11 Apel premiera Mateusza Morawieckiego

Podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia dajmy sobie nawzajem najlepsze prezenty - odpowiedzialność i solidarność! - napisał na Facebooku szef rządu.

Premier Mateusz Morawiecki dodał we wpisie, by w tym wyjątkowym, zbliżającym się czasie Świąt Bożego Narodzenia wykazać się odpowiedzialnością, bo "zdrowie i życie naszych najbliższych związane jest z przestrzeganiem zaleceń".



Zostańmy w domach wyłącznie z najbliższą rodziną i spędźmy ten czas w ograniczonym gronie, bo od tego zależy wygrana z epidemią - najlepszy prezent, jaki dziś możemy dać sobie nawzajem - podkreślił.



12:10 Kiedy powrót do normalności?

W związku z trudnościami z produkcją i dystrybucją szczepionek przeciw Covid-19 Francja i inne kraje prawdopodobnie nie powrócą do normalności "mniej więcej" do jesieni przyszłego roku - ocenił doradca francuskiego rządu, immunolog Jean-Francois Delfraissy.



Szczepionki są wielkim źródłem nadziei, ale jeśli spojrzymy na możliwości szczepienia, jakie będziemy mieć we Francji i w pozostałej części Europy, (zrozumiemy, że) będziemy potrzebować na to czasu - podkreślił naukowiec w wywiadzie dla stacji BFMTV.



Delfraissy, który jest członkiem Rady Naukowej działającej przy francuskim rządzie, ocenił, że tempo produkcji szczepionek jest wolniejsze, niż oczekiwano jeszcze "15 dni czy 3 tygodnie temu".



Nie doświadczymy braku szczepionek, ale (proces szczepienia) będzie bardziej rozłożony w czasie - wyjaśnił.

12:07 Węgry

Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że szczepienia przeciw koronawirusowi rozpoczną się w kraju 27 lub 28 grudnia i w pierwszej fazie obejmą 35 tys. osób. Dodał, że rząd chciałby poluzowania restrykcji epidemicznych na wieczór wigilijny.Jako przykład podał niewliczanie dzieci poniżej 14. roku życia do obowiązującego limitu 10 osób na rodzinnych spotkaniach. Decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona w poniedziałek.



Jednocześnie zachęcał Węgrów do rezygnacji z rodzinnych wizyt podczas świąt. "Będziemy mieli małe święta w tym roku" - powiedział szef rządu.

12:00 Siłownie

Rząd zaostrza ograniczenia w siłowniach oraz blokuje dotychczasową możliwość omijania zakazu działalności! W nowym rozporządzeniu znajdą się zapisy, które mają sprawić, że siłownie zostaną bezwzględnie zamknięte - ustalili dziennikarze RMF FM.



11:59 Szczepionka Moderny

Panel doradców amerykańskiej Agenci Żywności i Leków (FDA) jednogłośnie opowiedział się za dopuszczeniem w trybie ratunkowym szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Moderna.



10:56 Szczepienia

"Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna zapewnią mieszkańcom mniejszych miejscowości, którzy mają ograniczoną mobilność, dojazd do punktów szczepień" - poinformował pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk.



10:55 Testy na koronawirusa

Ostatniej doby wykonano ponad 33,9 tys. testów na koronawirusa.







10:27 DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

10:15 Dane resortu zdrowia nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 18 542 spośród 36 659 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 725 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 420 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 208 368 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 11 258 osób.

09:32 Dane Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus przyczynił się do śmierci m.in. 54 lekarzy, 44 pielęgniarek, 8 dentystów, 4 farmaceutów, 3 ratowników medycznych i 4 położnych - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.

Od początku epidemii w Polsce zakażenie koronawirusem wykryto m.in. u 17 824 lekarzy, 1389 diagnostów laboratoryjnych, 45 612 pielęgniarek, 4218 położnych, 2742 ratowników, 1610 dentystów i 1845 farmaceutów.

Dane obejmują stan na 15 grudnia. Źródłem danych o zakażeniach jest rejestr EWP testy. Dane o zgonach obejmują te stwierdzone w trakcie hospitalizacji. Są one wykazane w Krajowym Rejestrze Pacjentów z Covid-19.

09:28 Radosław Fogiel o narodowej kwarantannie

Narodowa kwarantanna jest określeniem nieco na wyrost; mamy tu raczej do czynienia z etapem solidarności z dołożeniem pewnych ograniczeń - tak wicerzecznik PiS Radosław Fogiel skomentował kolejne obostrzenia ogłoszone wczoraj przez ministra zdrowia.



08:47 W wąskich korytarzach łatwiej o zarażenie

Symulacje wykorzystywane do określania, w jaki sposób krople śliny rozprzestrzeniają się w powietrzu, wykazały, że wyjątkowo wysokie ryzyko zakażenia SARS-C0V-2 występuje między ludźmi poruszającymi się w długich, wąskich korytarzach - czytamy na łamach "Physics of Fluids".



"Jeśli osoba spacerująca po korytarzu kaszle, to wyrzuca z siebie kropelki, które krążą wokół jej ciała i za nim, tworząc ślad" - wyjaśniają autorzy artykułu. Tłumaczą, że można to porównać do kilwatera, który zostawia za sobą łódź na wodzie. "W związku z tym za idącą osobą tworzy się bąbel recyrkulacyjny, utrzymujący się mniej więcej na wysokości jej pasa" - dodają.



Wzorce, które zidentyfikowaliśmy, są silnie związane z kształtem ludzkiego ciała. W odległości około dwóch metrów od człowieka już prawie nie wykrywamy kropelek na wysokości jego ust i nóg, za to na poziomie talii nadal jest ich bardzo dużo - mówi dr Xiaolei Yang, główny autor badania.



Zdaniem autorów zagrożenie jest szczególnie duże w przypadku dzieci, ponieważ w obu opisanych powyżej typach rozprzestrzeniania chmura kropli unosi się na poziomie około połowy wysokości osoby zakażonej, czyli dokładnie tam, gdzie znajdą się usta dzieci.



Na koniec naukowcy stawiają pytanie, czy nie należałoby ustalić odmiennych wytycznych dotyczących dystansu społecznego, które byłyby dopasowane do konkretnej przestrzeni.

08:36 Skutki psychiczne pandemii

W Polsce 1,5 mln osób leczy się u psychiatrów. Szacuje się, że ze względu na skutki psychologiczne pandemii liczba ta wzrośnie o około pół miliona. Tymczasem system opieki psychiatrycznej w Polsce od wielu lat boryka się z niedofinansowaniem oraz brakami kadrowymi.



08:10 Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM

Trwa nasza akcja "Choinka dla medyków od słuchaczy RMF FM". Dzisiaj nasze drzewka będziemy rozdawali pracownikom szpitala MSWiA w Rzeszowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Chcemy w ten sposób podziękować medykom za ich ciężką pracę przy leczeniu osób chorych na Covid-19.



07:39 Marszałek Senatu Tomasz Grodzki o szczepieniach

Będę się cieszył, jeśli zaszczepimy masowo kilka milionów Polek i Polaków, ale dziwię się, że w grupie osób do zaszczepienia w pierwszej kolejności nie ma osób po transplantacjach, wystawionych na działanie koronawirusa w sposób bardzo agresywny - powiedział PAP marszałek Senatu Tomasz Grodzki.



To jest liczba policzalna - kilka czy kilkanaście tysięcy, czyli z punktu widzenia statystyk nieistotna, a to są ludzie ogromnie zagrożeni, ponieważ immunosupresja, którą muszą przyjmować z powodu przeszczepienia narządu, powoduje, że są wystawieni na działanie koronawirusa w sposób zdecydowanie bardziej agresywny niż ludzie z normalnym układem immunologicznym. A ich w pierwszej grupie nie ma - powiedział Grodzki.

07:37 USA

Członkowie Kongresu USA będą mogli skorzystać ze szczepionki przeciw Covid-19 w pierwszej fazie szczepień - poinformował w liście do parlamentarzystów lekarz Kongresu Brian Monahan.



Jak podaje Reuters, Monahan powiadomił deputowanych oraz personel obu izb, że Kongres otrzyma "konkretną liczbę dawek szczepionki przeciw Covid-19, by spełnić wymagania dotyczące ciągłości pracy państwa".



Jak dodał, niewielka liczba dawek to ułamek pierwszej transzy 2,9 mln dawek szczepionki firm Pfizer-BioNTech dystrybuowanych w kraju.



06:28 Drugi etap naboru punktów szczepień

Rano ruszył drugi etap naboru podmiotów leczniczych szczepiących przeciw Covid-19. Nabór potrwa cztery dni i - w przeciwieństwie do pierwszego etapu - ma mieć charakter lokalny. Będzie odbywał się w oddziałach wojewódzkich NFZ. Dotyczy to gmin, które nie mają jeszcze zapewnionego punktu szczepień.



Zainteresowani przedstawiciele placówek mogą otrzymać informacje telefonicznie w oddziale lub zgłosić się osobiście do sali obsługi klienta.



Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w oddziałach NFZ do 22 grudnia, a ocena wniosków zakończy się do 24 grudnia.



Konsultanci dyżurują w najbliższy piątek, poniedziałek i wtorek w godzinach 8.00-18.00, a w sobotę w godzinach 8.00-15.00.

06:25 Niemcy

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) poinformował o 33 777 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech, zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na Covid-19 zmarło 813 pacjentów.



Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 1 439 938, zaś liczba zgonów do 24 938.



Od środy w Niemczech obowiązuje lockdown, który trwać będzie co najmniej do 10 stycznia. Władze zakazały opuszczania domów bez konieczności, otwarte są tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.



27 grudnia w Niemczech mają rozpocząć się szczepienia przeciwko koronawirusowi.

05:53 Dr Sutkowski o narodowej kwarantannie

Byłbym zwolennikiem jeszcze mocniejszych restrykcji, ale krótkich, a co najważniejsze - z pokazaniem jasnego, pozytywnego celu - powiedział PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Zaapelował o rozwagę, aby wszyscy mogli wrócić jak najszybciej do normalności.



Nie lubię krytykować czegoś dla samego krytykowania, bo decyzja o lockdownie jest słuszna i od tego trzeba wyjść. W mojej ocenie być może nawet zbyt lekka i nieco spóźniona, ale ważne, że podjęta - powiedział PAP dr Sutkowski.



05:51 Brazylia

W Brazylii stwierdzono w ciągu ostatniej doby największy od trzech miesięcy dobowy przyrost zgonów na Covid-19. Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało o 1092 nowych przypadkach śmiertelnych.



Dzienny rekord zgonów stwierdzony został 15 września, zmarło wtedy 1115 osób. W sumie dotychczas na Covid-19 zmarło w Brazylii 184 827 osób.



W ostatnich 24 godzinach zanotowano także 69 826 przypadki zakażenia. W sumie od początku pandemii koronawirusem w Brazylii zakaziło się prawie siedem milionów osób.

05:49 Meksyk

718 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku na Covid-19 - poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Stwierdzono 11 799 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



W sumie do tej pory koronawirusem w Meksyku zakaziło się 1 289 298 osób. Zmarło 116 487 osób.

05:41 Irlandia Północna

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Irlandii Północnej zacznie się kolejny lockdown, który będzie jeszcze dłuższy - sześciotygodniowy - i ostrzejszy niż poprzedni - poinformował wieczorem północnoirlandzki rząd.



Zamknięte będą wszystkie sklepy z wyjątkiem sprzedających niezbędne produkty, przy czym listę tych, które mogą pozostać otwarte, ograniczono usuwając z niej markety ogrodnicze i sklepy z wyposażeniem domu. Nie będą też możliwe zakupy przez internet z odbiorem w sklepie. Wstrzymać działalność muszą wszystkie punkty usługowe, wymagające bliskiego kontaktu, jak fryzjerzy czy salony kosmetyczne. Lokale gastronomiczne mogą działać tylko w systemie na wynos lub z dostawą.



Zamknięte będą wszystkie miejsca rekreacyjno-rozrywkowe, a od 29 grudnia także hotele. Po zakończeniu okresu świątecznego, gdy trzy gospodarstwa domowe będą mogły spotykać się w ramach świątecznej "bańki", będzie zakaz spotykania się w prywatnych domach i przydomowych ogrodach.



Jeszcze surowsze ograniczenia będą obowiązywać w pierwszym tygodniu, czyli do 2 stycznia włącznie - będzie obowiązywało zalecenie, by opuszczać domy tylko z uzasadnionych przyczyn, sklepy sprzedające kluczowe towary muszą być zamykane o 20, wstrzymane będą też wszystkie rozgrywki sportowe, nawet te na zawodowym poziomie, które poprzednio były dopuszczone.

05:25 Portugalia

Od godziny 23:00 31 grudnia do rana 1 stycznia w całej Portugalii obowiązywać będzie godzina policyjna - poinformował portugalski premier Antonio Costa. Ma to być kolejny środek w walce z pandemią koronawirusa.



Musimy całkowicie odciąć się od obchodów Nowego Roku - powiedział Costa po spotkaniu wideo z ministrami jego rządu. Dodał, że wprowadzony będzie także zakaz wychodzenia z domów między godz. 13:00 i 5:00 rano od 1 do 3 stycznia.



W Portugalii większą swobodę będzie można zachować podczas Świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie nie będzie ograniczeń dotyczących spotkań, jedyne zalecenie dotyczy unikania słabo wentylowanych miejsc oraz noszenia maseczek podczas spotkań rodzinnych, jeśli będzie to możliwe.



W Portugalii, zamieszkanej przez nieco ponad 10 milionów ludzi, odnotowano 362 616 przypadków zakażenia koronawirusem i 5902 zgony.