Od dziś do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego nadal jest stacjonarna. W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 785 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 236 chorych na Covid-19. Aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 546 425 zakażonych. 7872 spośród nich zmarło. - Według zestawienia agencji Reutera Francja jest obecnie drugim, po USA, krajem na świecie pod względem liczby nowych zakażeń. W porównaniu z zeszłym tygodniem we Francji odnotowano 35,6 proc. więcej zakażeń i 57,8 proc. więcej zgonów na Covid-19.Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa - w Polsce i na świecie - śledzimy dla Was w relacji na żywo.

REKLAMA