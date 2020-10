Coraz szybciej rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Wczoraj resort zdrowia informował o 4280 nowych przypadkach - to największa liczba zarażonych od początku pandemii. Ten niechlubny rekord pobity został zaledwie w ciągu doby - w środę było 3003 zakażonych. Wczoraj ministerstwo poinformowało też o śmierci 76 osób chorych na Covid-19. To również najwyższa liczba zgonów od początku pandemii. Wydarzenia związane z pandemią w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

- Gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Polsce - w czwartek potwierdzono 4 280 nowych infekcji. Resort zdrowia poinformował również o śmierci 76 chorych na Covid-19: to kolejny tragiczny rekord pandemii w naszym kraju. - Minionej doby wykonano ponad 44 tys. testów w kierunku Covid-19.

- Aktualny bilans pandemii w Polsce to 111 599 zakażeń i 2 867 ofiar śmiertelnych.- Od 10 października na terytorium całego kraju obowiązywać będą zasady ze stref żółtych. Oznacza to, że zakrywanie ust i nosa od soboty będzie obowiązywało w całym kraju. Więcej o tym, co się zmienia >>>PRZECZYTASZ TUTAJ<<<



- Maksymalnie 75 osób będzie mogło brać udział w imprezach, także rodzinnych. Wszystkie lokale gastronomiczne będą otwarte tylko do godziny 22:00.



- Rząd zaktualizował listę powiatów w strefie czerwonej. Jest ich 38. Całą ich listę >>>ZNAJDZIESZ TUTAJ<<<



- Plan może i jest, ale my go nie znamy - mówią medycy w nowych szpitalach "jednoimiennych" szpitalach. Wojewodowie dopiero będą wydawali decyzje ws. nowych szpitali koordynacyjnych trzeciego poziomu zabezpieczenia i ich nowych zadań. Więcej >>>PRZECZYTASZ TUTAJ<<<



- Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia tylko w czwartek odnotowano 338 779 nowych zakażeń, co jest najwyższym wynikiem od początku epidemii.



08:28 Posobkiewicz w Porannej rozmowie w RMF FM o 1 listopada

Musimy zobaczyć, co będzie na koniec października - tak Marek Posobkiewicz - lekarz i były Główny Inspektor Sanitarny odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy 1 listopada cmentarze powinny być zamknięte. Jeżeli będzie napór na szpital wzrastał i duża liczba chorych wymagających intensywnej terapii, to wtedy apelowałbym o to, żeby te osoby, które mogą, powstrzymały się od spotkania z ludźmi i wyjazdu bądź wyjścia na cmentarz - dodał.

08:01 Czechy

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało w piątek o kolejnym rekordowym wzroście liczby zakażonych koronawirusem. W czwartek przybyło ich 5394, o kilkadziesiąt więcej niż w środę. Od 1 marca w Czechach zakaziło się ponad 100 tys. osób.



Wzrosła także liczba zgonów. W środę zmarły 42 osoby zainfekowane koronawirusem, w czwartek - 13. Łącznie zanotowano 869 zgonów wskutek zakażenia. Tylko w tym tygodniu zmarło ponad 100 osób. Według danych ministerstwa zdrowia liczba hospitalizowanych rośnie. W szpitalach jest 1741 pacjentów, w tym 360 - w ciężkim stanie.



07:55 Lekarze o szpitalach koordynacyjnych

Plan może i jest, ale my go nie znamy - mówią medycy w nowych szpitalach "jednoimiennych" szpitalach. Wojewodowie dopiero będą wydawali decyzje ws. nowych szpitali koordynacyjnych trzeciego poziomu zabezpieczenia i ich nowych zadań.



07:30 Indie

Dobowy przyrost nowych zakażeń koronawirusem w Indiach wyniósł 70 496 przypadków - poinformowało ministerstwo zdrowia tego państwa. W ciągu 24 godzin wskutek infekcji zmarły 964 osoby. Dynamika zakażeń i zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie od środy.



Bilans wszystkich zakażeń koronawirusem od początku epidemii wynosi 6,91 mln, natomiast łączna liczba zgonów sięga 106 490 - podano w komunikacie resortu zdrowia.



Indie przekroczyły próg 100 tys. przypadków śmiertelnych w ubiegłą sobotę, co plasuje ten kraj w pierwsze trójce na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.



Od blisko dwóch miesięcy Indie notują największy dobowy przyrost infekcji na świecie.





07:24 Szpitale koordynacyjne

W związku z rosnącą liczbą zachorowań baza łóżek dla pacjentów z Covid-19 zostanie powiększona. Powstanie m.in. 16 szpitali koordynacyjnych - po jednym w każdym województwie.



Na liście 16 szpitali koordynacyjnych znalazły się:



- Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu



- 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku



- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach



- Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach



- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie



- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu



- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi



- Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie



- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku



- Centrum Medyczne w Łańcucie



- 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach



- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu



- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach



- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu



- Szpital w Ostródzie



- Szpital Uniwersytecki w Krakowie.



07:12 Ceny testów

Za prywatne testy na koronawirusa teoretycznie płacimy mniej niż na Zachodzie, ale ceny w prywatnych laboratoriach są dużo wyższe niż badań wykonywanych na zlecenie NFZ. Skąd ta różnica? - pyta "Gazeta Wyborcza".



07:10 Kontrole maseczek

Od soboty cały kraj znajdzie się w strefie żółtej. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, ale także na ulicy - będzie powszechny. Jak powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka, osoba, która np. z przyczyn zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, będzie musiała na wezwanie funkcjonariusza okazać zaświadczenie lekarskie.



Do tej pory wystarczało samo oświadczenie i wiele osób niezasadnie korzystało z tej możliwości, wprowadzając w błąd co do swojego stanu zdrowotnego - podkreślił rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Konieczność okazania zaświadczenia kończy niepotrzebne dyskusje podczas kontroli i znacznie ułatwi egzekwowanie przepisów przez policjantów czy funkcjonariuszy straży miejskiej - stwierdził.

Krzysztof Zasada sprawdza jak będą wyglądały kontrole maseczek.

06:32 Wirusolog o Covid-19

Nie należy się dziwić wzrostem zachorowań na Covid-19, ponieważ od lata eksperci przepowiadali taką sytuację - powiedział PAP wirusolog prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Ekspert podkreślił, że jesienią pojawiły się czynniki sprzyjające transmisji wirusa - chodzi o czynniki środowiskowe takie jak temperatura i wilgotność powietrza, a także o ludzkie zwyczaje, w tym więcej czasu spędzanego w pomieszczeniach zamkniętych i zatłoczonych.



Nie należy się dziwić wzrostem zachorowań na Covid-19, ponieważ od lata eksperci przepowiadali taką sytuację. I, szczerze mówiąc, teraz przeraża mnie to zdziwienie - powiedział prof. Pyrć.

06:19 Nowy Jork

Kolejny protest ortodoksyjnych Żydów na nowojorskim Brooklynie przeciw restrykcjom narzuconym z powodu rozszerzenia pandemii. Tłum pobił politycznego reportera pisma "Jewish Insider".



06:17 Testy

Lekarz może zlecić badanie w kierunku wirusa SARS-CoV-2, gdy w jego przekonaniu są ku temu wskazania - zakłada rozporządzenie ministra zdrowia. Pacjent nie musi mieć czterech objawów jednocześnie, takich jak gorączka, duszność, kaszel i utrata węchu lub smaku.



05:30 Chiny

Chiny kontynentalne zgłosiły 21 nowych przypadków Covid-19, o 11 więcej niż dobę wcześniej - poinformowała komisja zdrowia.

Komisja Zdrowia stwierdziła w oświadczeniu, że wszystkie nowe przypadki Covid-19 były infekcjami importowanymi z udziałem podróżnych przybyłych do Chin z zagranicy.

Liczba nowych bezobjawowych przypadków, których Chiny nie klasyfikują jako potwierdzonych przypadków COVID-19, wzrosła do 15 z ośmiu dzień wcześniej.

Całkowita liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 85 521, a liczba ofiar śmiertelnych pozostała na niezmienionym poziomie 4 634.

05:20 Brazylia

Brazylia zarejestrowała w czwartek 27 750 nowych przypadków koronawirusa, łącznie od początku pandemii 5 028 444.



Jak informuje ministerstwo zdrowia podczas ostatniej doby w Brazylii odnotowano 27 750 nowych przypadków koronawirusa, liczba zgonów na Covid-19 wzrosła o 729 do 148 957.



Epidemiolog z uniwersytetu w Rio De Janeiro Roberto Medronho ostrzegł, że liczby te mogłyby być o wiele wyższe, gdyby przeprowadzano więcej testów na Covid-19.



Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach rozległego kraju, takich jak Amazonia, w których pomoc medyczna jest często niedostępna.



Prawicowy prezydent Brazylii Jair Bolsonaro konsekwentnie pomniejsza znaczenie pandemii, mimo, że sam został zakażony i musiał poddać się samoizolacji na dwa tygodnie. Bolsonaro zachęca Brazylijczyków do powrotu do normalnego życia i pracy aby odbudować gospodarkę po największym - jak się ocenia - spadku w historii kraju.



Na półkuli południowej kończy się zima i powracają letnie upały. Tłumy ludzi zapełniają plaże i bary nie przestrzegając środków ostrożności.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.



05:14 Włochy

Osoby przybywające do Włoch z Francji, a także z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czech i Hiszpanii mają obowiązek poddania się testowi na obecność koronawirusa. Nowa lista uzupełniona o Francję została w czwartek opublikowana we włoskim Dzienniku Ustaw.



We Francji w ostatnich dniach notuje się po 18 tysięcy zakażeń dziennie.



Pod koniec września obowiązek testów władze Włoch wprowadziły wobec przybywających z Paryża, a także Prowansji, Korsyki i kilku innych francuskich regionów.



W środę na włoską listę wpisano Belgię, Holandię, Wielką Brytanię i Czechy.



Od lata pozostaje na niej Hiszpania.