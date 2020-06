32 821 zakażonych, spośród których zmarło 1 396 osób - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 294 nowych zakażeniach. 21 kolejnych osób zmarło. W ciągu ostatniej doby w Brazylii zdiagnozowano 39 436 nowych infekcji koronawirusem - co oznacza, że we wtorek w tym kraju stwierdzono największą liczbę nowych przypadków Covid-19 na świecie. Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 940 zakażeń koronawirusem. To najwyższy dobowy bilans zakażeń w tym kraju od początku pandemii. W Australii pojawiły się obawy o drugą falę Covid-19. Reuters informuje o szturmach na supermarkety, takich jak na początku epidemii. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji.

- W Polsce do tej pory mamy 32 821 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 1 396 osób, a wyzdrowiało 18 134. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 965 osób. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 294 nowych zakażeniach. 21 kolejnych osób zmarło.

- W ciągu ostatniej doby w USA zmarło na Covid-19 blisko 800 osób. Zdiagnozowano ponad 32 tysiące nowych przypadków. Od początku epidemii z powodu koronawirusa zmarło w USA 121 176 osób. W sumie zdiagnozowano 2 342 739 przypadków Covid-19.



- W ciągu ostatniej doby w Brazylii zdiagnozowano 39 436 nowych infekcji koronawirusem, a 1374 osoby zmarły. Brazylia była we wtorek krajem o największej liczbie nowych przypadków Covid-19 na świecie.

- Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 940 zakażeń koronawirusem, 16 chorych na Covid-19 zmarło, a 453 wyzdrowiało - podał resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans zakażeń na Ukrainie od początku pandemii. Od początku epidemii na Ukrainie na Covid-19 zachorowało 39 014 osób, 1051 zmarło, a 17 409 wyzdrowiało.

- W stanie Wiktoria odnotowano pierwszy od 23 maja w Australii zgon pacjenta zakażonego koronawirusem. To 103. ofiara śmiertelna epidemii Covid-19 w tym kraju. Zarażonych zostało 7521 osób. Pojawiły się obawy o drugą falę Covid-19. Reuters informuje o szturmach na supermarkety, takich jak na początku epidemii.



- Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova odwołała swoje zobowiązania do piątku. Będzie przebywać w tym czasie w domowej kwarantannie. Jeden z jej współpracowników miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem







11:05 Kazachstan

Władze Kazachstanu zdecydowały o wprowadzeniu kwarantanny w dwóch miast, gdzie wykryto nowe ogniska koronawirusa. Leżące nieopodal stolicy Kokczetaw i Stiepnogorsk odizolowano od reszty kraju i wprowadzono tam godzinę policyjną od 22 do 6 rano.



Środowa decyzja to reakcja na rosnącą liczbę infekcji koronawirusem w kraju. Liczba wykrytych przypadków w całym kraju wzrosła sześciokrotnie - do ponad 30 tys. - odkąd Kazachstan zniósł większość restrykcji w połowie maja.

10:34 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Mamy 294 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Dotyczą one województw: śląskiego (108), łódzkiego (39), mazowieckiego (33), świętokrzyskiego (21), wielkopolskiego (17), podlaskiego (13), podkarpackiego (12), dolnośląskiego (11), warmińsko-mazurskiego (10), opolskiego (9), pomorskiego (7), małopolskiego (5), lubelskiego (4), zachodniopomorskiego (4), kujawsko-pomorskiego (1).



Zmarło kolejnych 21 osób chorych na Covid-19. To: 80-letni mężczyzna z Kalisza, 58-letnia i 90-letnia kobieta z Warszawy, 4 pacjentów z Radomia: 93-letni mężczyzna, 83-letnia kobieta, 85-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta, dwóch 88-letnich mężczyzn z Łańcuta, 88-letnia kobieta i 68-letni mężczyzna z Łodzi, 76-letni mężczyzna ze Zgierza, czworo pacjentów z Raciborza: 51-letnia kobieta, 74-letnia kobieta, 69-letnia kobieta i 72-letni mężczyzna, 79-letni i 81-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach, 72-letnia kobieta z Żywca, 98-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta ze Starachowic. Większość cierpiała na inne choroby.



Łączny bilans zakażonych koronawirusem w Polsce to Liczba 32 821. Zmarło 1 396 pacjentów.



10:28 Węgry

Siedem nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Zmarły trzy osoby chore na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.



W sumie od początku pandemii na Węgrzech stwierdzono 4114 zakażeń koronawirusem. 576 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 2618 uznano już za wyleczone.



W szpitalach znajdują się obecnie 183 osoby zakażone koronawirusem, przy czym 13 oddycha przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa 3705 osób.



Rząd Węgier zniósł w zeszłym tygodniu stan zagrożenia, ogłoszony w związku z epidemią SARS-CoV-2. Wprowadzono zamiast tego gotowość epidemiczną, zachowując część podjętych wcześniej kroków, np. nadal działa sztab operacyjny ds. walki z koronawirusem i trzeba nosić maseczki ochronne w środkach transportu publicznego oraz w sklepach.

10:25 Słowacja

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova odwołała swoje zobowiązania do piątku. Będzie przebywać w tym czasie w domowej kwarantannie. Jeden z jej współpracowników miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem - podał rzecznik Milan Striżinec.



10:10 Dane Ministerstwa Zdrowia

Dotychczas wyzdrowiało 18 134 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 965 osób, pod respiratorem jest 65 chorych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał też, że kwarantanną objęto 92 992 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 16 574.

10:09 Rosja

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 7176 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Łączna liczba infekcji od początku pandemii sięgnęła w kraju 606 881 - poinformował sztab rządowy. Liczba zgonów na Covid-19 wzrosła o 154 - do 8513.

To kolejny dzień, gdy dobowy przyrost zgonów jest wyższy: we wtorek poinformowano o śmierci 153 osób, a w poniedziałek o 95 zmarłych osobach, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa.

12 393 osoby opuściły rosyjskie szpitale w ciągu ostatniej doby, a liczba osób wyleczonych wzrosła tym samym do 368 822.

09:38 Japonia

55 nowych przypadków Covid-19 wykryto w środę w stolicy Japonii - poinformowała telewizja publiczna NHK. To największa liczba nowych zakażeń w ciągu doby od ponad miesiąca i efekt zidentyfikowania ogniska wirusa w jednym z tokijskich biur.

Liczba nowych infekcji może spowodować przywrócenie restrykcji w japońskiej stolicy. Władze Tokio zapowiadały wcześniej, że mogą podjąć taką decyzję, jeśli wirus będzie się rozprzestrzeniał w tempie szybszym niż 50 zakażeń dziennie.

Japonii dotąd udało się uniknąć epidemii koronawirusa na wielką skalę. Infekcję SARS-CoV-2 wykryto dotychczas u ponad 18 tys. osób, w tym u 5,8 tys. w Tokio. Zmarło 965 zakażonych osób.

09:30 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Oddział kardiologiczny Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej został objęty kwarantanną. Powodem jest wynik dodatni na obecność SARS-CoV-2 u jednej z pielęgniarek - zakomunikowała rzecznik placówki Anna Szafrańska.



Zgodnie z zaleceniami sanepidu pozostały personel oraz pacjenci hospitalizowani na oddziale kardiologicznym poddani zostaną testom na obecność koronawirusa - podała rzecznik.



W trakcie kwarantanny nikt z oddziału nie zostanie wypisany do domu. Nie będzie również przyjęć pacjentów.



Obecnie to drugi oddział w bielskim szpitalu, na którym obowiązuje kwarantanna. 18 czerwca objęto nią oddział chorób wewnętrznych i diabetologii. Powodem był wynik dodatni na obecność koronawirusa u jednego z hospitalizowanych pacjentów.



Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej to największa i jedna z najbardziej nowoczesnych placówek na południu. Posiada m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.

09:26 Kopalnie

Pojedyncze zakażenia odnotowano w ciągu ostatniej doby w śląskich kopalniach węgla kamiennego. We wszystkich górniczych spółkach przybyło natomiast ozdrowieńców - od wtorku łącznie ponad 150 osób.



Według zebranych w środę przez PAP danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem u 6286 górników z kilkunastu kopalń - to 11 więcej niż we wtorek.



W ostatniej dobie stwierdzono też ozdrowienia 156 zakażonych wcześniej pracowników: 108 z JSW, 42 z PGG i 6 z Węglokoksu Kraj.

09:17 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 940 zakażeń koronawirusem, 16 chorych na Covid-19 zmarło, a 453 wyzdrowiało - podał resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans zakażeń na Ukrainie od początku pandemii.



Wcześniej o tak dużej liczbie zachorowań jednego dnia (921) poinformowano w piątek. To nasz kolejny "antyrekord". Obserwujemy te "antyrekordy" już prawie dwa tygodnie - zaznaczył minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



Ogólnie od początku epidemii na Ukrainie na Covid-19 zachorowało 39 014 osób, 1051 zmarło, a 17 409 wyzdrowiało.



Kolejny dzień z rzędu najwięcej zakażeń wykryto w obwodzie lwowskim (203). Ogółem najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w Kijowie (4528), w obwodzie czerniowieckim (4478) i w obwodzie lwowskim (4423). Najwięcej osób zmarło w obwodzie czerniowieckim (176) i lwowskim (120).

08:31 Australia

W stanie Wiktoria odnotowano pierwszy od 23 maja w Australii zgon pacjenta zakażonego koronawirusem. To 103. ofiara śmiertelna epidemii Covid-19 w tym kraju. Zarażonych zostało 7521 osób.



W środę w Australii zarejestrowano najwyższą liczbę nowych infekcji od ponad dwóch miesięcy - 29, z których 20 miało miejsce w stanie Wiktoria. Władze tego regionu w weekend przedłużyły obowiązywanie stanu wyjątkowego o kolejny miesiąc.



Zwiększona liczba zakażeń spowodowała znaczny wzrost popytu na testy na obecność koronawirusa. Policja zamknęła jedną z placówek przeprowadzających szybkie testy już 20 minut po jej otwarciu w związku z tłumem ludzi, który pojawił się na miejscu.



Mimo wciąż niewielkich liczb nowych zakażeń, w Australii pojawiły się obawy o drugą falę Covid-19. Reuters informuje o szturmach na supermarkety, takich jak na początku epidemii.

08:28 Szczepionka

Chińska Państwowa Grupa Biotechnologiczna (CNBG) rozpoczęła w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pierwszą próbę kliniczną trzeciej fazy potencjalnej szczepionki przeciw Covid-19 - ogłosiła firma w mediach społecznościowych. Rozpoczęcie badań przypominało ceremonię. Było transmitowane w chińskich miastach Pekin i Wuhan oraz w stolicy ZEA Abu Zabi. Próby trzeciej fazy testów potrwają około pół roku.



08:25 Dyskoteki w czasie pandemii

Każda z osób tańczących na dyskotece powinna mieć na parkiecie swój obszar o wielkości 2,25 m kw. - wynika z zaleceń dla rządu przygotowanych przez największą organizację gastronomiczną Portugalii AHRESP.

Z wytycznych przekazanych w połowie czerwca portugalskiemu rządowi wynika też, że w dyskotekach powinny być naklejone na podłodze strzałki pomagające w przemieszczaniu się gości, a także zaznaczone kwadraty, poza które nie może wyjść osoba tańcząca.

07:12 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zdiagnozowano 39 436 nowych infekcji koronawirusem, a 1374 osoby zmarły - podało ministerstwo zdrowia. Łączny bilans pandemii to 1,14 mln stwierdzonych zakażeń i ponad 52,6 tys. zgonów.



Liczby podane przez ministerstwo oznaczają, że Brazylia była we wtorek krajem o największej liczbie nowych przypadków Covid-19 na świecie. Stosunkowo niska liczba wykonywanych testów oznacza, że w rzeczywistości sytuacja w kraju może być jeszcze gorsza.



Wtorkowe statystyki wskazują na to, że była to druga najgorsza dotąd doba zarówno pod względem liczby nowych infekcji, jak i zgonów. W obu przypadkach krzywe mają trend wznoszący. Ciężka sytuacja nie przekonała dotąd prezydenta kraju Jaira Bolsonaro do zmiany podejścia w sprawie pandemii. We wtorek brazylijski sąd nakazał prezydentowi noszenie maski ochronnej w miejscach publicznych po tym, jak ten wystąpił bez maski na politycznym wiecu.









06:49 Kanada

Toronto, największe miasto Kanady, od środy zmniejsza obostrzenia związane z Covid-19. Zmiany w stolicy Ontario następują dwa tygodnie po innych częściach prowincji.



Toronto jest jednym z najciężej dotkniętych pandemią kanadyjskich miast: z 33,6 tys. przypadków w Ontario, prawie 14 tys. zakaziło się w Toronto. Z 2 609 zmarłych na Covid-19 w całej prowincji w Toronto zmarły 1 044 osoby.



Od dziś w Toronto będą mogły być otwarte centra handlowe, salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu, baseny, wznowiona zostanie produkcja filmowa i telewizyjna, do pracy wróci branża turystyczna. Restauracje będą mogły serwować jedzenie nie tylko na wynos, także w ogródkach.

06:47 Niemcy

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech zdiagnozowano 587 nowych przypadków koronawirusa - poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI) zajmujący się chorobami zakaźnymi.

Od początku pandemii w Niemczech potwierdzono w sumie 191 449 infekcji.

Według RKI w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło kolejnych 19 osób, co zwiększyło łączną liczbę zgonów do 8914.

Współczynnik reprodukcji koronawirusa, zwany "R", wyniósł we wtorek 2,02 (dzień wcześniej - 2,76).

Współczynnik wynoszący 2,02 oznacza, że 100 osób zainfekowanych koronawirusem zakaża średnio 202 osoby. Aby epidemia zaczęła stopniowo wygasać współczynnik ten musi wynosić mniej niż jeden.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

06:24 Hipoteza dotycząca Włoch

We Włoszech epidemia koronawirusa jest uwarunkowana przez położenie geograficzne i środowisko naturalne - to hipoteza z rozprawy naukowej opublikowanej w tym kraju. Jej autorzy zauważają, że Italia leży w pasie planety, gdzie dochodzi do 90 procent infekcji.



Emerytowany profesor pediatrii Roberto Ronchetti z uniwersytetu La Sapienza z Rzymu i doktor Francesco Ronchetti ze szpitala w Colleferro w środkowych Włoszech przedstawili swoją hipotezę na łamach pisma naukowego "Epidemiologia i Prewencja".



Za najbardziej rozsądną uznali hipotezę, że na północy kraju istnieją warunki naturalne, które w ostatnich miesiącach sprawiły, że infekcje były "agresywne i śmiertelne", podczas gdy w innych regionach "czynnik geograficzny" redukuje to zagrożenie, w wyniku czego zakażenia mają łagodniejszy przebieg.



Zastrzeżono zarazem, że nie jest jeszcze dobrze zbadana charakterystyka warunków naturalnych, które w tym przypadku mają dramatyczny wpływ na północy. Kwestia ta wymaga dalszych badań - stwierdzono.



05:55 Obywatele USA nadal nie będą mogli podróżować do UE?

UE przygotowuje listę krajów, z których podróżni będą mogli odwiedzać jej terytorium. Według dwóch opracowywanych wersji nie obejmie to USA z powodu utrzymującej się tam na wysokim poziomie liczby przypadków Covid-19 - poinformował dziennik "New York Times".



"Perspektywa, która zrównałaby amerykańskich gości jako niemile widzianych z Rosjanami i Brazylijczykami jest bolesnym ciosem dla amerykańskiego prestiżu na świecie i odrzuceniem postępowania prezydenta Trumpa w zwalczaniu wirusa. Stany Zjednoczone mają ponad 2,3 mln przypadków (SARS-Cov-2), a liczba zgonów wzrosła do ponad 120 tys., czyli więcej niż w jakimkolwiek innym kraju" - podkreśla nowojorski dziennik.



Według gazety UE ma ustalić do 1 lipca listę krajów, z których będzie można przybyć na jej terytorium. Przygotowywane są dwie wersje, ale na żadnej nie mieszczą się USA. Obejmują natomiast Chiny, a także kraje rozwijające się, w tym Ugandę, Kubę i Wietnam.



Amerykanie i obywatele innych państw już od połowy marca nie mogą odwiedzać Unii Europejskiej. Wyjątkami są repatriacja lub "niezbędne podróże".

05:17 Kadra skoczków

Fizjoterapeuta kadry skoczków narciarskich Łukasz Gębala nie jest zakażony koronawirusem - potwierdził sekretarz generalny PZN Jan Winkiel. Sami zawodnicy mają być poddani testom dziś, co jest konsekwencją wykrycia wirusa u Adama Małysza.



Rano przebadana zostanie cała 24-osobowa grupa, która przebywa na zgrupowaniu w Wiśle. Kadra jest objęta nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.



Małysz, który obecnie pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków i kombinacji norweskiej w PZN, o zakażeniu poinformował w poniedziałek na swoim profilu na Facebooku. Zdradził, że choroba przebiega bezobjawowo.

05:15 USA

W ciągu ostatniej doby w USA zmarło na Covid-19 blisko 800 osób - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano ponad 32 tysiące nowych przypadków.



Od początku epidemii z powodu koronawirusa zmarło w USA 121 176 osób. W sumie zdiagnozowano 2 342 739 przypadków Covid-19.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych i liczby zakażeń Stany Zjednoczone są najbardziej dotkniętym przez koronawirusa krajem na świecie.



W niektórych miejscach, jak Nowy Jork, epidemia ustępuje, jednak w wielu stanach, głównie na południu i zachodzie, liczba infekcji ponownie szybko rośnie. Tak jest m.in. w Teksasie, gdzie we wtorek zarejestrowano 5 tysięcy nowych infekcji, najwięcej, jeśli chodzi o dzienną liczbę zakażeń od początku pandemii. W tej sytuacji gubernator Teksasu Greg Abbott zaapelował do mieszkańców stanu o pozostanie w domach.



W sumie prawie połowa z 50 stanów USA odnotowała wzrost liczby przypadków w ciągu ostatnich dwóch tygodni, najwięcej, oprócz Teksasu, w Arizonie i na Florydzie.

05:12 Ameryka Łacińska i Karaiby

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach przekroczyła 100 tysięcy - podała agencja AFP, opierając się na oficjalnych danych.



Od początku pandemii w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach zdiagnozowano w sumie ponad 2,1 mln infekcji - najwięcej w Brazylii, Meksyku, Peru i Chile.



W Brazylii na Covid-19 zmarło do tej pory 52 645 osób; zdiagnozowano tam 1 145 906 zakażeń. Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby zgonów.



Meksyk odnotował 191 410 infekcji i 23 377 zgonów związanych z Covid-19.



Jak zauważa AFP, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach epidemia nadal postępuje, co zmuszą wiele krajów do wzmocnienia lub utrzymania dotychczasowych środków prewencyjnych.