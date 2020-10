Senat przyjął - z ponad 40 poprawkami - ustawę covidową. Projekt przewiduje m.in. zwolnienie lekarzy z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy popełnione w czasie walki z Covid-19 czy grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń: np. nienoszenie maseczek. Senatorowie zaproponowali m.in. utworzenie Funduszu Pomocy, z którego finansowany byłby zakup testów na koronawirusa m.in. dla personelu medycznego i osób powyżej 60 lat. Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi o ponad 260 tysiącach potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 i 4 483 ofiarach śmiertelnych. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

06:49 BRAZYLIA: NIEMAL 16 TYSIĘCY ZAKAŻEŃ w CIĄGU 24 GODZIN

W Brazylii zrejestrowano ostatniej doby blisko 16 tysięcy nowych przypadków koronawirusa - 24 godziny wcześniej było ich niemal 27 tysięcy - i 263 kolejne zgony z powodu Covid-19.

Od początku pandemii w kraju tym potwierdzono ponad 5,4 miliona zakażeń SARS-CoV-2, zaś oficjalna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 157 397.

W efekcie pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie: po Stanach Zjednoczonych, natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym pandemią krajem świata: po USA i Indiach.

06:26 USTAWA COVIDOWA WRACA z SENATU do SEJMU

Przyznanie dodatku w wysokości 100 procent wynagrodzenia wszystkim - a nie tylko tym skierowanym do pracy - pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 czy utworzenie Funduszu Pomocy, z którego finansowany byłby zakup testów na koronawirusa m.in. dla personelu medycznego i osób powyżej 60 lat: to niektóre z ponad 40 poprawek do ustawy covidowej popartych w nocnych głosowaniach przez Senat.

Ustawa przewiduje również m.in. zwolnienie lekarzy z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy popełnione w czasie zwalczania epidemii czy grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń: np. nienoszenie maseczek.

Teraz projekt wróci do Sejmu.

06:25 BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 10 241 nowych przypadkach koronawirusa i śmierci 45 chorych na Covid-19 poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w Polsce to 263 929 potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 i 4 483 ofiary śmiertelne.