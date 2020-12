Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 6 907 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 349 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 147 446 zakażonych. Nie żyje 23 309 spośród nich. W związku z rozwojem epidemii koronawirusa rząd Niemiec od dziś wprowadza tzw. twardy lockdown. Potrwa on do 10 stycznia. We Francji obowiązuje od wczoraj godzina policyjna od godz. 20 do godz. 6. Pozostanie ona w mocy do Sylwestra, lecz będzie zawieszona na Boże Narodzenie. Najważniejsze informacje na temat przebiegu pandemii w Polsce i na świecie śledźcie w naszej relacji na żywo.

REKLAMA