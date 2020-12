Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 6 907 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 349 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 147 446 zakażonych. Nie żyje 23 309 spośród nich. W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę ws. wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z Covid-19, tzw. tarczę 6.0. Przewiduje pomoc w postaci m.in. zwolnienia ze składek ZUS, trafi do firm z ok. 40 branż. We Francji obowiązuje od wczoraj godzina policyjna od godz. 20 do godz. 6. Pozostanie ona w mocy do Sylwestra, lecz będzie zawieszona na Boże Narodzenie. Najważniejsze informacje na temat przebiegu pandemii w Polsce i na świecie śledźcie w naszej relacji na żywo.

