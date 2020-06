32 527 zakażonych, spośród których zmarło 1 375 osób - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Dziś testy ma przejść kadra skoczków, które przebywa na zgrupowaniu w Wiśle. Powodem jest wykrycie wirusa u Adama Małysza. Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach przekroczyła 100 tysięcy - podała agencja AFP, opierając się na oficjalnych danych. Od początku pandemii w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach zdiagnozowano w sumie ponad 2,1 mln infekcji - najwięcej w Brazylii, Meksyku, Peru i Chile. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji.

05:17 Kadra skoczków

Fizjoterapeuta kadry skoczków narciarskich Łukasz Gębala nie jest zakażony koronawirusem - potwierdził sekretarz generalny PZN Jan Winkiel. Sami zawodnicy mają być poddani testom dziś, co jest konsekwencją wykrycia wirusa u Adama Małysza.



Rano przebadana zostanie cała 24-osobowa grupa, która przebywa na zgrupowaniu w Wiśle. Kadra jest objęta nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.



Małysz, który obecnie pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków i kombinacji norweskiej w PZN, o zakażeniu poinformował w poniedziałek na swoim profilu na Facebooku. Zdradził, że choroba przebiega bezobjawowo.

05:15 USA

W ciągu ostatniej doby w USA zmarło na Covid-19 blisko 800 osób - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano ponad 32 tysiące nowych przypadków.



Od początku epidemii z powodu koronawirusa zmarło w USA 121 176 osób. W sumie zdiagnozowano 2 342 739 przypadków Covid-19.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych i liczby zakażeń Stany Zjednoczone są najbardziej dotkniętym przez koronawirusa krajem na świecie.



W niektórych miejscach, jak Nowy Jork, epidemia ustępuje, jednak w wielu stanach, głównie na południu i zachodzie, liczba infekcji ponownie szybko rośnie. Tak jest m.in. w Teksasie, gdzie we wtorek zarejestrowano 5 tysięcy nowych infekcji, najwięcej, jeśli chodzi o dzienną liczbę zakażeń od początku pandemii. W tej sytuacji gubernator Teksasu Greg Abbott zaapelował do mieszkańców stanu o pozostanie w domach.



W sumie prawie połowa z 50 stanów USA odnotowała wzrost liczby przypadków w ciągu ostatnich dwóch tygodni, najwięcej, oprócz Teksasu, w Arizonie i na Florydzie.

05:12 Ameryka Łacińska i Karaiby

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach przekroczyła 100 tysięcy - podała agencja AFP, opierając się na oficjalnych danych.



Od początku pandemii w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach zdiagnozowano w sumie ponad 2,1 mln infekcji - najwięcej w Brazylii, Meksyku, Peru i Chile.



W Brazylii na Covid-19 zmarło do tej pory 52 645 osób; zdiagnozowano tam 1 145 906 zakażeń. Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby zgonów.



Meksyk odnotował 191 410 infekcji i 23 377 zgonów związanych z Covid-19.



Jak zauważa AFP, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach epidemia nadal postępuje, co zmuszą wiele krajów do wzmocnienia lub utrzymania dotychczasowych środków prewencyjnych.