Ministerstwo Zdrowia informuje o 12 454 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 605 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 159 901 zakażonych. Nie żyje 23 914 spośród nich. W samo południe ruszyła infolinia nt. szczepień w Polsce. Rząd rozważa zakaz podróży służbowych. Decyzja w tej kwestii ma zapaść jutro. Słowacy z kolei wprowadzają od soboty zakaz przemieszczania się. Wprowadzona zostanie godzina policyjna. Zaostrzenie restrykcji zapowiadają także Czesi. Najważniejsze informacje na temat przebiegu pandemii w Polsce i na świecie śledźcie w naszej relacji na żywo.

- Informacje o szczepieniach przeciw Covid-19 dostępne są pod numerem 989 i na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie. Zainteresowani mogą dzięki nim znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie, kto, kiedy i gdzie może się zaszczepić. O szczegółach piszemy >>>W TYM ARTYKULE<<< .

- 27 państw UE musi rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Jak dodała, pierwsza szczepionka przeciwko Covid-19 zostanie dopuszczona do obrotu jak najszybciej, aby jak najszybciej rozpocząć szczepienia.

- W związku z rozwojem epidemii koronawirusa rząd Niemiec od dziś wprowadza tzw. twardy lockdown. Potrwa on do 10 stycznia. W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 952 kolejne zgony z powodu Covid-19 i 27 728 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To rekord pod względem dziennej liczby zgonów. Więcej nt. obostrzeń w Niemczech znajdziesz >>>TUTAJ<<< .



- Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji prasowej, że samorządowcy po konsultacjach z ekspertami złożyli do ministra Michała Dworczyka szereg pytań i poprawek do Narodowego Programu Szczepień. Włodarz stolicy zaznaczył, iż w dokumencie brakuje "mierników oraz wskazania mierzalnych celów strategicznych operacyjnych".

- Od soboty na Słowacji obowiązywał będzie zakaz przemieszczania się. Wprowadzona zostanie godzina policyjna.







18:46 Francja

Premier Francji Jean Castex podczas środowego wystąpienia w Zgromadzeniu Narodowym powiedział, że szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczną się w ostatnim tygodniu grudnia, jeśli szczepionka uzyska do tego czasu wszystkie konieczne zezwolenia.

18:47 Łódzkie

W woj. łódzkim na ponad 3 tys. łóżek covidowych w placówkach medycznych z I, II i III poziomu zabezpieczenia w ramach walki z epidemią przeszło 1200 miejsc jest wolnych. Z 272 respiratorów dla chorych na Covid-19 dostępnych pozostaje 158 urządzeń.



Na 3098 miejsc dla chorych na Covid-19 ze wszystkich poziomów zabezpieczenia 1896 jest zajętych. Z 272 łóżek respiratorowych 114 pozostaje zajętych - poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.

18:45 Niemcy

W Niemczech obowiązuje twardy lockdown. W całym kraju zamknięto szkoły, dzieci uczą się z domów. Ale cyfrowe platformy edukacyjne, za pośrednictwem których uczniowie mają uzyskać dostęp do treści edukacyjnych zawodzą - pisze dziennik "Bild".



W kilku krajach związkowych występują ogromne problemy z przeciążeniem systemu. W Bawarii platforma "Mebis", o której już od dawna wiadomo, że jest podatna na awarie, zawiodła. Po zalogowaniu wyświetlał się czas oczekiwania do 15 minut, ale wielu użytkowników nawet po tym czasie nie dotarło na żądaną stronę. Ci, którym się to udało, musieli liczyć się z niestabilnością systemu i utratą połączenia.



18:33 Śląskie

W szpitalach województwa śląskiego wolne pozostaje 52 proc. miejsc dla chorych na Covid-19 i 41 proc. miejsc respiratorowych - wynika z opublikowanych danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.



W sumie na zakażonych koronawirusem w szpitalach I, II i III poziomu czeka 3758 łóżek, z czego zajętych jest 1829, i 308 łóżek z dostępem do respiratorów, w tym 182 zajęte przez chorych.

18:29 Słowacja

Od soboty na Słowacji obowiązywał będzie zakaz przemieszczania się - ogłosił tamtejszy rząd. Wprowadzona zostanie godzina policyjna. Zakaz ma jednak kilkanaście wyjątków.

Będzie można chodzić do pracy, jeśli jest ona niezbędna, a także po najbardziej potrzebne zakupy, do lekarza i apteki. Dozwolone będzie również uprawianie sportu, ale tylko indywidualnie.

Słowacki minister zdrowia zaapelował jednak, że nie nadużywać tych możliwości, by święta spędzić wyłącznie w gronie najbliższej rodziny.

Wspólnie będą mogli przebywać członkowie najwyżej dwóch gospodarstw domowych. Zalecane jest, by przed takim spotkaniem odbyć przynajmniej siedmiodniowa kwarantannę lub poddać się testowi na obecność koronawirusa.



18:28 Lubuskie

W woj. lubuskim w szpitalach dla pacjentów z Covid-19 jest 1170 łóżek. Według stanu na środę zajętych było 580 z nich. Na 87 łóżek z respiratorami pacjenci byli tego dnia leczeni na 43 - poinformował dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.



18:27 USA

Cytat Rząd Stanów Zjednoczonych zamierza współpracować z producentem szczepionki na koronawirusa, firmą Pfizer, aby zmaksymalizować moce produkcyjne tego koncernu farmaceutycznego poinformował amerykański minister zdrowia Alex Azar w komunikacie prasowym

18:25 Podlaskie

667 pacjentów zakażonych koronawirusem przebywa w środę w szpitalach w województwie podlaskim - poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. 64 chorych jest podłączonych do respiratorów.



W regionie jest 1615 łóżek covidowych i 115 respiratorów do leczenia chorych w najcięższych stanach.

18:21 Włochy

680 osób zmarło tej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 17 572 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowano w biuletynie ministerstwa zdrowia. Jednego dnia wykonanych zostało 201 tysięcy testów. Ponad 8 proc. z nich dało wynik pozytywny.



Bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł do 66 537 i jest najwyższy w Europie.

18:19 Podlaskie

667 pacjentów zakażonych koronawirusem przebywa w środę w szpitalach w województwie podlaskim - poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. 64 chorych jest podłączonych do respiratorów.



W regionie jest 1615 łóżek covidowych i 115 respiratorów do leczenia chorych w najcięższych stanach.

18:18 Portugalia

Do czerwca 2021 r. szczepieniom przeciw koronawirusowi zostanie poddanych co najmniej 60 proc. obywateli 10-milionowej Portugalii - wynika z zaprezentowanych w środę szacunków rządu w Lizbonie. Dane te wskazują również na wyraźny wzrost liczby zakażeń.



18:16 Dolnośląskie

W dolnośląskich szpitalach zajętych jest 1328 łóżek z 2831 przeznaczonych dla pacjentów chorych na Cocivd-19. 1503 łóżka są wolne. Wolnych jest też 68 respiratorów - poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki.



18:15 Włochy

77 procent Włochów chce zaszczepić się przeciw koronawirusowi - takie są wyniki sondażu, przedstawione w środę, gdy w decydującą fazę weszła organizacja masowej kampanii szczepień w kraju. Na wielką skalę ma być prowadzona od pierwszych dni stycznia.



18:12 Maria Lempart zakażona Covid-19

Liderka Strajku Kobiet Marta Lempart uzyskała dodatni wynik testu na koronawirusa - poinformował Onet, który rozmawiał z aktywistką. Lempart powiedziała portalowi, że nic niepokojącego z jej zdrowiem się nie dzieje.



17:38 Czechy

Duże zainteresowanie towarzyszyło pierwszemu dniowi powszechnych, bezpłatnych testów antygenowych na obecność SARS-CoV-2 w Czechach. W środę do niektórych punktów pobrań ustawiały się kolejki. Według mediów to skutek namów, by poddać się testom przed świątecznymi spotkaniami z rodziną.



16:54 USA

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo został objęty kwarantanną po kontaktach z osobą zakażoną SARS-CoV-2, lecz test nie wykazał u niego koronawirusa - poinformował amerykański resort dyplomacji w komunikacie.



16:31 Zachodniopomorskie

W zachodniopomorskich szpitalach zajęte jest 975 z 1417 łóżek dla pacjentów z Covid-19 - poinformował Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.



Zajętych jest także 86 ze 112 respiratorów dla pacjentów covidowych.

16:29 Górnictwo

Górnicy dołowi nie są bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem od pracowników powierzchni kopalń oraz osób zatrudnionych w innych branżach, gdzie tworzą się skupiska ludzkie - oceniają naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach.



15:58 Niemcy

Wierni, którzy chcą iść do kościoła w Boże Narodzenie w Niemczech, muszą wziąć pod uwagę kilka rzeczy: każdy musi się wcześniej zarejestrować, nosić maseczkę, a śpiewanie jest zabronione. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i kościoły uzgodniły szczegółowe przepisy w tej sprawie - informuje telewizja ARD.



16:39 Szwajcaria

Urzędnicy Kasy Ubezpieczenia Społecznego w Gaevle na północy Szwecji, obstawiali dobową liczbę zgonów na Covid-19. Osoba, która była najbliżej dostawała pieniądze od innych uczestników zakładów.



15:57 Szczepionka

Uruchomiony przez WHO program COVAX mający zapewnić dostawy szczepionek przeciwko Covid-19 dla uboższych krajów może ponieść porażkę i miliardy ludzi mogą nie otrzymać szczepionki aż do 2024 roku - pisze Reuters powołując się na wewnętrzne dokumenty programu.

15:55 Opolskie

Według ostatnich danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w regionie dla chorych zakażonych koronawirusem przygotowane jest 1210 łóżek. Wolne pozostaje 617 z nich.



Zajęte są 593 łóżka. Z 65 respiratorów dla chorych na Covid-19 zajęte jest 28 urządzeń.



15:54 Szczepienia w Polsce

Prawie 93 proc. Polaków ma już zapewniony punkt szczepień w pobliżu swojego domu. W większości będą one znajdować się w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej - powiedział podczas konferencji prasowej p.o. prezesa NFZ Filip Nowak.



15:55 Mazowsze

W mazowieckich szpitalach wolnych jest 2479 łóżek i 161 respiratorów dla pacjentów z Covid-19 - wynika z najnowszych danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.



15:54 Francja

Rzecznik rządu Francji Gabriel Attal poinformował w stacji BFMTV, że władze planują zaszczepienie na koronawirusa około 15 mln Francuzów przed latem 2021 roku, a w styczniu - około miliona osób.



15:52 Lubelskie

W szpitalach w woj. lubelskim wolnych jest ponad tysiąc łóżek przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19 oraz 87 respiratorów - wynika z danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Liczba łóżek covidowych jest zmniejszana.



15:50 Wielka Brytania

Plany poluzowania w Wielkiej Brytanii restrykcji koronawirusowych na okres Bożego Narodzenia pozostają w mocy, choć zmienią się niektóre związane z tym zalecenia - ogłosił brytyjski premier Boris Johnson.



Szef rządu poinformował Izbę Gmin, że rozmowy, które odbył tego dnia rano z władzami Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, doprowadziły do "jednomyślnej zgody", iż istniejący plan na Boże Narodzenie powinien być kontynuowany, "ponieważ nie chcemy penalizować poczynionych przez ludzi planów".



15:41 Szczepienia w Polsce

Ponad 80 proc. gmin ma zarejestrowane punkty medyczne, które będą realizowały szczepienia przeciw Covid-19. W piątek rano uruchomimy drugi etap naboru podmiotów leczniczych do narodowego programu szczepień - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.



15:39 Szczepienia w Unii Europejskiej

27 państw UE musi rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Czy to oznacza, że Polska rozpocznie masowe szczepienia w tym samym momencie co Belgia, czy Niemcy? To jest przesłanie polityczne - tłumaczy otoczenie szefowej KE.



15:36 Powrót do szkół?

Powrót maturzystów i ósmoklasistów do szkół z nauczania zdalnego jest jednym z pięciu wariantów wypracowanych w resorcie edukacji - powiedział szef Ministerstwa Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek. Dodał, że taka decyzja uzależniona jest od przebiegu pandemii koronawirusa.



15:00 Apel

14:53 Czechy

W Czechach od piątku zaczną działać ośrodki narciarskie i tego dnia rozpoczną się kontrole zagranicznych narciarzy, którzy muszą mieć przy sobie negatywny wynik testu PCR na koronawirusa - zapowiedział po obradach Centralnego Sztabu Kryzysowego szef MSW Jan Hamaczek.



14:46 Hiszpania

Epidemia Covid-19 doprowadziła do zamknięcia w Hiszpanii pomiędzy styczniem a październikiem ponad 85 tys. placówek gastronomicznych, z czego 50 tys. barów - wynika z raportu hiszpańskiej organizacji hotelarzy i restauratorów HdE.



Jak odnotowuje “El Mundo", autorzy raportu wskazują, że z powodu przywracanych od września przez poszczególne regiony Hiszpanii restrykcji epidemicznych do końca roku tendencja likwidowania placówek gastronomicznych może się nasilić, a w całym 2020 roku splajtuje prawdopodobnie 100 tys. lokali.



15:09 Transport szczepionek

14:42 Szczepionka

Cytat Obecnie w ponad 80 proc. gmin zarejestrowano punkty medyczne szczepiące na Covid-19; w piątek rano drugi etap naboru do Narodowego Programu Szczepień; do końca 2020 r. punkt szczepień w każdej gminie poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk

14:27 Warmińsko-mazurskie

Kolejny dzień z rzędu woj. warmińsko-mazurskie notuje wysokie statystyki zakażeń Covid-19. Odnotowano dziś kolejnych 815 zakażeń. Zmarło 31 osób, z czego 5 nie miało chorób współistniejących.

W powiecie elbląskim wskaźnik zakażenia na 10 tys. osób wynosi 10,69 i należy do najwyższych w kraju. Wojewoda warmińsko-mazurski apeluje o przestrzeganie reżimu sanitarnego.

14:24 Zakaz podróży służbowych?

Rząd zastanawia się nad wprowadzeniem zakazu podróży służbowych, ale ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona jutro - poinformował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w rozmowie z Onetem.



Szef MRPiT zapowiedział też, że będzie nowelizacja Tarczy 6.0, "by wszystkie ulgi, środki pomocowe trafiły do przedsiębiorców".



13:50 Wielka Brytania

W ciągu pierwszego tygodnia szczepień przeciwko Covid-19 w Wielkiej Brytanii szczepionkę otrzymało 137 897 osób - poinformował w środę Nadhim Zahawi, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za program szczepień.



13:17 Włochy

Szczepienia przeciwko koronawirusowi we Włoszech rozpoczną się w pierwszych dniach stycznia - uzgodniono podczas narady Konferencji Regionów z udziałem przedstawicieli rządu i specjalnego komisarza do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuriego.



13:14 Podkarpacie

W szpitalach na Podkarpaciu są 1982 łóżka dla pacjentów z Covid-19. Zajętych jest 830 z nich - poinformował w rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk.



W regionie - jak zaznaczył rzecznik - ze 173 łóżek respiratorowych zajęte jest 89 stanowisk.

13:12 Samorządy

Samorządowcy po konsultacjach z ekspertami złożyli cały szereg pytań i poprawek do Narodowego Programu Szczepień, które złożyli na ręce ministra Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu w tej kwestii - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Dodał, że jeżeli program jest strategią to przede wszystkim brakuje w nim mierników oraz wskazania mierzalnych celów strategicznych i operacyjnych. Prezydent stolicy zwrócił uwagę m.in., że Narodowy Program Szczepień nie określa ile osób i w jakim czasie powinno zostać zaszczepionych, w jaki sposób mają być one wybierane oraz w jaki sposób mają być one kwalifikowane do szczepień. Na te pytania, póki co w naszej ocenie brakuje konkretnej i dokładnej odpowiedzi - stwierdził Trzaskowski.

13:10 Szczepienia

Cytat Fizjoterapeuci, obok innych zawodów medycznych, szczepieni przeciw Covid-19 będą w pierwszej kolejności. To bardzo ważne, bo pracę fizjoterapeutów cechuje najdłuższy i najbardziej intensywny kontakt z pacjentami przekazała w informacji prasowej rzeczniczka prasowa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Dominika Kowalczyk.

13:07 Francja

Jean-Francois Delfraissy, szef doradzającej rządowi Francji Rady Naukowej, zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności przez kolejne 3-6 miesięcy w związku z pandemią koronawirusa.



W wywiadzie dla dziennika "Le Parisien" Delfraissy wezwał Francuzów do przestrzegania dystansu społecznego i noszenia masek ochronnych w oczekiwaniu na pierwsze efekty szczepień przeciwko Covid-19, które mają rozpocząć się na początku 2021 roku.



Francja wyszła 15 grudnia z drugiego lockdownu według planu ogłoszonego przez premiera Jeana Castexa.

12:56 Włochy

Na 53 miliardy euro oszacowano straty branży turystycznej we Włoszech w tym roku z powodu epidemii koronawirusa. W trzech pierwszych miesiącach przyszłego roku wzrosną one jeszcze o 7,9 mld - prognozuje Instytut Badań Rynku Turystyki.



Spadek przychodów związany jest przede wszystkim z nieobecnością obcokrajowców. Latem przyjechało ich o 60 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.



Od stycznia do marca przyszłego roku liczba zagranicznych turystów będzie niższa aż o 85 procent, a krajowych - o 60 proc.



12:52 Hiszpania

Premier Pedro Sanchez wezwał władze wspólnot autonomicznych Hiszpanii do zrewidowania planów luzowania restrykcji sanitarnych wraz z nasilającą się epidemią. Szef centrolewicowego gabinetu stwierdził, że nad Hiszpanią wisi widmo trzeciej fali Covid-19.



To od nas zależy czy doświadczymy teraz trzeciej fali koronawirusa. (...) Powinniśmy spędzić te nadchodzące święta Bożego Narodzenia w domu - wezwał Sanchez.



12:50 Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Priorytetem ministra edukacji i nauki jest powrót po feriach do szkół uczniów klas I-III szkół podstawowych - powiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć na posiedzeniu senackiej Komisji Edukacji i Nauki.



Chcemy, żeby temu powrotowi do szkół towarzyszyły badania przesiewowe i żeby też, jeśli chodzi o szczepienia, uczestniczyli w nich nauczyciele - dodał.



Natomiast zależnie od sytuacji możemy przewidzieć wariant, w którym będą strefy żółta i czerwona, czyli z nauczaniem zdalnym czy hybrydowym. Możemy też sobie wyobrazić inne działania dotyczące chociażby klas programowo najwyższych, czyli klas VIII szkół podstawowych, klas III liceów i szkół branżowych, klas IV techników - mówił Kopeć.

12:44 Czy szczepionka się zmarnuje?

Szczepionka przeciw Covid-19 będzie dostępna w fiolkach wielodawkowych. Nie można zagwarantować pełnego wykorzystania wszystkich fiolek, ale tezy o możliwym zniszczeniu kilku milionów dawek są dalekim nadużyciem - podkreśla wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.



Wiceminister odniósł się do komentarzy, jakie pojawiły się w związku z jego niedawną wypowiedzią na senackiej komisji zdrowia. Dotyczyła ona możliwego niewykorzystania wszystkich otwartych szczepionek.



"Na najbliższy rok żaden z producentów szczepionki na Covid-19 nie zaoferował szczepionki w ampułkostrzykawce, która pozwala na w pełni optymalne przeprowadzenie procesu szczepień. Wynika to choćby z konieczności pilnego dostarczenia dla wielu państw dużej liczby dawek szczepionki. Co za tym idzie, szczepionka dostępna będzie w fiolkach wielodawkowych" - wyjaśnił w wypowiedzi dla PAP wiceminister Miłkowski.



Zaznaczył, że Polska, tak jak i każde inne państwo, nie będzie czekać na dostępność szczepionek w ampułkostrzykawkach, bo w dobie pandemii ważna jest szybkość działania i jak najpilniejsze podjęcie procesu szczepień.



Fiolki wielodawkowe, z których będziemy korzystać, w jednym opakowaniu zbiorczym zawierają, jak sama nazwa wskazuje, dawki dla kilku pacjentów. Tak więc z jednej fiolki w niedługim czasie musi zostać zaszczepionych kilka osób - powiedział Miłkowski.

12:39 Infolinia nt. szczepień

W południe ruszyła pod numerem 989 całodobowa, bezpłatna infolinia udzielająca w czterech językach informacji na temat szczepień przeciw Covid-19 - napisał na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Zdrowia.



Blisko 500 konsultantów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, będzie odpowiadało na pytania dotyczące zarówno organizacji szczepień, jak i kwestii związanych z samym podaniem szczepionek.

12:10 Stoki i hotele zamknięte?

Stoki i hotele miałyby zostać zamknięte zaraz po świętach Bożego Narodzenia, czyli najprawdopodobniej od 28 grudnia. Założenie jest takie, że ruch turystyczny ma w Polsce zostać całkowicie zatrzymany na sylwestra i na okres ferii.



11:32 Czechy

Wzrost zakażeń koronawirusem w Czechach. We wtorek przybyło 7889 osób z pozytywnych wynikiem testów. Ostatni taki wysoki wynik zanotowania 12 listopada. Wykonano około 30 tys. testów. Od piątku 18 grudnia wprowadzone zostaną kolejne restrykcje m.in. zakaz nocnego wychodzenia w godzinach od 23 do 5 rano.

W tym czasie możliwe będą jedynie podróże do pracy, w pilnych sprawach rodzinnych, oraz do lekarzy.



Zarządzenie ministra zdrowia, które przyjął w poniedziałek rząd, zakłada również ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domów w ciągu dnia i nie przebywanie w miejscach publicznych. Publikacja tej części rozporządzenia wywołała zdumienie części mediów, które zarzuciły władzom niekonsekwencje. Od piątku mogą bowiem być otwarte wszystkie sklepy, niezależnie od ich wielkości. Obowiązuje w nich limit przebywania jednego klienta na 15 metrów kwadratowych.



Od piątku zamknięte zostaną wszystkie restauracje. Mogą wydawać zamówione wcześniej posiłki przez okienka. Zakaz funkcjonowania dotyczy również galerii i muzeów, pałaców i zamków.

11:28 Zakopane

Władze Zakopanego zdecydowały o ograniczeniu świątecznego oświetlenia ulic. Powodem są oszczędności związane z pandemią. Wszyscy zaciskają pasa także i miasto jest do tego zobowiązane. Świąteczne oświetlenie będzie na kilku ulicach w centrum miasta, w tym na Krupówkach, oraz na dwóch głównych ulicach wiodących do centrum - powiedział PAP burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

11:26 Szczepienia w UE

27 państw UE musi rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podczas debaty w Parlamencie Europejskim.



Jak dodała, pierwsza szczepionka przeciwko Covid-19 zostanie dopuszczona do obrotu jak najszybciej, aby jak najszybciej rozpocząć szczepienia.



11:21 Zespół ds. Covid-19 przy PAN przekonuje do szczepień

"Szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii, ochronić życie i zdrowie milionów osób oraz ograniczyć kryzys ekonomiczny i społeczny" - pisze w swoim stanowisku zespół ds. Covid-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.



10:52 Testy na koronawirusa

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 42,1 tys. testów na koronawirusa.









10:28 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 12 454 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 605 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 159 901 zakażonych. Nie żyje 23 914 spośród nich.



10:14 Dane resortu zdrowia nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 18 899 spośród 36 628 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 732 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 358 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 183 997 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 10 879 osób.

08:55 Choinki dla medyków od słuchaczy w RMF FM rozdajemy dziś m.in. w Gdańsku

08:43 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zmarło 801 osób zakażonych koronawirusem, wykryto też 11 228 nowych infekcji - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia.



W porównaniu do poprzedniej doby, nowych przypadków jest o ponad 5 tys. więcej, a zgonów - o 456. Łączny bilans epidemii SARS-CoV-2 w Meksyku to obecnie 1 267 202 wykryte zakażenia oraz 115 099 zgonów.

07:57 "Szczepionkowi" oszuści

Oszuści starają się wykorzystać rozpoczęty w poniedziałek w USA proces szczepień przeciwko koronawirusowi. Władze ostrzegają Amerykanów przed obiecującymi szczepionki w zamian za dostęp do poufnych danych osobowych.

"Sprzedaż fałszywych szczepionek i innych metod leczenia jest prawdopodobnie tylko jednym z wielu sposobów, w jakie oszuści będą próbowali zarobić na rozpoczęciu szczepień" - ostrzega w komunikacie organizacja pozarządowa Better Business Bureau. Apeluje, by wykazywać się szczególną ostrożnością przy czytaniu wiadomości SMS oraz w internecie, które próbują nakłonić do udostępnienia haseł i danych osobowych.

07:55 Ekspert o wypowiedzi wiceministra Warchoła o amantadynie: Skandaliczna

Podawanie leków niezgodnie z charakterystyką produktu leczniczego rodzi skutki prawne i odwleka właściwą terapię - podkreśla szef Kliniki Chorób Zakaźnych w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz odnosząc się do informacji dotyczących skuteczności leczenia Covid-19 amantadyną.



07:10 Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM!

RMF FM od poniedziałku ruszyło z akcją "Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM"! Odwiedzamy szpitale covidowe, żeby w imieniu naszych słuchaczy podziękować służbie medycznej za poświęcenie w walce z pandemią. Dziś będziemy w Szczecinie, Ostródzie i w Gdańsku.



06:38 Ruszyły infolinia i strona poświęcona szczepieniom

Informacje o szczepieniach przeciw Covid-19 dostępne są pod numerem 989 i na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie. Zainteresowani mogą dzięki nim znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie, kto, kiedy i gdzie może się zaszczepić.



06:31 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 952 kolejne zgony z powodu Covid-19 i 27 728 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To rekord pod względem dziennej liczby zgonów.

Od początku pandemii w Niemczech zdiagnozowano 1 379 238 przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory na Covid-19 zmarło w tym kraju 23 427 pacjentów. Około 1 025 000 wyzdrowiało.





06:07 Logistyczne problemy ze szczepieniem

Z powodu trudności logistycznych jedna piąta światowej populacji może nie mieć dostępu do szczepionki przeciwko Covid-19 przynajmniej do roku 2022 - ostrzegają eksperci na łamach pisma "BMJ". Dwa przedstawione w piśmie badania sugerują, że wyzwania operacyjne globalnego programu szczepień przeciwko Covid-19 będą co najmniej tak trudne, jak wyzwania naukowe związane z ich rozwojem.



05:49 Bill Gates ostrzega

Według filantropa i byłego prezesa zarządu korporacji Microsoft Billa Gatesa koronawirus może stanowić zagrożenie do 2022 roku. W wywiadzie dla CNN Gates apelował o ostrożność. Wyraził zarazem nadzieję na powrót do stanu bliskiego normalności pod koniec przyszłego lata.



05:34 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1311 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 193 454 kolejnych osób.



Uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 16 mln 715 932 przypadki zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga w sumie 303 500.



05:20 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 964 kolejne zgony z powodu Covid-19 i 42 889 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Dzień wcześniej resort informował o ponad 25 tysiącach nowych infekcji i ponad 400 zgonach.



Łączna liczba przypadków zakażeń od początku pandemii wzrosła do 6 970 034, zaś liczba ofiar śmiertelnych do 182 799



05:15 Francja

We Francji obowiązuje od wczoraj godzina policyjna od godz. 20 do godz. 6. Pozostanie ona w mocy do Sylwestra, lecz będzie zawieszona na Boże Narodzenie.





05:10 Tarcza 6.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę ws. wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z Covid-19, tzw. tarczę 6.0. Przewiduje pomoc w postaci m.in. zwolnienia ze składek ZUS, trafi do firm z ok. 40 branż.