Podczas dzisiejszych obrad polski rząd ma przyjąć uchwałę dotyczącą Narodowego Programu Szczepień. Ministerstwo Zdrowia informowało wczoraj o 4 896 nowych przypadków zakażeń koronawirusem i śmierci 96 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w naszym kraju to 1 140 572 zakażonych. Nie żyje 22 960 spośród nich. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie zebraliśmy w naszym raporcie dnia.

Wczoraj ruszyły szczepienia w USA / Jacquelyn Martin / POOL / PAP/EPA

07:37 Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM

RMF FM od poniedziałku ruszyło z akcją "Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM"! Odwiedzamy szpitale covidowe, żeby w imieniu naszych słuchaczy podziękować służbie medycznej za poświęcenie w walce z pandemią. Dziś będziemy w Zielonej Górze, Poznaniu i w Łodzi.



07:36 Szkolenia policjantów w czasie pandemii

Kurs podstawowy policjantów jest w dobie pandemii koronawirusa krótszy od kursu podstawowego strażników gminnych. Chodzi o pierwsze szkolenie funkcjonariuszy, po którym trafiają do służby. Policyjny kurs został skrócony z uwagi na pandemię decyzją komendanta głównego.



07:34 Szczepionka

Skutki uboczne podania szczepionki przeciw SARS-CoV-2 u osób powyżej 55. roku życia występowały rzadziej i z mniejszym nasileniem niż u młodszych uczestników badania. To świetna informacja dla seniorów - podkreślił w rozmowie z PAP dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu.



Jak tłumaczył, szczepionka przeciw SARS-CoV-2 jest bezpieczna, a ewentualne objawy niepożądane po podaniu preparatu Pfizer i BioNTech "nie różnią się zasadniczo od tych, których można się spodziewać po innych szczepieniach przeciwko chorobom wirusowym".

07:30 Indie

22 065 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Indiach w ciągu minionej doby i zmarły 354 zakażone osoby - wynika z anych ministerstwa zdrowia tego kraju. To najniższa liczba nowych zakażeń od 4 lipca.



Liczba nowych przypadków jest niższa o ponad 5 tys. od tej z poprzedniego dnia, a wtorek jest piątym kolejnym dniem, w którym poinformowano, że dzienny bilans spadł. Odkąd Indie osiągnęły szczyt fali zakażeń we wrześniu na poziomie prawie 100 tys. infekcji dziennie, krzywa zachorowań wykazuje stały trend spadkowy.

06:30 Niemcy

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha poinformował o 14 432 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na Covid-19 zmarło 500 pacjentów.



Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 1 351 510, zaś liczba zgonów do 22 475.



W środę wprowadzony zostanie w Niemczech lockdown, który obowiązywać będzie do najmniej do 10 stycznia. Władze zakazują opuszczania domów bez konieczności, otwarte będą tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte będą szkoły, a niektórzy pracodawcy będą musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostaną zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

06:24 Chile

Mimo wezwań ze strony chilijskich władz do pozostania w domu, prawie ćwierć miliona turystów przybyłych do regionu Araukanii na południu Chile obserwowało zjawisko całkowitego zaćmienia Słońca.



06:23 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 25 193 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 433 kolejne zgony - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Łączna liczba przypadków zakażeń od początku pandemii wzrosła do 6 927 145, liczba ofiar śmiertelnych do 181 835.



Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń. Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

06:22 Meksyk

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Meksyku 5930 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 345 kolejnych zgonów - poinformowało meksykańskie ministerstwo zdrowia.



Od początku pandemii w Meksyku według oficjalnych danych zdiagnozowano 1 255 974 przypadki zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarły 114 298 osób.





06:10 Szczepienia w Polsce

Podczas dzisiejszych obrad rząd ma przyjąć uchwałę dotyczącą Narodowego Programu Szczepień.



Projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 rząd ogłosił w minionym tygodniu. Według założeń, celem Programu jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. W pierwszej kolejności szczepienia prowadzone mają być wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób starszych, powyżej 65. roku życia.



Zaszczepienie ma być potwierdzone w specjalnym systemie, a pacjent otrzyma też zaświadczenie, umożliwiające korzystanie z ułatwień. W projekcie przewidziano m.in., że osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia i nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będą także musiały odbywać kwarantanny w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.