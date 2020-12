Ministerstwo Zdrowia informuje o 6 907 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 349 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 147 446 zakażonych. Nie żyje 23 309 spośród nich. Podczas dzisiejszych obrad polski rząd przyjął uchwałę dotyczącą Narodowego Programu Szczepień. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że być może w tym roku będzie szansa na pierwsze szczepionki na polskim rynku. Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. tarczę 6.0. We Włoszech konieczne jest zaostrzenie restrykcji, by za wszelką cenę uniknąć trzeciej fali pandemii - oświadczył premier Giuseppe Conte. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie zebraliśmy w naszym raporcie dnia.

- Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień; mamy zakontraktowanych 60 milionów dawek szczepionki na Covid-19 od 6 dostawców. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że być może w tym roku będzie szansa na pierwsze szczepionki na polskim rynku.



- Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z Covid-19, tzw. tarczę 6.0













19:49 Szwecja

Powołana przez szwedzki rząd oraz opozycję komisja ds. zbadania strategii walki z koronawirusem orzekła we wtorek, że "Szwecja nie uchroniła osób starszych przed zakażeniem i śmiercią". Wskazała na wiele zaniedbań w opiece społecznej. Minister ds. socjalnych nie zamierza jednak odejść.

W Szwecji do końca listopada na Covid-19 zmarło 3002 seniorów przebywających w domach opieki oraz 1696 osób starszych, mających zapewnioną domową pomoc dochodzącego opiekuna. Stanowią oni większość wszystkich ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju.

19:44 Francja

"Jesteśmy w depresji" - pod takim hasłem demonstrowali w Paryżu pracownicy sektora kultury, domagając się otwarcia teatrów, muzeów, sal koncertowych i kin, zamkniętych z powodu epidemii koronawirusa.





18:51 Szczepienia w Europie

W ośmiu krajach w Europie - Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech - kampania szczepień przeciwko koronawirusowi rozpocznie się jednocześnie. Deklarację w tej sprawie wydano we wtorek po wideokonferencji ministrów zdrowia tych państw.

18:39 Rząd gotowy wysłać samolot po pierwszą transzę szczepionek

"Dwa dni po zarejestrowaniu leku przez Europejską Agencję Leków będziemy w stanie dystrybuować tę szczepionkę. Ta pierwsza transza to będzie symboliczne 10 tys. dawek, które ma trafić do wszystkich krajów jednocześnie" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Kuczmierowski. Jak dodał szef Agencji Rezerw Materiałowych, "nie będziemy ich [szczepionek przyp.RMF FM] mieli w magazynach, ponieważ jesteśmy przygotowani na to, żeby je natychmiast przesłać do szpitali.

Kuczmierowski zdradził również, że trwają rozmowy z Pfizerem, żeby Polska mogła odebrać swoją transzę szczepionek, co mogłoby przyspieszyć proces dotarcia pierwszych dawek do kraju. Przyznał, że LOT jest gotowy, żeby w razie potrzeby wspomóc proces odbierania szczepionki dla Polski, jednak zdaniem rozmówcy Pawła Balinowskiego, ten proces zostałby przyspieszony, ale "nie aż tak bardzo".

Popołudniowa rozmowa w RMF FM z Michałem Kuczmierowskim, szefem Agencji Rezerw Materiałowych do przeczytania, obejrzenia i posłuchania jest <<< TUTAJ >>>





18:09 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 506 zgonów z powodu Covid-19 oraz wykryto 18 450 nowych zakażeń koronawirusem.

17:40 Włochy

846 osób zmarło minionej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 14 844 nowe zakażenia koronawirusem - to dane z wtorkowego biuletynu resortu zdrowia tego kraju. To znaczny wzrost zgonów w porównaniu z poprzednimi dniami.

Łączny bilans zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 65 857 i jest najwyższy w Europie. Koronawirusa potwierdzono dotychczas u ponad 1,8 miliona osób, z których wyzdrowiało około 1,1 miliona.

15:53 Rosja

W Rosji 28,5 tys. osób zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi preparatem Sputnik V - poinformował we wtorek minister zdrowia Michaił Muraszko. Minister wyjaśnił, że szczepionka trafiła do wszystkich regionów i szczepienia rozpoczęły się w całym kraju.

Sputnik V jest obecnie w końcowym stadium trzeciej, ostatniej fazy badań klinicznych. Został zarejestrowany jeszcze w trakcie badań klinicznych, co powodowało sceptyczną reakcję części specjalistów.

15:28 Dania

Rząd Danii rozszerzy lockdown, który obowiązywał dotąd na wybranych terenach, na cały kraj - poinformowała we wtorek publiczna telewizja TV2, powołując się na anonimowe źródła.

7 grudnia premier Mette Frederiksen ogłosiła zamknięcie restauracji, kin oraz części szkół w 38 gminach kraju, w tym w Kopenhadze, Aarhus oraz Odense. Podstawowe restrykcje (np. obowiązek maseczek w komunikacji miejskiej) przedłużono do 28 lutego przyszłego roku.

W czwartek rząd ogłosił rozszerzenie zaostrzonych restrykcji na większość gmin w kraju.

15:24 Ukraina

W Kijowie demonstrowali przedsiębiorcy, sprzeciwiający się planowanym na styczeń zaostrzonym restrykcjom przeciwepidemicznym, które dotkną mały biznes. Doszło do starć z policją.





15:05 Wielka Brytania

Zaszczepienie przeciw Covid-19 całej populacji Wielkiej Brytanii może zająć nawet rok - i to przy założeniu, że nie będzie żadnych przerw spowodowanych, na przykład, brakiem ciągłości dostaw szczepionki - obliczają brytyjscy naukowcy.

"Od kiedy sięgnąć pamięcią, żaden kraj nie zorganizował kampanii szczepień całej populacji" - przypomina Jeremy Farrar, dyrektor organizacji charytatywnej Wellcome Trust.

Dodał, że szczepionka nie rozwiąże całkowicie problemu Covid-19, gdyż choroba zapewne pozostanie i ludzkość będzie musiała się nauczyć z nią żyć, tak jak jest to przypadku innych chorób zakaźnych.

14:55 Włochy

Łączna liczba zgonów we Włoszech przekroczy w tym roku 700 tys. i będzie najwyższa od 1944 roku, czyli od II wojny światowej. Takie dane przedstawił krajowy Instytut Statystyczny Istat. Ten tragiczny rekord ma związek z epidemią koronawirusa.

Od początku pandemii we Włoszech, tj. od lutego zanotowano 65 tys. zgonów osób zakażonych koronawirusem. To obecnie najwyższa liczba w Europie.

14:00 Minister zdrowia o świętach

W trosce o nasze zdrowie oraz naszych najbliższych minister zdrowia apeluje, byśmy zbliżające się Boże Narodzenie spędzili w ściśle rodzinnym gronie. Adam Niedzielski namawia także tych, którzy planowali przyjechać na święta z zagranicy do rodziny w Polsce, aby swoje plany przełożyli.





13:21 Minister zdrowia o szczepieniach

Minister zdrowia Adam Niedzielski twierdzi, że jest szansa, iż pierwsze szczepionki w Polsce pojawią się jeszcze w tym roku. Natomiast po 15 stycznia osoby, które będą w pierwszej kolejności podlegały szczepieniu, będą mogły się umawiać na konkretne terminy m.in. przez infolinię. Infolinia będzie działała pod numerem 989.

12:59 Urodziny Radia Maryja

Sanepid nie dopatrzył się nieprawidłowości i nie nałoży kar na uczestników i organizatorów urodzin Radia Maryja. Jak dowiedział się reporter RMF FM, taką decyzję podjął Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu po otrzymaniu wyjaśnień od policji i organizatorów.



12:45 Narodowy Program Szczepień

Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień; mamy zakontraktowanych 60 milionów dawek szczepionki na Covid-19 od 6 dostawców - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



Na proces szczepień nie będziemy szczędzili środków. To już dzisiaj zabudżetowane około 3 mld zł, ale prócz tego także środki dla wszystkich placówek medycznych, które będą szczepić, które niemal podwoją tę liczbę - oświadczył szef rządu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że być może w tym roku będzie szansa na pierwsze szczepionki na polskim rynku.



12:42 Białoruś

Białoruś powinna opracować wlasną szczepionkę przeciwko koronawirusowi, kraj ma odpowiednich specjalistówi - oświadczył Alaksandr Łukaszenka. Oszacował, że koszt opracowania preparatu stanowić będzie około 5 mln rubli białoruskich (1,97 mln USD).



Łukaszenka powiedział, że Białoruś w najbliższym czasie kupi już istniejącą szczepionkę, by skorzystały z niej osoby należące do grup ryzyka. Ponadto w kraju uruchomiona zostanie produkcja szczepionki rosyjskiej.



Jednakże, ponieważ koronawirus nie zniknie, Białoruś będzie potrzebować także własnej szczepionki. Trzeba się za to zabrać i nie bać się - oznajmił Łukaszenka. Wyraził zadowolenie, że naukowcy białoruscy podjęli się tego zadania.



Łukaszenka zapowiedział, że wkrótce przeprowadzi naradę na temat produkcji krajowej szczepionki.

12:20 Szczepionka wcześniej na unijnym rynku?

Europejska Agencja Leków (EMA) zamierza 23 grudnia podjąć decyzję w sprawie dopuszczenia do obiegu szczepionki firm BioNTech i Pfizer przeciw Covid-19 - napisał dziennik "Bild". To o prawie tydzień wcześniej, niż dotychczas przypuszczano.



Gazeta powołuje się na źródła w niemieckim rządzie i w Komisji Europejskiej.

12:16 Plany rządu

Rząd rozważa wprowadzenie dodatkowych koronawirusowych ograniczeń w hotelach i handlu - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Restrykcje miałyby zacząć obowiązywać zaraz po świętach.



12:15 Ciechocinek

Szpital tymczasowy w Ciechocinku (Kujawsko-pomorskie) na 250 łóżek jest gotowy. Na razie nie będzie przyjmować pacjentów ze względu na ustabilizowanie się poziomu zachorowań na Covid-19 - poinformował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.



Placówka została utworzona na bazie 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego.

12:14 Brandenburgia zmienia zasady w małym ruchu granicznym

Premier landu Brandenburgia na wschodzie Niemiec, Dietmar Woidke, zapowiedział zmiany w małym ruchu granicznym z Polską w związku z sytuacją epidemiczną. Od środy krótsze niż doba wyjazdy nie będą już zwolnione z obowiązku 10-dniowej kwarantanny - ogłosił. Dotyczy to szczególnie osób, które wyjeżdżają do Polski na zakupy lub zatankować samochód.



Sprzedaż materiałów pirotechnicznych zostaje w Brandenburgii zabroniona.



Istnieją jednak wyjątki dotyczące ruchu granicznego z ważnych powodów - osoby dojeżdżające do pracy oraz uczniowie i studenci uczęszczający do placówki oświatowej w sąsiednim kraju nie muszą być odbywać kwarantanny.



W ciągu ostatnich siedmiu dni 118 osób w Brandenburgii zmarło z powodu koronawirusa.



Od środy do 10 stycznia w Niemczech obowiązywać będzie twardy lockdown. Zamknięte zostaną m.in. sklepy z wyjątkiem tych z artykułami pierwszej potrzeby oraz szkoły.

12:06 Tarcza 6.0 z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z Covid-19, tzw. tarczę 6.0 - podała Kancelaria Prezydenta RP. Pomoc w postaci m.in. zwolnienia ze składek ZUS trafi do firm z ok. 40 branż.

11:55 Oszust wpadł przez brak maseczki

Policjanci z Opola zatrzymali 44-latka poszukiwanego przez austriacki wymiar sprawiedliwości za oszustwa. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, bezpośrednim powodem zatrzymania był brak maseczki zakrywającej nos i usta.



Zatrzymany mężczyzna / Policja

Do zatrzymania doszło na jednej z ulic Opola. Patrolujący ulicę Opola funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który nie miał wymaganej przepisami osłony ust i nosa. Podczas legitymowania zatrzymany zaczął się nerwowo zachowywać.



Policjanci postanowili go przeszukać. Przy 44-latku znaleziono marihuanę. Po sprawdzeniu tożsamości zatrzymanego w policyjnych kartotekach okazało się, że jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez służby austriackie za liczne oszustwa, w których poszkodowani stracili ponad 42 tysiące euro.



Mężczyzna trafił do aresztu i czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Austrii.

11:51 Francja

Premier Francji Jean Castex zaapelował, by dzieci, które mają możliwość pozostania w domach, nie szły do szkoły w czwartek i piątek, tj. przed przerwą świąteczną, by przed Bożym Narodzeniem ograniczyć ryzyko zakażeń.



W wywiadzie dla radia Europe 1 Castex powołał się na wytyczne Rady Naukowej przy francuskim rządzie.



Wcześniej minister edukacji Jean-Michel Blanquer powiedział agencji AFP, że uczniowie, którzy nie pojawią się w szkole w ciągu dwóch ostatnich dni przed świąteczną przerwą, zostaną usprawiedliwieni, o ile ich rodzice poinformują o tym szkołę.



Castex poradził też - znów powołując się na rekomendację Rady Naukowej - by ci, którzy chcą święta spędzić z rodziną, wcześniej odbyli tygodniową samoizolację.

11:10 Rosja

W Rosji w ciągu minionej doby 577 osób zmarło z powodu Covid-19 - poinformował sztab ds. walki z pandemią koronawirusa. Dobowy przyrost zgonów jest wyższy o ponad 120 przypadków od danych z poniedziałku, gdy sztab informował o 450 zmarłych pacjentach.



Od poniedziałku wykryto 26 689 nowych zakażeń. Liczba infekcji od początku pandemii wzrosła do 2 707 945, a liczba osób zmarłych na Covid-19 do 47 968.



10:50 Testy

W ciągu doby wykonano ponad 30,6 tys. testów na koronawirusa.

10:27 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

10:15 Dane resortu zdrowia nt. zajętych łóżek covidowych i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 19 210 spośród 36 799 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 739 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 359 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 177 899 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 11 433 osoby.

09:18 Włochy

Tłumy na zakupach w Mediolanie / DANIEL DAL ZENNARO / PAP/EPA

We Włoszech konieczne jest zaostrzenie restrykcji w ramach walki z pandemią, by za wszelką cenę uniknąć jej trzeciej fali - oświadczył premier Giuseppe Conte w wywiadzie dla dziennika "La Stampa".



O zaostrzenie przepisów zaapelował wczoraj do rządu komitet techniczno-naukowy, który mu doradza. Apel wystosowano po tym, gdy w miniony weekend w wielu włoskich miastach zanotowano niespotykane od tygodni tłumy na ulicach i - mimo pandemii koronawirusa - typowy klimat gorączkowych przedświątecznych zakupów, bez przestrzegania dystansu społecznego.



Także w tych dniach liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wzrosła do najwyższego w Europie poziomu, przekraczając 65 tysięcy.

08:48 Ukraina

Na Ukrainie potwierdzono 8416 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, wyzdrowiało 16 150 osób, a 233 zainfekowanych zmarło - przekazał ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



W poniedziałek przeprowadzono ok. 56 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 32 tys. metodą PCR.



Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 na Ukrainie wykryto dotąd u 909 082 osób. Od marca zmarło 15 480 zakażonych, a 522 868 osób uznano za ozdrowieńców.

08:00 Dr Lidia Stopyra o Narodowym Programie Szczepień

"Kolejność grup, które będą szczepione przeciw Covid-19, jest dobra, ale obawiam się samej organizacji tego planu" - powiedziała o Narodowym Programie Szczepień specjalista chorób zakaźnych dr Lidia Stopyra. Jej zdaniem zaszczepiony personel ma szansę na "nową jakość życia".



07:37 Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM

RMF FM od poniedziałku ruszyło z akcją "Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM"! Odwiedzamy szpitale covidowe, żeby w imieniu naszych słuchaczy podziękować służbie medycznej za poświęcenie w walce z pandemią. Dziś będziemy w Zielonej Górze, Poznaniu i w Łodzi.



07:36 Szkolenia policjantów w czasie pandemii

Kurs podstawowy policjantów jest w dobie pandemii koronawirusa krótszy od kursu podstawowego strażników gminnych. Chodzi o pierwsze szkolenie funkcjonariuszy, po którym trafiają do służby. Policyjny kurs został skrócony z uwagi na pandemię decyzją komendanta głównego.



07:34 Szczepionka

Skutki uboczne podania szczepionki przeciw SARS-CoV-2 u osób powyżej 55. roku życia występowały rzadziej i z mniejszym nasileniem niż u młodszych uczestników badania. To świetna informacja dla seniorów - podkreślił w rozmowie z PAP dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu.



Jak tłumaczył, szczepionka przeciw SARS-CoV-2 jest bezpieczna, a ewentualne objawy niepożądane po podaniu preparatu Pfizer i BioNTech "nie różnią się zasadniczo od tych, których można się spodziewać po innych szczepieniach przeciwko chorobom wirusowym".

07:30 Indie

22 065 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Indiach w ciągu minionej doby i zmarły 354 zakażone osoby - wynika z anych ministerstwa zdrowia tego kraju. To najniższa liczba nowych zakażeń od 4 lipca.



Liczba nowych przypadków jest niższa o ponad 5 tys. od tej z poprzedniego dnia, a wtorek jest piątym kolejnym dniem, w którym poinformowano, że dzienny bilans spadł. Odkąd Indie osiągnęły szczyt fali zakażeń we wrześniu na poziomie prawie 100 tys. infekcji dziennie, krzywa zachorowań wykazuje stały trend spadkowy.

06:30 Niemcy

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha poinformował o 14 432 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na Covid-19 zmarło 500 pacjentów.



Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 1 351 510, zaś liczba zgonów do 22 475.



W środę wprowadzony zostanie w Niemczech lockdown, który obowiązywać będzie do najmniej do 10 stycznia. Władze zakazują opuszczania domów bez konieczności, otwarte będą tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte będą szkoły, a niektórzy pracodawcy będą musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostaną zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

06:24 Chile

Mimo wezwań ze strony chilijskich władz do pozostania w domu, prawie ćwierć miliona turystów przybyłych do regionu Araukanii na południu Chile obserwowało zjawisko całkowitego zaćmienia Słońca.



06:23 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 25 193 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 433 kolejne zgony - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Łączna liczba przypadków zakażeń od początku pandemii wzrosła do 6 927 145, liczba ofiar śmiertelnych do 181 835.



Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń. Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

06:22 Meksyk

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Meksyku 5930 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 345 kolejnych zgonów - poinformowało meksykańskie ministerstwo zdrowia.



Od początku pandemii w Meksyku według oficjalnych danych zdiagnozowano 1 255 974 przypadki zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarły 114 298 osób.





06:10 Szczepienia w Polsce

Podczas dzisiejszych obrad rząd ma przyjąć uchwałę dotyczącą Narodowego Programu Szczepień.



Projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 rząd ogłosił w minionym tygodniu. Według założeń, celem Programu jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. W pierwszej kolejności szczepienia prowadzone mają być wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób starszych, powyżej 65. roku życia.



Zaszczepienie ma być potwierdzone w specjalnym systemie, a pacjent otrzyma też zaświadczenie, umożliwiające korzystanie z ułatwień. W projekcie przewidziano m.in., że osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia i nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będą także musiały odbywać kwarantanny w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.