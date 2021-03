Kolejny dzień walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźną dla życia chorobę Covid-19. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 117,2 mln ludzi na świecie, ponad 2,6 mln zakażonych zmarło. Na świecie trwają szczepienia. Gibraltar najprawdopodobniej będzie pierwszym terytorium w Europie, które poda preparat przeciw Covid-19 całej populacji. Wszyscy mieszkańcy powyżej 16 lat i pracujący tam cudzoziemcy mają otrzymać szczepionki do końca marca. Najnowsze doniesienia związane z pandemią śledzimy w naszej relacji minuta po minucie.

06:20 Eksperci o szczepieniach seniorów

Reakcja odpornościowa seniorów na szczepienia przeciwko Covid-19 może być słabsza, szczególnie u osiemdziesięciolatków - sugerują wstępne badania niemieckich specjalistów. Wykazali to na przykładzie preparatu firm Pfizer i BioNTech.



Szczepionki zwykle słabiej działają u osób starszych w porównaniu do ludzi młodych lub w średnim wieku. Tak jest np. w przypadku szczepień przeciwko grypie.



Słabszą reakcję odpornościową seniorów na szczepienia przeciwko Covid-19 potwierdziły badania 91 osób w wieku poniżej 60. roku życia oraz kolejnych 85 liczących co najmniej 80 lat. Wszyscy otrzymali szczepionkę Pfizer/BioNTech.

06:00 Szczepienia w Polsce

Ruszyły zapisy na szczepienie dla pacjentów onkologicznych, dializowanych, przed i po przeszczepach i mechanicznie wentylowanych. W poniedziałek 15 marca rozpocznie się ich szczepienie. To grupa około 150 tys. osób.



Do grupy 1B, czyli osób przewlekle chorych, zakwalifikowano tych, których stan zdrowia zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, bo cierpią na poważne schorzenia. Resort zaleca, aby osoby te otrzymały preparaty mRNA, czyli Moderny i Pfizera.

05:44 Brazylia

Członkowie brazylijskiego Senatu na posiedzeniu zwołanym w związku z lawinowym wzrostem liczby zgonów z powodu Covid-19 w kraju zaapelowali do prezydenta Jaira Bolsonaro i jego rządu o niezwłoczne zastosowanie "właściwych metod" walki z epidemią.



W ciągu ostatniej doby w blisko 214-milionowej Brazylii padł kolejny smutny rekord: z powodu Covid-19 zmarły tam 1972 osoby i przybyło 70 764 nowe zakażenia koronawirusem. W szpitalach zaczyna brakować łóżek, a kraj stoi w obliczu całkowitej zapaści służby zdrowia - alarmują światowe media.

05:24 NOWE DANE ZE ŚWIATA

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 117,2 mln ludzi na świecie, ponad 2,6 mln zakażonych zmarło. W Teksasie zniesione zostaną restrykcje epidemiczne.

05:20 Wielka Brytania

Wielka Brytania i Unia Europejska znów spierają się o eksport szczepionek. Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab domaga się, by przewodniczący Rady Europejskiej sprostował fałszywą informację, jakoby Wielka Brytania wprowadziła zakaz ich eksportu.



Szef Rady Europejskiej Charles Michel w cotygodniowym newsletterze napisał, że jest zszokowany wysuwanymi pod adresem UE zarzutami "nacjonalizmu szczepionkowego". Fakty nie kłamią. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wprowadziły całkowity zakaz eksportu szczepionek lub składników szczepionek wyprodukowanych na ich terytorium - napisał Michel, wyjaśniając, iż w przeciwieństwie do tych dwóch krajów Unia Europejska "po prostu wprowadziła system kontroli eksportu dawek wyprodukowanych w Unii".

05:15 Gibraltar

Gibraltar najprawdopodobniej będzie pierwszym terytorium w Europie, które zaszczepi przeciw Covid-19 całą populację. Jak ogłosił tamtejszy rząd, wszyscy mieszkańcy powyżej 16 lat i pracujący tam cudzoziemcy mają otrzymać szczepionki do końca marca.



Liczące 34 tys. mieszkańców brytyjskie terytorium zamorskie już teraz jest europejskim liderem, jeśli chodzi o odsetek zaszczepionych osób. Do tej pory obie dawki szczepionki przyjęło ponad 15 tys. osób, zaś kolejne 11 tys. - pierwszą. Do punktów szczepień zapraszane są teraz osoby pomiędzy 20. a 30. rokiem życia.