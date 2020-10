Resort zdrowia poinformował o śmierci aż 75 chorych na Covid-19. To rekordowa liczba ofiar. Minionej doby odnotowano 3003 nowe przypadki. Zmarła 40-letnia kobieta, która nie miała chorób współistniejących. Od soboty w żółtych i czerwonych strefach znajdzie się ponad 100 powiatów. Krążąca w internecie grafika imitująca wpis resortu edukacji na Twitterze i informująca o zawieszeniu od 20 października funkcjonowania wszystkich szkół i placówek oświatowych to fake news - ostrzega Ministerstwo Edukacji Narodowej.Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

3003 nowe przypadki i śmierć 75 osób z powodu Covid-19. To najnowszy i najbardziej tragiczny bilans koronawirusa w Polsce.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 44 tys. testów.

Najmłodszą ofiarą, która zmarła z powodu Covid-19 była 40-latka z Łańcuta. Kobieta nie miała chorób współistniejących.

Obecnie zajęte są 283 respiratory. We wtorek pacjentów korzystających z tych urządzeń było 263 (wzrost o 20).

Największy wzrost zachorowań na koronawirusa zanotowano na Mazowszu. To tam nowych zakażeń było aż 527.

Ministerstwo Zdrowia przedstawi w czwartek listę powiatów z dodatkowymi obostrzeniami. Ma ich być ponad 100.

Zakażenia koronawirusem odnotowywane są wśród studentów. To między innymi żacy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, czy Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Rekordowe przyrosty zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa odnotowują również inne kraje - Węgry (816 nowych zakażeń, 24 zgony), Ukraina (4753 zakażenia). Prawie 4,5 tys. nowych zakażeń odnotowano w Czechach. Dużo przypadków pojawia się też w Rosji, kolejny dzień ponad 11 tys.

Krążąca w internecie grafika imitująca wpis resortu edukacji na Twitterze i informująca o zawieszeniu od 20 października funkcjonowania wszystkich szkół i placówek oświatowych to fake news - ostrzega Ministerstwo Edukacji Narodowej.

17:38 RADOM

Urzędnicy z Delegatury w Radomiu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pracują zdalnie. Powodem jest koronawirus potwierdzony u jednego z pracowników - poinformowała rzeczniczka urzędu Marta Milewska.



Rzeczniczka przekazała, że kontakt z pracownikami delegatury w Radomiu możliwy jest wyłącznie drogą telefoniczną, e-mailową, pocztą tradycyjną lub przez e-puap.



Urzędnicy mają pracować zdalnie aż do odwołania.



17:37 SIATKÓWKA

Z powodów epidemiologicznych odwołane zostały mecze siatkarzy GKS Katowice w ekstraklasie z MKS Będzin i Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wcześniej zakażenia koronawirusem wykryto w ekipach z Katowic i Będzina.



W związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u jednego z członków drużyny GKS przełożony został mecz z Cuprum Lubin, zaplanowany na minioną niedzielę. Treningi zespołu zostały zawieszone.



Podopieczni trenera Grzegorza Słabego mieli zmierzyć się na wyjeździe w piątek z MKS Będzin, a następnie u siebie z Zaksą 14 października. Te dwa spotkania też zostały przełożone.



Problem zdrowotny wystąpił również w drużynie MKS. Z powodu zakażenia koronawirusem jednej osoby będzinianie nie pojechali do Olsztyna na sobotni mecz z Indykpolem AZS.



17:36 SEJM

Ogłoszeniem przerwy i zwołaniem Konwentu Seniorów skończyło się zamieszanie na trybunie sejmowej, którego sprawcą był Grzegorz Braun (Konfederacja). Poseł nie miał założonej maseczki.



Braun zabrał głos w debacie nad budżetem na 2021 rok, ale nie miał założonej maseczki. Wcześniej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) podkreślił na początku posiedzenia, że Prezydium Sejmu jednogłośnie przyjęło zalecenie, aby wszyscy posłowie obecni na sali plenarnej i w innych salach używali maseczek.





17:21 NOWY TARG - PROBOSZCZ TWIERDZI, ŻE ZNALAZŁ "KOSMICZNY SPOSÓB NA KORONAWIRUSA"

Proboszcz parafii w Nowym Targu twierdzi, że w kościele zamontował system opracowany przez NASA, który zabezpiecza wiernych przed zakażeniem grypą czy Covid-19. "To wszystko sprawia, że w liturgii można uczestniczyć bez maseczki" - piszą o księdzu z Parafii św. Jana Pawła II w Nowym Targu na Podhalu lokalne media. Niestety, nie jest to do końca prawda. To raczej ta trzecia prawda obok "świento prawda, tys prawda", jaką zaproponował pochodzący z niedalekiej Łopusznej ks. prof. Józef Tischner.

17:20 TYCHY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach w województwie śląskim przeznaczony dla pacjentów z koronawirusem, którzy wymagają specjalistycznego leczenia, jest przepełniony. Na niektórych oddziałach nie ma już wolnych łóżek.



17:12 GÓRNICY

Sanepid w Wodzisławiu Śląskim zajął się sprawą kontroli trzeźwości górników w jednej z kopalń w Jastrzębiu. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło wówczas do naruszenia zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa.





17:05 MILICZ

Z uwagi na potwierdzone zakażenie koronawirusem u 13 uczniów i jednego nauczyciela do odwołania wstrzymano zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w Dolnośląskim Zespole Szkół przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu.



W szkole przy Szpitalu Powiatowym w Miliczu uczy się łącznie 20 uczniów i pracuje 14 nauczycieli. Siedmioro pedagogów przeszło na kwarantannę. Uczniowie są pacjentami Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży - przekazał.



Łącznie zakażenie potwierdzono u 13 uczniów i u jednego nauczyciela placówki. Z tego względu wstrzymano tam do odwołania zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.



17:00 MAZOWSZE

Kolejne duże ognisko koronawirusa na Mazowszu. Chodzi o Dom Opieki w podwarszawskim w Legionowie.

Dodatni wynik testu mają 54 osoby, wśród nich 42 pensjonariuszy i 12 pracowników.



16:59 EWAKUACJA "DOMU KOMBATANTA" W ZIELONEJ GÓRZE

Zakończyła się ewakuacja pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Zielonej Górze. Została ona zarządzona przez wojewodę lubuskiego z uwagi brak wystarczającego personelu do zapewnienia odpowiedniej opieki seniorom po wystąpieniu w tej placówce ogniska koronawirusa.



To jest największa ewakuacja Domu Pomocy Społecznej, jaka wydarzyła się od czasu, kiedy pandemia koronawirusa w Polsce zagościła - 171 pensjonariuszy i muszę powiedzieć, że wielu z nich w bardzo złej sytuacji zdrowotnej, ponieważ w tzw. skali Barthela punktów poniżej 40, to świadczy o tym, że ci pensjonariusze wymagali intensywnej, większej opieki medycznej - mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak.



Dom Kombatanta był największym ogniskiem koronawirusa w Zielonej Górze. Wirusa potwierdzono tam u 72 pensjonariuszy i 35 pracowników. DPS ma pod opieką około 170 osób, a personel placówki liczy ponad 120 osób.



W związku z brakiem kadry do opieki nad seniorami decyzją wojewody lubuskiego została zarządzona ewakuacja wszystkich podopiecznych tej placówki do kilku szpitali w regionie.



Z analiz służb podległych wojewodzie wynika, że sytuacja w tym DPS-ie była wynikiem zaniedbań w sposobie prowadzenia placówki w czasie pandemii i niestosowania się jego kierownictwa do wytycznych w tym zakresie. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że koronawirus dostał się do placówki przez personel.



16:54 MEN O FAKE NEWSIE WS. ZAMYKANIA SZKÓŁ

Krążąca w internecie grafika imitująca wpis resortu edukacji na Twitterze i informująca o zawieszeniu od 20 października funkcjonowania wszystkich szkół i placówek oświatowych to fake news - ostrzega Ministerstwo Edukacji Narodowej.



"Dementujemy! Nie ma decyzji, aby od 20 października zawiesić wszystkie zajęcia stacjonarne w szkołach. Blisko 99 proc. szkół i placówek w Polsce pracuje stacjonarnie. Tylko w około 1 proc. prowadzone jest nauczanie zdalne lub mieszane" - napisało na Twitterze MEN.



Według danych MEN od kuratorów oświaty, w środę w tradycyjnym, stacjonarnym trybie funkcjonowało 47 876 placówek oświatowych, czyli 98,75 wszystkich. W trybie zdalnym pracowało 110 placówek (0,23 proc.), a w trybie mieszanym - 498 (1,02 proc.) Jest to największa od początku roku szkolnego liczba placówek z innym trybem niż stacjonarny.

16:52 POWIDZ

U 21 osób - żołnierzy i pracowników cywilnych 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu (Wielkopolskie) potwierdzono obecność koronawirusa - poinformowała rzeczniczka 3.SLTr kpt. Martyna Fedro-Samojedny.



Osoby zakażone przebywają w izolacji domowej; osoby, które miały styczność z zakażonymi skierowano na kwarantannę w miejscach zamieszkania. Rzeczniczka podkreśliła, że wśród zakażonych nie ma pilotów.



16:45 MARSZAŁEK SENATU W PIĄTEK BĘDZIE MIAŁ TEST NA KORONAWIRUSA

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w piątek będzie miał przeprowadzony test na obecność koronawirusa; do tego czasu jest w samoizolacji, nie ma żadnych objawów Covid-19 i czuje się dobrze - poinformowała wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon.



Decyzja o samoizolacji Grodzkiego została podjęta w związku z czwartkowym spotkaniem, którego gospodarzem był marszałek Senatu, a w którym uczestniczył także wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Kukiz15). W poniedziałek polityk PSL poinformował, że jest zarażony koronawirusem.



CIS wcześniej informowało, że Grodzki będzie miał przeprowadzony test w środę.



Marszałek Senatu dostał informację z sanepidu, że będzie testowany w piątek rano. Sanepid wziął pod uwagę takie czynniki jak odległość, jaka dzieliła pana marszałka od pana Zgorzelskiego, do tego marszałek Grodzki nie ma żadnych objawów, czuje się dobrze. Decyzja sanepidu jest więc taka, by przetestować go w piątek rano, do tego czasu marszałek jest w samoizolacji i pracuje zdalnie - poinformowała dziś Godzwon.

15:52 KORONAWIRUS WŚRÓD KOSZYKARZY ANWILU WŁOCŁAWEK

Cały zespół ekstraklasy koszykarzy Anwil Włocławek został objęty kwarantanną. Zakażenie wykryto u jednego zawodnika - poinformował w środę klub na swojej stronie internetowej.

W oświadczeniu klubu napisano, że test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 u jednego z zawodników dał wynik pozytywny.



Zawodnik został od razu odizolowany, aczkolwiek czuje się dobrze i nie zgłasza żadnych objawów - wskazał klub w oświadczeniu. Poinformowano dodatkowo, że niezwłocznie wdrożono wszystkie niezbędne procedury zlecone przez włocławski oddział Sanepidu.

15:16 BRUKSELA ZAMYKA BARY I PUBY Z POWODU PANDEMII

Region Brukseli podjął decyzję o zamknięciu wszystkich barów i pubów, aby zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa.



W rankingu europejskich stolic, jeśli chodzi o liczbę infekcji, Bruksela zajmuje obecnie drugie miejsce, zaraz za Madrytem i tuż przed Paryżem.



15:12 KGP: NIE BĘDZIE TARYFY ULGOWEJ DLA OSÓB BEZ MASECZEK

Nie będzie taryfy ulgowej. Jeżeli osoba mimo poinformowania przez policjantów, że należy zakryć nos i usta, tego nie zrobi, musi się liczyć z mandatem do wysokości 500 zł albo skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu w przypadku odmowy przyjęcia mandatu. Możemy również o takich sytuacjach informować inspekcję sanitarną - poinformował w środę PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.



15:09 WŁOCHY: STAN WYJĄTKOWY PRZEDŁUŻONY DO 31 STYCZNIA 2021

Rząd Włoch przedłużył do 31 stycznia przyszłego roku stan wyjątkowy, wprowadzony z powodu pandemii - ogłoszono w środę po obradach Rady Ministrów. Obecny dekret w tej sprawie obowiązuje do połowy października. Wydano też nakaz noszenia maseczek na zewnątrz.



Stan wyjątkowy został wprowadzony we Włoszech jako pierwszym kraju w Europie 31 stycznia tego roku po wykryciu dwóch pierwszych przypadków koronawirusa u chińskich turystów przybyłych do Rzymu z miasta Wuhan, epicentrum epidemii.

15:06 MAZOWIECKIE: NOWORODEK Z KORONAWIRUSEM

W szpitalu w Sierpcu na Mazowszu badanie w kierunku koronawirusa wykazało zakażenie u niespełna miesięcznego dziecka. Noworodek trafił do jednego ze specjalistycznych szpitali w Warszawie.



W sierpeckiej placówce oddział pediatryczny nie przyjmuje nowych pacjentów. Oddział internistyczny jest przepełniony.



15:04 SZCZECIN: OGNISKO COVID-19 W FIRMIE ESPERSEN

W Koszalinie jest 118 aktywnych przypadków COVID-19. Cztery osoby są hospitalizowane, a 363 przebywa na kwarantannie. Największe ognisko choroby jest w firmie Espersen, gdzie koronawirusa potwierdzono u 92 osób - poinformował w środę magistrat.





15:01 IRAN: REKORDOWA LICZBA ZGONÓW Z POWODU COVID-19

W ciągu ostatniej doby w Iranie zmarło 239 osób zakażonych koronawirusem - podało w środę ministerstwo zdrowia. To najwięcej dotychczas zarejestrowanych zgonów w ciągu jednego dnia. Po raz drugi z rzędu potwierdzono też ponad 4 tys. nowych infekcji.



Jak podał rzecznik ministerstwa zdrowia, w środę przybyło 4019 nowych potwierdzonych zakażeń, co oznacza, że w całym kraju dotąd odnotowano 483 844 przypadki Covid-19. Całkowita liczba zarejestrowanych zgonów to 27 658.

14:54 SZCZECIŃSKI SZPITAL WOJEWÓDZKI NIE BĘDZIE CENTRUM KOORDYNUJĄCYM

Szczeciński szpital wojewódzki to placówka, do której trafiają najcięższe przypadki Covid-19 z całego regionu.



Jak informuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska - decyzje o liczbie łóżek i tym, gdzie mają trafiać potrzebujący leczenia pacjenci zarażeni koronawirusem będą zapadały na poziomie urzędu wojewódzkiego.

Ogłoszony we wtorek przez ministra zdrowia pomysł scedowania tego na wskazany w każdym z regionów szpital został mocno skrytykowany przez środowiska medyczne, chociażby dlatego, że jeden szpital nie może kazać drugiemu przyjmować pacjentów.

14:45 LEK REMDESIVIR MA JESZCZE DZIŚ TRAFIĆ DO POLSKI

Polska ma jeszcze dzisiaj otrzymać partię Remdesiviru, leku antywirusowego podawanego pacjentom z Covid-19 - przekazał naszej dziennikarce Katarzynie Szymańskiej-Borginon rzecznik Komisji Europejskiej Stefan De Keersmaecker. Od kilku dni polskie szpitale alarmują, że lek im się kończy.



Komisja Europejska podpisała z firmą produkującą Remdesivir załącznik do umowy z lipca i otrzyma ten lek natychmiast dla 3400 pacjentów, między innymi z Polski, Holandii i Austrii, gdzie leku zaczęło brakować. Prawdopodobnie jutro, w czwartek Komisja Europejska podpisze nową umowę na ten lek, która zabezpieczy potrzeby wszystkich krajów UE na najbliższe 6 miesięcy - informowała nasza dziennikarka.



14:21 LICZBA ŁÓŻEK I RESPIRATORÓW NA MAZOWSZU

Na Mazowszu jest 1019 łóżek przygotowanych dla pacjentów z COVID-19, z czego 471 jest zajętych (...) liczba respiratorów dla zakażonych COVID-19 wynosi 76, z czego 46 jest zajętych - mówił w środę wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.



W środę resort zdrowia poinformował o 3003 nowych przypadkach zachorowań na koronawirusa. Zmarło 75 osób. To najwyższa dobowa liczba zakażeń i zgonów do tej pory.

14:16 PLANY RESORTU DOT. SZPITALI KOORDYNACYJNYCH

Do jutra (czwartku) Ministerstwo Zdrowia chce doprecyzować, na jakiej zasadzie mają działać szpitale jednoimienne w walce z epidemią koronawirusa.



Resort nie jest już tak stanowczy jak we wtorek, kiedy to zapowiadano, że te placówki zajmą się koordynacja rozmieszczenia pacjentów z Covid-19 w szpitalach. Dotychczas było to zadanie wojewodów.

Szpitale specjalistyczne będą nazywane koordynacyjnymi, ponieważ będą brały na siebie ciężar koordynacji ruchu pacjentów w regionie - zarówno z poziomu zarządzania ruchem karetek, ale także informowania lekarzy POZ, gdzie kierować pacjenta w kiepskim stanie z dodatnim wynikiem (testu na koronawirusa) - mówił Niedzielski.





13:38 BYDGOSZCZ: KORONAWIRUS W SANEPIDZIE

Mogę potwierdzić informacje o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Obecnie zakażonych jest 7 pracowników stacji. Przebywają oni na 10-dniowej kwarantannie - poinformował Betański.



Dodał, że stacja przy ul. Kościuszki jest zamknięta dla petentów, a pracownicy przy wsparciu wojewódzkiego Sanepidu pracują zdalnie.

13:31 PONAD 100 POWIATÓW Z DODATKOWYMI OBOSTRZENIAMI

Na 99% od soboty Warszawa zostanie objęta dodatkowymi obostrzeniami - zapowiada rzecznik resortu zdrowia.



Według Wojciecha Andrusiewicza, na listę żółtych i czerwonych stref trafi też wiele innych dużych miast.

Jak ustalił nasz dziennikarz Mariusz Piekarski, powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami będzie ponad 100.



Od soboty w obu strefach maseczka będzie obowiązkowa po wyjściu z domu.





13:24 PAULINI Z JASNEJ GÓRY Z KORONAWIRUSEM

25 paulinów z Jasnej Góry jest zakażonych koronawirusem - przekazali w środę przedstawiciele sanktuarium i sanepidu.



Jak zapewnili, zakonnicy, u których badania potwierdziły SARS-CoV-2 nie mieli kontaktu z wiernymi.





13:22 "ZA CHWILĘ BĘDZIEMY JEDNYM WIELKIM CZERWONYM POWIATEM"

Jeśli nie podejmiemy działań, to za chwilę będziemy jednym wielkim czerwonym powiatem o nazwie "Polska" - tak dzisiejsze 3003 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem komentuje szef Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - profesor Krzysztof Tomasiewicz.



Zakażeni pacjenci są wszędzie, wiec tym bardziej rygorystyczne przestrzeganie zasad, zaleceń, które są wprowadzone powinny dotyczyć każdego człowieka (...) W tej chwili żyjemy w sytuacji, kiedy stajemy się niewydolni w sensie opieki medycznej, a za chwilę sytuacja będzie jeszcze gorsza - dodaje.





13:05 POTENCJAŁ LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH W POLSCE

Polskie laboratoria diagnostyczne mogą przeprowadzać ponad 60 tys. badań na wykrycie koronawirusa na dobę. Taka jest ich wydajność, ale można ją jeszcze zwiększyć - zapewnił w środę rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Oczywiście cały czas możemy powołać większą liczbę laboratoriów. Obserwujemy teraz wzmożone zainteresowanie, chociażby dzisiaj informacja, że do Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie jest już spora kolejka oczekujących, więc tutaj będziemy reagować. Tam, gdzie zaobserwujemy rzeczywiście, że jest potrzeba uruchomienia nowych punktów drive thru, nowych laboratoriów, będziemy te punkty uruchamiać - powiedział.



Ostatniej doby wykonano 44 tys. testów na wykrycie koronawirusa wobec 24 tys. we wtorek. To dobowy rekord.

12:50 RADZIWIŁŁ O ZWIĘKSZANIU LICZBY ŁÓŻEK COVIDOWYCH NA MAZOWSZU

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podkreślił w środę na konferencji prasowej, że wraz ze zmieniającymi się wytycznymi ministerstwa zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, zmienia się także przygotowanie Mazowsza do walki z epidemią COVID-19.



Dzisiaj ta strategia, którą można obserwować w ciągu ostatnich kilku tygodni, ma charakter bardzo zmieniający się i właściwie nie ma dnia, kiedy wojewoda nie podejmowałby decyzji, poleceń w stosunku do szpitali, które korygują, dostosowują przygotowanie mazowieckiej służby zdrowia do zmieniających się potrzeb - mówił.

Praktycznie codziennie podejmuję decyzje o tym, że kolejne szpitale muszą wydzielić większą liczbę łóżek, większą liczbę respiratorów, które są dedykowane leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem - dodał.

Województwo mazowieckie odnotowało minionej doby największą liczbę zakażeń koronawirusem - 527.





12:43 BIAŁYSTOK: STUDENCI Z KORONAWIRUSEM

U kilkunastu studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku badania potwierdziły koronawirusa, przebywają w izolacji domowej - potwierdził w środę PAP rzecznik uczelni Marcin Tomkiel.



Zakażeni studenci są z różnych kierunków studiów, m.in. z tzw. English Division kształcący się w języku angielskim.



Aktualnie wszyscy studenci są dobrym stanie ogólnym. Przebywają w izolacji domowej na kwarantannie. Uczelnia udostępnia sanepidowi kontakt do studentów i osób, które miały z nimi styczność. Uniwersytet w poczuciu odpowiedzialności wykonuje także testy studentom, którzy mają zaplanowane zajęcia w szpitalach klinicznych. Czekamy na dalsze wytyczne z sanepidu - poinformował Tomkiel.

12:16 KORONAWIRUS W PODBESKIDZIU BIELSKO-BIAŁA

Jeden z piłkarzy ekstraklasowej drużyny Podbeskidzia Bielsko-Biała jest zakażony koronawirusem. Jednak ze względu na kontuzję ostatnio nie trenował z resztą zespołu - poinformował w środę klub.



Wszyscy zawodnicy oraz sztab szkoleniowy od poniedziałku rozpoczęli izolację i treningi indywidualne, zgodnie z zaleceniami Komisji Medycznej PZPN. Kolejne badania zostaną wykonane pod koniec bieżącego tygodnia - można przeczytać w krótkim komunikacie Podbeskidzia.



Nie wiadomo, czy dojdzie do zaplanowanego w tym tygodniu sparingu "Górali" z Rakowem Częstochowa.

12:11 MZ: MUSIMY SIĘ LICZYĆ Z DUŻĄ LICZBĄ ZGONÓW

Jak podkreślają eksperci chociażby chorób zakaźnych, pacjent w stanie ciężkim, pacjent trafiający często na respirator, to jest czas w granicach 7 do 10 dni, kiedy niestety może się zdarzyć sytuacja, że sobie nie poradzi. Jeżeli więc w ostatnim czasie raportowaliśmy w okolicach 2 tysięcy przypadków, to musimy się liczyć z tym, że w najbliższych 7-10 dniach będziemy mieli do czynienia z dość dużą liczbą zgonów - stwierdził rzecznik resortu.



Zapytany, jaki jest plan B ministerstwa w związku z tym, że liczba zajętych łóżek szpitalnych i respiratorów zbliża się do granic obecnych możliwości systemu, Andrusiewicz wyjaśnił, że resort dysponuje czterema modelami prognostycznymi, które na co dzień są analizowane.

Na dziś na pewno jesteśmy przygotowani do każdej sytuacji. Wolelibyśmy jednak, żeby te czarne scenariusze nie nastąpiły. Stąd te apele i to, co ogłaszaliśmy: zero tolerancji dla lekceważenia prawa - powiedział.

12:04 OGNISKA KORONAWIRUSA W WARMIŃSKO-MAZURSKICH PLACÓWKACH

Ogniska koronawirusa na Warmii i Mazurach znajdują się obecnie w szpitalu MSWIA w Olsztynie oraz w ośrodkach terapeutycznych w Działdowie.

W środę liczba zakażonych Covid-19 w regionie wzrosła o 119 - podał warmińsko-mazurski urząd wojewódzki.



Wicestarosta działdowski Marian Brandt poinformował PAP, że ogniska koronawirusa znajdują się w dwóch placówkach, które są połączone, to znaczy na Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym.



Wyniki dodatnie na COVID 19 mają osoby z personelu, podopieczni, a także kierowca, który woził uczestników zajęć w placówkach. Pobrane zostały kolejne wymazy, czekamy na wyniki, sytuacja jest trudna. Staramy się przerwać łańcuch zakażeń zawieszając zajęcia - wyjaśnił. Dodał, że zakażeni są w izolacji domowej, dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

11:59 ALTERNATYWNA METODA WALKI Z PANDEMIĄ?

Trzej epidemiolodzy z uniwersytetów: Harvarda, Oksfordzkiego i Stanford University Medical School proponują alternatywną strategię walki z pandemią Covid-19.



Twierdzą, że do czasu osiągnięcia odporności stadnej społeczeństwa należy się skoncentrować na ochronie osób najbardziej zagrożonych. Ich koncepcję poparło 60 tys osób.



Jako epidemiolodzy chorób zakaźnych i naukowcy zajmujący się zdrowiem publicznym obawiają się oni, że dominujące zasady dotyczące Covid-19 mogą szkodliwie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne. Zalecają podejście, które nazywają "zogniskowaną ochroną".



Od początku pandemii w USA na Covid-19 zmarło prawie 211 tys Amerykanów. U niemal 7,5 mln osób wykryto zakażenie koronawirusem. Minionej doby odnotowano kolejnych ponad 40 tys. chorych.





11:45 ZERO TOLERANCJI DLA NIEPRZESTRZEGAJĄCYCH OBOSTRZEŃ

Komenda Główna Policja zapowiedziała akcję "Zero tolerancji". Tyczy się ona osób, które nie przestrzegają koronawirusowych obostrzeń. Jak dowiedział się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, kary pieniężne od wczoraj dostało 200 osób. Do tej pory ta liczba dziennie nie przekraczała 100. Pouczeń było ponad 2700 - gdy przed ogłoszeniem akcji poniżej 2000.



Zero tolerancji nie oznacza, że każda interwencja zakończy się mandatem.



To policjant decyduje, jak ta interwencja będzie przebiegała, czy mówimy o pouczeniu, wystawieniu mandatu, czy o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie udawali, że nie widzimy, jak ktoś nie zakrywa nosa i ust - tłumaczy Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.





11:30 KORONAWIRUS W BUŁGARII

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano rekordowe 436 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w środę resort zdrowia tego kraju.

Liczba zakażeń przekroczyła od marca 22,3 tys. Do końca roku naukowcy mają przedstawić prototyp bułgarskiej szczepionki.

W ciągu tygodnia, oprócz nowych zakażeń, szybko rosła też liczba hospitalizowanych pacjentów w Bułgarii. Obecnie w szpitalach przebywa 971 osób, w tym 57 na oddziałach intensywnej terapii.



Łącznie na Covid-19 zmarły w kraju 862 osoby, w tym 8 w ciągu minionej doby.

11:20 OGROMNA LICZBA NOWYCH ZAKAŻEŃ NA MAZOWSZU

Według najnowszych danych resortu zdrowia, najwięcej zakażeń zanotowano w woj. mazowieckim. Było ich 527.





11:11 MZ: MINIONEJ DOBY WYKONANO PONAD 44 TYS. TESTÓW

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby wykonano ponad 44 tys. testów w kierunku Covid-19.





10:47 PRZERAŻAJĄCE DANE DOT. KORONAWIRUSA W KRAJU

3003 kolejne przypadki koronawirusa w Polsce. To największy dobowy przyrost od początku pandemii w kraju. Zmarło 75 kolejnych osób. To rekordowa liczba ofiar.



10:38 KORONAWIRUS WŚRÓD KRAKOWSKICH STUDENTÓW

Krakowskie uczelnie odnotowały pierwsze zakażenia koronawirusem wśród studentów zakwaterowanych w akademikach. Chodzi m.in. o Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński.



Np. w domach studenckich AGH jest sześć osób chorych na COVID-19. Ta liczba zmienia się, raz maleje, raz rośnie - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa uczelni Anna Żmuda-Muszyńska.

Zakażenia są rozproszone, w kilku budynkach. Jak wyjaśniła, zakażeni i osoby objęte kwarantanną, trafiają do izolatoriów, które są w każdym akademiku. Stan chorych jest dobry.

Pomoc w postaci zakupów dostarczają im inni studenci, ponieważ do akademików nie mogą wschodzić osoby z zewnątrz.

10:12 KORONAWIRUS W ROSJI

W Rosji wykryto w ciągu ostatniej doby 11 115 przypadków koronawirusa, zmarły 202 osoby - podał w środę sztab rządowy.

Dobowy przyrost infekcji drugi dzień z rzędu przekracza 11 tysięcy, ale jest niższy niż we wtorek, gdy sztab informował o 11 615 zakażeniach.



Spadek w dobowym przyroście zachorowań odnotowano po raz pierwszy od 13 września. Później wskaźnik codziennie rósł, osiągając ostatnio poziomy odnotowywane w maju.



Ogólna liczba zachorowań w Rosji wynosi teraz 1 248 619, a liczba zgonów spowodowanych Covid-19 - 21 865.

10:09 DZIENNY RAPORT O KORONAWIRUSIE W POLSCE

Według najnowszego raportu w polskich szpitalach przebywa obecnie 4000 chorych na Covid-19. 283 pacjentów leży pod respiratorami. Ponad 145 tys. osób objętych jest kwarantanną. Mamy też ponad 75 tys. ozdrowieńców.





09:59 KORONAWIRUS NA WĘGRZECH

24 chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i jest to największy przyrost dzienny od początku pandemii koronawirusa. Wykryto też 816 nowych zakażeń SARS-CoV-2 - poinformowano w środę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.



Do tej pory na Węgrzech stwierdzono ogółem 33 114 zakażeń koronawirusem, 877 chorych na Covid-19 zmarło, a ponad 9100 wyzdrowiało.

09:38 SZEF MON MARIUSZ BŁASZCZAK NA KWARANTANNIE

Po stwierdzeniu we wtorek koronawirusa u gen. Jarosława Gromadzińskiego, z którym miałem kontakt, poddałem się kwarantannie i pracuję z domu - poinformował w środę rano szef MON Mariusz Błaszczak.



Gen. Gromadziński, który dowodzi 18. Dywizją Zmechanizowaną, w odpowiedzi napisał, że czuje się "bardzo dobrze". Dziękuje Panie Ministrze. Chorobę przechodzę bezobjawowo. Zostałem skierowany na kwarantannę domową. Dziękuje również za dziesiątki wyrazów wsparcia i życzenia powrotu do zdrowia - oświadczył.





09:17 REKORDOWY PRZYROST ZAKAŻEŃ W MAŁOPOLSCE

Aż 357 nowych zachorowań na Covid-19 przypada na województwo małopolskie. To rekord. W samym Krakowie nowych, również rekordowych zachorowań było 139. Jedynie w powiecie miechowskim nie odnotowano w ciągu ostatniej doby żadnych przypadków Covid-19.



09:12 KORONAWIRUS NA UKRAINIE

Na Ukrainie we wtorek potwierdzono 4753 zakażenia koronawirusem, a 2569 osób wyzdrowiało - to najwyższe dobowe bilanse od początku epidemii.

77 kolejnych chorych na Covid-19 zmarło, a 730 osób hospitalizowano - poinformował w środę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

W kraju przeprowadzono we wtorek ok. 59 tys. testów, a najwięcej infekcji potwierdzono w obwodzie charkowskim - 685.

Koronawirus na Ukrainie / RMF FM





09:08 PROF. MARIAN ZEMBALA W PORANNEJ ROZMOWIE W RMF FM

"W bardzo trudnym czasie pandemii zrobiliśmy w Zabrzu 1200 operacji serca. Takiej liczby nie zrobił żaden ośrodek - nie tylko w kraju, ale we Włoszech czy nawet w Hanowerze" - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Marian Zembala - kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.



Profesor skomentował też plany rolniczego protestu, który ma dzisiaj sparaliżować wiele polskich miast.



Mądry, rozumny Polak nie będzie robił barykad teraz i mówił o barykadach w stolicy, kiedy walczymy o zdrowie i życie. Nieodpowiedzialna decyzja, godna potępienia, nierozumna - ocenił Zembala.





08:48 KORONAWIRUS W CZECHACH

O 4457 nowych przypadków wzrósł we wtorek łączny bilans zakażeń koronawirusem w Czechach - poinformował w środę resort zdrowia tego kraju. Przyrost z wtorku jest o prawie 700 przypadków większy od dotychczasowego dziennego rekordu odnotowanego w piątek.



Od początku pandemii potwierdzono w Czechach ponad 90 tys. infekcji SARS-CoV-2. We wtorek zmarło 13 kolejnych osób, co zwiększyło w tym kraju łączną liczbę ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19 do 794.

Koronawirus w Czechach / Grafika RMF FM

08:44 IMMUNOLODZY Z HISZPANII WĄTPIĄ W SKUTECZNOŚĆ OBECNEJ SZCZEPIONKI NA COVID-19

Pierwsze dostępne na rynku szczepionki przeciwko COVID-19 nie będą miały wysokiej skuteczności w hamowaniu rozprzestrzeniania się choroby. Mogą jednak chronić grupy wysokiego ryzyka i zmniejszać zagrożenie dla życia zakażonych - przewidują hiszpańscy immunolodzy.



Pod koniec września spotkali się oni na kongresie w Oveido. W komunikacie opublikowanym na stronie organizatora wydarzenia, Hiszpańskiego Towarzystwa Immunologii, Alergologii oraz Astmy Dziecięcej (SEICAP), wskazano na fakt, że pierwsze szczepionki będą musiały z czasem być ulepszane, gdyż ich skuteczność w hamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa będzie na początku niska.

08:32 PROF. ZEMBALA O PROTESTACH W CZASIE EPIDEMII

Słynny kardiochirurg prof. Marian Zembala, który był gościem Porannej rozmowy w RMF FM wypowiedział się na temat protestów organizowanych w czasie pandemii.



08:27 PROF. ZEMBALA O POWIKŁANIACH COVID-19

08:01 PROF. MARIAN ZEMBALA w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

Prof. Marian Zembala - były minister zdrowia, słynny kardiochirurg kierujący Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu - jest gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Zobacz!





Wideo youtube

07:44 INDIE: PONAD 70 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w Indiach 72 049 przypadków zakażenia koronawirusem, a 986 chorych na Covid-19 zmarło.

Tym samym całkowita liczba wykrytych w tym kraju zakażeń wzrosła do prawie 6,76 mln, a ofiar śmiertelnych do 104 555.

07:17 BIDEN NIE CHCE DEBATY, JEŚLI TRUMP NIE WYZDROWIEJE

Rywal Donalda Trumpa w wyścigu do Białego Domu, demokrata Joe Biden oświadczył, że jeśli zakażony koronawirusem prezydent USA nie wyleczy się do 15 października, to nie powinna się odbyć zaplanowana na ten dzień ich druga telewizyjna debata.

06:52 KORONAWIRUS w BIAŁYM DOMU

Stephen Miller, doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. migracji, uzyskał we wtorek pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To pierwsza osoba z najbliższego otoczenia Trumpa, która uzyskała pozytywny wynik po tym, jak prezydent USA ogłosił w piątek, że jest zakażony koronawirusem. Infekcję wykryto również u Pierwszej Damy Melanii Trump.

06:31 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 2828 nowych zakażeń koronawirusem i 16 kolejnych zgonów - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.

W sumie od początku pandemii potwierdzono w tym kraju ponad 300 tysięcy przypadków koronawirusa, zaś zmarło ponad 9,5 tysiąca chorych na Covid-19.

/Grafika RMF FM /

06:26 BRAZYLIA

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 41 906 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało we wtorek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost liczby infekcji od 11 września.

Stwierdzono także 819 nowych przypadków śmiertelnych.

Według oficjalnych danych, od początku pandemii w Brazylii potwierdzono 4 969 141 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło w sumie 147 494 chorych na Covid-19.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych, natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem świata: po USA i Indiach.

06:05 USA: 40 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Już 210 784 zakażonych koronawirusem zmarło w USA od początku epidemii, w tym w ciągu ostatniej doby: 669 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 304 i 475 ofiarach śmiertelnych.

Dotąd w Stanach Zjednoczonych wykryto 7 495 674 przypadki zakażenia SARS-CoV-2. W ciągu ostatnich 24 godzin przybyło ich około 40 tysięcy.

06:01 BILANS EPIDEMII w POLSCE

O śmierci aż 58 chorych na Covid-19 i 2 236 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w Polsce to 104 316 zakażeń i 2 717 ofiar śmiertelnych.