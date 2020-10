Minionej doby odnotowano ok. 40 tysięcy nowych zakażeń w USA. Z kolei najnowsze dane z Polski mówią o śmierci aż 58 chorych na Covid-19 i 2 236 nowych przypadkach. Profesor Marian Zembala, który był gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM mówiąc o powikłaniach Covid-19 zaznaczył: "Nie ma żartów. U młodego człowieka, który był pełen zdrowia, nagle, w krótkim czasie - płuca zostały zniszczone". Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

09:12 KORONAWIRUS NA UKRAINIE

Na Ukrainie we wtorek potwierdzono 4753 zakażenia koronawirusem, a 2569 osób wyzdrowiało - to najwyższe dobowe bilanse od początku epidemii.

77 kolejnych chorych na Covid-19 zmarło, a 730 osób hospitalizowano - poinformował w środę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

W kraju przeprowadzono we wtorek ok. 59 tys. testów, a najwięcej infekcji potwierdzono w obwodzie charkowskim - 685.

09:08 PROF. MARIAN ZEMBALA W PORANNEJ ROZMOWIE W RMF FM

"W bardzo trudnym czasie pandemii zrobiliśmy w Zabrzu 1200 operacji serca. Takiej liczby nie zrobił żaden ośrodek - nie tylko w kraju, ale we Włoszech czy nawet w Hanowerze" - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Marian Zembala - kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.



Profesor skomentował też plany rolniczego protestu, który ma dzisiaj sparaliżować wiele polskich miast.



Mądry, rozumny Polak nie będzie robił barykad teraz i mówił o barykadach w stolicy, kiedy walczymy o zdrowie i życie. Nieodpowiedzialna decyzja, godna potępienia, nierozumna - ocenił Zembala.





08:48 KORONAWIRUS W CZECHACH

O 4457 nowych przypadków wzrósł we wtorek łączny bilans zakażeń koronawirusem w Czechach - poinformował w środę resort zdrowia tego kraju. Przyrost z wtorku jest o prawie 700 przypadków większy od dotychczasowego dziennego rekordu odnotowanego w piątek.



Od początku pandemii potwierdzono w Czechach ponad 90 tys. infekcji SARS-CoV-2. We wtorek zmarło 13 kolejnych osób, co zwiększyło w tym kraju łączną liczbę ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19 do 794.

08:44 IMMUNOLODZY Z HISZPANII WĄTPIĄ W SKUTECZNOŚĆ OBECNEJ SZCZEPIONKI NA COVID-19

Pierwsze dostępne na rynku szczepionki przeciwko COVID-19 nie będą miały wysokiej skuteczności w hamowaniu rozprzestrzeniania się choroby. Mogą jednak chronić grupy wysokiego ryzyka i zmniejszać zagrożenie dla życia zakażonych - przewidują hiszpańscy immunolodzy.



Pod koniec września spotkali się oni na kongresie w Oveido. W komunikacie opublikowanym na stronie organizatora wydarzenia, Hiszpańskiego Towarzystwa Immunologii, Alergologii oraz Astmy Dziecięcej (SEICAP), wskazano na fakt, że pierwsze szczepionki będą musiały z czasem być ulepszane, gdyż ich skuteczność w hamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa będzie na początku niska.

08:32 PROF. ZEMBALA O PROTESTACH W CZASIE EPIDEMII

Słynny kardiochirurg prof. Marian Zembala, który był gościem Porannej rozmowy w RMF FM wypowiedział się na temat protestów organizowanych w czasie pandemii.



08:27 PROF. ZEMBALA O POWIKŁANIACH COVID-19

08:01 PROF. MARIAN ZEMBALA w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

Prof. Marian Zembala - były minister zdrowia, słynny kardiochirurg kierujący Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu - jest gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Zobacz!





07:44 INDIE: PONAD 70 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w Indiach 72 049 przypadków zakażenia koronawirusem, a 986 chorych na Covid-19 zmarło.

Tym samym całkowita liczba wykrytych w tym kraju zakażeń wzrosła do prawie 6,76 mln, a ofiar śmiertelnych do 104 555.

07:17 BIDEN NIE CHCE DEBATY, JEŚLI TRUMP NIE WYZDROWIEJE

Rywal Donalda Trumpa w wyścigu do Białego Domu, demokrata Joe Biden oświadczył, że jeśli zakażony koronawirusem prezydent USA nie wyleczy się do 15 października, to nie powinna się odbyć zaplanowana na ten dzień ich druga telewizyjna debata.

06:52 KORONAWIRUS w BIAŁYM DOMU

Stephen Miller, doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. migracji, uzyskał we wtorek pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To pierwsza osoba z najbliższego otoczenia Trumpa, która uzyskała pozytywny wynik po tym, jak prezydent USA ogłosił w piątek, że jest zakażony koronawirusem. Infekcję wykryto również u Pierwszej Damy Melanii Trump.

06:31 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 2828 nowych zakażeń koronawirusem i 16 kolejnych zgonów - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.

W sumie od początku pandemii potwierdzono w tym kraju ponad 300 tysięcy przypadków koronawirusa, zaś zmarło ponad 9,5 tysiąca chorych na Covid-19.

06:26 BRAZYLIA

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 41 906 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało we wtorek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost liczby infekcji od 11 września.

Stwierdzono także 819 nowych przypadków śmiertelnych.

Według oficjalnych danych, od początku pandemii w Brazylii potwierdzono 4 969 141 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło w sumie 147 494 chorych na Covid-19.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych, natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem świata: po USA i Indiach.

06:05 USA: 40 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Już 210 784 zakażonych koronawirusem zmarło w USA od początku epidemii, w tym w ciągu ostatniej doby: 669 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 304 i 475 ofiarach śmiertelnych.

Dotąd w Stanach Zjednoczonych wykryto 7 495 674 przypadki zakażenia SARS-CoV-2. W ciągu ostatnich 24 godzin przybyło ich około 40 tysięcy.

06:01 BILANS EPIDEMII w POLSCE

O śmierci aż 58 chorych na Covid-19 i 2 236 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w Polsce to 104 316 zakażeń i 2 717 ofiar śmiertelnych.