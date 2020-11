Ministerstwo Zdrowia informuje o 19 883 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 603 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 772 823 zakażonych. Nie żyje 11 451 spośród nich. Połowa Polaków nie zamierza się szczepić przeciwko koronawirusowi, kiedy już będzie dostępna szczepionka - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W przyszłym roku może dojść do groźnych epidemii odry, będących konsekwencją pandemii Covid-19 - ostrzegają naukowcy na łamach "The Lancet". Jak piszą, obecna pandemia ma wpływ na kontrolę chorób, z jej powodu wstrzymywano kampanie szczepień. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że w minionym tygodniu po raz pierwszy od ponad trzech miesięcy potwierdzono mniej nowych zakażeń koronawirusem. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

(zdjęcie ilustracyjne) / LAURENT GILLIERON / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia informuje o 19 883 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 603 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 772 823 zakażonych. Nie żyje 11 451 spośród nich. Szczegóły najnowszego raport znajdziesz >>>W TYM ARTYKULE<<< .

- Połowa Polaków nie zamierza się szczepić przeciwko koronawirusowi, kiedy już będzie dostępna szczepionka - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W porównaniu z podobnym badaniem z października wzrosła liczba niechętnych wobec szczepionki. Cały sondaż znajdziesz >>>TUTAJ<<<



- W przyszłym roku może dojść do groźnych epidemii odry, będących konsekwencją pandemii Covid-19 - ostrzegają naukowcy na łamach "The Lancet". Jak piszą, obecna pandemia ma wpływ na kontrolę chorób, z jej powodu wstrzymywano kampanie szczepień.

17:46 Szwecja - młodzież robi testy przez imprezami

Jak napisała gazeta "Dagens Nyheter", szwedzkie regiony zaczynają mieć problem ze zwiększeniem liczby wykonywanych testów na obecność koronawirusa. Kilka z nich poprosiło o pomoc laboratoria w Finlandii i Niemczech. Media alarmowały, że niepotrzebnie badaniom poddaje się młodzież, aby móc pójść na imprezę.

Premier Szwecji Stefan Loefven ogłosił w poniedziałek w związku z trudną sytuacją epidemiczną pierwszą poważną restrykcję, polegającą na ograniczeniu liczby uczestników publicznych zgromadzeń do ośmiu osób. Ma ona wejść w życie 24 listopada.

W Szwecji wciąż nie ma nawet zalecenia noszenia maseczek, działają szkoły, choć tam, gdzie wykryto ogniska koronawirusa, nauka odbywa się zdalnie.

17:10 Portugalia - ponowne zakażenie koronawirusem

Między wtorkiem a środą w Portugalii liczba pacjentów z Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii wzrosła do nienotowanego wcześniej poziomu 432. To czwarta doba z rekordowym bilansem osób wymagających specjalistycznej opieki medycznej na skutek infekcji koronawirusem.

Portugalski resort zdrowia ujawnił również, iż służby medyczne potwierdziły wstępnie “prawdopodobny pierwszy przypadek" osoby, która zakaziła się koronawirusem po raz drugi. 48-letnia mieszkanka stołecznej aglomeracji pierwsze zakażenie przebyła w lipcu.

17:02 Pandemia a praca

"Pandemia koronawirusa przerwała pozytywną tendencję na ryku zatrudnienia w UE; przez kryzys od zeszłego roku w krajach członkowskich zniknęło ponad 6 mln miejsc pracy" - poinformował w środę komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit.





16:30 Starcia w Berlinie

Berlińska policja użyła armatek wodnych i gazu pieprzowego do rozpędzenia demonstrantów, nazywanych mianem koronasceptycy. Wcześniej rozwiązała wiec protestacyjny przeciwko nowej ustawie o ochronie przed infekcjami za masowe łamanie przepisów koronawirusowych, m.in. brak maseczek.







15:48 WHO: W Europie mniej zakażeń, rośnie liczba zgonów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że w minionym tygodniu po raz pierwszy od ponad trzech miesięcy potwierdzono mniej nowych zakażeń koronawirusem, ale rośnie nadal liczba zgonów na Covid-19.

W Europie we wtorek liczba wszystkich zakażeń koronawirusem przekroczyła 15 mln. Na całym świecie w ciągu ostatniego tygodnia zdiagnozowano blisko 4 mln infekcji, a na Covid-19 zmarło prawie 60 tys. osób - podaje WHO.





15:40 KE o szybkich testach

Komisja Europejska przedstawiła rekomendacje w sprawie szybkich testów antygenowych pod kątem Covid-19, zalecając stosowanie ich głównie u osób wykazujących objawy.

Jak podkreśla Reuters, szybkie zestawy antygenów są mniej precyzyjne niż standardowe testy PCR, ale mogą dać wyniki w ciągu kilku minut, w przeciwieństwie do kilku dni, jak w przypadku tych drugich. To może okazać się kluczowym narzędziem w walce z dużymi epidemiami.

15:29 Wakacje 2021? Prof. Horban odpowiada

Główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban uważa, że być może "za 2 tygodnie powolutku zaczniemy doradzać, żeby trochę tej aktywności życiowej było więcej". To sugeruje, że - jeśli liczba zakażeń nagle nie wzrośnie - możemy się spodziewać luzowania restrykcji. "Bardzo bym chciał, żebyśmy przed przyszłymi wakacjami, tymi w 2021 roku, wrócili już do normalnego życia" - powiedział prof. Horban.





14:47 Belgia

Po raz pierwszy od końca września w Belgii odnotowano mniej zgonów związanych z koronawirusem. Średnia dzienna liczba zgonów w tygodniu kończącym się 14 listopada wyniosła 185. To o 4,6 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, kiedy notowano średnio 194 zgony dziennie.

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w USA dotychczas w Belgii wykryto 540 605 zakażeń koronawirusem i odnotowano 14 839 zgonów w związku z Covid-19.

14:30 30 listopada pierwsi pacjenci trafią do szpitala na MTP

30 listopada pierwszych pacjentów przyjmie szpital tymczasowy tworzony na Międzynarodowych Targach Poznańskich - zapewnił w środę wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Docelowo w targowych halach w Poznaniu przygotowanych będzie ok. 900 łóżek.

Teren budowy tymczasowego szpitala zakaźnego dla pacjentów chorych na Covid-19, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich / Jakub Kaczmarczyk / PAP





14:12 Biskup Krzysztof Nitkiewicz trafił do szpitala

Ordynariusz diecezji sandomierskiej ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz trafił do szpitala z powodu Covid-19.

Biskup Nitkiewicz ma 60 lat. Ordynariuszem diecezji sandomierskiej jest od 2009 r.

14:09 W Krynicy-Zdroju zaczął działać szpital tymczasowy

W Krynicy-Zdroju w środę zaczął działać tymczasowy szpital covidowy, który może przyjąć 168 pacjentów. Choć zorganizowano 80-osobowy personel pielęgniarski, to brakuje lekarzy. Na potrzebnych 25-30 medyków zatrudnionych jest tu na razie kilkunastu - przyznał dr Sławomir Kmak kierujący pracą lecznicy.

14:07 Niemcy chcą pomóc Polsce

Dwa kraje związkowe Niemiec - Saksonia-Anhalt oraz Brandenburgia - udzieliły już wstępnej odpowiedzi na pismo władz Mazowsza, w którym te proszą o rozważenie udzielenia pomocy w związku z pandemią. Jest gotowość do pomocy, trwają rozmowy na temat jej formy - poinformował Urząd Marszałkowski.

13:27 Turcja wprowadza restrykcje

Restauracje, kawiarnie, centra handlowe i salony fryzjerskie będą mogły działać w Turcji tylko w godz. 10-20 czasu lokalnego, podczas gdy restauracje i kawiarnie będą otwarte tylko dla usług na wynos i z dostawą. Kina będą zamknięte do końca roku.

Ankara zgłosiła we wtorek 3819 nowych objawowych przypadków zakażenia i 103 zgony z powodu Covid-19. Ogółem do tej pory w Turcji zgłoszono ponad 421 tys. infekcji SARS-CoV-2 i 11 704 zgony.





13:12 Norwegia - Ceremonia wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla nie odbędzie się

Zaplanowana na 10 grudnia ceremonia wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla w Oslo nie odbędzie się w związku z restrykcjami koronawirusowymi - poinformował w środę Norweski Komitet Noblowski.

Jak wskazano w komunikacie, dyrektor Światowego Programu Żywnościowego David Beasley, który w imieniu organizacji miał odebrać Pokojową Nagrodę Nobla, odwiedzi Oslo w przyszłym roku i wygłosi obowiązkowy wykład noblowski. Wówczas organizatorzy mają nadzieję, że będzie możliwe wydanie bankietu na cześć laureata.

Zobacz również: Ceremonia wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla nie odbędzie się

13:08 Berlin - Policja rozwiązała demonstrację koronasceptyków

Berlińska policja przerwała demonstrację przeciwko ustawie o ochronie przed infekcjami. Ponieważ wielu protestujących odmówiło opuszczenia miejsca protestu, policja użyła armatek wodnych.

Nadal w rejonie Bramy Brandenburskiej jest kilka tysięcy demonstrantów, a koło berlińskiego mostu Marschalla kilkuset.

Policja rozwiązała demonstrację koronasceptyków i użyła armatek wodnych / FILIP SINGER / PAP/EPA

12:56 Dr Sutkowski o wysokiej liczbie zgonów

Dzisiejsza bardzo wysoka liczba zgonów to pokłosie rozwoju epidemii 2-3 tygodnie temu - ocenił prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Najczęściej do załamania stanu zdrowia osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV-2 dochodzi po 17-18 dniach. To oczywiście średnia i pewne uproszczenie, ale też oddaje to w sposób dość wiarygodny rozwój epidemii 14-20 dni temu - ocenił ekspert.



Przyznał, że jeżeli utrzyma się trend wyhamowania liczby nowych przypadków zakażeń, który jest obserwowany od kilku dni - to za ok. 2 tygodnie powinniśmy mieć również spadek dobowej liczby zgonów.

12:51 Niedziele handlowe

Trwają rozmowy na temat niedziel handlowych w grudniu z pracodawcami, pracownikami i związkami zawodowymi - mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.



Wiceminister Semeniuk, pytana w Money.pl o to, czy będzie utrzymany zakaz handlu w niedziele w grudniu, powiedziała, że obecnie istnieją dwa scenariusze. "Jednej wariant zakłada możliwość wprowadzenie jednej dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu, natomiast drugi - rozszerzony - mówi o niedzielach handlowych do końca pandemii" - powiedziała.

12:31 Włochy

Oddziały intensywnej terapii pustoszeją we Włoszech bardziej z powodu zgonów chorych na Covid-19 niż wyzdrowień - powiedział szef Instytutu Chorób Zakaźnych szpitala w Mediolanie profesor Massimo Galli. Jego zdaniem umrze jeszcze wiele osób.



Według najnowszych danych, pochodzących z wtorku, we Włoszech na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby 731 osób, najwięcej od marca, i potwierdzono ponad 32 tysiące nowych przypadków zakażeń.



Liczba pacjentów na intensywnej terapii wzrosła do 3612.



Łącznie w szpitalach przebywa ponad 36 tys. chorych na Covid-19.

12:22 Minister zdrowia o nowych wytycznych ws. teleporad

"Przekształcenie łóżek szpitalnych na covidowe i wprowadzenie na dużą skalę teleporad ograniczają dostępność leczenia" - przyznaje minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak poinformował, zespół przy kierowanym przez niego resorcie opracował wytyczne, kiedy teleporada powinna być stosowana, a kiedy nie.



12:00 Demonstracje w Berlinie

Kilkaset osób demonstruje od rana w dzielnicy rządowej w Berlinie przeciwko ograniczeniom koronawirusowym, które ma uchwalić dziś niemiecki parlament. Policja spodziewa się w ciągu dnia od kilku do kilkunastu tysięcy demonstrantów.



Protestujący zebrali się wokół kordonu policyjnego, którym otoczono Reichstag. Jak informuje radio rbb, 2200 funkcjonariuszy policji z Berlina i dziewięciu innych państw związkowych oraz policji federalnej pełni służbę w dzielnicy rządowej .

Kilka zarejestrowanych demonstracji planowanych bezpośrednio przed budynkiem Reichstagu zostało zakazanych przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Policja odgrodziła teren.

"Berlińska policja przygotowuje się do trudnej operacji" - powiedział Benjamin Jendro, rzecznik stołecznej policji w rbb-Inforadio.

11:57 "Domowy" test na koronawirusa

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do samodzielnego użytku pierwszy "domowy" test wykrywający koronawirusa SARS-CoV-2. Jako pierwszy pozwala on pobrać próbkę, ale i sam wykonuje badanie, bez konieczności wysyłania wymazu do laboratorium. Wynik uzyskuje się po 30 minutach.



Test firmy Lucira Health wykonywany jest podobnie jak inne badania na obecność koronawirusów - informuje Reuters. Trzeba pobrać wymaz z nosa. Próbkę wystarczy potem umieścić w urządzeniu analizującym czy znajduje się w niej patogen wywołujący chorobę Covid-19.

11:45 Australia

W australijskim stanie Południowa Australia wprowadzono sześciodniowy lockdown. Ma to zapobiec szerzeniu się wysoce zaraźliwego szczepu koronawirusa, którym zarażona była osoba powracająca z Wielkiej Brytanii - poinformowały stanowe władze.



W liczącej niespełna 1,8 mln mieszkańców Południowej Australii wykryto w środę kolejnych dwóch jego nosicieli, co zwiększyło ich łączną liczbę do 22.



W ramach lockdownu, który zacznie obowiązywać od północy ze środy na czwartek, mieszkańcy stanu pozostaną w swych domach. Wychodzić w na zewnątrz, i to w określonym celu, będzie wolno tylko jednej osobie w gospodarstwie domowym, przy czym musi ona mieć cały czas założoną maseczkę.



Zamknięte zostaną wszystkie restauracje, kawiarnie oraz szkoły i wyższe uczelnie.

11:41 Prezydent Płocka zarażony koronawirusem

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski jest zakażony koronawirusem. Jak zapewnił, czuje się dobrze. "Niestety, tym razem i mój test na COVID-19 dał wynik pozytywny. Dlatego zostaję w domu przez najbliższe dni i będę pracował zdalnie, bo czuję się dobrze. Jesteśmy w kontakcie, zachęcam do śledzenia tego profilu i mojego Instagrama" - napisał na swym profilu na Facebooku prezydent Płocka. "Dbajcie o siebie!" - zaapelował jednocześnie Nowakowski.

11:04 Testy

W ciągu doby wykonano ponad 57 tys. testów na koronawirusa. Lekarze POZ skierowali w tym czasie na badanie blisko 30,7 tys. pacjentów. Dzień wcześniej było to odpowiednio: 41,9 tys. i 50,8 tys. - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.

10:42 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 19 883 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 603 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 772 823 zakażonych. Nie żyje 11 451 spośród nich.



10:26 Łóżka i respiratory

W szpitalach zajętych jest 22 812 spośród 36 802 łóżek dla pacjentów covidowych. 2117 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 712 tych urządzeń.



Na kwarantannie pozostaje 415 601 osób. Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 25 653 osoby.

09:02 Ukraina

Na Ukrainie wykryto 12 496 nowych infekcji koronawirusem, 256 zakażonych zmarło, a 8096 pacjentów wyzdrowiało - przekazał minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwyższy dzienny bilans zgonów i wyzdrowień. Ogólna liczba zmarłych przekroczyła 10 tys.



We wtorek przeprowadzono w kraju ok. 73 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 42 tys. metodą PCR.

08:26 Bolesław Piecha w Porannej rozmowie w RMF FM o testach na koronawirusa: Można iść na rympał i testować wszystkich

Testujemy osoby, które są podejrzane o zakażenie, albo kontaktowały się z osobą zakażoną - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM poseł PiS Bolesław Piecha. To prosta technika, oparta o skierowanie od lekarza POZ. Można iść na rympał i testować wszystkich - tłumaczył. Zdaniem gościa Roberta Mazurka, laboratoria są przygotowane do wykonywania 60, 70, 80 tysięcy testów dziennie. Inną sprawą jest organizacja - podkreślił poseł.

08:24 Indie

W Indiach w ciągu ostatniej doby zgłoszono 38 617 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało ministerstwo zdrowia tego kraju, zwiększając ogólną liczbę infekcji od początku epidemii do 8,91 mln. Kolejne 474 osoby zmarły w związku z chorobą.



Ogółem do tej pory stwierdzono 130 993 zgony osób, które były zakażone.



07:11 Nietypowy zakaz w rzymskim barze

"Zabrania się rozmowy o koronawirusie"- taki zakaz widnieje w jednym z barów w Rzymie, który stał się tym samym swoistą oazą spokoju. Klientom sugerowane są inne tematy do dyskusji - m.in. o piłce nożnej. Wszystko po to, by choć na chwilę przy filiżance kawy zapomnieć o pandemii.



06:47 Prof. Gut o epidemii w Polsce

W tym momencie epidemia nie rośnie. Gdy zadziała druga partia obostrzeń liczba nowych zakażeń będzie spadać - ocenia prof. Włodzimierz Gut. Jego zdaniem, spadek liczby wykonywanych testów w Polsce wynika z mniejszej liczby pacjentów zgłaszających się do lekarzy POZ.



06:19 Grozi nam epidemia odry

W przyszłym roku może dojść do groźnych epidemii odry, będących konsekwencją pandemii Covid-19 - ostrzegają naukowcy na łamach "The Lancet". Jak piszą, obecna pandemia ma wpływ na kontrolę chorób, z jej powodu wstrzymywano kampanie szczepień.



Głównym autorem publikacji jest prof. Kim Mulholland z Murdoch Children's Research Institute, przewodniczący grupy roboczej ds. szczepionek przeciwko odrze i różyczce SAGE Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Jak zaznaczył, w tym roku wiele dzieci nie zaszczepiło się przeciwko odrze, co sprawia, że przyszłe epidemie odry są nieuniknione.



W roku 2020 liczba zachorowań na odrę była niewielka, częściowo z powodu ograniczenia podróży oraz środków kontroli Covid-19.



06:16 Szczepionka

Połowa Polaków nie zamierza się szczepić przeciwko koronawirusowi, kiedy już będzie dostępna szczepionka - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W porównaniu z podobnym badaniem z października wzrosła liczba niechętnych wobec szczepionki.



06:13 Brazylia

Podczas ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 35 294 nowych przypadków zakażeń kornawirusem i 685 zgonów z powodu Covid-19- poinformowało ministerstwo zdrowia.



W poniedziałek nowych zakażeń było 13 371 , zgonów 216. Wskaźniki rozwoju pandemii wróciły do poziomu z poprzedniego tygodnia, gdy dobowo odnotowywano około 30 tys. zakażeń.



Od początku pandemii Brazylia zarejestrowała ponad 5,9 miliona przypadków koronawirusa, oficjalna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 166 699.

06:11 Niemcy

Podczas ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 17 561 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 305 chorych na Covid-19 - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI)



Od początku pandemii w Niemczech zdiagnozowano 833 307 potwierdzonych przypadków koronawirusa, na Covid-19 zmarło 13 119 pacjentów.

06:10 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa poinformował, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zmarło 995 chorych na Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 166 045 kolejnych osób.

Według placówki naukowej z Baltimore od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 11 mln 342 495 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 248 468. Zgodnie z danymi UJH na całym świecie z powodu Covid-19 zmarło do tej pory 1 336 793 osób. Globalna liczba przypadków wirusa wynosi 55 mln 552 505.