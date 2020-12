Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 423 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 92 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 067 870 zakażonych. Nie żyje 20 181 spośród nich. Rząd rozpoczyna dziś konsultacje ze środowiskiem medycznym i instytucjami w sprawie programu szczepień przeciw koronawirusowi. Chodzi o to, by wskazać kolejne grupy poza pracownikami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi i seniorami, które będą szczepione. W Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że najbardziej prawdopodobny scenariusz powrotu najmłodszych dzieci do szkoły to 18 stycznia. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie możecie śledzić w naszej relacji na żywo.

Punkt testów na koronawirusa w jednym z dotychczasowych berlińskich klubów / Clemens Bilan / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 423 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 92 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 067 870 zakażonych. Nie żyje 20 181 spośród nich. Najnowsze dane resortu zdrowia publikujemy >>>W TYM ARTYKULE<<< .



- Rząd rozpoczyna dziś konsultacje ze środowiskiem medycznym i instytucjami w sprawie programu szczepień przeciw koronawirusowi.



- Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że najbardziej prawdopodobny scenariusz powrotu najmłodszych dzieci do szkoły to 18 stycznia. Cały wywiad przeczytasz >>>TUTAJ<<<.



- Polacy spędzą tegoroczne święta Bożego Narodzenia we własnym domu, w skromnym gronie - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Omówienie sondażu znajdziesz >>>W TYM ARTYKULE<<<.













10:50 Testy

W ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 20,2 tys. testów na koronawirusa.



10:39 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA NT. ZAKAŻEŃ I ZGONÓW

/ RMF FM

Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 423 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 92 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 067 870 zakażonych. Nie żyje 20 181 spośród nich.



10:17 Dane nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 19 917 spośród 38 412 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 886 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 228 tych urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 231 300 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 12 492 osoby.

10:09 Nauczyciele jeszcze tylko dziś mogą składać wnioski o refundację kosztów związanych z nauką zdalną

MEN przypomina, że dziś jest ostatni dzień na złożenie przez nauczycieli wniosków o refundację wydatków związanych z nauką zdalną. Z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty dokonanego od 1 września 2020 r. zakupu sprzętu lub oprogramowania.



09:44 Czechy

Wczoraj w Czechach stwierdzono 1113 nowych zakażeń koronawirusem, ok. 40 więcej niż w poprzednią niedzielę. Ministerstwo zdrowia powiadomiło dziś, że nie zmienił się stan zagrożenia epidemicznego i wynosi 64 w stustopniowej skali.

Stan zagrożenia epidemicznego w Czechach, opisywany wyliczaną na podstawie różnych wskaźników liczbą od 0 do 100, przez 13 dni utrzymywał się na poziomie 57. Pozwoliło to m.in. znieść w ubiegłym tygodniu część restrykcji.

W niedzielę wskaźnik podwyższono do 64, taki sam stopień zagrożenia utrzymano w poniedziałek. Jeżeli stan zagrożenia epidemicznego pozostanie na tym poziomie, niezbędne może być ponowne wprowadzenie niektórych ograniczeń.

W Czechach przez cały miniony tydzień wykryto 27 112 infekcji SARS-CoV-2. Mimo wzrostów w ostatnich dniach, porównanie w stosunku tygodniowym pokazuje spadek siedmiodniowej liczby infekcji o ponad 300 przypadków.

Od początku epidemii koronawirusem zakaziły się w Czechach 546 833 osoby. Z powodu koronawirusa w Czechach zmarły 8902 osoby.





08:56 Ukraina

W poprzednim tygodniu zakażenie koronawirusem na Ukrainie wykryto u prawie 90 tys. osób, ok. 7,5 tys. mniej niż tydzień wcześniej. Jak podkreślił minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow, taki spadek odnotowano po raz pierwszy od sierpnia.

Stepanow zwrócił przy tym uwagę, że przeprowadzono mniej więcej tyle samo testów, co tydzień wcześniej - ok. 280 tys.

Odnotowano też mniej hospitalizacji - 10 100 w porównaniu do 11 606.

Według ministra taka dynamika jest wynikiem weekendowego lockdownu, choć - jak dodał - ograniczenia sobotnie i niedzielne nie przyniosły w pełni zamierzonego efektu, jakim był spadek zachorowań o 20 proc.

Na Ukrainie wczoraj wykryto 8641 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 145 osób chorujących na Covid-19, a 5123 pacjentów wyzdrowiało.

08:32 Minister zdrowia Adam Niedzielski w Porannej rozmowie w RMF FM o szczepionkach i powrocie dzieci do szkoły

To wszystko jest uzależnione od m.in. Europejskiej Agencji Leków, która musi podjąć decyzję. Jej pierwsze posiedzenie, które dotyczy dopuszczenia jednej ze szczepionek, jest wyznaczone na 29 grudnia, więc jeżeli ten optymistyczny scenariusz byłby realizowany, to w zasadzie moglibyśmy mieć najpierw tę decyzję, później dopuszczenie Komisji Europejskiej, to myślę, że gdzieś w połowie stycznia te szczepionki mogą realnie zacząć przyjeżdżać do Polski - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM o dystrybucji szczepionki przeciw SARS-Cov-2 w Polsce Adam Niedzielski.

Niezależnie od szczepień i od tempa ich realizacji my cały czas będziemy się posługiwali tymi samymi wskaźnikami, czyli liczbą zakażeń w danym regionie czy ogólnie w Polsce występujących dziennie. Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo po feriach, kiedy będziemy podejmowali decyzję o powrocie do szkół, to oczywiście analizujemy bardzo różne scenariusze, ale generalnie zakładamy, że raczej będziemy dzieci do szkoły puszczali. Zaczynając od klas I-III oczywiście. Tutaj jeszcze który z wariantów czy to będzie szerzej, czy węziej - w sensie np. częściowo jednak nauka rotacyjna, hybrydowa dla tych klas I-III - to jeszcze rozmawiamy z ministrem Czarnkiem - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dopytywany o to, kiedy dzieci z klas I-III mogłyby wrócić do szkoły, stwierdził: "18 stycznia (...) to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, muszę się zastrzegać, bo jeszcze jednak jest trochę czasu do tego momentu".

07:39 Co ze szczepieniem osób bezobjawowych?

"Nie ma obecnie żadnych dowodów, by szczepienie przeciw SARS-CoV-2 stanowiło jakieś podwyższone ryzyko dla osób przechodzących zakażenie bezobjawowo lub będących w trakcie wylęgania Covid-19" - powiedział dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.



07:37 Szczepienia - problem z mroźniami

Rząd w przechowywaniu szczepionek chce postawić na centra krwiodawstwa i hurtownie farmaceutyczne. Kłopot w tym, że nie wszystkie są na to gotowe. W niektórych brakuje lodówek, z kolei w regionalnych centrach krwiodawstwa mroźnie są, ale zajęte - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".





07:36 Problemy ozdrowieńców

Powikłania związane ze spadkiem wydolności po przebytym zakażeniu koronawirusem oraz utrata węchu i smaku u większości pacjentów mogą utrzymywać się nawet do trzech miesięcy - mówi w rozmowie z PAP prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. Maciej Krawczyk.



07:09 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 32 981 nowych przypadków Covid-19 i zmarło 391 osób zakażonych koronawirusem - wynika z danych opublikowanych przez ministerstwo zdrowia tego kraju.



Nowych zakażeń jest o ponad 500 więcej niż dzień wcześniej, jednak w ujęciu tygodniowym liczba zachorowań w kraju stopniowo spada niemal nieustannie od września.



Ogólny bilans pandemii koronawirusa w Indiach to obecnie 9,67 mln zakażeń i 140 573 zgony wśród chorych na Covid-19.

07:07 Nabór placówek do szczepień

Pierwsze zgłoszenia i dużo pytań - tak wyglądał pierwszy weekend po ogłoszeniu naboru placówek medycznych do przeprowadzania szczepień na koronawirusa - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz w Narodowym Funduszu Zdrowia. Lekarze, przychodnie i szpitale mogą zgłaszać się do najbliższego piątku.

Wśród najczęstszych pytań było to, czy w przychodni, która nie ma kontraktu z NFZ, będzie można szczepić pacjentów przeciwko koronawirusowi. Odpowiedź: szczepionka będzie mogła być podana w placówce, która nie ma kontraktu. Ważniejsze są kadra - czyli lekarze i pielęgniarki - oraz warunki sprzętowe i lokalowe. Tak aby zapewnić dystans między czekającymi na szczepienie.

06:56 Jak Polacy zamierzają spędzić święta? Sondaż

Polacy spędzą tegoroczne święta Bożego Narodzenia we własnym domu, w skromnym gronie - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Ankietowani byli pytani o spotkania z członkami rodziny, z którymi nie mieszkają oraz o przestrzeganie limitu osób, które można zaprosić na święta.



06:36 Kontrole sanepidu

Sanepid wraz z policją od 1 grudnia skontrolował 6879 placówek handlowych i usługowych oraz 54 stoki narciarskie pod kątem przestrzegania przepisów epidemiologicznych. W tym czasie wystawiono 10 mandatów karnych i 640 pouczeń - wynika z danych przekazanych PAP przez rzecznika prasowego GIS Jana Bondara.



Jak wynika ze statystyki od początku grudnia najwięcej obiektów handlowo-usługowych skontrolowano w województwie śląskim - 1031, najmniej w województwie podlaskim - 133. Spośród 10 wystawionych mandatów karnych w tym okresie 5 dotyczyło woj. śląskiego, po dwa wystawiono w woj. mazowieckim i woj. warmińsko-mazurskim, jeden w woj. śląskim.



Natomiast w sobotę, 5 grudnia przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej samodzielnie skontrolowali 299 placówek handlowych i trzy stoki narciarskie, a wspólnie z policją przeprowadzili tego dnia 1880 kontroli punktów handlowo-usługowych i 23 stoków. Wystawiono w tym czasie 5 mandatów karnych (wszystkie w woj. małopolskim) i 122 pouczeń.

06:04 Niemcy

Liczba nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wyniosła 12 332 a zgonów 147 - poinformował Instytut Chorób Zkaźnych im. Roberta Kocha (RKI)



Łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 1 183 655 a zmarłych z powodu Covid-19 do 18 919.



Po konsultacjach kanclerz Angeli Merkel z premierami poszczególnych krajów związkowych postanowiono, że częściowy lockdown zostanie utrzymany do 10 stycznia. Zamknięte są restauracje, muzea, teatry i obiekty rekreacyjne.

05:56 Lockdown w Kalifornii

Prawie połowa z 40 mln mieszkańców Kalifornii i duża część powierzchni tego stanu będzie objęta ścisłym lockdownem, w tym zakazem wychodzenia z domu - oznajmił gubernator tego stanu Gavin Newsom. Powodem jest znaczny wzrost liczby przypadków koronawirusa.



Zgodnie z wydanym przez niego zarządzeniem zamknięta będzie większość firm, a ludzie nie będą mogli spotykać się z nikim spoza ich gospodarstwa domowego.



Zamknięte będą bary, salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje działające w pomieszczeniach. Zabronione będzie gromadzenie się większej liczby osób. Otwarte pozostaną natomiast parki, plaże i inne miejsca o dużej powierzchni na wolnym powietrzu.



Obostrzenia mają obowiązywać przez co najmniej 3 tygodnie lub do czasu, gdy sytuacja w szpitalach poprawi się.



W Kalifornii notowano w ub. tygodniu średnio 18 tys. przypadków koronawirusa dziennie i prawie 100 zgonów. Od początku pandemii w całym stanie zarejestrowano 1,3 mln przypadków zakażeń i prawie 20 tys. zgonów.

05:53 Meksyk

Według informacji przekazanych przez ministerstwo zdrowia Meksyku w ciągu ubiegłej doby potwierdzono 7 455 nowych przypadków koronawirusa i 261 kolejnych zgonów.



Od początku pandemii zarażenie wirusem Covid-19 potwierdzono u 1 175 850 Meksykanów. Zmarło dotychczas 109 717 osób.



Resort zdrowia zastrzega od wielu miesięcy, że rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.



05:52 Brazylia

Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 26 363 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę od początku pandemii do 6 603 540. Zmarło 313 osób.



Według danych resortu łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Brazylii wynosi obecnie 176 941.



05:50 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 2254 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 213 875 kolejnych osób.



Według UJH od wybuchu epidemii zdiagnozowano łącznie w USA 14 mln 754 719 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 282 254.



05:30 Konsultacje ws. szczepionki

Rząd rozpoczyna dziś konsultacje ze środowiskiem medycznym i instytucjami w sprawie programu szczepień przeciw koronawirusowi. Chodzi o to, by wskazać kolejne grupy poza pracownikami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi i seniorami, które będą szczepione.



W poniedziałek przedstawimy do konsultacji strategię programu szczepień, w której będziemy dyskutować bardzo szeroko z różnymi instytucjami, ze środowiskami medycznymi - ale nie tylko - dalsze etapy szczepienia - powiedział w piątek na konferencji prasowej poświęconej strategii szczepień szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



Zastrzegł, że na razie przedwczesne byłoby informowanie kto, w jakiej kolejności ma otrzymać szczepionki. Przypomniał, że zdaniem niektórych ekspertów "powinno się iść kluczem grup zawodowych, inni uważają, że powinno się szczepić grupami wiekowymi". Dodał, że nie zapadły jeszcze decyzje w tej sprawie.

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze: "Wszyscy czekamy aż będziemy mogli zaszczepić się przeciwko Covid-19. Wraz z ekspertami intensywnie pracujemy nad narodową strategią szczepień". "Bardzo dziękuję członkom Rady Medycznej za kolejne spotkanie, wsparcie i dzielenie się wiedzą. Tylko wspólnie pokonamy koronawirusa".



05:15 Rudy Guliani ma koronawirusa

Reprezentujący prezydenta USA prawnik Rudy Giuliani ma koronawirusa. Stoi on na czele prawnego zespołu Donalda Trumpa i składa wyborcze skargi, w których pisze o wyborczych fałszerstwach.

76-prawnik to kolejna osoba z otoczenia Białego Domu, której test na koronawirusa dał wynik pozytywny. W październiku Covid-19 przeszedł sam prezydent USA Donald Trump oraz pierwsza dama Melania Trump.

Giuliani kieruje bataliami sądowymi prowadzonymi przez otoczenie Trumpa, które utrzymuje, że w wyborach prezydenckich dochodziło do masowych oszustw. Giuliani reprezentuje Trumpa w kilku stanach i w ostatnich tygodniach wiele podróżował po USA.