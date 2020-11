Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 21 713 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 173 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce mówi w tej chwili o ponad 568 tysiącach zakażeń i 8 045 ofiarach śmiertelnych. Według zestawienia agencji Reutera, Francja jest obecnie drugim, po USA, krajem na świecie pod względem liczby nowych zakażeń. Najważniejsze wydarzenia związane z pandemią koronawirusa - w Polsce i na świecie - zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Seniorka w masce ochronnej próbuje sprzedać kwiaty w centrum stolicy Macedonii / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 21 713 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 173 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to w tej chwili 568 138 przypadków zakażeń i 8 045 ofiar śmiertelnych. Szczegółowe dane z Polski znajdziesz >>> W TYM ARTYKULE <<<.



- Od dziś do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się zdalnie. Kto może korzystać ze szkolnych świetlic? Przeczytasz >>>TUTAJ<<< .

- Według zestawienia agencji Reutera, Francja jest obecnie drugim, po USA, krajem na świecie pod względem liczby nowych zakażeń. W porównaniu z poprzednim tygodniem odnotowano tam o 35,6 proc. więcej zakażeń i o 57,8 proc. więcej zgonów na Covid-19.

- Resort zdrowia Czech podał, że w niedzielę zanotowano tam 3 608 nowych zakażeń SARS-CoV-2, czyli najmniej od czterech tygodni. Od dzisiaj zamknięta jest polsko-czeska granica.



- W Portugalii wszedł w życie stan wyjątkowy związany z epidemią. Dzięki nowym przepisom władze będą mogły skierować do walki z pandemią służby mundurowe, ograniczać godziny funkcjonowania placówek handlu i usług, a także zakazać przemieszczania się obywateli w określonych porach dnia i w najbardziej doświadczonych przez Covid-19 powiatach.



17:10 Szpital tymczasowy w Warszawie









17:06 Szwajcaria

Przez trzy doby do poniedziałku rano w Szwajcarii zmarło kolejnych 169 osób zakażonych koronawirusem, zaś od początku pandemii łącznie 2576, co oznacza wskaźnik 29,9 zgonów na 100 tys. mieszkańców - poinformował w swym publikowanym w każdym dniu roboczym komunikacie sytuacyjnym szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia



17:05 Szczepionka

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer ogłosił bardzo obiecujące informacje nt. testów swojej szczepionki przeciwko Covid-19: jej skuteczność ma być ponad 90-procentowa. Firma podała również, że w przyszłym roku może wyprodukować do 1,3 mld dawek szczepionki. Więcej przeczytacie w naszym artykule.



17:03 Śląskie

Zakażenia koronawirusem potwierdzone w ostatniej dobie w woj. śląskim - 4373 przypadki - pochodzą głównie z tzw. ognisk rozproszonych, ale pojawiły się w weekend także w domach pomocy społecznej. Śląskie jest obecnie regionem z największą liczbą zakażeń.



Jak poinformowało biuro prasowe wojewody śląskiego, obecnie na 106 zarejestrowanych w regionie DPS-ów zakażenia stwierdzono w 44 placówkach. Choruje blisko 1 tys. pensjonariuszy.

17:01 Podkarpackie

Domy Pomocy Społecznej to największe ogniska potwierdzonych zakażeń koronawirusem na Podkarpaciu - podał podkarpacki sanepid. W sumie w regionie potwierdzono w poniedziałek 1260 nowych przypadków zakażenie koronawirusem.



Z raportu przekazanego wynika m.in., że w DPS-ie w Brzozowie potwierdzono 20 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, w tym u 2 osób z personelu medycznego, 4 osób personelu pomocniczego i 14 pacjentów.

16:57 Zachodniopomorskie

W Zachodniopomorskiem zajętych przez pacjentów z Covid-19 jest blisko 70 proc. przeznaczonych dla nich łóżek - informuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Zajętych jest też ponad 70 proc. respiratorów.



W szpitalach na terenie woj. zachodniopomorskiego zajęte są 843 łóżka z 1249 dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zajętych jest też 68 z 94 respiratorów. To stan podany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki na niedzielę.

16:56 Testy na koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia w mediach społecznościowych odpowiada na pytanie, co robić w przypadku jeśli wynik testu na koronawirusa jest nierozstrzygnięty.



16:54 Służba zdrowia

Od początku trwania epidemii do 9 listopada w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono m.in. u 10 822 lekarzy, 979 dentystów, 850 diagnostów laboratoryjnych, 27 434 pielęgniarek, 2 579 położnych, 1 685 ratowników i 1 106 farmaceutów - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.

16:30 Portugalia

W Portugalii wszedł w życie stan wyjątkowy związany z epidemią. Pierwotnie przewidywał on limity pracy sklepów w weekendy na terenach o najwyższej liczbie zakażeń. Rząd zapowiedział jednak, że zniesie te ograniczenia dla placówek oferujących podstawowe produkty.



Tworzymy więcej łóżek do oddziałów intensywnej terapii, szkolimy i kierujemy do szpitali więcej lekarzy, rekrutujemy więcej pielęgniarek i członków personelu pomocniczego - zapewnił podczas konferencji prasowej premier Antonio Costa.



Na podstawie przepisów o stanie zagrożenia władze będą mogły skierować do walki z pandemią służby mundurowe, ograniczać godziny funkcjonowania placówek handlu i usług, a także zakazać przemieszczania się obywateli w określonych porach dnia i w najbardziej doświadczonych przez Covid-19 powiatach.

16:06 Chiny

Władze Szanghaju skierowały na kwarantannę ponad 100 osób i rozpoczęły dochodzenie epidemiologiczne po wykryciu tam pierwszego od miesięcy nowego lokalnego przypadku Covid-19. Zakażony pracuje na szanghajskim lotnisku - przekazały chińskie media.



51-letni mężczyzna o nazwisku Wang zgłosił się w niedzielę do szpitala w dzielnicy Pudong z gorączką, a test na koronawirusa dał wynik dodatni. Wioska Yingqian, gdzie zakażony mieszka, została uznana za strefę średniego ryzyka epidemicznego - przekazał dziennik "Global Times".

Na poniższym wykresie możecie sprawdzić dane dotyczące zakażeń koronawirusem w poszczególnych państwach na świecie.



16:04 Lubelskie

Dla pacjentów zarażonych koronawirusem we wszystkich szpitalach w woj. lubelskim są 1802 łóżka, zajętych jest 1431 - informuje Lubelski Urząd Wojewódzki. Liczba łóżek covidowych będzie jeszcze powiększana.

15:58 Belgia: Coraz gorsze dzienne bilanse zgonów

Podczas gdy spada w Belgii liczba hospitalizacji z powodu koronawirusa, rośnie wciąż liczba ofiar śmiertelnych Covid-19.

"Średnia krocząca z ostatniego tygodnia wzrosła do 179 zgonów dziennie, co oznacza wzrost o 55 procent w ciągu tygodnia. Całkowita liczba ofiar przekroczyła obecnie 13 tysięcy" - podała telewizja VRT.

Stacja dodała, że "całkowita liczba pacjentów w belgijskich szpitalach wynosi nieco poniżej 7 tysięcy, jednak liczba osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii nieznacznie wzrosła, osiągając obecnie 1 469. 888 z nich jest w złym stanie i jest utrzymywanych w sztucznej śpiączce".

Średnia liczba wykrywanych w ciągu doby przypadków infekcji spadła w Belgii poniżej 10 tysięcy, ale obecnie przeprowadza się tam mniej testów.

15:01 Polacy coraz gorzej oceniają działania rządu w walce z pandemią

Większa liczba notowanych przypadków koronawirusa przekłada się na nasilenie obaw przed zakażeniem - wynika z badania CBOS. W październikowym sondażu 68 proc. badanych przyznało, że boi się zakażenia. To wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim sondażem, przeprowadzonym na przełomie września i października.

Co więcej, w październiku pierwszy raz w badaniach CBOS na ten temat przeważyła opinia, że rząd nie radzi sobie ze zwalczaniem epidemii: uznało tak 55 proc. ankietowanych. 38 proc. dobrze oceniło działania rządu, a 7 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

13:53 Koronawirus w Śląsku Wrocław

Grający w piłkarskiej ekstraklasie Śląsk Wrocław poinformował o dwóch pozytywnych wynikach na obecność COVID-19 w sztabie trenerskim zespołu. Obaj szkoleniowcy od kilku dni byli odizolowani od pierwszej drużyny.



13:51 Szczepionka na koronawirusa

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.



Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE. Pfizer jest pierwszym koncernem farmaceutycznym, który opublikował dane o przeprowadzonych z sukcesem zakrojonych na szeroką skalę badaniach klinicznych nad szczepionką przeciw Covid-19 - informuje Reuters.

13:48 Wicepremier chce szybkiego otwarcia sklepów meblowych

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii postulowało, aby sklepy meblowe były otwarte. Decyzja Rady Ministrów była inna. Dzisiaj (...) odbyłem telekonferencję z branżą sklepów meblowych. Efekty tej telekonferencji to wypracowanie nowych, jeszcze wyższych standardów sanitarnych w sklepach meblowych - przekazał wicepremier Jarosław Gowin.



Na posiedzeniu Rady Ministrów będę rekomendował jak najszybsze otwarcie sklepów meblowych - przyznał wicepremier.

13:38 Wicepremier o nowych restrykcjach

Będę rekomendował rządowi, żeby ewentualne następne obostrzenia gospodarcze były poprzedzone innymi dotyczącymi np. kontaktów towarzyskich, czy kontaktów społecznych, pozazawodowych- poinformował wicepremier Jarosław Gowin. Ocenił, że działalność firm w minimalnym stopniu przyczynia się do wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa.



Dodał, że w ocenie resoru "polskie firmy i działalność zawodowa w minimalnym stopniu przyczyniają się do wzrostu liczby zachorowań". Podkreślił, że dzieje się tak dlatego, iż przedsiębiorcy w ostatnim półroczu wprowadzili "bardzo wysokie standardy sanitarne".

13:02 Orlen sprowadza kontenery do budowy szpitala tymczasowego

Pierwsze kontenery na potrzeby szpitala tymczasowego w Płocku zostaną w poniedziałek dostarczone na teren budowy - podał PKN Orlen, który buduje placówkę. Spółka wyjaśniła, iż zabezpieczyła 194 kontenery, w których przygotowanych zostanie ok. 200 łóżek dla pacjentów z SARS-CoV-2 oraz zaplecze.



Informując o budowie i organizacji szpitala tymczasowego w Płocku, PKN Orlen podkreślił, że "prowadzi zaawansowane prace" związane z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz terenu pod placówkę, która - jak przypomniał płocki koncern - powstanie na działce przy jego Centrum Badawczo-Rozwojowym.

12:55 Co z otwarciem sklepów meblowych?

Najwcześniej w czwartek rząd będzie podejmował decyzję w sprawie ponownego otwarcia sklepów meblowych w galeriach handlowych - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Sklepy meblowe w centrach handlowych zostały nagle zamknięte w ostatnią osobę, wbrew wcześniejszym zapowiedziom.



12:49 Koszykówka

Główny trener reprezentacji Polski koszykarek Słowak Maros Kovacik otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i nie poleci dziś z zespołem do Stambułu na mecz grupy F eliminacji mistrzostw Europy 2021 - dowiedziała się PAP.



Kovacik przyleciał do Warszawy w piątek z Rosji, gdzie prowadzi Nadieżdę Orenburg. Jego wynik testu przeprowadzony w Rosji był negatywny. Dwa badania wykonane w Polsce dały jednak wyniki pozytywne i szkoleniowiec nie mógł polecieć z reprezentacją do Stambułu - poinformował kierownik drużyny Maciej Krupiński.



Pod nieobecność Kovacika głównym trenerem reprezentacji będzie Karol Kowalewski, a jego asystentem Słowak Martin Pospisil.

12:30 Prezydent Sieradza i burmistrz Pajęczna zakażeni koronawirusem

Prezydent Sieradza Paweł Osiewała jest zakażony koronawirusem i przebywa w domowej izolacji. "Prezydent czuje się dobrze. Będzie przebywał w izolacji co najmniej do 16 listopada" - poinformowała Magdalena Sosnowska z sieradzkiego magistratu.



Urząd funkcjonuje w reżimie sanitarnym. Mieszkańcy są obsługiwani w Biurze Obsługi Klienta. Apelujemy do nich o prawidłowe zasłanianie ust i nosa i przestrzeganie zasad sanitarnych. Część urzędników, jeśli pozwala na to zakres ich obowiązków, już od jakiegoś czasu pracuje zdalnie - zaznaczyła Sosnowska.



O zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 poinformował też za pośrednictwem Facebooka burmistrz Pajęczna Piotr Mielczarek. Przekazał, że chorobę przechodzi łagodnie.







12:28 Zawieszone połączenia kolejowe z Czechami

Od dziś do 12 grudnia Koleje Dolnośląskie zawiesiły kursowanie pociągów transgranicznych do Czech. Dotyczy to składów relacji Praga-Wrocław-Praga oraz pociągów na odcinkach Szklarska Poręba Górna-Harrachov i Międzylesie-Lichkov.

Decyzja o zawieszeniu połączeń to efekt m.in. wprowadzenia przez czeski rząd ostrzejszych zasad przekraczania granicy z Polską. Te obowiązują od północy. Czesi uzasadniają zmiany dużą liczbą nowych zakażeń w naszym kraju.

12:25 Woj. śląskie

4373 nowe przypadki koronawirusa zarejestrował w ciągu ostatniej doby sanepid w Śląskiem. To około jednej piątej wszystkich zakażeń w kraju. Trzeci dzień z rzędu liczba nowych chorych przekracza w województwie śląskim 4 tysiące.

Najwięcej zakażonych przybyło w Bielsku-Białej i powiecie bielskim - to łącznie 716 przypadków. Wczoraj ta liczba była podobna. Koronawirusa wykryto też u blisko 350 osób z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Prawie 300 przypadków zarejestrował sanepid w Katowicach.

Śląski urząd wojewódzki informuje o ponad 550 wolnych łóżkach i 64 wolnych respiratorach dla osób z koronawirusem. Szpitale jednak wciąż szukają rąk do pracy na oddziałach covidowych. Ostatnio o zgłaszanie się do pracy do lekarzy, pielęgniarek, ratowników nie zaangażowanych jeszcze w walkę z pandemią zaapelował m.in. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, który niedawno utworzył oddział dla chorych na koronawirusa.

12:21 Węgry

Dalsze obostrzenia, takie jak zamknięcie restauracji, klubów fitness czy teatrów, wydłużenie godziny policyjnej oraz zakaz zgromadzeń, zapowiedział w związku z pandemią premier Węgier Viktor Orban w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.



Jutro parlament ma głosować nad nadzwyczajnymi uprawnieniami dla rządu na 90 dni i jeśli je uchwali, to nowe obostrzenia będą obowiązywać od północy z wtorku na środę.



W ciągu ostatniej doby na Węgrzech stwierdzono 5162 nowych zakażeń koronawirusem i zmarło 55 chorych na Covid-19.

12:18 Płock

Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) w Płocku (Mazowieckie) zwiększy z 59 do 150 liczbę łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem. Decyzję taką wydał wojewoda mazowiecki. Dziś w placówce tej przebywało 85 pacjentów zakażonych koronawirusem.

11:35 Rosja

W Rosji minionej doby potwierdzono 21 798 zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Zmarło 256 osób, a za wyzdrowiałych uznano 10,7 tys. pacjentów.

Rekordową liczbę infekcji wykryto w Moskwie - 6897. W stolicy zmarło 72 chorych. Łącznie w niedzielę według oficjalnych danych w Rosji przeprowadzono 526 tys. testów na Covid-19.

To czwarty dzień z rzędu, kiedy przyrost zakażeń koronawirusem w tym kraju przekracza 20 tysięcy.

11:30 W Polsce więcej kobiet niż mężczyzn zakażonych koronawirusem

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wykryto u większej liczby kobiet niż mężczyzn. Najwięcej przypadków u osób w wieku 40-49 lat. Wśród zdiagnozowanych znalazło się też 61 osób w wieku od 100 lat - wynika ze statystyki Ministerstwa Zdrowia. W przypadku dzieci i młodzieży ciężki przebieg choroby dotyczył ponad 1,2 tys. tych pacjentów.



11:28 Resort zdrowia chce, by więcej lekarzy mogło kierować na badania w kierunku koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć krąg lekarzy kierujących na badania w kierunku koronawirusa. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został w piątek skierowany do konsultacji publicznych.

Projekt przewiduje umożliwienie lekarzom i felczerom, którzy udzielą świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz lekarzom i felczerom, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - skierowanie pacjenta podejrzanego o zakażenie lub zakażonego wirusem SARS-CoV-2 na wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Resort uzasadnia, że zmiana ułatwi dostęp pacjentów do świadczeń, a także przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania kadr medycznych.





11:07 Szpital polowy w Brnie

Na terenach wystawowych w Brnie od poniedziałku działa drugi w Czechach szpital polowy dla pacjentów z Covid-19. Dyrektor szpitala Uniwersyteckiego w Brnie Jaroslav Sztierba powiedział dziennikarzom, że placówka ma charakter jedynie rezerwowy.



W szpitalu, który powstał w jednej z hal terenów wystawowych, są 302 łóżka. Tylko część z nich wyposażona jest w aparaturę z tlenem, ponieważ placówka ma być przeznaczona dla już wyleczonych pacjentów, którzy muszą jeszcze pozostawać w izolacji.



11:05 Samorząd lekarski apeluje o pilne zmiany strategii walki z koronawirusem

Konieczne jest przyjęcie pilnych korekt w strategii walki z SARS-CoV-2 i Covid-19 - ocenia samorząd lekarski. Naczelna Rada Lekarska postuluje zmiany m.in. w obszarze testowania, szpitalnictwa i ratownictwa medycznego.



Proponowane zmiany obejmują zwiększenie dostępu do diagnostyki molekularnej przez wsparcie i ułatwienie procedur rejestracji dodatkowych punktów pobrań wymazów i szerokie rozpowszechnienie i objęcie finansowaniem NFZ zwalidowanych szybkich testów antygenowych, m.in. dla szpitali.



NRL chce wprowadzenia pilnych zmian w systemach informatycznych służących gromadzeniu danych o zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (EWP, IKR) tak, by uwzględniały nowe metody diagnostyczne, co usprawniłoby kontakt z osobami o pozytywnym wyniku badania.



Samorząd lekarski upomina się o przywrócenie testowania osób kończących kwarantannę, która obecnie trwa 10 dni, czyli - jak podnosi NRL - krócej niż okres wylęgania, albo o wydłużenie kwarantanny do 14 dni.

11:00 Problem z teleporadami dla osób głuchych

Korzystanie przez osoby głuche i niedosłyszące z teleporady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie zostało uregulowane w przepisach - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie Polskiego Związku Głuchych jest dostępna pomoc tłumacza języka migowego. Pomoc - jak podał RPO - można uzyskać w godzinach 7.00-23.00, bezpłatnie, poprzez Skype, program IMO, stronę internetową.

10:52 Kolejny apel o osocze do ozdrowieńców

Miniony tydzień to zdecydowany wzrost zgłaszalności dawców - ozdrowieńców - mówi RMF FM Bartosz Szutkiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce. Ośrodek bada próbki pobrane od ozdrowieńców z całego kraju. W RMF FM od kilku tygodni - w ślad za lekarzami - regularnie apelujemy do osób, które były zakażone koronawirusem o oddawania osocza. Pomaga ono w leczeniu chorych na Covid-19.



10:49 Testy

Ostatniej doby wykonano ponad 43 tys. testów - w sobotę tych testów było 61. tys., a w piątek niecałe 67 tys.



10:38 NAJNOWSZY RAPORT MINISTERSTWA ZDROWIA NT. ZAKAŻEŃ I ŻGONÓW Z POWODU KORONAWIRUSA

/ RMF FM

Ministerstwo Zdrowia informuje o 21 713 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 173 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce wzrósł tym samy do 568 138 przypadków zakażeń. Lekarzom nie udało się uratować 8 045 chorych na Covid-19.





10:23 Dane Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że zajętych jest 20 967 spośród 31 815 łóżek dla pacjentów covidowych. Do respiratorów podłączonych jest 1804 chorych. Wolnych jest 638 tych urządzeń.







09:00 Sklepy meblarskie

Jeśli nie będzie wprowadzenia pełnego lockdownu - to możliwe będzie szybkie otwarcie sklepów z meblami. Taką wiadomość resort rozwoju ma jeszcze przed południem przekazać przedsiębiorcom z sektora meblarskiego. Na 9:30 wiceminister rozwoju Olga Semeniuk zaprosiła do siebie przedstawicieli branży, która - dość nieoczekiwanie - od soboty została zamknięta.



08:47 Indie

W Indiach odnotowano w ciągu ostatniej doby 45 903 przypadki zakażenia koronawirusem, w tym 7 745 w Delhi. To największy dobowy przyrost infekcji w stolicy Indii od wybuchu pandemii Covid-19.



W całym kraju zmarło 490 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19 wzrosła do 126 611.



Indie są drugim po USA krajem z największą liczbą potwierdzonych zakażeń - 8,5 mln. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono dotąd 9,9 mln infekcji.



08:45 Szpitale tymczasowe w Szczecinie

Rozpoczęły się wstępne przygotowania do uruchomienia szpitala tymczasowego dla chorych na Covid-19 w hali Netto Arena w Szczecinie - poinformowała rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego. To drugi z mających powstać w Szczecinie szpitali tymczasowych.



Prace są na wstępnym etapie - poinformowała PAP rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego Agnieszka Muchla-Łagosz. Odgrodzony został dostęp do hali widowiskowo-sportowej Netto Arena przy ul. Szafera.



Drugi szpital tworzony jest w budynku M w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na szczecińskich Pomorzanach. Obecnie ustalone zostało, że zarówno w szpitalu na Pomorzanach, jak i w Netto Arenie ma być utworzonych 50 łóżek OIOM i ok. 300 miejsc dla pacjentów w lżejszym stanie.



Szpital tymczasowy na Pomorzanach ma ruszyć za ok. 5-6 tygodni, nie ma jeszcze terminu uruchomienia szpitala w hali widowiskowo-sportowej.

08:42 Konstanty Radziwiłł w Porannej rozmowie w RMF FM

To ciężka choroba, ale na szczęście mam to za sobą (...) - mówił o zachorowaniu na Covid-19 w Porannej rozmowie w RMF FM Konstanty Radziwiłł. Były minister zdrowia przyznał, że przejście choroby dało mu kolejny argument do walki z osobami, które nie wierzą w pandemię. Ciągle są wokół nas tacy, którzy uważają, że to wszystko jest wymyślone, spisek. Ja oczywiście nie należałem do niedowiarków i nie musiałem zachorować, żeby się przekonać, że to ciężka choroba, ale takie osobiste doświadczenie dodaje jeszcze tych argumentów, które niestety ciągle padają w przestrzeni publicznej nad czym ubolewam, bo niewątpliwie to się jakoś przekłada na sposób zachowania, który jest ryzykowny - stwierdził wojewoda mazowiecki.



Robert Mazurek pytał też swojego gościa o stan polskiej służby zdrowia. Uważam, że polska służba zdrowia zaskakująco dobrze przechodzi ten test. Test niezwykle trudny i taki, którzy przekłada się na różnego rodzaju perturbacje w tym także na pewien dyskomfort niektórych pacjentów, pewne obawy o to, że pacjenci bez koronawirusa mogliby mieć gorszy dostęp do świadczeń, których oczekują - ocenił były minister zdrowia.

08:40 Żołnierze w szpitalach

Pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie i podlaskie. W tych województwach - jak ustalił nasz dziennikarz w Narodowym Funduszu Zdrowia - w części szpitali covidowych pojawili się żołnierze, którzy mają pomagać w raportowaniu o wolnych łóżkach dla pacjentów z koronawirusem. W nowym tygodniu wojskowi pojawią się między innymi w lecznicach na Mazowszu.



08:03 Jarosław Gowin o lockdownie

Całkowity lockdown traktuję jako ostateczność - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.



Miesięczny koszt wiosennych ograniczeń sięgał 90 mld zł. Teraz musielibyśmy liczyć się z co najmniej takimi samymi kosztami. To nie jest abstrakcyjny "koszt dla budżetu". To dług, który wszyscy - polskie społeczeństwo - musielibyśmy spłacać przez długie lata. Nieuchronny byłby wzrost bezrobocia, osłabienie wielu branż, w konsekwencji spadek poziomu życia. Mogłoby się to także odbić na zdolności do efektywnego wspierania służby zdrowia. Uważam, że zamknięcie gospodarki powinno być poprzedzone wprowadzeniem innych możliwych obostrzeń w kontaktach społecznych - powiedział. Zaznaczył, że ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów.



Pytany, czy jest "we frakcji antyobostrzeniowej" i dzieli go różnica zdań z ministrem zdrowia, Gowin zapewnił, że w rządzie nie ma frakcji. Minister (zdrowia, Adam) Niedzielski jest ekonomistą i świetnie rozumie racje gospodarcze - stwierdził. Podkreślił, że jego zdaniem gospodarkę trzeba chronić tak długo, jak to możliwe.

08:00 Zasiłek opiekuńczy

Od dziś ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać m.in. w razie zamknięcia z powodu Covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek będzie przysługiwał do 29 listopada.



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również wtedy, gdy te placówki nie mogą zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania Covid-19. Chodzi np. o sytuację, gdy część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie.



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

07:58 Czechy

Czeskie ministerstwo zdrowia podało, że w niedzielę zanotowano 3608 nowych zakażeń SARS-CoV-2, czyli najmniej od czterech tygodni. W poprzednią niedzielę było ponad 3 tys. przypadków więcej.



Obecnie zakażonych jest 166 841. Łącznie 414 828 osób zainfekowało się nowym koronawirusem.



Nie ma poprawy, jeśli chodzi o dane związane ze zgonami. W niedzielę zmarło 101 osób, ale liczby z poprzednich dni są później aktualizowane. Obecnie dane resortu mówią o 4 858 zgonach osób z koronawirusem. Najtragiczniejszy był miniony wtorek, gdy zanotowano 239 zgonów jednego dnia.

07:55 Policjanci odcięci od siłowni

Policjanci, w tym antyterroryści i inni funkcjonariusze służb, zostali odcięci od siłowni - rząd zapomniał, by ich wyłączyć z zakazów. Cześć funkcjonariuszy zaczęła zatem trenować w konspiracji - pisze "Rzeczpospolita".



07:38 Maseczki a uprawianie sportu

Trzywarstwowe maseczki ochronne u zdrowych osób nie ograniczają natlenienia krwi i mięśni podczas intensywnych ćwiczeń - twierdzą kanadyjscy naukowcy. To ważne z punktu widzenia działania obiektów sportowych i zawodów.



07:36 Wątpliwości dot. Szpitala Narodowego

Budowa Szpitala Narodowego ruszyła, zanim premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję w tej sprawie, a umowy dotyczącej finansowania prawdopodobnie nie zawarto - podaje "Rzeczpospolita".



07:33 Minister Czarnek o edukacji zdalnej

Przy pesymistycznym wariancie nauka zdalna może potrwać nawet do stycznia lub dłużej; modlę się o szybki powrót uczniów do szkół, ale nie mogę założyć tylko optymistycznego scenariusza - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.



07:06 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 13 363, do 671 868 - wynika z danych opublikowanych przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarły kolejne 63 osoby z Covid-19.



Tym samym od wybuchu pandemii liczba ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju wzrosła do 11 352.



W sobotę odnotowano w RFN najwyższy dotąd dobowy przyrost infekcji - ponad 23 tys. przypadków SARS-CoV-2. W niedzielę informowano o ponad 16 tys. nowych infekcji.



07:04 Sądy w czasach pandemii

Związkowcy z "Solidarności" pracowników sądownictwa będą domagali się od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zmiany decyzji w sprawie trybu pracy sądów w pandemii. Wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska w czwartek rekomendowała, żeby wszystkie sądy od dziś pracowały w trybie dwuzmianowym - od 7:00 do 13:30 i od 14:00 do 20:30.



06:57 Ekspert o narodowej kwarantannie

"Narodowa kwarantanna jest dziś niestety bardziej prawdopodobna niż to, że jej unikniemy" - ocenił prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Taki rozwój wypadków jest jego zdaniem prawdopodobny na 60 procent.



06:20 Francja

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło we francuskich szpitalach 271 chorych - poinformowały władze medyczne. Wykryto też 38 619 nowych zakażeń. W sobotę informowano o 86 852 nowych infekcjach - był to największy przyrost od początku epidemii. Koronawirusem we Francji zakaziło się ponad 1,78 mln osób, z których 40 439 zmarło.



Z powodu awarii systemu raportowania o nowych infekcjach ich liczba za ostatnie dni zostanie zaktualizowana w poniedziałek - napisano w niedzielnym komunikacie francuskiej agencji zdrowia publicznego.



Według zestawienia agencji Reutera Francja jest obecnie drugim, po USA, krajem na świecie pod względem liczby nowych zakażeń. Siedmiodniowa średnia krocząca nowych infekcji wynosi blisko 55 tys. i jest najwyższa od początku epidemii.



W porównaniu z zeszłym tygodniem we Francji odnotowano 35,6 proc. więcej zakażeń i 57,8 proc. więcej zgonów na Covid-19 - wynika z danych agencji.

06:16 Brazylia

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Brazylii 10 554 przypadków koronawirusa i 128 kolejnych zgonów - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Od początku pandemii infekcję koronawirusem potwierdzono u 5,66 mln Brazylijczyków a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 162 397.

06:15 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 5 887 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, co zwiększyło łączną oficjalną ich liczbę do 967 825.



Zmarło kolejnych 219 osób. Łączna liczba zgonów na Covid-19 wynosi obecnie 95 027.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata. Listę otwierają USA; na drugiej i trzeciej pozycji są Brazylia oraz Indie.

06:13 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował o 1040 ofiarach śmiertelnych Covid-19 w ciągu ostatniej doby. Obecność nowych przypadków koronawirusa potwierdzono u 126 742 osób.



Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu pandemii w USA zanotowano łącznie 9 mln 961 320 zakażeń wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 237 566.

06:08 Zdalna nauka dla wszystkich uczniów

Od dziś do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian - nadal jest stacjonarna.

W szkołach podstawowych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią Covid-19.

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie oraz całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym.