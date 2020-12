W niedzielę Ministerstwo Zdrowia informowało o śmierci 228 chorych na Covid-19. Resort zdrowia poinformował również o 9 176 nowych zakażeniach koronawirusem. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 1 063 449 potwierdzone zakażenia i w sumie 20 089 ofiar śmiertelnych. Rząd rozpoczyna dziś konsultacje ze środowiskiem medycznym i instytucjami w sprawie programu szczepień przeciw koronawirusowi. Chodzi o to, by wskazać kolejne grupy poza pracownikami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi i seniorami, które będą szczepione. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie możecie śledzić w naszej relacji na żywo.

