Mamy 4280 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Nie żyje 76 osób. To kolejne tragiczne rekordy. Resort zdrowia ogłosi dzisiaj nową listę powiatów objętych dodatkowymi koronawirusowymi restrykcjami: w sumie w strefach żółtej i czerwonej znaleźć ma się ponad 100 powiatów, a więc dwa razy więcej niż obecnie. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej ministerstwo zapowiada również zaostrzenie restrykcji w strefach. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Resort zdrowia poinformował dziś o śmierci aż 76 chorych na Covid-19 i wykryciu 4 280 nowych zakażeń koronawirusem.

Najwięcej nowych przypadków odnotowano ponownie na Mazowszu. To niemal 600 kolejnych zakażeń.

Minionej doby wykonano ponad 44 tys. testów w kierunku Covid-19.

Aktualny bilans pandemii w Polsce to 111 599 zakażeń i 2 867 ofiar śmiertelnych.

Ministerstwo Zdrowia ogłosi dzisiaj nową listę powiatów objętych dodatkowymi restrykcjami: w sumie w strefach żółtej i czerwonej znaleźć ma się ponad 100 powiatów, a więc dwa razy więcej niż obecnie.

46% Polaków chciałoby się zaszczepić przeciwko koronawirusowi, gdy taka szczepionka powstanie. Dokładnie tyle samo - 46% nie chciałoby z takiej szczepionki skorzystać. Tak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej.

W Czechach zanotowano minionej doby rekordowe 5 335 nowych przypadków SARS-CoV-2. Tamtejsze władze planują zaostrzenie restrykcji.

Rekordowy przyrost nowych zakażeń odnotowano również na Ukrainie. Minionej doby testy potwierdziły tam obecność koronawirusa u 5397 osób.

11:08 POPRAWNE NOSZENIE MASECZKI

Kancelaria Premiera Rady Ministrów przypomina, jak poprawnie nosić maseczkę.





11:05 ZAJĘTE ŁÓŻKA I RESPIRATORY

Resort zdrowia przedstawił najnowszy dzienny raport o koronawirusie. Obecnie w szpitalach przebywa 4138 chorych na Covid-19. To o 138 więcej niż poprzedniego dnia.



Trzeba było uruchomić kolejnych 13 respiratorów, korzysta z nich obecnie 296 pacjentów (wczoraj było to 283). Są też dobre informacje - wyzdrowiało 1144 osób.



10:52 MZ: WYKONALIŚMY PONAD 44 TYS. TESTÓW

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 44 tys. testów w kierunku Covid-19. 4280 z nich dało wynik pozytywny.





10:48 MAZOWSZE PONOWNIE Z NAJWIĘKSZYM PRZYROSTEM ZACHOROWAŃ

Według najnowszych danych resortu zdrowia, najwięcej nowych przypadków odnotowano w woj. mazowieckim. To niemal 600 przypadków.



10:40 NOWE DANE Z MINISTERSTWA ZDROWIA

To kolejne, dramatyczne dane. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4280 nowych przypadkach Covid-19 w kraju. Zmarło 76 osób.



10:25 KOLEJNY REKORD DZISIAJ? NIEPOKOJĄCE DANE Z MAŁOPOLSKI

Po rekordowej środzie, zapowiada się rekordowy czwartek w koronawirusowej statystykach .Już wiemy, że w województywie małopolskim mamy ponad 550 nowych zachorowań. Ustalił to Maciej Pałahicki.



Nowych przypadków w Małopolsce jest dokładnie 548, to niemal o 50% więcej niż w środę. Aż 166 osób zakaziło się w samym Krakowie. W mieście są dwa duże ogniska koronawirusa - to DPS przy ul. Łanowej i zakład opieki na Wielickiej. Większość zachorowań to tak zwane przypadki rozproszone, jest ich łącznie 437. Niepokojące dane napływają też ze szpitali, zakaziły się 33 osoby z personelu medycznego. Jest też coraz więcej nowych zachorowań w placówkach oświatowych - informuje nasz reporter Maciej Pałahicki.





10:09 DODATKOWE OBOSTRZENIA W WIELU MIASTACH

Poza Warszawą - Kraków, Poznań, Białystok i Częstochowa. To nowe miasta na liście z obostrzeniami.



W strefie żółtej pozostają Gdańsk i Gdynia. Lista z mniejszymi miastami jest jednak dużo dłuższa, a całą poznamy w południe. To będzie ponad 100 powiatów i miast na prawach powiatów.



We wszystkich tych miejscach już od soboty zaczną obowiązywać nowe zasady, choćby obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej na świeżym powietrzu - przypomina nasz dziennikarz Mariusz Piekarski.





10:02 "NIE" DLA ZAŚWIADCZEŃ DOT. MASECZEK

Chcecie zaświadczenie o tym, że nie możecie nosić maseczki? Nie przychodźcie do nas. Nie dostaniecie go! Tak lekarze rodzinni odpowiadają osobom, które chcą mieć wymówkę, by nie zasłaniać ust i nosa. Do przychodni zaczęli zgłaszać się pacjenci domagający się wystawienia zaświadczenia zwalaniającego z tego obowiązku. Od soboty, podczas policyjnej kontroli mandatu za brak maseczki uniknie tylko osoba z takim własnie dokumentem.



A co z osobami z astmą czy przewlekłą obturacyjną chorobą płuc?



One tym bardziej powinny zasłaniać usta i nos. Nie ma podstaw prawnych, ani uzasadnienia medycznego by np. osobie z astmą maseczka szkodziła i należałoby wystawić jej zaświadczenie. Osoby z chorobami płuc, które częściej kaszlą, a np. przechodzą koronawirusa bezobjawowo - mogą stanowić zagrożenie - informuje dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.



Masz astmę? Noś maseczkę! To jest próba zdjęcia z siebie odpowiedzialności, niechęć do podporządkowania się, czysta anarchia - dodaje lekarz.





09:45 WIELKOPOLSKA: KORONAWIRUS W KOŚCIELE W CZEMPINIU

Sanepid w Kościanie poszukuje wiernych, którzy w minioną niedzielę uczestniczyli w mszy św. o godz. 8 w kościele w Czempiniu i przyjmowali komunię św. Podobny apel wystosował także sanepid w Gnieźnie. Osoba zakażona uczestniczyła w mszy św. w kościele w Kiszkowie.



Osoby, które brały udział w mszy św. proszone są o kontakt pod numerami telefonów: (65) 526 52 64, 607 522 901.

09:36 UKRAINA: REKORDOWY PRZYROST ZACHOROWAŃ

Na Ukrainie w środę odnotowano najwyższą od początku pandemii dzienną liczbę zakażeń koronawirusem, a także najwięcej zgonów i hospitalizacji. Wykryto 5397 infekcji, 93 osoby zmarły, 900 pacjentów hospitalizowano, a 2263 wyzdrowiało.



W kraju przeprowadzono tego dnia ok. 57 tys. testów, a najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie charkowskim - 576 - poinformował w czwartek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Koronawirus na Ukrainie / RMF FM





09:21 KORONAWIRUS W BIAŁYM DOMU

Crede Bailey, wysoki rangą urzędnik Białego Domu zajmujący się sprawami bezpieczeństwa, jest poważnie chory na Covid-19 i od września przebywa w szpitalu - podała w czwartek agencja Bloomberg. Bailey miał zachorować zanim SARS-CoV-2 zdiagnozowano u prezydenta Donalda Trumpa.



Biały Dom oficjalnie nie powiadomił o chorobie Baileya - przekazała agencja powołując się na informacje czterech zaznajomionych ze sprawą osób.



Prezydent Trump poinformował 2 października o zdiagnozowaniu u niego koronawirusa. Do poniedziałku prezydent przebywał w szpitalu pod Waszyngtonem. Stwierdził ostatnio, że czuje się "tak jakby perfekcyjnie". Zachwalał też sposób, w jaki jest leczony.

09:10 CZY POLACY CHCĄ SZCZEPIONKI NA COVID?

Szczepionka przeciwko koronawirusowi mocno dzieli Polaków. Jeżeli bedzie dostępna - 46% z nas chciałoby się zaszczepić i dokładnie tyle samo - 46% nie chciałoby z niej skorzystać.



To są wnioski z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej.



Na szczepionkę czekają przede wszystkim najstarsi (powyżej 60. roku życia) i najmłodsi, którzy jeszcze uczą się i studiują. Mieszkańcy Warszawy, z którymi rozmawiam przyznają, że mieliby obawy, aby zaszczepić się od razu, gdy preparat na koronawirusa trafi do aptek. Dużo mniej osób niż chętni do zaszczepienia się uważa, że szczepionka na koronawirusa (gdy powstanie) powinna być obowiązkowa. Wpisania preparatu na listę obowiązkowych szczepień chce tylko co trzeci z nas - informował nasz reporter Michał Dobrołowicz.



08:59 WARSZAWA W ŻÓŁTEJ STREFIE

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział: Warszawa znajdzie się w żółtej strefie (...) około godz. 12 ogłosimy nową listę powiatów i miast z dodatkowymi obostrzeniami.





8:50 ARTUR DZIAMBOR W PORANNEJ ROZMOWIE W RMF FM

Czy zdaniem posła Konfederacji nie ma epidemii koronawirusa?



To nie jest zupełnie niegroźna alergia. Nigdy tak nie powiedziałem. Uważam, że to jest bardzo groźna choroba dla tych, którzy ją złapią - stwierdził Artur Dziambor.



Polityk był też pytany o tzw. "piątkę Kaczyńskiego".



Żona nie ma futra i uważa, że to obrzydliwa sprawa nosić coś takiego. (...) Wspieram żonę i mówiłem na mównicy sejmowej, że nie powinno być w sprzedaży futer i że można doprowadzić do tego metodami rynkowymi - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Konfereracji dodając: Natomiast to, co robi rząd, to jest zamykanie branży sztucznie, ustawą.



Zapraszamy do odsłuchania całej Porannej rozmowy w RMF FM!



08:48 "DGP" TESTUJE WYDOLNOŚĆ SYSTEMU

W niektórych regionach wykorzystanych jest trzy czwarte łóżek z respiratorami. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta - podaje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".



Z analizy danych z urzędów wojewódzkich, jaką przeprowadził "DGP", wynika, że jeśli idzie o dostęp do ratunkowego leczenia, najgorzej jest w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. W tym pierwszym wolnych zostało już tylko pięć respiratorów (15 jest zajętych), a w drugim - cztery (zajętych jest 12).



Nie najlepiej przedstawia się też sytuacja w Małopolsce - tutaj wykorzystywane jest już trzy czwarte łóżek respiratorowych. I choć sytuacja różni się w zależności od regionu, to w całej Polsce rośnie liczba wykorzystanych respiratorów, czyli aparatury ratującej życie osobom z najcięższym przebiegiem COVID-19 - podaje "DGP".

08:39 INDIE

W ciągu ostatniej doby w Indiach potwierdzono obecność koronawirusa u 78 524 osób, zmarło 971 pacjentów - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Od blisko dwóch miesięcy Indie notują największy dobowy przyrost infekcji na świecie.

Całkowita liczba zakażonych w Indiach od początku epidemii sięga obecnie 6,84 mln. Liczba zgonów, która w sobotę przekroczyła próg 100 tysięcy, wynosi 104 555 - podano.

08:37 NIEMCY: LABORATORIA NA GRANICY MOŻLIWOŚCI

Wraz z gwałtownym wzrostem liczby infekcji SARS-CoV-2, w stolicy Niemiec coraz więcej osób zgłasza się na wykonanie testów. Przed przeprowadzającymi je placówkami tworzą się długie kolejki, a wykorzystanie mocy w laboratoriach osiąga krytyczny poziom - informuje portal rbb24.



W związku z tym Akredytowane Laboratoria Medyczne ponownie ostrzegają przed przeciążeniem ich placówek w Berlinie.



Tylko ubiegłym tygodniu przeprowadzono w niemieckiej stolicy około 52,5 tys. testów na obecność koronawirusa. Według dyrektor zarządzającej ALM Cornelii Wanke, limit wydajności w Berlinie wynosi 55 080 testów tygodniowo.

08:33 NIEMCY

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin do 310 144 (wzrost o 4 058) - poinformował w czwartek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Kolejnych 16 osób zmarło co zwiększyło łączną liczbę zgonów na Covid-19 do 9 578.



Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest obecnie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Wyższe od średniej liczby zakażeń są także w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Hesji.

Koronawirus w Niemczech / RMF FM





08:17 CZECHY z KOLEJNYM REKORDEM

W Czechach zanotowano minionej doby rekordowe 5 335 nowych przypadków SARS-CoV-2, zmarło natomiast 19 chorych.

W sumie od początku epidemii wykryto w tym kraju 95 360 zakażeń koronawirusem.

Czeskie władze planują zaostrzenie restrykcji. W dzisiejszym wydaniu dziennika "Mlada Fronta Dnes" minister zdrowia Roman Prymula zapowiedział, że nowe obostrzenia mają dotyczyć m.in. funkcjonowania starszych klas szkół podstawowych, kin i teatrów.

/ Grafika RMF FM /

06:52 TRUMP: CZUJĘ SIĘ TAK JAKBY PERFEKCYJNIE

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że chce, aby każdy zakażony koronawirusem Amerykanin miał dostęp do eksperymentalnej terapii, jakiej on sam został poddany, oraz by leki, które otrzymał, były darmowe.

"Chcę, aby każdy otrzymał takie samo leczenie jak wasz prezydent, ponieważ czuję się wspaniale i tak jakby perfekcyjnie" - stwierdził Trump w krótkim nagraniu wideo, zarejestrowanym w Ogrodzie Różanym Białego Domu.

06:49 WŁOCHY: NIEPOKOJĄCE PROGNOZY

Jeśli obecna tendencja nie zostanie odwrócona, to za dwa miesiące notowanych może być we Włoszech 16 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie - ostrzegł doradca tamtejszego Ministerstwa Zdrowia Walter Ricciardi.

Wczoraj potwierdzono w tym kraju 3 600 nowych zakażeń: najwięcej od kwietnia.

06:34 MEKSYK: PONAD 80 TYSIĘCY OFIAR COVID-19

W Meksyku potwierdzono w ciągu ostatniej doby 4 580 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarło w tym czasie 378 chorych na Covid-19. Tym samym całkowita liczba infekcji SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do 799 188, a liczba ofiar śmiertelnych pandemii - do 82 726.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata: po USA (ponad 210 tysięcy ofiar), Brazylii (ponad 146 tysięcy) i Indiach (ponad 102 tysiące ofiar).

06:17 BOIMY SIĘ KORONAWIRUSA, ALE SZCZEPIĆ NIE CHCEMY

Ponad połowa Polaków boi się zakażenia koronawirusem - tak mówią wyniki sondażu, przeprowadzonego przez United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". 22,3 procent ankietowanych przyznało, że "zdecydowanie" boi się zakażenia, a 36,1 procent stwierdziło, że "raczej" się go boi.

Równocześnie - jak wynika z sondażu - 30,7 procent z nas nie zamierza zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, kiedy już taka szczepionka będzie dostępna. Większość uważa także, że szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 nie powinno być obowiązkowe.

05:39 DZISIAJ NOWA LISTA POWIATÓW w STREFACH ŻÓŁTEJ i CZERWONEJ

Resort zdrowia ogłosi dzisiaj nową listę powiatów objętych dodatkowymi restrykcjami: w sumie w strefach żółtej i czerwonej znaleźć ma się ponad 100 powiatów.

Jak zapowiedział wczoraj rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz:

Cytat Tych powiatów, które jutro (w czwartek - przyp. RMF) ogłosimy, będzie ponad 100. Musimy się liczyć z tym, że w ramach obostrzeń w strefach żółtych znajdzie się bardzo dużo miast. (...) Nie ma co ukrywać, że na 99 procent Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Obecnie lista powiatów w strefach żółtej i czerwonej obejmuje 51 pozycji.

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej ministerstwo zapowiada również zaostrzenie restrykcji w strefach.

05:34 BRAZYLIA: JUŻ PONAD 5 MLN WYKRYTYCH ZAKAŻEŃ

W Brazylii liczba potwierdzonych od początku pandemii przypadków koronawirusa przekroczyła 5 milionów: wynosi obecnie 5 000 694. Dotąd zmarło w tym kraju 148 228 chorych na Covid-19.

Epidemiolog z uniwersytetu w Rio De Janeiro Roberto Medronho zastrzega jednak, że liczby te mogłyby być o wiele wyższe, gdyby przeprowadzano więcej testów na koronawirusa.

Cytat Wkrótce osiągniemy poziom 150 tysięcy zgonów. To przerażająca liczba. A mimo takiej liczby przypadków widzimy, że władze coraz bardziej łagodzą obostrzenia dot. dystansu społecznego. Epidemiolog z uniwersytetu w Rio De Janeiro Roberto Medronho

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych, natomiast pod względem liczby wykrytych zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym SARS-CoV-2 krajem świata: po USA i Indiach.

05:31 BILANS PANDEMII w POLSCE

Resort zdrowia poinformował wczoraj o śmierci aż 75 chorych na Covid-19: to rekordowa dobowa liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii w Polsce. Ministerstwo powiadomiło również o wykryciu 3 003 nowych zakażeń.

Aktualny bilans pandemii w Polsce to 107 319 zakażeń i 2 792 ofiary śmiertelne.