Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 19 152 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 357 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 752 940 zakażonych. Nie żyje 10 848 spośród nich. Połowa Polaków nie zamierza się szczepić przeciwko koronawirusowi, kiedy już będzie dostępna szczepionka - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W porównaniu z podobnym badaniem z października wzrosła liczba niechętnych wobec szczepionki. W przyszłym roku może dojść do groźnych epidemii odry, będących konsekwencją pandemii Covid-19 - ostrzegają naukowcy na łamach "The Lancet". Jak piszą, obecna pandemia ma wpływ na kontrolę chorób, z jej powodu wstrzymywano kampanie szczepień. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

REKLAMA