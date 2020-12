Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 749 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 470 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 102 096 zakażonych. Nie żyje 21 630 spośród nich. Osoby, które w przeszłości miały anafilaksję w reakcji na lekarstwa lub jedzenie, nie powinny przyjmować szczepionki przeciw Covid-19 stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech - ostrzegła w nocy brytyjska agencja ds. regulacji leków (MHRA). Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie zebraliśmy w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

- Osoby, które w przeszłości miały anafilaksję w reakcji na lekarstwa lub jedzenie, nie powinny przyjmować szczepionki przeciw Covid-19 stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech - ostrzegła w nocy brytyjska agencja ds. regulacji leków (MHRA). Szczegóły znajdziesz >>>W TYM ARTYKULE<<< .







11:12 Rosja

27 927 nowych infekcji koronawirusem potwierdzono w Rosji w ciągu minionej doby. Zmarły kolejne 562 osoby - podał sztab operacyjny do walki z pandemią. Czwartkowa dzienna liczba zakażeń jest o 1737 wyższa niż w środę.

Od początku epidemii w Rosji potwierdzono ponad 2,56 mln zakażeń, a zmarło ogółem 45 280 osób.

10:53 Testy na koronawirusa

Ostatniej doby wykonano ponad 38,4 tys. testów na koronawirusa.



10:30 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

10:10 Dane nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 19 131 spośród 38 186 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 775 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 346 tych urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 219 992 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 11 389 osób.

09:43 Japonia

Władze Tokio zgłosiły w czwartek 602 nowe zakażenia koronawirusem, najwięcej od początku epidemii. W całej Japonii wykryto dzień wcześniej 2810 infekcji, a liczba chorych na Covid-19 w ciężkim stanie przekroczyła 500 - podała agencja Kyodo.



Japonia mierzy się obecnie z trzecią falą pandemii. W ostatnich tygodniach notowane są rekordowe przyrosty infekcji, co eksperci łączą z jesiennym ochłodzeniem, które zmusza wielu mieszkańców do pozostawania w zamkniętych pomieszczeniach bez dobrej wentylacji.

08:44 Ukraina

Na Ukrainie wykryto w środę 13 371 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 266 zainfekowanych koronawirusem, a 13 903 osoby wyzdrowiały - poinformował ukraiński resort ochrony zdrowia. W związku z Covid-19 hospitalizowano rekordową liczbę pacjentów - 2993.



W środę przeprowadzono ok. 67 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 41 tys. metodą PCR. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie - rekordowych ok. 1,9 tys. przypadków. Środa była trzecim dniem z rzędu z liczbą wyzdrowień wyższą od liczby zakażeń.



Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 na Ukrainie wykryto dotąd u 858 714 osób. Od marca zmarło 14 470 zakażonych, a 465 021 osób uznano za ozdrowieńców.

08:18 Białoruś

Od 20 grudnia Białoruś wprowadza czasowy zakaz wyjazdu z kraju przez granicę lądową - poinformował portal Tut.by, powołując się na decyzję rządu z 7 grudnia. Oficjalny powód to zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.



07:10 Straż Graniczna

W ostatnich tygodniach na infolinię Straży Granicznej dzwoni tysiące osób. Większość z nich to pracujący za granicą Polacy, którzy nie wiedzą, czy po powrocie na święta do kraju będą musieli odbyć obowiązkową kwarantannę. W listopadzie zanotowano 11 tys. połączeń z pytaniami dotyczącymi wjazdu.

"Przypominamy, że obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej nie dotyczy obywateli Polski, ale także cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod ich stałą opieką" - mówi Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Zaznacza również, że na granicach wewnętrznych nie są prowadzone kontrole graniczne. Podkreśla jednocześnie, że na polskich granicach będących zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, cały czas obowiązują obostrzenia związane z walką z pandemią Covid-19.

07:07 Niemcy

W ciągu minionej doby w Niemczech wykryto 23 679 zakażeń koronawirusem i zmarło 440 osób zainfekowanych SARS-CoV-2 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Niemczech przekroczyła 20 tys. Od początku epidemii w Niemczech wykryto 1 242 203 zakażenia koronawirusem.

Nowych przypadków jest o prawie 3 tys. więcej niż dzień wcześniej, a liczba aktywnych zachorowań wzrosła o ponad 3,2 tys. i wynosi 299,7 tys.

Jak ocenia RKI, sytuacja w Niemczech pogarsza się od 4 grudnia, odkąd średnia liczba nowych przypadków zaczęła rosnąć. Rośnie także liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii; do środy wynosiła ona 4278.

Najgorsza sytuacja panuje w graniczącej z Polską Saksonii, gdzie od przyszłego poniedziałku wprowadzony zostanie pełny lockdown, włącznie z zamknięciem szkół i większości sklepów.

06:58 Ekspert o szczepionkach

Szczepionki RNA przeciw SARS-CoV-2, opracowane przez koncerny Pfizer i Moderna, wykorzystują nowoczesną technologię i nie powinniśmy się ich bać - mówił PAP dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu. "Ważne, by wiedzę o nich przekazywać w sposób dostępny" - dodał.



06:37 Słowacja

Słowacja wprowadza nowe obostrzenia. Od przyszłego tygodnia zamknięte będą sklepy, a goście hotelowi i narciarze będą musieli mieć negatywny wynik testu na koronawirusa. Z kolei po świętach testy mają być obowiązkowe w zakładach pracy powyżej 500 osób.



06:36 PIMS

Tylko w ciągu 10 dni przyjęliśmy do szpitala 20 pacjentów z PIMS - to zupełnie nowa jednostka chorobowa, której musimy się nauczyć - mówi prof. Krzysztof Zeman, szef Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. PIMS-TS (paediatric inflammatory multisystem syndrome - temporally associated with SARS-CoV-2) to wieloukładowy zespół zapalny występujący u dzieci w następstwie zakażenia koronawirusem. U niektórych pacjentów może doprowadzić do bardzo ciężkich powikłań.



05:30 Cypr

Rząd cypryjski poinformował, że z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem przedłuża do końca roku obostrzenia mające na celu powstrzymanie jego rozprzestrzeniania. Od piątku na wyspie zostaną zamknięte centra handlowe, kina, restauracje i kościoły.



Od poniedziałku uniwersytety i szkoły wyższe przejdą na tryb zdalnego nauczania.



Na wyspie do 31 grudnia między 21.00 a 5.00 będzie obowiązywać godzina policyjna, a w domach prywatnych może przebywać maksymalnie 10 osób, włączając w to małoletnie dzieci.

Wczoraj w Republice Cypryjskiej zanotowano 363 nowe zakażenia koronawirusem oraz dwa zgony.

Ogólna liczba zakażeń od początku pandemii wynosi 13 649. Zmarło 77 osób.

05:20 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 11 974 przypadkach zakażeń koronawirusem zarejestrowanych podczas ostatniej doby i 781 zgonach na Covid-19.



To kolejna doba z zakażeniami koronawirusem powyżej 11 tysięcy. We wtorek zarejestrowano 11 006 przypadków zakażeń i 800 zgonów.



Od początku epidemii w Meksyku, według oficjalnych danych, zarejestrowano 1 mln 205 229 przypadków zakażeń koronawirusem. Na Covid-19 zmarło łącznie od początku pandemii 111 655 osób.



Meksyk jest 12. krajem na świecie z największą liczbą przypadków zakażeń i czwartym z tak wysoką liczbą zgonów.

05:16 Ostrzeżenie ws. szczepionki

Osoby, które w przeszłości miały anafilaksję w reakcji na lekarstwa lub jedzenie, nie powinny przyjmować szczepionki przeciw Covid-19 stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech - ostrzegła w nocy brytyjska agencja ds. regulacji leków (MHRA).