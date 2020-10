8099 osób zakażonych koronawirusem - to czwartkowe dane dobowe podane przez Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 91 zakażonych osób. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili wczoraj listę nowych obostrzeń i zaprezentowali zaktualizowaną listę powiatów, które od soboty będą w żółtej i czerwonej strefie. W tej ostatniej będą 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo.

- W czwartek Ministerstwo Zdrowia informowało o 8099 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu Covid-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 84 osoby. W sumie to aż 91 osób.

152 powiaty znajdą się w strefie czerwonej od soboty 17 października, objętej najostrzejszymi koronawirusowymi restrykcjami.





05:29 Unijny szczyt

Przywódcy państw i rządów krajów UE uznali na szczycie w Brukseli, że sytuacja epidemiczna w Europie jest bezprecedensowa i niepokojąca. Liderzy wezwali do większej koordynacji działań. Rada Europejska ma wracać regularnie do tego tematu.



Z wniosków końcowych z posiedzenia wynika, że szefowie państw i rządów z zadowoleniem przyjęli dotychczasowe postępy dotyczące ogólnej koordynacji na szczeblu UE ws. Covid-19.



Liderzy wezwali Komisję Europejską i państwa członkowskie do kontynuowania koordynacji, w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących kwarantanny, śledzenia kontaktów transgranicznych, strategii testowania, wspólnej oceny metod badawczych, wzajemnego uznawania testów oraz tymczasowych ograniczeń podróży do UE, które nie są niezbędne. Rada Europejska ma regularnie powracać do tej sprawy.



Liderzy z zadowoleniem przyjęli prace na szczeblu UE nad opracowaniem i szczepionki. Podkreślili potrzebę sprawiedliwego i przystępnego cenowo dostępu do niej. Rada Europejska w konkluzjach zachęca również państwa członkowskie i instytucje unijnej do dalszej współpracy w tym zakresie na szczeblu globalnym.



05:26 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 28 523 nowe przypadki zakażenia koronawirusem 713 kolejnych zgonów.

Dzień wcześniej resort zdrowia, podając dobowy bilans, informował o ponad 27 tys. nowych infekcji i także ponad 700 zgonach.



Od początku pandemii w Brazylii potwierdzono oficjalnie 5 169 386 przypadków zakażenia koronawirusem i 152 460 zgonów z powodu Covid-19.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

05:20 USA

W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby stwierdzono 70 334 zakażeń koronawirusem - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zmarło 1148 kolejnych osób. To najgorszy bilans do lipcowego szczytu pandemii w USA.

W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziły się 7 974 502 osoby, a zmarło 217 745 osób.

05:15 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 5514 nowych zakażeń koronawirusem i 387 kolejnych zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Według oficjalnych statystyk od początku pandemii w Meksyku potwierdzono 834 910 przypadków zakażenia koronawirusem i 85 285 zgonów.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA, Brazylii i Indiach.