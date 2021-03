Trwa pandemia SARS-CoV-2, wywołującego groźną dla życia chorobę Covid-19. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 117 mln ludzi na świecie. Ponad 2,59 mln zakażonych zmarło - informuje amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. W wielu krajach wprowadzane są kolejne restrykcje przeciwepidemiczne. Najnowsze informacje związane z pandemią śledzimy w naszej relacji na żywo.

05:52 Ekspert: Przed nowymi wariantami koronawirusa uchroni szybkie zaszczepienie jak największej liczby ludzi

Najlepszym sposobem zmniejszenia ryzyka powstawania nowych wariantów koronawirusa jest jak najszybsze zaszczepienie jak największej liczby ludzi na świecie - twierdzi Moncef Slaoui - badacz, który do niedawna kierował operacją rządu amerykańskiego Warp Speed.



Public Health England poinformował o wykryciu w Wielkiej Brytanii 16 przypadków zakażenia nowym, nieznanym dotąd wariantem koronawirusa SARS-CoV-2. Na razie wiadomo tylko, że zawiera on tę samą groźną mutację E384K, co budzące niepokój rozprzestrzeniające się na świecie warianty z RPA i Brazylii.



Podejrzewa się, że nowy wariant brytyjski powstał na terenie Wielkiej Brytanii. Wszystkie wykryte infekcje są rozproszone w całym kraju. Zakażone osoby poddano izolacji, podobnie jak te, u których wykryto zakażenie wariantem brazylijskim (dotąd zidentyfikowano sześć przypadków).

05:33 Brazylia

Wstępne dane badań w Brazylii wskazują, że szczepionka chińskiej firmy Sinovac przeciw Covid-19 działa na wykryty w Brazylii wariant P1 koronawirusa - informuje agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione z tymi badaniami.



Informator ten podał, nie dostarczając szczegółowych danych, że w trakcie badania przetestowano krew zaszczepionych osób na brazylijski wariant.



Preparat Coronavac, wyprodukowany przez chiński Sinovac, to główna szczepionka używaną obecnie w Brazylii do szczepienia ludzi przeciw Covid-19.

05:15 Anglia

W wielu krajach wprowadzane są kolejne restrykcje przeciwepidemiczne. Tymczasem w Anglii trwa pierwszy etap wychodzenia z lockdownu w Anglii. W jego ramach następuje powrót we wszystkich szkołach do nauki stacjonarnej.



W Anglii dopuszczono te,znspotkania na otwartym powietrzu z jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego i przyjmowanie przez mieszkańców domów opieki jednego wskazanego gościa.





05:11 NOWE DANE ZE ŚWIATA

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 117 mln ludzi na świecie, ponad 2,59 mln zakażonych zmarło.