Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 110 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 544 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 115 201 zakażonych. Nie żyje 22 174 spośród nich.

Szczepienia w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się we wtorek / Ben Birchall / POOL / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 110 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 544 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 115 201 zakażonych. Nie żyje 22 174 spośród nich.



- Do północy trwa nabór placówek medycznych chcących wziąć udział w programie szczepień przeciw Covid-19.



- W Wielkiej Brytanii przeciwko koronawirusowi zaszczepiono dotychczas kilkadziesiąt tysięcy osób preparatem Pfizer i BioNTech.



- W związku z tym, że u pacjentów, którzy uczestniczyli w pierwszej fazie badań nad szczepionką opracowaną przez Uniwersytet Queenslandu, doszło do powstania antyciał AIDS, program nie będzie kontynuowany - poinformował minister zdrowia Australii Greg Hunt.



- W ciągu minionej doby w Niemczech wykryto 29 875 zakażeń koronawirusem i zmarło 598 osób zainfekowanych SARS-CoV-2. To rekord zarówno pod względem dziennej liczby zakażeń, jak i zgonów.









10:49 Testy

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 34 tys. testów na koronawirusa.









10:27 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 110 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 544 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 115 201 zakażonych. Nie żyje 22 174 spośród nich.



10:15 Opole

Od dziś Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu wznowiło porody rodzinne oraz odwiedziny dzieci leczonych na pododdziale patologii noworodków.



Odwiedziny na pododdziale patologii noworodków KCGPiN w Opolu wstrzymane były od początku pandemii. Porody rodzinne były kilkukrotnie w tym czasie zawieszane i przywracane - w zależności od sytuacji epidemicznej.



Dyrekcja kliniki ginekologiczno-położniczej w Opolu przypomina, że odwiedziny i porody rodzinne mogą się odbywać wyłącznie w zaostrzonym rygorze sanitarnym, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminach dostępnych na stronie internetowej szpitala.

10:12 Zajęte łóżka i respiratory

W szpitalach zajętych jest 18 941 spośród 38 057 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 766 chorych wymaga respiratora. Wolne są 1 354 takie urządzenia.

Na kwarantannie pozostaje 240 381 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 11 493 osób.

08:42 Ukraina

Na Ukrainie w czwartek wykryto 13 514 zakażeń SARS-CoV-2, zmarła rekordowa liczba zainfekowanych - 285, a 15 327 osób uznano za wyleczone - poinformował w piątek resort ochrony zdrowia tego kraju. To drugi w tym tygodniu rekord liczby zgonów.



W czwartek przeprowadzono ok. 61 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 40 tys. metodą PCR. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie - ok. 1,9 tys. przypadków. 2846 osób hospitalizowano. To czwarty dzień z rzędu z liczbą wyzdrowień wyższą od liczby zakażeń.



08:25 Sztuczna inteligencja pomaga identyfikować koronawirusa

Hiszpańscy naukowcy opracowali system szybkiej identyfikacji Covid-19 w organizmie pacjenta na podstawie zdjęć rentgenowskich. Bazuje on na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.



Według komunikatu władz szpitala uniwersyteckiego w Grenadzie San Cecilio system do szybkiego potwierdzania zakażenia koronawirusem powstał we współpracy z naukowcami z miejscowego uniwersytetu, a także pracownikami trzynastu ośrodków badawczych z innych prowincji Hiszpanii.



Wnioski dotyczące bazującego na sztucznej inteligencji systemu stwierdzania infekcji koronawirusem opublikowane zostały już w naukowym piśmie "Journal of Biomedical and Health". Wynika z nich, że po kilkunastu minutach od wykonania zdjęcia rentgenowskiego płuc można stwierdzić czy doszło do zakażenia wirusem SARS-CoV-2.



08:05 Indie

W ciągu ubiegłej doby w Indiach wykryto 29 387 nowych zakażeń koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 414 osób - wynika ze statystyk opublikowanych przez ministerstwo zdrowia tego kraju.



W porównaniu do poprzedniego dnia nowych potwierdzonych infekcji jest o prawie 5 tys. mniej.

08:02 Boom na środki do dezynfekcji

Prawie 16-krotnie zwiększyła się w ciągu ostatniego roku wartość sprzedaży środków do dezynfekcji rąk. A ten wzrost i tak ograniczała duża konkurencja - pisze "Rzeczpospolita".



Jak wskazuje gazeta, ponad 6,2 mln litrów środków (w tym żeli i płynów) do dezynfekcji rąk kupiliśmy w ciągu roku, licząc do końca października. To ponad 47 razy więcej niż rok wcześniej, gdy sprzedano ich 131 tys. litrów - wynika z danych firmy badawczej Nielsen, które publikuje "Rzeczpospolita".

07:58 Wuhan

Rok od wybuchu epidemii koronawirusa w chińskim Wuhan życie wraca tam do normy. Mieszkańcy nie boją się już dużych skupisk - gromadzą się na targach, podróżują komunikacja miejską. Pewne obawy wśród nich wzbudzają natomiast cudzoziemcy, ponieważ - jak oceniają w rozmowie z PAP wuhańczycy - nie wszystkie kraje tak samo dobrze radzą sobie z pandemią.



07:55 Przygotowania do dystrybucji szczepionki

W ciągu dwóch tygodni osiągniemy pełną gotowość do dystrybucji szczepionki i prowadzenia szczepień - tak w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim mówi prezes odpowiedzialnej za to Agencji Rezerw Materiałowych.



07:03 Niemcy

W ciągu minionej doby w Niemczech wykryto 29 875 zakażeń koronawirusem i zmarło 598 osób zainfekowanych SARS-CoV-2 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI). To rekord zarówno pod względem dziennej liczby zakażeń, jak i zgonów.



Nowych przypadków jest o ponad 6 tys. więcej niż dzień wcześniej, kiedy padł poprzedni rekord.



Jak ocenia RKI, sytuacja epidemiczna w Niemczech znacząco pogarsza się od 4 grudnia. W środę kanclerz Angela Merkel zaapelowała do przywódców krajów związkowych o zaostrzenie restrykcji, a do obywateli o zmianę zachowania i zrezygnowanie z obchodzenia świąt w dużym gronie.

07:00 Alergolog o szczepionce na koronawirusa

Nie ma powodów do paniki i nie można mówić, że alergicy nie mogą się szczepić - mówi w rozmowie z PAP prof. Ewa Czarnobilska, kierownik Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum UJ w Krakowie. Jak dodaje, jeśli ktoś w przeszłości nie miał anafilaksji, to nie powinien obawiać się szczepienia.



06:06 Nabór placówek do przeprowadzania szczepień

Do północy trwa nabór placówek medycznych chcących wziąć udział w programie szczepień przeciw Covid-19. Pierwszeństwo mają poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, którym zniesiono kryterium przeprowadzania 180 szczepień w tygodniu i dostępności przez pięć dni w tygodniu.



Elektroniczne deklaracje placówki medyczne, nie tylko te, które mają podpisane umowy z NFZ, mogą składać do północy do piątku. Formularz dostępny jest pod adresem: formularze.ezdrowie.gov.pl/.



05:58 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 3124 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 221 267 kolejnych osób.



UJH podał, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 15 mln 582 840 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 292 091.



Wczoraj panel zewnętrznych doradców amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) opowiedział się przeważającą większością głosów za użyciem w nagłych przypadkach szczepionki przeciwko koronawirusowi firm Pfizer Inc. BioNTech. Toruje to drogę do zatwierdzenia preparatu przez FDA już w piątek.

05:57 Meksyk

W ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono u 11 897 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 671 pacjentów - podało ministerstwo zdrowia Meksyku. To już drugi dzień z rzędu, gdy liczba zakażeń znowu zbliża się do 12 tys.



Od początku epidemii w Meksyku według oficjalnych danych zarejestrowano 1 mln 217 126 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Z powodu powikłań po przejściu Covid-19 zmarło łącznie 112 326 osób.

05:40 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 53 347 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz 770 zgonów wywołanych Covid-19. Dobowy przyrost infekcji utrzymuje się od kilku dni na wysokim poziomie, notowanym ostatnio pod koniec października.

Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, gdy chodzi o liczbę zakażeń. Pod względem przypadków śmiertelnych kraj ten zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.



Dotychczasowy bilans zakażeń koronawirusem w Brazylii wynosi 6 mln 781 799, a bilans wszystkich zgonów - 179 756.

05:30 Szczepienia w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii przeciwko koronawirusowi zaszczepiono dotychczas kilkadziesiąt tysięcy osób - poinformował w czwartek minister zdrowia Matt Hancock. Potwierdził on, że od przyszłego tygodnia szczepienia odbywać się będą także w przychodniach.



Ponieważ stworzona przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka wymaga przechowywania w temperaturze -70 stopni C, na początek szczepienia odbywają się tylko w wyznaczonych szpitalach, gdzie łatwiej o odpowiednie warunki, ale docelowo szczepienia oprócz szpitali, przychodni i domów opieki mają się odbywać także w specjalnie stworzonych centrach szczepień. W Irlandii Północnej, w odróżnieniu od reszty kraju, szczepienia w domach opieki już są prowadzone.

05:22 Australia zawiesza pracę nad swoją szczepionką

W związku z tym, że u pacjentów, którzy uczestniczyli w pierwszej fazie badań nad szczepionką opracowaną przez Uniwersytet Queenslandu, doszło do powstania antyciał AIDS, program nie będzie kontynuowany - poinformował minister zdrowia Australii Greg Hunt.



W pracach nad szczepionką wykorzystano śladową ilość białek zawartych w genomie wirusa HIV, co skutkowało wytworzeniem się w organizmie antyciał AIDS.



Mimo że szczepionka przeciwko Covid-19 była bardzo obiecująca, a ryzyko zakażenia HIV tą drogą praktycznie nie istnieje, zdecydowaliśmy się zamknąć ten projekt ze względu na ryzyko utraty zaufania ludności wobec krajowego programu szczepień - podkreślił sekretarz stanu w ministerstwa zdrowia Australii Brendan Murphy.



Obawa, że wytworzenie antyciał AIDS mogłoby prowadzić do zakażenia HIV nie znajduje potwierdzenia w faktach, ale nie możemy ryzykować - oświadczył ze swej strony premier Australii Scott Morrison. Szef rządu poinformował w piątek, że rząd wycofuje się z planów zakupu kilku milionów szczepionek opracowanych przez specjalistów z Uniwersytetu Queenslandu i zamiast nich zakupi szczepionki koncernów AstraZeneca i Novax.