Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 13 749 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 470 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 102 096 zakażonych. Nie żyje 21 630 spośród nich.

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 13 749 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 470 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 102 096 zakażonych. Nie żyje 21 630 spośród nich.



- Do północy trwa nabór placówek medycznych chcących wziąć udział w programie szczepień przeciw Covid-19.



- W Wielkiej Brytanii przeciwko koronawirusowi zaszczepiono dotychczas kilkadziesiąt tysięcy osób preparatem Pfizer i BioNTech.



- W związku z tym, że u pacjentów, którzy uczestniczyli w pierwszej fazie badań nad szczepionką opracowaną przez Uniwersytet Queenslandu, doszło do powstania antyciał AIDS, program nie będzie kontynuowany - poinformował minister zdrowia Australii Greg Hunt.









06:06 Nabór placówek do przeprowadzania szczepień

Do północy trwa nabór placówek medycznych chcących wziąć udział w programie szczepień przeciw Covid-19. Pierwszeństwo mają poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, którym zniesiono kryterium przeprowadzania 180 szczepień w tygodniu i dostępności przez pięć dni w tygodniu.



Elektroniczne deklaracje placówki medyczne, nie tylko te, które mają podpisane umowy z NFZ, mogą składać do północy do piątku. Formularz dostępny jest pod adresem: formularze.ezdrowie.gov.pl/.



05:58 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 3124 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 221 267 kolejnych osób.



UJH podał, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 15 mln 582 840 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 292 091.



Wczoraj panel zewnętrznych doradców amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) opowiedział się przeważającą większością głosów za użyciem w nagłych przypadkach szczepionki przeciwko koronawirusowi firm Pfizer Inc. BioNTech. Toruje to drogę do zatwierdzenia preparatu przez FDA już w piątek.

05:57 Meksyk

W ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono u 11 897 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 671 pacjentów - podało ministerstwo zdrowia Meksyku. To już drugi dzień z rzędu, gdy liczba zakażeń znowu zbliża się do 12 tys.



Od początku epidemii w Meksyku według oficjalnych danych zarejestrowano 1 mln 217 126 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Z powodu powikłań po przejściu Covid-19 zmarło łącznie 112 326 osób.

05:40 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 53 347 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz 770 zgonów wywołanych Covid-19. Dobowy przyrost infekcji utrzymuje się od kilku dni na wysokim poziomie, notowanym ostatnio pod koniec października.

Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, gdy chodzi o liczbę zakażeń. Pod względem przypadków śmiertelnych kraj ten zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.



Dotychczasowy bilans zakażeń koronawirusem w Brazylii wynosi 6 mln 781 799, a bilans wszystkich zgonów - 179 756.

05:30 Szczepienia w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii przeciwko koronawirusowi zaszczepiono dotychczas kilkadziesiąt tysięcy osób - poinformował w czwartek minister zdrowia Matt Hancock. Potwierdził on, że od przyszłego tygodnia szczepienia odbywać się będą także w przychodniach.



Ponieważ stworzona przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka wymaga przechowywania w temperaturze -70 stopni C, na początek szczepienia odbywają się tylko w wyznaczonych szpitalach, gdzie łatwiej o odpowiednie warunki, ale docelowo szczepienia oprócz szpitali, przychodni i domów opieki mają się odbywać także w specjalnie stworzonych centrach szczepień. W Irlandii Północnej, w odróżnieniu od reszty kraju, szczepienia w domach opieki już są prowadzone.

05:22 Australia zawiesza pracę nad swoją szczepionką

W związku z tym, że u pacjentów, którzy uczestniczyli w pierwszej fazie badań nad szczepionką opracowaną przez Uniwersytet Queenslandu, doszło do powstania antyciał AIDS, program nie będzie kontynuowany - poinformował minister zdrowia Australii Greg Hunt.



W pracach nad szczepionką wykorzystano śladową ilość białek zawartych w genomie wirusa HIV, co skutkowało wytworzeniem się w organizmie antyciał AIDS.



Mimo że szczepionka przeciwko Covid-19 była bardzo obiecująca, a ryzyko zakażenia HIV tą drogą praktycznie nie istnieje, zdecydowaliśmy się zamknąć ten projekt ze względu na ryzyko utraty zaufania ludności wobec krajowego programu szczepień - podkreślił sekretarz stanu w ministerstwa zdrowia Australii Brendan Murphy.



Obawa, że wytworzenie antyciał AIDS mogłoby prowadzić do zakażenia HIV nie znajduje potwierdzenia w faktach, ale nie możemy ryzykować - oświadczył ze swej strony premier Australii Scott Morrison. Szef rządu poinformował w piątek, że rząd wycofuje się z planów zakupu kilku milionów szczepionek opracowanych przez specjalistów z Uniwersytetu Queenslandu i zamiast nich zakupi szczepionki koncernów AstraZeneca i Novax.