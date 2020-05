15 821 potwierdzonych zakażeń i 791 ofiar śmiertelnych - taki jest najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. W USA z powodu COVID-19 zmarło dotąd ponad 78 tysięcy ludzi. Amerykańska Agencja Kontroli Leków i Żywności zatwierdziła właśnie szybki test na obecność koronawirusa: na jego wyniki trzeba czekać zaledwie kwadrans. We Włoszech życie powoli wraca do normy. Eksperci natomiast ostrzegają: pandemia wywoła globalną plagę bezrobocia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

W niedzielę resort zdrowia poinformował o kolejnych 170 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce i śmierci 6 chorych.

W sumie w naszym kraju odnotowano dotąd 15 821 zakażeń SARS-CoV-2, a 791 chorych zmarło.

Od początku epidemii w Polsce wyzdrowiało natomiast 5698 zakażonych.

Na całym świecie stwierdzono dotąd już ponad 4 mln infekcji koronawirusem, a zmarło ponad 279 tysięcy zakażonych.

W USA z powodu COVID-19 zmarło ponad 78 tysięcy ludzi.

W USA dopuszczono do użytku nowy szybki test na obecność koronawirusa.

Kolejne europejskie kraje luzują wprowadzone w związku z pandemią obostrzenia.

15:31 KORONAWIRUS w PREMIER LEAGUE

Zajmujący 15. miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy klub Brighton & Hove Albion poinformował o trzecim przypadku infekcji koronawirusem wśród jego piłkarzy.

Nazwiska zawodnika nie ujawniono. Wiadomo jedynie, że spędzi dwa tygodnie w kwarantannie domowej.

14:55 Plaga bezrobocia

Przez świat przetacza się fala radykalnego wzrostu bezrobocia. Ameryka informuje o 14 procentach osób bez pracy, Irlandia aż o 28. We Francji bezrobocie jest najwyższe od 10 lat. W Polsce, przez stosunkowo długi okres wypowiedzenia, fali bezrobocia możemy spodziewać się dopiero w lipcu.









14:51 Świętość w czasie pandemii

Świętość, także w czasie pandemii, uwidacznia się w codziennej posłudze - wskazał abp Wiktor Skworc. Na dwa dni przed obchodzonym 12 maja Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej zaznaczył, że praca tej grupy zawodowej wiąże się z przykazaniem miłości bliźniego.

Metropolita mówił o tym w kazaniu podczas mszy odprawionej w niedzielne południe w katowickiej archikatedrze. Jak przypomniał, kierowane do pielęgniarek i położnych słowa modlitwy i wdzięczności wybrzmiewają też 11 lutego, przy okazji Światowego Dnia Chorego. Zastrzegł, że teraz niejako z drugiego planu wydobywa je stan pandemii.





14:42 Belgia: Coraz mniej osób na oddziałach intensywnej terapii

Liczba osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii z powodu Covid-19 spadła w Belgii poniżej 500 - poinformowała w niedzielę agencja służby zdrowia Sciensano. To najniższy poziom od 25 marca.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Belgii z powodu Covid-19 zmarło 75 osób. Połowa z tej liczby to pacjenci leczeni w szpitalach, a połowa - pensjonariusze w domach opieki długotrwałej.

Niedzielne podsumowanie pokazuje, że w ciągu minionej doby u kolejnych 485 osób potwierdzono obecność koronawirusa. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń w Belgii podskoczyła w związku z tym do 53 081. Aż 161 nowych zakażeń dotyczy osób przebywających w domach opieki.





14:25 Gwiazdy piłki nożnej walczą z koronawirusem

Dwóch argentyńskich sportowców piłkarz Diego Maradona i tenisista Juan Martin del Potro zaangażowało się w walkę z koronawirusem w swoim kraju. Pierwszy z nich oddał na licytację replikę koszulki z mistrzostw świata 1986, a drugi - buty, w których grał w półfinale Wimbledonu 2013.

To kolejne akcje, w których obaj biorą udział. Maradona tym razem przekazał replikę koszulki ze zwycięskich dla Argentyny piłkarskich mistrzostw świata 1986. Umieścił tam też dedykację o treści: "Damy radę".

"Diego nawet nie wie, jak wielkie znaczenie mają tak małe gesty. Tego nie da się ocenić. Będę mu wdzięczna do końca życia" - powiedziała Martita Gutierrez, mieszkanka jednego z najbardziej dotkniętych epidemią regionów.





14:17 Tłumy na ulicach Mediolanu

Mediolan z poluzowanymi restrykcjami. Piękna słoneczna pogoda i po 25 stopni. Ludzi nie da się zatrzymać w domach. "Po dwóch miesiącach mamy dość" - mówi Patrycja Szwed - Lublinianka od kilku lat mieszkająca w stolicy Lombardii. Ludzie tak tłumnie ruszyli na spacery, czy do parków, że mimo, iż w maseczkach i odległościach to jednak władze przestraszyły się.

Tłumy na spacerach w Mediolanie Krzysztof Kot /RMF FM





14:08 Liczba testów w Polsce

W kierunku koronawirusa przebadano dotąd 476 tys. 904 próbki, testy wykonano u 436 tys. 641 osób - przekazało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 16,2 tys. testów.









13:51 Kryzys włoskiej branży turystycznej

81 milionów niewykorzystanych miejsc noclegowych - taki jest bilans strat branży turystycznej we Włoszech podczas trzech wiosennych miesięcy z powodu epidemii koronawirusa. Straty tego sektora gospodarki szacowane są na miliardy euro.

Związek rolników Coldiretti, który przedstawił dane dotyczące konsekwencji epidemii i zamknięcia od marca do maja hoteli, pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych we Włoszech, odnotował, że ogromna część utraconych wpływów to te pochodzące zawsze od gości z zagranicy. To oni stanowią co roku wysoki odsetek turystów w sezonie wiosennym począwszy od Wielkanocy.

W wydanym komunikacie zwrócono uwagę na znaczenie słów premiera Giuseppe Contego, który w niedzielnym wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" zachęcił rodaków do tego, by tegoroczne wakacje spędzili w kraju.





13:42 Testy dla objętych kwarantanną

Ministerstwo Zdrowia od jutra uruchamia obowiązkowe testy mobilne na koronawirusa dla osób przebywających w kwarantannie. W całej Polsce uruchomionych zostania 145 mobilnych punktów pobrań.









13:34 Darmowe testy dla bezrobotnych

Darmowe kursy dla osób, które w wyniku pandemii straciły pracę przygotowała największa w Polsce firma zajmująca się dostawą usług internetowych.

Specjaliści ze szczecińskiej spółki Home.pl nauczą uczestników szkoleń grafiki komputerowej, marketingu w social mediach czy tworzenia stron internetowych.





13:28 Wielka Brytania

Czy i kiedy nastąpi złagodzenie lockdownu? To pytanie, które nurtuje Brytyjczyków. Jutro minie 7 tygodni od wprowadzenia obostrzeń na Wyspach. A jeszcze dziś wieczorem premier Boris Johnson ma wygłosić do nich w telewizji przemówienie.

Patrząc na parki i ulice Brytyjczycy coraz liczniej wychodzą z domów. Policja interweniuje tylko w nielicznych przypadkach. Według oczekiwań premier Johnson może złagodzić obowiązujące dotychczas obostrzenia wzywając obywateli do zachowania środków bezpieczeństwa, ale stopniowego powrotu do pracy.

Wymóg pozostania w domach staje się coraz trudniejszy do wyegzekwowania. Ponadto, według doniesień, rząd planuje wprowadzenie pięciostopniowego systemu ostrzegawczego, który obowiązywałby w różnych regionach kraju. Od najbardziej niebezpiecznego - czerwonego, do zielonego oznaczającego wolny od zakaże teren. Komentatorzy zaznaczają, że jeśli nastąpi złagodzenie obostrzeń, to będzie ono łagodne i długofalowe. Nie należy spodziewać się nagłego złagodzenia restrykcji.





13:20 Zakażeni policjanci wracają do zdrowia

Spośród 170 policjantów zakażonych koronawirusem, wyzdrowiało dotąd 83 - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

"Już 83 policjantów zakażonych koronawirusem wyzdrowiało, ale niestety od początku działań zwalczających pandemię 170 policjantów, którzy, na co dzień z wielkim poświęceniem i poczuciem obowiązku wykonują swoje zadania, zostało zakażonych" - przekazał Ciarka.

Od początku działań ponad 2,7 tys. łącznie funkcjonariuszy było na kwarantannie, obecnie przebywa ich 301. "Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym. Liczymy na wzajemne zrozumienie" - zaapelował rzecznik KGP.





13:10 Białoruś

Na Białorusi w ciągu doby potwierdzono zakażenie koronawirusem Sars-CoV-2 u kolejnych 921 osób. Z niedzielnego komunikatu resortu zdrowia wynika też, że od soboty zmarło pięć osób z Covid-19. Ogółem zakażonych jest już niemal 23 tys., zmarło w sumie 131 osób.



Zarejestrowano 22 973 osoby z pozytywnym wynikiem testów na obecność koronawirusa, co stanowi 8,7 proc. od ogółu przebadanych osób - podało ministerstwo zdrowia w komunikacie w niedzielę 10 maja.





13:01 Australia

Najludniejszy stan Australii Nowa Południowa Walia zezwala na ponowne otwarcie kawiarni, restauracji, placów zabaw i basenów. Luzowanie obostrzeń rozpocznie się pod koniec przyszłego tygodnia .

"Po raz pierwszy od zarządzenia lockdownu można opuszczać mieszkania w celach rekreacyjnych. To znaczy, że możecie spotykać się w maksymalnie 10-osobowych grupach, możecie trenować czy po prostu posiedzieć sobie w parku. Ale podkreślamy i prosimy - pilnujcie dystansu, spotykając się teraz z rodziną i przyjaciółmi, z którymi nie mieszkacie - wzajemnie dbajcie o swoje bezpieczeństwo" - mówila premier Nowej Południowej Walii - Gladys Beredżikljan.

Jak podkreślają władze stanu, łagodzenie reżimu sanitarnego wynika m.in. z tego, że dzięki zwiększeniu liczby testów, udało się ograniczyć rozwój epidemii.





12:49 Włochy

W tym roku pojedziemy na wakacje, nie spędzimy tego lata na balkonie - zapewnił Włochów premier Giuseppe Conte w wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" w niedzielę. Ostrzegł zarazem, że konsekwencje ekonomiczne epidemii koronawirusa będą bardzo bolesne.





12:42 Papież apeluje o współpracę

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę do przywódców Unii Europejskiej o zgodę i współpracę przy stawianiu czoła społecznym i ekonomicznym skutkom pandemii. Apel wystosował po modlitwie maryjnej Regina Coeli, którą odmówił w południe w Watykanie.

Papież nawiązał do sobotnich obchodów Dnia Europy w rocznicę ogłoszenia przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana 9 maja 1950 roku Deklaracji zawierającej propozycję wspólnego zarządzania produkcją stali i wydobyciem węgla w RFN i we Francji. Plan ten był zalążkiem integracji europejskiej .

Zwracając się do wiernych z biblioteki Pałacu Apostolskiego Franciszek oświadczył, że kieruje myśli ku Europie w 70. rocznicę Deklaracji Schumana.





12:37 Wojska Obrony Terytorialnej

Ponad tysiąc wymazów do badań na obecność koronawirusa pobrali dotychczas żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim. Akcja prowadzona jest w ramach operacji "Odporna Wiosna".

"Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika i ukończone specjalistyczne szkolenia, które prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie" - podkreśliła rzeczniczka 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. "Zoo" kpt. Diana Warchocka.





12:31 Hiszpania

Podczas ostatniej doby wskutek Covid-19 w Hiszpanii zmarły 143 osoby. W sumie liczba zgonów spowodowana koronawirusem sięga 26 621 - podało w niedzielnym komunikacie ministerstwo zdrowia tego kraju. Wszystkich zakażonych jest ponad 224 tys. (wzrost o 812).



"To bardzo dobry wynik" - ocenił ostatni bilans dobowy główny epidemiolog Hiszpanii Fernando Simon, przypominając, że już w sobotę odnotowano słabnięcie dynamiki nowych zgonów u osób zakażonych koronawirusem. Pomiędzy piątkiem a sobotą zmarło 179 pacjentów. Wcześniej dobowa kwota zgonów przekraczała 200.



Z danych hiszpańskich służb medycznych wynika, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 812 przypadków zakażenia koronawirusem. Oznacza to, że łączna liczba osób wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 wzrosła do 224 390.







12:26 Kto może zostać zwolniony z kwarantanny?





12:15 Koronawirus w portugalskim klubie

Trzech piłkarzy portugalskiego zespołu Vitorii Guimaraes miało pozytywny test na zakażenie koronawirusem - poinformował w niedzielę klub. Żaden z nich nie miał objawów choroby i zostali skierowani na domową izolację.

Reszta zespołu może kontynuować treningi, choć na razie nie wiadomo, kiedy liga portugalska będzie mogła wznowić rozgrywki.

Treningi w Portugalii możliwe są dopiero od tygodnia.





12:09 Zdalne nauczanie otwiera nowe możliwości

Epidemia koronawirusa i zamknięcie szkół zmusiło polską edukację do zmierzenia się z nauczaniem w formie zdalnej. Opinie są przeważnie krytyczne, ale nie wszyscy są pesymistami.

O związanych z cyfrową edukacją szansach mówi fizyk, profesor Lech Mankiewicz z Polskiej Akademii Nauk, który od niedawna, w zastępstwie, zaczął uczyć fizyki w szkole podstawowej. Jego zdaniem zdalne nauczanie otwiera nowe możliwości:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. # 29 Modelowanie odmrażania, zdalne nauczanie i wypatrywanie miejsc, gdzie tworzą się planety





12:02 Hiszpania luzuje obostrzenia

Od jutra rozluźnienia reżimu sanitarnego w Hiszpanii

Otwarte będą między innymi bary, restauracje na świeżym powietrzu, biblioteki, teatry, targowiska, czy stacje kontroli pojazdów.

Ale nie wszędzie. Tylko tam, gdzie statystyki zachorowań wyraźnie spadają - mówi nam Grzegorz Milanowski - Polak od 16 lat pracujący w Hiszpanii.



Mimo luzowania obostrzeń do 24 maja rząd hiszpański przedłużył stan alarmowy, a do 30 czerwca - wypłatę świadczeń tym, którzy z powodu pandemii nie mogą pracować.





11:51 Zakażenia w DPS-ie

46 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w domu pomocy społecznej w Ostrowinie na Dolnym Śląsku.

Wśród zakażonych jest trzech pracowników placówki. Wszystkie osoby z dodatnimi wynikami testów są odizolowane w osobnym budynku. Nie ma na razie potrzeby ich ewakuacji.





11:36 Rosja: Liczba zakażonych przekroczyła 200 tys.

Liczba przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Rosji sięgnęła w niedzielę 209 688, po wykryciu w ciągu ostatniej doby 11 012 nowych zakażeń - podał sztab rządowy. Od soboty zmarło 88 pacjentów - liczba przypadków śmiertelnych od początku epidemii wzrosła do 1915.



Dobowy przyrost o ponad 11 tysięcy nowych zakażeń jest najwyższy w ostatnich dniach, kiedy to w Rosji rejestrowano codziennie ponad 10 tysięcy nowych infekcji. Kraj ten pozostaje na piątym miejscu wśród państw świata o wysokiej liczbie zakażeń koronawirusem, za USA, Włochami, Hiszpanią i Wielką Brytanią. Na całym świecie do niedzieli stwierdzono 4 mln 26,7 tys. zakażeń i 276 894 zgony wywołane chorobą Covid-19.



Nadal połowa wszystkich nowych zakażeń przypada na Moskwę, gdzie od soboty wykryto ich 5551. W stolicy Rosji jest już w sumie 109 740 zakażonych, a więc także ponad połowa ich ogółu w całym kraju.

11:24 Malezja przedłuża obostrzenia

Co najmniej do 9 czerwca będą obowiązywać ograniczenia w funkcjonowaniu malezyjskiej gospodarki i przemieszczaniu się obywateli - ogłosił w niedzielę premier Malezji Muhyiddin Yassin. Wprowadzone 18 marca restrykcje zostały jednak częściowo złagodzone.



Okres obowiązywania restrykcji został przedłużony już po raz czwarty. Początkowo restrykcje obejmowały ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców i narzucały zamknięcie instytucji oraz firm innych niż te niezbędne dla działania państwa. Począwszy od 4 maja rząd Malezji zaczął jednak odmrażać gospodarkę, otwierając niemal wszystkie jej sektory i nieznacznie łagodząc restrykcje dotyczące swobody przemieszczania się obywateli. Niektóre malezyjskie stany zdecydowały się na wprowadzenie tych zmian z kilkudniowym opóźnieniem.





11:17 Zwiększa się ruch na przejściach granicznych

Na granicach utrzymuje się większy ruch niż w ubiegłym miesiącu. W sobotę do kraju wjechało ponad 31 tys. osób. To trzy razy więcej niż pod koniec kwietnia - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.



Po długim majowym weekendzie SG notuje rosnący ruch na przejściach granicznych. Według danych opublikowanych przez Straż Graniczną w niedzielę na Twitterze, w sobotę "na kierunku do Polski skontrolowano 31,4 tys. osób, w tym 27,1 tys. na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej".



W piątek do kraju wjechało ok. 33 tys. osób, w czwartek ponad 30 tys., a w środę 18 tys. Natomiast 29 kwietnia było to zaledwie 10 tys.







11:08 Węgry

Osiem osób chorych na Covid-10 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; wykryto też 50 nowych zakażeń, co jest najwyższą liczbą w ciągu doby od tygodnia - wynika z danych opublikowanych w niedzielę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła tym samym do 413, zaś liczba wszystkich potwierdzonych zakażeń do 3263. Już 933 osoby uznano za wyleczone.



Nadal spada liczba chorych na Covid-19 leczonych w szpitalach - jest ich obecnie 812. Kwarantannę w domach odbywa ponad 10 tys. osób.





10:57 Lublin otwiera przedszkola

Od jutra w Lublinie otwartych będzie część przedszkoli.

"Rodzice muszą zdezynfekować ręce zanim w ogóle wejdą do budynku. Zdecydowaliśmy się na to, żeby nauczyciele odbierali dziecko sprzed szatni. Nauczyciel będzie miał maseczkę, bądź przyłbicę i oczywiście rękawiczki. Będzie odbierał dziecko od rodzica. W trudnych sytuacjach, bo czasami trudno się pożegnać maluszkowi z rodzicem, będzie mógł rodzic wejść na teren szatni razem z dzieckiem, oczywiście wszystko później zostanie zdezynfekowane. Do sal wchodzą tylko dzieci i nauczyciele" - o działaniu placówek w reżimie sanitarnym mówi redaktorowi RMF FM Aneta Maj, dyrektor przedszkola Zacisze w Lublinie.





10:45 Wrocław

Od niedzieli targowisko przy dworcu Wrocław Świebodzki wznowiło swoją działalność dla przedsiębiorców i klientów, ale w ograniczonym zakresie. Handel będzie prowadzony zgodnie z nowymi wytycznymi wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa.

O wznowieniu działalności niedzielnego targowiska przy dworcu Wrocław Świebodzki poinformował Bartłomiej Sarna z wydziału prasowego Polskich Kolei Państwowych S.A. Z powodu epidemii targowisko było zamknięte od połowy marca. Jak przekazał, na początek będzie dopuszczony na nim handel tylko i wyłącznie określonymi rodzajami produktów, czyli artykułami rolniczymi i ogrodniczymi, spożywczymi, chemią gospodarczą oraz meblami.





10:37 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 522 przypadki zakażenia koronawirusem, a 15 osób chorych na Covid-19 zmarło - podał w niedzielę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażonych wzrósł do 15 232, a zgonów do 391.



3060 osób, w tym 151 w ciągu ostatniego dnia, już wyzdrowiało. Jak podało Centrum Zdrowia Publicznego, zakażenie wykryto u 1056 dzieci i 2964 pracowników służby zdrowia.





10:25 Kryzys w branży lotniczej

Kryzys wywołany koronawirusem w lotnictwie przetrwają najsilniejsi - mówi prezes Enter Air Grzegorz Polaniecki. Branża będzie musiała wprowadzić wytyczne zapewniające bezpieczeństwo - np. kontrolę zdrowia pasażerów i dezynfekcję bagażu - dodaje.

Szef linii Enter Air przypomniał, że lotnictwo w ostatnich latach przeżywało "swoje turbulencje" - m.in. z powodu wybuchu wulkanu na Islandii w 2010 r., arabskiej wiosny w latach 2010-2012 czy wysokich cen za baryłkę ropy. Teraz - jak mówił - mamy wirusa, który globalnie uziemił samoloty.

Jego zdaniem należy się spodziewać powolnej odbudowy branży po tym kryzysie. "Na pewno przetrwają na rynku najsilniejsi gracze, co oznacza, że prawdopodobnie dojdzie do upadku niektórych linii lotniczych" - powiedział Polaniecki.





10:14 Litwa otwiera kościoły dla wiernych

Po prawie dwumiesięcznej przerwie wierni na Litwie mogą od dzisiejszej niedzieli ponownie uczestniczyć we mszach świętych. Konferencja Episkopatu Litwy przypomina jednak o konieczności przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Od połowy marca udział w nabożeństwach był możliwy tylko online lub za pośrednictwem radia i telewizji. Świątynie pozostały otwarte, ale wyłącznie dla prywatnej modlitwy.

Przed dwoma tygodniami Kościół katolicki na Litwie wznowił odprawianie mszy świętych z udziałem wiernych z wyjątkiem mszy niedzielnych, które gromadzą zazwyczaj większe rzesze wiernych.





10:03 MINISTERSTWO ZDROWIA: NOWE ZAKAŻENIA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych 170 zakażeniach koronawirusem i śmierci kolejnych 6 osób.



Nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: dolnośląskiego (76), śląskiego (63), opolskiego (10), świętokrzyskiego (4), pomorskiego (3), zachodniopomorskiego (3), małopolskiego (2), lubelskiego (2), kujawsko-pomorskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2), podkarpackiego (1), wielkopolskiego (1) i podlaskiego (1).





09:54 Maryland otwiera plaże

Ocean City - amerykańska miejscowość wypoczynkowa w stanie Maryland to kolejne miejsce, gdzie ponownie otwarto plaże i częściowo poluzowano obostrzenia dotyczące lokali gastronomicznych.

"To niesmaowite uczucie zobaczyć znowu ludzi, słyszeć głośny śmiech dzieci. To, że knajpki i restauracje znów się otwierają, jest trochę surrealistycznym uczuciem" - mówiła mieszkająca w Ocean City Jaime.

Długa kolejka - z zachowaniem bezpiecznej odległości - ustawiła się przed budką w frytkami: "Wreszcie znów jesteśmy otwarci. W nocy z tych emocji nie mogłam spać. Tak się cieszyłam, że znowu będę w pracy, zobaczę kolegów i klientów. Oczywiście wszyscy pamiętają o bezpieczeństwie" - zaznacza Anna.







09:39 Dodatkowe testy dla górników

Minister zdrowia zarządził dodatkowe badania przesiewowe górników. Wczoraj do badań pobrano dwa i pół tysiąca próbek, dziś ma być ich dwa razy więcej. Próbki pobierane są w pięciu wyznaczonych miejscach. Szef resortu zdrowia podjął również decyzję o wprowadzeniu wzmocnionej kontroli sanitarnej na Śląsku.





09:32 Polska pomoc dla ukraińskich szpitali

W ramach walki z pandemią Covid-19 ukraińskie szpitale otrzymują wsparcie ze środków pochodzących z Programu "Polska Pomoc" - przekazał kierownik Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej na Ukrainie Paweł Kost. Całkowity koszt pomocy to 0,5 mln zł.

Jak zaznaczył, potrzeby ukraińskich szpitali, z którymi kontaktowała się Fundacja, są różnorodne: na początku zgłaszano duże zapotrzebowanie na respiratory, później zaczęto koncentrować się na środkach ochrony osobistej w masowej ilości, np. maseczkach, kombinezonach, rękawiczkach oraz komponentach wspomagających działanie respiratorów, takich jak pulsoksymetry czy koncentratory tlenu.

Szpitale potrzebują wszystkiego, jeden z nich poprosił o pościel i ubrania dla chorych - dodał Kost. Jak poinformował, środki i sprzęt kupowane są od wyspecjalizowanych ukraińskich firm.





09:20 Los Angeles

W Los Angeles ponownie otwarto Park Narodowy. Na szlakach wokół wzgórza ze słynnym znakiem Hollywood było jednak spokojnej niż zwykle o tej porze roku.

"Tu jest cudownie. przyroda jest niezwykła i pokrzepiająca, zwłaszcza po długim siedzeniu w domu. Niektórzy wybrali się na rodzinny spacer" - mówi Benjamin, jeden ze spacerowiczów.

"To jak spotkanie ze starym przyjacielem, którego nie widziało się wiele lat. Naprawdę, takie wędrówki to najlepsze, co mogłem teraz zrobić" - dodaje Michael.

W czasie gdy ludzie się izolowali zwierzęta powoli przejmowały te tereny, niektóre z nich - np. jelenie - można było spotkać w czasie pieszej weekendowej wędrówki.





09:11 Koronawirus w Polsce - ozdrowieńcy

W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie ponad 2,6 tys. osób, kwarantanną objętych jest ponad 100 tys. osób, a nadzorem epidemiologicznym ponad 17 tys. - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory wyzdrowiało prawie 5,7 tys. osób.

Resort zdrowia przekazał, że z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2658 pacjentów. Ponadto 100 784 osób jest objętych kwarantanną, a 17 225 - nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.

Ministerstwo poinformowało, że wyzdrowiało 5698 osób.





09:02 Wojskowi przeprowadzą testy

W Gliwicach w dwóch punktach Test&GO żołnierze będą pobierać wymazy do badań na obecność koronawirusa - podało MON. Tego dnia w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 7849 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1597 jednostek sprzętu - przekazał szef resortu Mariusz Błaszczak.

"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 7849 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1597 jednostek sprzętu. Dziś uruchomiony zostanie kolejny punkt TEST&GO w Gliwicach. Żołnierze pobierają też materiał biologiczny do badań od górników, którzy znajdują się w kwarantannie" - napisał na Twitterze Błaszczak.





08:54 USA

Już trzeci amerykański urzędnik wchodzący w skład ścisłego kierownictwa grupy roboczej ds. walki z epidemią musiał udać się na kwarantannę. W sobotę wieczorem poinformowano, że kwarantannie poddał się szef Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych, Anthony Fauci.

79-letni Fauci miał kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność koronawirusa.

"Prawdopodobieństwo, że został zakażony, jest minimalne" - zaznaczył rzecznik Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych i Alergii (NIAID) w liście rozesłanym do dziennikarzy. Wyjaśnił, że test przeprowadzony w sobotę wykluczył obecność koronawirusa w organizmie Fauciego. Zapewnił, że "dyrektor NIAID będzie poddawany dalszym regularnym badaniom przez cały najbliższy okres".





08:42 Chaos edukacyjny we Francji

W poniedziałek dzieci we Francji wracają do szkół po ośmiu tygodniach kwarantanny - ale nie we wszystkich departamentach, nie we wszystkich szkołach i nie wszystkie dzieci w danej klasie. Rodzice nie kryją frustracji, nazywając koniec kwarantanny "chaosem edukacyjnym".





08:34 Niemcy

26 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w niedzielę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła do 7395. Odnotowano 667 nowych zakażeń SARS-CoV-2.



Liczba odnotowanych zgonów zmniejszyła się o 77 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. RKI ostrzegał przez kilka poprzednich tygodni, że dane podawane w weekend mogą być zaniżone, bo zobowiązane do tego jednostki służby zdrowia nie wysyłają pełnych informacji.





08:19 Chorwacja

Od czerwca Chorwaci chcą rozgrywać mecze piłki wodnej na odkrytych basenach.



Podkreślają, że to sport stworzony do uprawiania latem, a "boiska" pod gołym niebem są naturalnym środowiskiem waterpolistów.



Reprezentacja chorwackich piłkarzy wodnych należy do najlepszych na świecie - w 2017 roku zdobyła mistrzostwo świata.





08:06 Francja: Stan zagrożenia epidemicznego do 10 lipca

Parlament Francji przegłosował ustawę przedłużającą stan zagrożenia epidemicznego w kraju do 10 lipca.

Umożliwia ona między innymi utworzenie systemu do identyfikacji zakażonych koronawirusem oraz zbierania danych o osobach, z którymi się kontaktowały.

Francuzi od jutra luzują obostrzenia.





07:55 Możliwe nowe elementy tarczy antykryzysowej

Zależy nam na ochronie możliwie wielu miejsc pracy, dlatego analizujemy wprowadzenie kolejnych instrumentów do tarczy antykryzysowej - powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła, że tarcza ta powstała, by chronić polską przedsiębiorczość.

Jak mówiła Maląg, tarcza antykryzysowa "jest odpowiedzią rządu na różnorodne potrzeby przedsiębiorców funkcjonujących w warunkach epidemii i daje firmom narzędzia do walki o przetrwanie".

"Zależy nam na ochronie możliwie wielu miejsc pracy - świadczy o tym różnorodność przyjętych rozwiązań i dlatego też analizujemy wprowadzenie do tarczy kolejnych instrumentów" - powiedziała. Zwróciła uwagę, że mnogość przyjętych rozwiązań, kolejne nowelizacje przepisów oraz uruchomienie tzw. tarczy finansowej dowodzą, że rozwiązania antykryzysowe nie są "zamkniętym katalogiem".





07:50 "Wioska fryzjerów" zamarła przez pandemię

Osinów Dolny, niewielka wioska koło Cedyni w Zachodniopomorskiem, nazywany jest wioską fryzjerów. Nie bez powodów. Miejscowość to zaledwie 30 numerów domów, mieszka tu na stałe 120 osób. Jest też około 40 salonów fryzjerskich. Wszystkie od połowy marca zamknięte na głucho.









07:35 Były mistrz świata zbankrutował przez koronawirusa

Były mistrz świata i trzykrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż Szwed Patrik Sjoeberg przyznał, że pandemia koronawirusa zniweczyła jego wszystkie plany finansowe do tego stopnia, że nie ma środków nawet na zapłacenie czynszu za mieszkanie i oczekuje eksmisji.

55-letni Sjoeberg był w swoim czasie ikoną szwedzkiego sportu, a ze względu na rozrywkowy tryb życia także celebrytą, bon vivantem i częstym gościem na łamach kolorowych magazynów.





07:26 Spółki narażone na utratę wartości aktywów

W wyniku zamrożenia gospodarki spowodowanej pandemią koronawirusa wiele spółek utraci część przychodów, co negatywnie wpłynie na ich rentowność, a w konsekwencji także na wartości posiadanych przez nie aktywów - pisze firma doradcza KPMG.

Według KPMG taka sytuacja spowoduje, że dyrektorzy finansowi spółek staną przed koniecznością przeanalizowania, czy nie nastąpiła utrata wartości firmy oraz innych aktywów.

Firma doradcza zauważyła, że pomimo że do dramatycznego załamania rynków giełdowych doszło już po 31 grudnia 2019 r., który był ostatnim dniem bilansowym dla wielu spółek, to efekty nie były uwzględnione w rocznych sprawozdaniach finansowych. W kolejnych śródrocznych raportach finansowych efekty zmian w otoczeniu gospodarczym będą już musiały zostać uwzględnione - uważają eksperci.





07:12 Pacjenci z COVID-19 wymagają fizjoterapii

Wszyscy pacjenci z COVID-19 przebywający w szpitalu wymagają fizjoterapii, również ci, którzy nie mają ciężkich objawów. Może ona zwiększać szanse na przeżycie, a także ograniczać ewentualne powikłania - wyjaśnił dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.



"Należy pamiętać, że wielu pacjentów znajduje się w unieruchomieniu przez wiele tygodni. Są to ludzie w różnym wieku. Takie unieruchomienie u osoby dwudziesto-, trzydziestoletniej nie pustoszy aż tak bardzo organizmu, ale już w przypadku osób starszych, nawet trzydniowe unieruchomienie w łóżku prowadzi do upośledzenia wielu układów, łącznie z nerwowym, trawiennym, kostno-stawowym, moczowo-płciowym" - wyjaśnił.







07:04 Pierwszy weekend z otwartymi hotelami

To była pierwsza majowa sobota, kiedy hotele i miejsca noclegowe były ponownie otwarte.



Tylko w Wiśle w Beskidach jest około pół tysiąca takich obiektów. I zdecydowana większość z nich już działa, choć trzeba było tam wprowadzić rygorystyczne zasady sanitarne. A ponieważ wczoraj dopisała też pogoda, wiślańskie szlaki zaroiły się od turystów.





06:45 Obama krytykuje działania Trumpa ws. pandemii

Były prezydent USA Barack Obama ostro skrytykował działania jego następcy Donalda Trumpa wobec pandemii koronawirusa. Określił je jako "absolutnie chaotyczną katastrofę". Zdaniem byłego prezydenta podejście obecnej republikańskiej administracji do pandemii jest częściowo przyczyną wysokiej liczby zakażeń i zgonów w USA.





06:43 Pożar w szpitalu dla zakażonych koronawirusem

Jedna osoba zginęła w pożarze, w moskiewskim szpitalu dla zakażonych koronawirusem. 200 pacjentów ewakuowano do innych placówek. Ogień wybuchł w jednej z sal dla pacjentów na oddziale przeznaczonym do leczenia chorych zakażonych koronawirusem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.







06:41 Korea Płd.

Po raz pierwszy od miesiąca liczba nowych przypadków infekcji koronawirusem w ciągu doby była wyższa od 30 i wyniosła 34 - poinformowały Koreańskie Centra Kontroli Chorób (KCDC).



Do większości nowych transmisji wirusa dochodzi wśród bywalców barów i klubów w dużych miastach, zwłaszcza w "rozrywkowej" dzielnicy Itaewon w Seulu.

Władze ustaliły, że jedna osoba, 29-letni mężczyzna, który odwiedził pięć barów i klubów nocnych w Itaewon, a później wykryto u niego wirusa, zaraził co najmniej 15 innych osób.



Według komunikatu KCDC łączna liczba osób zakażonych, które wykazują objawy chorobowe wzrosła do 10 874. Liczba zgonów wynosi 256. 9 610 osób wyzdrowiało.



06:27 Włochy łagodzą restrykcje

To pierwszy weekend we Włoszech, gdy obowiązują nieco złagodzone restrykcje wprowadzone z powodu pandemii. Liczne patrole policji i straży miejskiej kontrolują od soboty miejsca, gdzie zazwyczaj gromadzą się ludzie: otwarte ponownie od kilku dni parki, plaże, dzielnice restauracji i barów, które mogą prowadzić tylko sprzedaż na wynos.



Przed weekendem MSW wydało rozporządzenie dla lokalnych władz i sił porządkowych, w którym wyjaśniło: dozwolone są spacery, a zabronione wszelkie skupiska ludzi, na przykład przed lokalami gastronomicznymi.





06:24 Test na koronawirusa dający wynik w 15 minut

Amerykańska Agencja Kontroli Leków i Żywności (FDA) zatwierdziła nowy typ szybkich testów na obecność koronawirusa. Są to testy antygenowe opracowane przez koncern Quidel Corp., dające wynik w 15 minut - poinformowała agencja AP.



Testy antygenowe mogą szybko wykryć fragmenty białek wirusa w wymazach pobranych z nosa - poinformowała w oświadczeniu FDA.



Jest to trzeci rodzaj testów, na które agencja wydała zezwolenie.







06:23 USA

Od początku epidemii w USA zmarło 78 746 osób zakażonych koronawirusem; w ciągu ostatniej doby liczba ta wzrosła o 1568, nieco mniej niż w ciągu poprzedniej (1635) - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Na ponad 8,7 mln przeprowadzonych do tej pory testów w USA ok. 1 mln 309 tys. dało wynik pozytywny. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 26 tys.



Najwięcej osób zakażonych koronawirusem zmarło do tej pory w stanie Nowy Jork (26612). 9116 zgonów odnotowano w New Jersey, 4840 w Massachusetts i 4530 w Michigan.

06:15 Chiny

W Chinach kontynentalnych wykryto 14 nowych przypadków koronawirusa. Była to największa liczba nowych zachorowań od 28 kwietnia. Nie zanotowano nowych zgonów - poinformowała chińska Narodowa Komisja Zdrowia.Łączna liczba potwierdzonych zachorowań na Covid-19 w Chinach to 82 901. Zmarło 4 633 osób.Władze prowincji Jilin, na północnym wschodzie kraju, podniosły poziom zagrożenia koronawirusem dla miasta Shulan ze średniego na wysoki po tym jak wykryto tam 11 nowych przypadków zachorowań. Wcześniej, w czwartek, poziom zagrożenia dla całych Chin uznano za niski.