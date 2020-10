Resort zdrowia ogłosi dzisiaj nową listę powiatów objętych dodatkowymi koronawirusowymi restrykcjami: w sumie w strefach żółtej i czerwonej znaleźć ma się ponad 100 powiatów. Obecnie jest ich 51. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej ministerstwo zapowiada również zaostrzenie restrykcji w strefach. Tylko wczoraj resort poinformował o śmierci aż 75 chorych na Covid-19 – co było tragicznym rekordem pandemii w Polsce – i o wykryciu 3 003 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Dramatyczna jest sytuacja w Brazylii: tam liczba potwierdzonych zakażeń przekroczyła 5 milionów, a liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 zbliża się do 150 tysięcy. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

/Abedin Taherkenareh /PAP/EPA

