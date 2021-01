Rano dotarła do Polski kolejna dostawa 300 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Pfizer. Do czwartku Agencja Rezerw Materiałowych będzie zbierała zamówienia od szpitali i w przyszłym tygodniu rozpocznie dystrybucję tej partii. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o 5 739 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 61 chorych na Covid-19. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce w sumie blisko 1,32 mln zakażeń, zaś całkowita liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 sięga już 29 119. Dzisiejsze dane poznamy ok. godz. 10:30. Najważniejsze informacje nt. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji na żywo.

- Rano dotarła do Polski kolejna dostawa 300 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Pfizer. Do czwartku Agencja Rezerw Materiałowych będzie zbierała zamówienia od szpitali i w przyszłym tygodniu rozpocznie dystrybucję tej partii.

- Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o 5 739 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 61 chorych na Covid-19. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce w sumie blisko 1,32 mln zakażeń, zaś całkowita liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 sięga już 29 119. Dzisiejsze dane poznamy ok. godz. 10:30.







07:32 Szczepionki

Rano do Polski przyleciała kolejna partia szczepionek - powiedział PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Szczepionki przyleciały do Polski o 6:40 - powiedział prezes.



Wczoraj szef ARM poinformował w rozmowie z PAP, że dostawa kolejnej puli szczepionek z magazynów do szpitali będzie realizowana w poniedziałek od wczesnych godzin rannych do południa. Dziś do szpitali zostanie przewiezione ok. 150 tys. dawek szczepionek.



Szczepionki, które zostaną dziś przewiezione z magazynów do szpitali, będą częściowo "pożyczone" z puli przeznaczonej dla osób, które przyjęły już tydzień temu pierwszą dawkę, a kolejną powinny przyjąć za ok. dwa tygodnie.

07:20 Szpitale polowe

Między 800 milionów a miliard złotych mogą kosztować wszystkie szpitale tymczasowe. Rząd nie odpowiada na pytanie, ile wydał na szpital na Stadionie Narodowym - twierdzi poniedziałkowa "Rzeczpospolita".



06:44 Niemcy

W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Niemczech 9 847 przypadków zakażenia koronawirusem i 302 zgony. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii zwiększyła się do 1 775 513 a zmarłych do 34 574 - poinformował Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Ocenia się, że przy tak wysokim dobowym przyroście zakażeń i zgonów obowiązujące w Niemczech obostrzenia zostaną najprawdopodobniej przedłużone po 10 stycznia. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć jutro a kanclerz Angela Merkel po spotkaniu z szefami rządów 16 krajów związkowych.



Obecnie w Niemczech obowiązuje twardy lockdown - władze zakazały opuszczania domów bez konieczności; otwarte są tylko sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

06:32 Włochy

Dziś tylko na jeden dzień odzyskują trochę więcej swobody po czterech dniach częściowego lockdownu. Do godziny 22:00 mogą wychodzić z domu na spacer i zakupy bez konieczności podania powodu w przypadku policyjnej kontroli.



06:10 Sondaż dla RMF FM i "DGP"

Powrót dzieci do szkół, polepszenie sytuacji w ochronie zdrowia i zniesienie ograniczeń wynikających z Covid-19 - na te trzy kwestie najczęściej wskazywali uczestnicy sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", pytani o swoje oczekiwania na 2021 rok dotyczące sytuacji w Polsce.



05:47 Brazylia

Ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało, że podczas ostatniej doby zarejestrowało 17 341 nowych przypadków koronawirusa i 293 zgony na Covid-19.



Brazylia zarejestrowała ponad 7,7 miliona przypadków wirusa od początku pandemii. Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych w raporcie z ostatniej doby wzrosła do 196 018.

05:45 Chiny

Chińska komisja zdrowia poinformowała o zarejestrowaniu 33 przypadków koronowirusa podczas ostatniej doby, w niedzielę było ich 24.



Całkowita liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 87 150, a liczba ofiar śmiertelnych pozostała na niezmienionym poziomie 4 634.

05:43 Japonia

Japonia rozważa ogłoszenie stanu wyjątkowego dla Tokio i trzech okolicznych prefektur już w tym tygodniu - poinformowała Fuji TV.



Gdyby stan wyjątkowy został ogłoszony, byłby to powtórny przypadek jego zastosowania w niektórych częściach Japonii w związku z pandemią Covid-19.



Pierwszy trwał ponad miesiąc zeszłej wiosny, kiedy zarządzono zamknięcie szkół, wielu firm i ograniczono ruch turystyczny.

05:37 Do Polski dotrze kolejna partia szczepionki

Rano dotrze do Polski kolejna dostawa 300 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Pfizer. Do czwartku Agencja Rezerw Materiałowych będzie zbierała zamówienia od szpitali i w przyszłym tygodniu rozpocznie dystrybucję tej partii - przekazał PAP prezes ARM Michał Kuczmierowski.



Nowa dostawa szczepionek po przylocie samolotem cargo do Warszawy jeszcze przed południem zostanie przetransportowana do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.



Tam szczepionki będą czekały na dostawy do hurtowni farmaceutycznych, a później do szpitali - wskazał.



Jak tłumaczył w każdym tygodniu procedura będzie powtarzana. Mamy opracowany system, zgodnie z którym w czwartki do godz. 12 szpitale przeprowadzające szczepienia przeciw Covid-19 będą składać zamówienia na szczepionkę, zamówienia te będą realizowane w poniedziałki do godz. 12 - mówił szef ARM.



Oznacza to - jak dodał - że partia szczepionek, która przyleci do Polski dziś, zostanie dostarczona do szpitali za tydzień.