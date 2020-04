12 640 przypadków zakażenia koronawirusem, 624 ofiary śmiertelne i 3025 wyzdrowień – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 422 nowych przypadkach oraz śmierci 28 kolejnych osób. Na całym świecie potwierdzono już ponad 3 mln zakażeń koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan II etapu otwierania gospodarki. Kanada jest kolejnym krajem, który planuje wykorzystanie danych z telefonii komórkowej do monitorowania rozprzestrzeniania się pandemii.

05:48 USA

60 853 osoby zmarły od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych - wynika z bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych w USA wzrósł o 2502.

W USA wykonano też ok. 1 mln 39 tys. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 25 tys.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę.





05:32 Włochy: Opozycja żąda "przywrócenia demokracji"

74 parlamentarzystów opozycyjnej włoskiej Ligi z jej liderem Matteo Salvinim rozpoczęło w nocy ze środy na czwartek okupację Izby Deputowanych i Senatu. Protestują przeciwko decyzjom rządu w związku w epidemią i żądają konkretnych odpowiedzi na potrzeby ludzi.

Powody protestu wyjaśnił Salvini na Twitterze. Jego ugrupowanie apeluje o otwarcie kraju, przywrócenie swobód obywatelskich i pomocy dla obywateli. Liga krytykuje stopniowe i tylko częściowe otwarcie kraju przy zachowaniu wielu ograniczeń w poruszaniu się , co ma nastąpić począwszy od 4 maja.

Salvini żąda "przywrócenia wolności, praw i demokracji". Twierdzi, że są one łamane w obecnym okresie narodowej kwarantanny.





05:19 Nowy Jork wprowadza dodatkowe testy

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zapowiedział wprowadzenie testów serologicznych dla pracowników komunikacji miejskiej, którzy odpowiadają min. za przewóz personelu medycznego.

Podczas konferencji prasowej poświęconej epidemii koronawirusa Cuomo wyliczył, że stan wykonuje do 30 tys. testów na przeciwciała dziennie. Jest to więcej niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie, dodał. Zwrócił też uwagę na konieczność poddania tym badaniom załóg Miejskiego Zarządu Komunikacji w Nowym Jorku (MTA). Uznał to za bardzo pilne, ponieważ dowożą codziennie niezbędnych dla funkcjonowania miasta i stanu pracowników, w tym służby medyczne.

Ze wstępnych badań serologicznych wynika, że u 17,1 proc. strażaków oraz techników medycznych (EMT) i 10,5 proc. policjantów w mieście wykryto przeciwciała COVID-19. Średnia w północnej części stanu wynosiła około 18 proc.





05:12 Niemcy: Fala zachorowań w zakładach mięsnych

Właściciele zakładów mięsnych w Birkenfeld w Niemczech, gdzie u blisko 300 przeważnie rumuńskich pracowników wykryto koronawirusa, odpierali zarzut przyczynienia się do masowych zarażeń. Ich zdaniem, winne są tu warunki zakwaterowania, na jakie godzili się pracownicy.

Pierwszy przypadek infekcji koronawirusowej pojawił się w przetwarzających mięso wołowe zakładach firmy Mueller Fleisch w Birkenfeld koło Pforzheim w Badenii-Wirtembergii 7 kwietnia. Dwustu spośród 270 pracowników, u których stwierdzono objawy choroby, to Rumuni.

Nie są oni pracownikami sezonowymi, lecz osobami zatrudnionymi na podstawie umów o dzieło w przedsiębiorstwach podległych Mueller Fleisch - podało niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych.





05:03 Kanada

W Kanadzie trwa dyskusja nad wykorzystaniem danych z telefonii komórkowej do analizowania sytuacji epidemiologicznej. Przy zbierania danych z telefonów komórkowych będzie zapewniona ochrona prywatności - zapewnił premier Kanady Justin Trudeau.

Liczba zarażonych przekroczyła już w Kanadzie 50 tys. i w środę przed południem wynosiła 50373, zmarły 2904 osoby - według danych resortu zdrowia. Częściej aktualizowana strona publicznego nadawcy CBC odnotowywała w środę po południu 51231 przypadków zachorowań i 3055 zgonów. Tymczasem kolejne prowincje przedstawiają plany przywrócenia działalności gospodarczej w maju.

Trudeau podczas środowej konferencji prasowej powiedział, że analiza nowych możliwości monitorowania sytuacji trwa, jest wiele propozycji i modeli, ale "wielu Kanadyjczyków zada pytanie gdzie jest linia, której przekroczyć nie można". "Kanadyjczycy bardzo wysoko sobie cenią swoją prywatność i bezpieczeństwo danych" - podkreślił Trudeau, zobowiązując się do ochrony tych wartości.