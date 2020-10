8099 osób zakażonych koronawirusem - to najnowsze dane dotyczące ostatniej doby podane przez Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 91 zakażonych osób. Według środowych danych ECDC zebranych dla 31 krajów, Polska znajduje się na 18. miejscu wśród państw Europy Zachodniej pod względem liczby zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Pod względem liczby zgonów na Covid-19 Polska jest na siódmym miejscu. Rzecznik resortu zapowiedział, że w czerwonej strefie znajdzie się ponad 100 powiatów, w tym wiele dużych miast. Reporter RMF FM Mariusz Piekarski informuje, że trafią do niej wszystkie miasta wojewódzkie. Dziś zostaną podjęte kolejne decyzje o wprowadzenia ewentualnych nowych środków zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Od dziś w godz. 10 do 12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie obowiązują godziny dla seniorów. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

- Mamy 8099 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu Covid-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 84 osoby. W sumie to aż 91 osób.

- Według środowych danych ECDC zebranych dla 31 krajów, Polska znajduje się na 18. miejscu wśród państw Europy Zachodniej pod względem liczby zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Pod względem liczby zgonów na Covid-19 Polska jest na siódmym miejscu. Więcej o tym przeczytasz >>>TUTAJ<<<.

- Od dziś w godz. 10 do 12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie obowiązują godziny dla seniorów. Dotyczą one osób powyżej 60. roku życia. Które dokładnie sklepy są objęte godzinami dla seniorów? Przeczytasz TUTAJ .

- Nawet ponad 7500 zakażeń koronawirusem dziennie w ciągu najbliższych dni przewidują najnowsze, skorygowane prognozy dotyczące przebiegu epidemii w Polsce - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Więcej o tych dramatycznych prognozach przeczytasz >>>TUTAJ<<<

- W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 6 638; to około 1 500 więcej niż poprzedniego dnia - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha. Na Covid-19 zmarły kolejne 33 osoby. Władze zdecydowały się wprowadzić nowe restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Szczegóły tych obostrzeń znajdziesz >>>TUTAJ<<<.

- Ministerstwo zdrowia Czech podało, że w środę przybyło rekordowych 9544 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Dotychczas zmarły 1172 osoby, 35 z nich w środę.





15:46 Koronawirus w koszalińskim seminarium

Koronawirusa stwierdzono u jednego z wychowawców, kleryka i dwóch księży mieszkających na terenie seminarium - podała diecezja koszalińsko-kołobrzeska na swojej stronie internetowej.



Z podanych informacji wynika, że wprowadzona kwarantanna w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie będzie obowiązywać do 23 października.

15:32 W Francji stan zagrożenia epidemicznego

Stan zagrożenia epidemicznego zostanie wprowadzony we Francji o północy z piątku na sobotę - poinformował premier Jean Castex w czwartek na konferencji prasowej, przedstawiając szczegóły związanych z tym nowych obostrzeń.



Stan zagrożenia epidemicznego będzie obowiązywał przez 4 tygodnie - sprecyzował premier, podkreślając, że od 12 dni w kraju przyspieszyło rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa.

15:21 Wielkopolska dokłada łóżka dla chorych z koronawirusem

W najbliższych dniach liczba łóżek covidowych w Wielkopolsce wzrośnie o ok. 300 - poinformował w czwartek wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Obecnie dla pacjentów z koronawirusem jest 837 łóżek, blisko 170 pozostaje wolnych. Po weekendzie ma być ich ponad tysiąc.

W czwartek służby wojewody poinformowały, że wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 835 osób w regionie. Władze Poznania podały, że w szpitalu miejskim im. J. Strusia hospitalizowanych jest 416 osób, w tym u 413 zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2. W placówce jest 406 miejsc.

Szpital przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu jest już prawie całkowicie wypełniony. Mam świadomość potrzeby jego odciążenia. Mam też świadomość, że zwiększona liczba zakażeń musi spowodować elastyczność naszych działań. Podejmowane przeze mnie decyzje w sumie mają uwolnić ok. 300 łóżek dla chorych na koronawirusa - powiedział w czwartek wojewoda.

15:02 Szkoła w czasie pandemii

Niemal 15 proc. nieobecnych uczniów warszawskiego liceum im. Stanisława Staszica.



Na lekcjach nie pojawiały się dziś aż 134 osoby, nieobecnych jest też 9 nauczycieli, przez co możliwość prowadzenia normalnych zajęć jest niemożliwa.



Jak ustalił nasz dziennikarz, to kolejna ze szkół, która chciała przejść na hybrydowy system nauczania, ale sanepid nie wydał pozytywnej opinii w tej sprawie.

14:58 Podlaskie: Zajęta połowa łóżek dla pacjentów z Covid-19

W Podlaskiem zajęta jest połowa łóżek w szpitalach z przeznaczeniem dla chorych zakażonych koronawirusem. Zajęta jest także jedna trzecia respiratorów- poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.



Według danych ze środy zajętych jest 260 łóżek i 13 z 33 respiratorów w województwie dla pacjentów z koronawirusem.

14:44 Ponad 2,6 tys. przypadków zakażeń w Szwajcarii

W Szwajcarii w czwartek odnotowano 2613 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To drugi dzień z rzędu, kiedy w kraju stwierdzono rekordową liczbę infekcji - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).



Ogółem do tej pory w Szwajcarii i w Liechtensteinie zgłoszono 71 317 przypadków SARS-CoV-2.



Bilans ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19 wzrósł do 1818; w czwartek potwierdzono dwa zgony.

14:38 Koronawirus w Śląskiem. Coraz więcej szkół pracuje w systemie hybrydowym

Szybko rośnie liczba szkół i przedszkoli w Śląskiem, które z powodu koronawirusa zmieniają tryb nauki na hybrydowy lub zdalny.

Pod koniec ubiegłego tygodnia było ich około 150. Z dzisiejszych danych śląskiego kuratorium oświaty wynika, że już 271 dyrektorów zawiesiło zajęcia stacjonarne w różnych placówkach: przedszkolach, podstawówkach i szkołach średnich

14:28 Koronawirus w Czechach. Powstaje szpital polowy

Na terenach wystawowych w praskiej dzielnicy Letniany powstanie szpital polowy dla 500 pacjentów z Covid-19 - poinformował w czwartek wicepremier, minister spraw wewnętrznych Czech Jan Hamaczek. Wojsko wyposaży szpital i zapewni personel.



Szpital ma powstać w czasie weekendu w istniejących halach i budynkach położonego na północnym skraju Pragi centrum wystawowego. Zajęte mają być obiekty wyposażone w ogrzewanie i kanalizację. Hamaczek nie chciał spekulować, przez jaki czas będzie działał szpital.



W miarę rozwoju epidemii trudno mówić o jej zakończeniu. Myślę, że będzie to trwać dosyć długo - powiedział szef MSW, który równocześnie jest przewodniczącym centralnego sztabu kryzysowego.

14:22 Łódzkie. Duże kolejki do pobrania wymazu

13:57 Polska

O jedną czwartą zwiększyła się liczba funkcjonariuszy egzekwujących obowiązki wprowadzone przez rząd w związku z pandemią koronawirusa. Chodzi o policjantów kontrolujących między innymi osoby na kwarantannie, czy noszenie maseczek. Ulice patroluje prawie 21 tysięcy policjantów , gdy jeszcze kilka dni temu liczba ta wynosiła 16 tysięcy.



Policjantów wspierają wojskowi uczestniczący we wspólnych patrolach - mowa o ponad 500 żandarmach, i "terytorialsach". Do tego dochodzą też strażnicy gminni i miejscy - minionej doby było to 1800 funkcjonariuszy.

13:45 Mazowsze

Zakończyła się ewakuacja pacjentów z oddziału zakaźnego w Szpitalu Powiatowym w mazowieckich Kozienicach. 17 osób trafiło do oddalonej o około 80 kilometrów lecznicy w Przysusze. Powód ewakuacji to zakażenie koronawirusem wykryte wśród personelu.





13:40 Będą pieniądze na wydłużenie pracy punktów poboru wymazów

Będą dodatkowe pieniądze za dłuższą pracę punktów, w których pobierane są wymazy do testów na koronawirusa. Jak ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski, za każdą dodatkową godzinę pracy takiego punktu NFZ zapłaci 80 złotych.

13:35 Wielka Brytania

W Londynie od soboty zaczną obowiązywać restrykcje z powodu koronawirusa na poziomie drugim, czyli wysokim, co oznacza zakaz spotkań osób z różnych gospodarstw domowych w pomieszczeniach zamkniętych - ogłosił minister zdrowia Matt Hancock.



Oprócz Londynu poziom drugi wprowadzono w sąsiadującym ze stolicą hrabstwie Essex, a także na kilku kolejnych obszarach w północnej i środkowej Anglii. Natomiast na razie nie przesunięto Manchesteru na poziom trzeci, bardzo wysoki, czego powszechnie się spodziewano. Jak wyjaśnił Hancock, rozmowy z lokalnymi władzami w tej sprawie nadal trwają. To oznacza, że jedynym obszarem objętym najwyższymi restrykcjami pozostaje region Liverpoolu.







13:16 Polska

W kraju działa 465 punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. W ostatnich pięciu dniach liczba ta zwiększyła się o ponad 20 - powiedziała rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk.



Codziennie liczba ta rośnie wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów. Tylko ciągu ostatnich 5 dni liczba punktów zwiększyła się o ponad 20. W najbliższych dniach planowane jest uruchomienie kolejnych punktów pobrań. Na bieżąco reagujemy na pojawiające się w tym zakresie potrzeby - zaznaczyła.

13:00 Poznań

W szpitalu miejskim im. J. Strusia w Poznaniu wolne są cztery respiratory. W placówce przebywa obecnie 416 pacjentów - poinformował prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.



Mamy 36 respiratorów obłożonych. Chciałbym wyjaśnić, że tych respiratorów, które są w miejscach, gdzie mogą w pełni obsłużyć chorym, jest de facto 40. To są łóżka, które znajdują się w takich pomieszczeniach, gdzie jest dostęp również do innych urządzeń, odpowiedniej liczby gniazdek (...), czyli mamy cztery respiratory wolne - powiedział.



Dodał, że w placówce dostępnych jest łącznie 91 respiratorów. Przy czym 26 to są respiratory transportowe, a 20 pochodzi z Agencji Rezerw Materiałowych. Respirator jest tylko elementem systemu. On musi mieć dodatkowo miejsce do zamontowania, w którym można izolować chorego i można również podłączyć inne urządzenia - zaznaczył Jaśkowiak.



W związku z tym proszę się nie kierować samą liczbą respiratorów, bo to prowadzi do błędnych wniosków - podkreślił prezydent.



12:59 Siatkówka

Wynik jednego testu na obecność wirusa Sars-COV-2 w Grupie Azoty Zaksie Kędzierzyn-Koźle dał wynik pozytywny - poinformował klub. Z tego powodu nie odbędzie się sobotni mecz ekstraklasy siatkarzy ze Ślepskiem Malow Suwałki.



Klub nie ujawnił personaliów zakażonego.



12:57 Świętokrzyskie

Szpitale w woj. świętokrzyskim mają 629 łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Zajęta jest prawie połowa z nich.

12:56 Małopolska

W szpitalach w województwie małopolskim wyznaczono 1359 łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Zajęta jest 942 z nich - wynika z ostatnich danych opublikowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

12:55 Woj. śląskie

W woj. śląskim chorzy na Covid-19 zajmują obecnie ok. połowę przeznaczonych dla nich łóżek w szpitalach i respiratorów. Od ubiegłego tygodnia placówki przygotowały 126 nowych łóżek dla takich pacjentów, przybyły cztery łóżka respiratorowe.



Niestety liczba chorych wzrasta. Wojewoda jest w stałym kontakcie ze szpitalami i ich organami prowadzącymi, prowadzone są intensywne działania, by zwiększyć liczbę miejsc - powiedziała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Dodała, że kolejne łóżka przygotowano w szpitalach wojewódzkich w Częstochowie i Bielsku-Białej oraz w Bystrej i Orzeszu.



12:52 Konferencja premiera

Nową listę powiatów w strefie czerwonej i decyzje ws. ewentualnych nowych koronawirusowych restrykcji ogłosić mają dzisiaj na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Ich wystąpienie planowane jest po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, najwcześniej - jak wynika z naszych ustaleń - około 13:30. Konferencję premiera i ministra zdrowia będziemy transmitować dla Was na żywo w tym artykule!



12:50 Kraków

Dodatkowy szpital dla osób z koronawirusem powstanie w dawnych budynkach Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Wesołej w Krakowie - ma tam znaleźć się około 100 łóżek dla pacjentów. Są jednak duże problemy i nie wiadomo, kiedy szpital mógłby zacząć funkcjonować.

Przede wszystkim chodzi o brak personelu. W pozostałych szpitalach już brakuje pielęgniarek i lekarzy do opieki nad pacjentami, więc tym bardziej nie wiadomo, kto miałby zajmować się chorymi w nowej placówce. Jest pomysł, aby zatrudnić tam np. rezydentów. Nie wiadomo też, komu taki szpital miałby bezpośrednio podlegać - mimo że budynki należą do miasta, szpital mógłby zostać jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi także o sprzęt, budynek - który był wcześniej szpitalem - jest przystosowany do takiej roli, ale stoi prawie pusty, trzeba byłoby więc zakupić dodatkowe wyposażenie. Decyzja w tej sprawie może zapaść jeszcze dzisiaj.

12:40 Warszawa

Od dzisiaj do odwołania w godz. 10-12 w Punktach Obsługi Pasażerów osoby po 60. roku życia będą obsługiwane poza kolejnością - poinformowała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Od czwartku w całym kraju ponownie obowiązują godziny dla seniorów.



Punkty Obsługi Pasażerów, w których można załatwić wszystkie formalności związane m.in. z kupnem biletów, zlokalizowane są na stacjach metra, dworcach lub w innych dogodnych komunikacyjnie miejscach. Niektóre z nich ze względu na pandemię są nieczynne do odwołania.

12:32 Ewakuacja oddziału zakaźnego w Kozienicach

Pacjenci z oddziału zakaźnego szpitala w Kozienicach, gdzie na Covid-19 zachorowało czterech lekarzy, zostali w nocy i w czwartek rano przewiezieni do szpitala w Przysusze. Kornawirus pojawił się na kolejnym oddziale - pozytywny wynik ma ordynator chirurgii.

W sumie ewakuowanych zostało kilkanaście osób.



12:30 Opolszczyzna

W województwie opolskim na 337 łóżek szpitalnych przeznaczonych dla chorych na Covid-19 wolne jest 212 miejsc - poinformował Opolski Urząd Wojewódzki.



Na 37 respiratorów covidowych, 18 jest zajęte.



12:22 Żywiec

Szpital w Żywcu zawiesił do odwołania działanie izby przyjęć - zakomunikowała placówka. Decyzja dyrekcji związana jest z wykryciem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród części personelu. Pacjenci kierowani są do placówek w innych miastach.

12:20 Wrocław

Z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem u 11 osób z personelu medycznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu wstrzymał przyjęcia pacjentek na oddział położniczo-ginekologiczny.



Na oddziale przebywa 60 pacjentek. U żadnej nie potwierdzono zakażenia koronawirusem.



Szpital będzie przyjmował pilne przypadki ginekologiczne, w pozostałych przypadkach wsparcie w zakresie położnictwa udzieli Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny - przekazał rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski.



12:11 Wielkopolska

Wszystkie miejsca na oddziałach covidowych w szpitalach w Pleszewie i Ostrowie Wlkp. są zajęte. Dla chorych przeznaczono łącznie 47 łóżek, z czego 6 zaopatrzonych jest w respiratory.



12:09 Płock

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (WSzZ) w Płocku (Mazowieckie) na 59 łóżek przeznaczonych dla osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem zajętych jest 55, w tym jedno na oddziale intensywnej terapii, gdzie przebywa pacjent pod respiratorem. Placówka potrzebuje fachowego personelu, w tym lekarzy.

12:08 Woj. warmińsko-mazurskie

W szpitalach woj. warmińsko-mazurskiego z powodu zakażenia Covid-19 hospitalizowanych jest 134 pacjentów. Do respiratorów podłączonych jest 8 osób - podały służby wojewody.

Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek poinformował PAP, że w regionie utworzono kolejny oddział do leczenia pacjentów zakażonych Covid-19. Oddział na 24 łóżka utworzono w szpitalu pulmonologicznym w Olsztynie.

Oznacza to, że w regionie jest w sumie 512 łóżek dla pacjentów z Covid-19 - podał Guzek.

12:04 Słowacja

Na Słowacji dzienny, rekordowy wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2 wyniósł w środę 1929 - poinformował premier Igor Matovicz na Facebooku. Jednocześnie poinformował o rekordowej liczbie przeprowadzonych testów - 12 502.



Na swym profilu na Facebooku Matovicz udostępnił także zdjęcia ze szpitala w Uherskim Hradisztie w Czechach w pobliżu granicy ze Słowacją. Według słowackiego premiera lekarze dbający o 93 pacjentów z Covid-19 są na skraju sił psychicznych i fizycznych. Matovicz jest zdania, że na Słowacji z 14-dniowym opóźnieniem "odtwarzana jest czeska droga Covid-19", a więc wysokie tempo wzrostu zachorowań, wzrastająca liczba hospitalizowanych oraz przypadków.



W słowackich szpitalach obecnie jest 509 pacjentów z Covid-19, 18 z nich przebywa na oddziałach intensywnej opieki medycznej, a z respiratorów korzysta 49 osób. Ministerstwo zdrowia Słowacji, które opublikowało pełne dane ze środy, podało, że najwięcej zakażeń było w kraju (województwie) żylińskim, częściowo graniczącym z Polską.

11:55 Fatalne prognozy prezesa NRL

"System ochrony zdrowia w Polsce jest teraz jak pacjent w ciężkim stanie. Bez intensywnego leczenia - umrze" - alarmuje w rozmowie z RMF FM prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja.



11:12 Mandaty

W ciągu ostatniej doby policjanci pouczyli ponad 2100 osób, nałożyli mandaty na ponad 3550 osób, a w prawie 500 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu za niezakrywanie nosa i ust - przekazał rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Dodał, że od początku epidemii policjanci już ponad 19 milionów razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę.



11:11 Lubelszczyzna

We wszystkich szpitalach w woj. lubelskim jest 900 łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Zajęta jest ponad połowa. Wojewoda lubelski zapowiedział dalsze zwiększanie ich liczby.



11:10 Pomorskie

W czwartek w szpitalach województwa pomorskiego zajętych było 351 z 790 szpitalnych łóżek dla pacjentów z Covid-19. Dziś sanepid zanotował w regionie 458 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



11:07 REKORD ZAKAŻEŃ W MAŁOPOLSCE

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1305 mieszkańców województwa małopolskiego. To największy dobowy przyrost od początku pandemii. Jak podają służby sanitarne, zmarło 11 osób w wieku od 65 do 88 lat.



Najwięcej zakażeń koronawirusem stwierdzono w stolicy województwa Krakowie - 540 osób. W powiecie krakowskim było ich 99, miechowskim - 57, nowotarskim -54, myślenickim - 52, tatrzańskim - 51. Aktualnie 41 osób z nich jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.



Służby poinformowały też o śmierci 11 osób w wieku od 65 do 88 lat z Nowego Sącza oraz powiatu oświęcimskiego (po dwie osoby), z Krakowa oraz powiatów: suskiego, wadowickiego, bocheńskiego, nowosądeckiego, proszowickiego oraz krakowskiego (po jednej osobie). Wszystkie miały choroby współistniejące. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych koronawirusem wynosi 281.

11:04 Rosja

W Rosji w ciągu minionej doby zmarło 286 osób z Covid-19 - poinformował sztab ds. walki z pandemią. Jest to najwyższa dotąd liczba przypadków śmiertelnych w ciągu jednej doby. Odnotowano 13 754 nowe zakażenia koronawirusem, o 497 mniej niż dzień wcześniej.



Ogółem od początku pandemii w Rosji zdiagnozowano 1 354 163 zakażenia koronawirusem. Spośród tych zakażonych wyleczyło się już 1 048 097 osób. Zmarło 23 491 pacjentów.

10:59 Czeski premier będzie reprezentował Polskę na posiedzeniu Rady Europejskiej

Ze względu na trwającą kwarantannę premiera Mateusza Morawieckiego na posiedzeniu Rady Europejskiej stanowisko Polski będzie prezentował z upoważnienia premiera, szef czeskiego rządu Andrej Babisz - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

W czwartek w Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt UE, który ma się zająć m.in. kwestiami klimatu, Brexitu oraz pandemii koronawirusa.

10:58 Restrykcje

Bardziej surowe restrykcje w gastronomii szykuje rząd: jak wynika z ustaleń RMF FM, restauracje, bary i puby w całym kraju miałyby pracować krócej. Rządowy zespół kryzysowy ma rozmawiać dzisiaj również o ograniczeniach dot. wesel i ewentualnym zamykaniu szkół.



10:55 TESTY

Ostatniej doby wykonano ponad 64,5 tys. testów wobec ponad 43,8 tys. w środę.



10:40 KOLEJNY REKORD ZAKAŻEŃ W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8099 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejne 91 osób. Bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 149 903 zakażonych. Nie żyje 3 308 spośród nich.



10:27 Toruń

Do 71 wzrosła liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Zajęte są obecnie 54, a 17 pozostaje wolnych. Chorzy na Covid-19 korzystają z 3 na 4 dostępne dla nich w placówce respiratory.



10:26 Szpitale polowe

Wobec rekordów zakażeń koronawirusem i problemów z brakiem wolnych łóżek powinniśmy już zacząć budować szpitale tymczasowe dla pacjentów z Covid-19 - przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.



10:19 RESPIRATORY

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 6538 osób, u których potwierdzono zakażenie. 508 z nich podłączonych jest do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Liczby te sukcesywne rosną. W środę było to odpowiednio: 6084 i 467, we wtorek - 5669 i 421, w poniedziałek - 5262 i 404, w niedzielę - 4924 i 383; w sobotę - 4725 i 346. Miesiąc wcześniej, 15 września, osób hospitalizowanych było 1996, w tym 92 pod respiratorami

Od początku epidemii wyzdrowiało 85 588 chorych - z czego 1741 ostatniej doby. Na kwarantannie przebywa 296 020 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 36 066 osób.

10:14 Dodatkowe posiedzenie Sejmu

Jutro prawdopodobnie odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu - zapowiedział Ryszard Terlecki. Szef klubu PiS poinformował, że posłowie mają przyjąć ustawę dotyczącą służby zdrowia. Jej projekt ma niedługo wpłynąć do Sejmu.

Ustawa ma m.in. regulować obowiązek zakrywania ust i nosa. To przetnie dyskusje antycovidowców, który podważali moc prawną rozporządzenia w sprawie noszenia maseczek. Projekt ma dokładnie opisywać, co w dobie pandemii będzie wykroczeniem.

Podczas ostatnich dyskusji brany pod uwagę był również pomysł ograniczenia odpowiedzialności lekarzy za czynności zawodowe w okresie epidemii. Ta propozycja - pod nazwą - "dobry samarytanin" zakłada, że pracownicy medyczni w nadzwyczajnych sytuacjach mogą podejmować działania, nawet jeśli nie mają do tego wystarczających uprawnień. Pod warunkiem, że ze szczególną starannością będą próbowali ratować życie chorych. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM Patryk Michalski, na razie ta propozycja wciąż jest omawiana i nie wiadomo, czy znajdzie się w ostatecznej wersji projektu.

10:09 STREFA CZERWONA

Wszystkie duże miasta będą od soboty w czerwonej strefie. To ustalenie reporterów RMF FM. Rząd po południu ogłosi nową listę powiatów czerwonych - będzie ich ponad sto.



10:08 Warszawskie pogotowie

Liczba interwencji stołecznego pogotowia ratunkowego wzrosła o ok. 30 proc. w porównaniu do wiosennej fali pandemii - powiedział PAP Piotr Owczarski z "Meditransu" w Warszawie. Dochodzi do sytuacji, że ambulanse są "uziemione" nawet na sześć-osiem godzin - dodał.

Obsługująca rejon stołeczny Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie dysponuje obecnie 74 zespołami ratownictwa medycznego, w tym 12 specjalistycznymi ZRM i 62 zespołami podstawowymi.

10:06 Węgry

Rekordowy przyrost dzienny zgonów na Covid-19 zanotowano w ciągu ostatniej doby na Węgrzech - zmarło 29 chorych. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych tej choroby to 1052 - wynika z danych opublikowanych na rządowej stronie poświęconej pandemii.



W ciągu ostatniej doby stwierdzono 950 nowych zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii wykryto 41 732 infekcji, przy czym 12 628 osób wyzdrowiało.



09:57 Stanisław Karczewski o sposobach walki z koronawirusem

Proponuję jabłka. Są niezwykle zdrowe - tak według senatora PiS Stanisława Karczewskiego można walczyć z epidemią koronawirusa. W Porannej rozmowie w RMF FM polityk przywołał przysłowie na ten temat. "Jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora" - mówił.



Stanisław Karczewski: Jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora Jakub Rutka / RMF FM

09:53 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe ograniczenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo, aby zminimalizować ryzyko transmisji infekcji Covid-19 i zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala - wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie Funduszu.







09:50 Małopolska

Jak się nieoficjalnie dowiedzieli dziennikarze RMF FM, mamy nowy rekord zachorowań na Covid-19 w Małopolsce. W ciągu ostatniej doby w województwie zachorowało 1305 osób, najwięcej w Krakowie - 544. Niestety sanepid od dzisiaj zmienił zasady raportowania i na oficjalne wyniki musimy czekać do godziny 11.



09:33 Australian Open

Organizatorzy wielkoszlemowego turnieju Australian Open chcą zwolnienia tenisistów z obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny. Obecnie z powodu pandemii koronawirusa muszą się jej poddać wszyscy zagraniczni goście przyjeżdżający do tego kraju.



Niedawno w wyjątkowych warunkach odbyły się dwie inne imprezy Wielkiego Szlema - US Open i French Open, który wygrała Iga Świątek. Grający nie musieli poddawać się kwarantannie, ale pozostawali w "bańce", poddawani byli testom, między meczami nosili maseczki ochronne, itd. Odwołany został natomiast londyński Wimbledon.



Dyrektor Australian Open Craig Tiley powiedział, że jest "absolutnie przekonany", iż najbliższy Australian Open odbędzie się zgodnie z planem, czyli w dniach 18-31 stycznia w Melbourne.

09:30 Zdalne posiedzenie Parlamentu Europejskiego

Posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego w przyszłym tygodniu nie odbędzie się w Strasburgu, ale zdalnie; sytuacja we Francji i Belgii jest bardzo poważna. Podróżowanie to niebezpieczeństwo - napisał na Twitterze szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli.



"Strasburg pozostaje siedzibą Parlamentu Europejskiego, a my zrobimy wszystko, żeby tam wrócić" - dodał.

09:29 Woj. śląskie

Izabela Domogała, odpowiedzialna w zarządzie woj. śląskiego za sprawy służby zdrowia, jest zakażona koronawirusem - poinformował urząd marszałkowski w Katowicach. Regionalny zarząd, którego posiedzenia od dawna odbywają się zdalnie, pracuje normalnie.

"Pani Izabela Domogała czuje się dobrze, przebywa w izolacji" - poinformował urząd.

09:27 Ukraina

Minionej doby na Ukrainie wykryto 5062 zakażenia koronawirusem, na Covid-19 zmarły 73 osoby, 951 pacjentów wyzdrowiało, a 679 osób hospitalizowano - poinformował ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



W środę najwięcej zakażeń potwierdzono w obwodzie charkowskim (651) i w Kijowie (445). W stolicy zmarło 17 osób chorych na Covid-19. Przeprowadzono tego dnia łącznie w kraju ok. 38 tys. testów, w tym ok. 30 tys. metodą PCR.



Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 281 239 osób, zmarło 5302 chorych, a wyzdrowiało 119 650 pacjentów.

09:18 Jerzy Polaczek w szpitalu

Zakażony koronawirusem poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister transportu Jerzy Polaczek trafił do katowickiego szpitala. Parlamentarzysta jest osłabiony. Oddycha samodzielnie, ale leży pod tlenem.



09:00 Dramatyczne prognozy

Nawet ponad 7500 zakażeń koronawirusem dziennie w ciągu najbliższych dni przewidują najnowsze, skorygowane prognozy dotyczące przebiegu epidemii w Polsce - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Takie informacje zostały przekazane najważniejszym osobom w państwie oraz instytucjom odpowiedzialnym za nadzorowanie przebiegu epidemii.



Według prognoz sytuacja może się poprawić dopiero w ostatnim tygodniu miesiąca. Oczywiście, o ile prognozy nie zawiodą.

08:30 Stanisław Karczewski w Porannej rozmowie o koronawirusie

Tak, to jest druga fala koronawirusa, należało się z nią liczyć - mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM senator PiS Stanisław Karczewski. Jego zdaniem, należało się liczyć z tym, że Covid-19 zaatakuje jesienią, kiedy robi się chłodniej. Jak zaznaczył, rząd przygotował się na wzrost zachorowalności.



08:02 Respiratory

Czternaście dni - na tyle wystarczy łóżek respiratorowych przy obecnej dynamice rozwoju koronawirusa w Polsce; tak wynika z modelu matematycznego szacującego wydolność systemu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

"DGP" pisze, że obecnie Polska ma ponad 1000 respiratorów dla pacjentów z COVID. 467 jest zajętych. Analizę tego, ile mamy czasu do wyczerpania zasobów, przeprowadzili matematycy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy śledzą rozwój epidemii.

"Różnice są widoczne w podziale na województwa. W niektórych może dojść do załamania szybciej, inne dysponują większymi rezerwami. Krytyczny punkt może zostać oddalony, jeśli rząd udostępni kolejne respiratory (ich maksymalna liczba to 11 tys.). Dyrektorzy szpitali przekonują jednak, że nie tylko o sprzęt chodzi. Problemem jest brak specjalistów do jego obsługi. Przede wszystkim pielęgniarek o specjalności anestezjologicznej. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić szkolenia dla personelu pielęgniarskiego. Dyrektorzy są sceptyczni ‒ edukacja może trwać wiele miesięcy, pomoc jest potrzebna od dziś" - czytamy w "DGP".

07:59 Czechy

Ministerstwo zdrowia Czech podało, że w środę przybyło rekordowych 9544 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Liczba aktywnych przypadków przekracza 77 tys. W szpitalach jest 2678 pacjentów. Dotychczas zmarły 1172 osoby, 35 z nich w środę.



U większości zainfekowanych choroba ma łagodny przebieg, często nie ma żadnych objawów. Wśród hospitalizowanych 518 jest w ciężkim stanie. W związku ze wzrostem liczby pacjentów w szpitalach minister zdrowia Roman Prymula, w porozumieniu z dyrektorami klinik ograniczył planowane operacje i zabiegi. Szpitale mają przygotować dodatkowe miejsca dla chorych z Covid-19.



Infekcja najszybciej rozprzestrzenia się w rejonie miasta Uherske Hradisztie, gdzie w ciągu ostatnich 7 dni zarejestrowano 616 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Drugimi najbardziej dotkniętymi przez koronawirus regionami są: powiat Pilzno-północ, gdzie w ciągu tygodnia przybyło 539 oraz Zdiar nad Sazawą z 537 nowymi przypadkami na 100 000 mieszkańców w ciągu 7 dni.



W kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Wszystkie szkoły od podstawowych po wyższe, przeszły na naukę zdalną. Restauracje, bary, kluby są nieczynne, zabronione są także akcje kulturalne i sportowe. Zabroniono gromadzenia się powyżej 6 osób oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Maseczki obowiązują we wszystkich zamkniętych pomieszczeniach, a także na przystankach komunikacji publicznej.

07:13 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 67 708 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - wynika z danych ministerstwa zdrowia. Ogółem liczba zakażonych w tym kraju od początku pandemii zwiększyła się do 7,3 mln.



Liczba zgonów w związku z Covid-19 wzrosła o 680, do 111 266 - podał resort.



Indie przekroczyły 7 mln zakażeń w niedzielę, natomiast zaledwie w ciągu ostatnich 13 dni przybyło aż 1 mln infekcji. Indie są drugim po USA krajem na świecie z najwyższą liczbą potwierdzonych przypadków SARS-COV-2; w Stanach Zjednoczonych wykryto do tej pory 7,9 mln przypadków; 216 872 osób zmarło.

07:09 Dzieci a koronawirus

Większość dzieci bezobjawowo przechodzi zakażenie koronawirusem - ocenia prof. Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W Polsce hospitalizowanych było z SARS-CoV-2 ponad 500 dzieci.



06:49 Dziś nowa lista miast i powiatów, które będą w czerwonej strefie

Ministerstwo Zdrowia dziś zaktualizuje listę powiatów, które znajdą się w strefie czerwonej, objętej największymi restrykcjami. Teraz jest ich 38, w tym 6 miast: Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin. Reszta Polski znajduje się w strefie żółtej. Jest bardzo prawdopodobne, że do czerwonej strefy trafią m.in: Warszawa oraz Kraków.



06:44 Koronawirus a sen

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 ma negatywny wpływ na sen, mimo że w jej trakcie ludzie śpią dłużej - wynika z badania opublikowanego w naukowym piśmie “Frontiers in Psychology".

Według badania przygotowanego przez fińskich psychologów epidemia nasila podświadomy lęk ujawniający się podczas snu.

Z ankiety przeprowadzonej na ponad 4000 mieszkańców Finlandii wynika, że w grupie liczącej prawie 800 osób wystąpiły koszmary, co autorzy badania ocenili jako przejaw wewnętrznego niepokoju.

"Wysnuliśmy na tej podstawie wniosek, że takie ekstremalne formy snu (...) mogą odzwierciedlać stan umysłu badanych osób" - wskazali autorzy studium, odnotowując, że większość z ponad 4000 ankietowanych deklarowała dłuższy czas spania niż przed nastaniem epidemii.

W badaniu opublikowanym przez “Frontiers in Psychology" blisko 30 proc. ankietowanych wskazało, że w okresie epidemii miało częściej koszmarne sny niż przed COVID-19, zaś 10 proc. miało większe trudności z zaśnięciem.

06:42 Włochy

Z powodu pandemii w mieście Ivrea w Piemoncie na północy Włoch nie odbędzie się na początku przyszłego roku historyczny karnawał, którego najważniejszym wydarzeniem są trzy bitwy na pomarańcze.

Organizatorzy tej historycznej imprezy, mającej długą tradycję, ogłosili, że jej przyszłoroczna edycja nie odbędzie się w związku ze stale pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną i restrykcjami wprowadzonymi w celu zahamowania zakażeń.



Wyjaśniono zarazem, że nie sposób zorganizować batalii w taki sposób, aby przestrzegane były wymogi reżimu sanitarnego. "Natura tego karnawału zostałaby głęboko wypaczona" - oceniła fundacja organizująca to wydarzenie. Poinformowała o tym z czteromiesięcznym wyprzedzeniem.



Dotąd karnawał w Ivrei odwoływano tylko z powodu wojny.

06:13 USA

W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zmarły na Covid-19 802 osoby. Liczba potwierdzonych nowych zakażeń wyniosła 52 406 - poinformował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Według amerykańskiej uczelni od wybuchu pandemii zdiagnozowano w całym kraju 7 909 035 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło łącznie 216 639 osób.



W środę dyrektor Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci powiedział w dzienniku wieczornym telewizji CBC, że prezydent Donald Trump nie rozprzestrzenia już koronawirusa.



Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni ze stanu zdrowia pana Trumpa - mówił Fauci. Ostrzegał jednak, że nie każdy, kto zaraża się wirusem, będzie miał tyle szczęścia.



06:06 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 4056 nowych zakażeń koronawirusem i 478 kolejnych zgonów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Według oficjalnych statystyk od początku pandemii w Meksyku potwierdzono 829 396 przypadków zakażenia Covid-19 i 84 898 zgonów.

Od początku pandemii w Meksyku z powodu koronawirusa zmarło 1 744 pracowników służby zdrowia, a podejrzewa się, że Covid-19 mógł być przyczyną śmierci kolejnych 164 - podało meksykańskie ministerstwo zdrowia.

Według resortu w sumie zakażonych koronawirusem zostało w Meksyku ponad 127 tysięcy lekarzy, pielęgniarek, techników i pozostałych pracowników szpitali.

Oznacza to, że pracownicy służby zdrowia stanowią 15 proc. ogólnej liczby zakażonych i 18 proc. wszystkich przypadków śmiertelnych.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA, Brazylii i Indiach.

06:00 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 27 235 nowych przypadków Covid-19 i 749 kolejnych zgonów - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Dzień wcześniej resort zdrowia, podając dobowy bilans, informował o ponad 10 tys. nowych infekcji i ponad 300 zgonach.



Od początku pandemii w Brazylii potwierdzono oficjalnie 5 140 863 przypadki zakażenia koronawirusem i 151 747 zgonów z powodu Covid-19.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.



05:56 Godziny dla seniorów

Od dziś w godz. 10 do 12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie obowiązują godziny dla seniorów. Dotyczą one osób powyżej 60. roku życia.



05:50 Najmłodszy syn Donalda Trumpa przeszedł zakażenie koronawirusem

Barron Trump / Erin Scott / POOL / PAP/EPA





14-letni Barron Trump przeszedł zakażenie koronawirusem - poinformowała pierwsza dama USA Melania Trump. Najmłodszy syn amerykańskiego przywódcy nie wykazywał objawów choroby i jest już zdrowy.



"Szczęśliwie jest silnym nastolatkiem i nie wykazywał symptomów" - przekazała w oświadczeniu Melania Trump. Uspokoiła także, że ostatnie testy i jej i jej syna na Covid-19 dały negatywne wyniki.



Pierwsza dama USA twierdzi, że nie wykazywała poważnych symptomów choroby. Doskwierał jej jednak ból głowy i kaszel; czuła się też zmęczona. 55-latce w dochodzeniu do zdrowia w Białym Domu pomagały witaminy oraz zdrowe jedzenie.



U Donalda Trumpa i jego małżonki SARS-CoV-2 wykryto 1 października. Dzień później amerykański przywódca miał gorączkę, podano mu dodatkowy tlen. Następnie na trzy doby został hospitalizowany. W poniedziałek ubiegający się o reelekcję republikanin wznowił kampanijne wiece. Jego testy na Covid-19 nie wykazują infekcji.

05:44 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 6 638; to około 1 500 więcej niż poprzedniego dnia - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha. Na Covid-19 zmarły kolejne 33 osoby.



Poprzedni dobowy rekord infekcji odnotowano w Niemczech 28 marca, kiedy zarejestrowano 6 294 przypadki zakażenia Covid-19.



Od początku pandemii w RFN zakażone koronawirusem zostały 341 223 osoby. Liczba zgonów wzrosła do 9 710.



W ostatnich tygodniach w Niemczech liczba infekcji gwałtownie rośnie. W tej sytuacji władze zdecydowały się wprowadzić nowe restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Obostrzenia dotyczą miast i regionów, gdzie nowych infekcji jest najwięcej.



05:40 Teleporady

Miało być łatwo, szybko i bezpiecznie. Okazuje się jednak, że część pacjentów zgłasza ogromne problemy z lekarskimi teleporadami. Niektórzy na taki kontakt z lekarzem, mimo gorączki i złego stanu zdrowia, muszą czekać aż tydzień. Dotyczy to wszystkich typów przychodni - zarówno tych małych, jak i tych większych.

05:30 Europejskie dane

Według środowych danych ECDC zebranych dla 31 krajów, Polska znajduje się na 18. miejscu wśród państw Europy Zachodniej pod względem liczby zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Pod względem liczby zgonów na Covid-19 Polska jest na siódmym miejscu.