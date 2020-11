W poniedziałek Ministerstwo Zdroiwa poinformowało o 20 816 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W ciągu doby wykonano ponad 35,1 tys. testów - najmniej od tygodnia. Zmarło 143 pacjentów z Covid-19 zmarło. Dotychczas koronawirusem w Polsce zaraziło się już 733 788 osób. Spośród nich zmarło 10 491 osób. Brytyjski rząd złożył zamówienie na dostawę 5 mln dawek szczepionki na Covid-19 opracowanej przez firmę Moderna. Wczoraj amerykańska firma poinformowała, że wstępne wyniki badań klinicznych jej szczepionki wykazały skuteczność na poziomie 94,5 proc. i nie stwierdzono żadnych znaczących skutków ubocznych jej stosowania. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Kolejka do testów na koronawirusa w australijskiej Adelajdzie / KELLY BARNES / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 20 816 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce i śmierci 143 chorych na Covid-19. W ciągu doby wykonano ponad 35,1 tys. testów - najmniej od tygodnia.

- Brytyjski rząd złożył zamówienie na dostawę 5 mln dawek szczepionki na Covid-19 opracowanej przez firmę Moderna. Wczoraj amerykańska firma poinformowała, że wstępne wyniki badań klinicznych jej szczepionki wykazały skuteczność na poziomie 94,5 proc. i nie stwierdzono żadnych znaczących skutków ubocznych jej stosowania. Więcej o szczepionce przeczytacie >>>TUTAJ<<<

05:30 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 13 371 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 216 kolejnych zgonów - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii zdiagnozowano 5,9 mln infekcji Covid-19. Zmarło 166 014 osób.



Poniedziałkowe dane oznaczają duży spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem w porównaniu z poprzednimi dniami, gdy codziennie przybywało ok. 30 tys. infekcji.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

05:15 Wielka Brytania zamawia szczepionkę wyprodukowaną przez Modernę

Brytyjski rząd złożył zamówienie na dostawę 5 mln dawek szczepionki na Covid-19 opracowanej przez firmę Moderna - ogłosił minister zdrowia Matt Hancock. Mają zostać dostarczone nie później niż wiosną przyszłego roku.



Wczoraj amerykańska firma poinformowała, że wstępne wyniki badań klinicznych jej szczepionki wykazały skuteczność na poziomie 94,5 proc. i nie stwierdzono żadnych znaczących skutków ubocznych jej stosowania.



Moderna jest drugą zachodnią firmą, która ogłosiła, że wstępne wyniki trzeciej fazy badań klinicznych potwierdzają skuteczność szczepionki. Przed tygodniem amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech projekt szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 ma ponad 90 proc. skuteczności.



Szczepionka opracowana przez Modernę ma tę przewagę, że jest znacznie łatwiejsza do przechowywania i transportu. Jak wykazały testy, zachowuje ona skuteczność przez 30 dni, jeśli jest przechowywana w lodówce oraz do 12 godzin, jeśli pozostaje w temperaturze pokojowej, natomiast w zamrażarce, w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza może być przechowywana przez okres do sześciu miesięcy. Szczepionka Pfizer/BioNTech wymaga temperatury minus 70 stopni.