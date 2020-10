W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 4394 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 35 chorych. Łącznie od początku epidemii w naszym kraju zaraziło się 130 210 osób, a 3039 zmarło. Od soboty, z powodu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, cała Polska znajduje się w strefie żółtej. Oznacza to m.in., że w przestrzeni publicznej wszyscy musimy nosić maseczki: w sklepach, autobusach, ale także na ulicach. W niedzielę w Czechach odnotowano 3104 pozytywne wyniki testów na SARS-CoV-2, tj. o około 1,5 tys. mniej niż dzień wcześniej. Od dziś w tym kraju zaostrzono ograniczenia. Premier Francji Jean Castex oświadczył, że nie wyklucza wprowadzenia ścisłej kwarantanny w regionach najbardziej dotkniętych pandemią. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 4394 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 35 chorych. Łącznie od początku epidemii w naszym kraju zaraziło się 130 210 osób, a 3039 zmarło.

- Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 5262 osób, u których potwierdzono zakażenie. 404 z nich podłączone są do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wyzdrowiało 81 201 osób - ostatniej doby to 899 osób.



- Mimo gwałtownych wzrostów zakażeń, ograniczeń zgromadzeń i żółtej strefy w całej Polsce, rolnicy zamierzają jutro protestować w Warszawie. Co najmniej kilka tysięcy osób ma przemaszerować przez stolicę w proteście przeciwko "piątce dla zwierząt". O argumentach protestujących przeczytasz >>>TUTAJ<<<



- Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował, żeby Polacy nie odwiedzali tłumnie cmentarzy 1 listopada , tylko "żebyśmy rozłożyli to na tydzień wcześniej lub później". Dopytany, czy istnieje możliwość, że cmentarze zostaną zamknięte podczas Wszystkich Świętych, Kraska odparł, że "na pewno będziemy analizować sytuację, ale ja myślę, że do takiej raczej nie dojdzie".

- W niedzielę w Czechach odnotowano 3104 pozytywne wyniki testów na SARS-CoV-2, tj. o około 1,5 tys. mniej niż dzień wcześniej. Od dziś w tym kraju zaostrzono ograniczenia.



- Premier Francji Jean Castex oświadczył, że nie wyklucza wprowadzenia ścisłej kwarantanny w regionach najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa.



11:28 Ciężarna z Covid-19 wprowadzona w śpiączkę. Po wybudzeniu urodziła bliźnięta

32-letnia Danielle była we wczesnej ciąży, kiedy zachorowała na Covid-19. Jej stan był tak ciężki, że lekarze zdecydowali się na wprowadzenie jej w stan śpiączki farmakologicznej. Po 10 dniach kobieta wybudziła się. To wtedy też dowiedziała się, że urodzi bliźnięta. Ava i Amelia przyszły na świat kilka dni temu w Belfaście.



11:18 Premier: Nie możemy zmarnować dotychczasowych sukcesów w walce z epidemią przez nieodpowiedzialne zachowania

"Nie możemy zmarnować dotychczasowych sukcesów w walce z epidemią przez nieodpowiedzialne zachowania" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.



Do wpisu dołączył swoją fotografię z napisem: "Nie możemy zmarnować dorobku ostatnich miesięcy poprzez zbyt łagodne podejście. Chcemy zastosować najnowocześniejsze procedury i wcześniejsze doświadczenia, aby wypłaszczyć krzywą zakażeń".

11:15 Francja

Premier Francji Jean Castex oświadczył, że nie wyklucza wprowadzenia ścisłej kwarantanny w regionach najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. W kraju notuje się obecnie najwięcej zakażeń w Europie.



Niczego nie można wykluczyć, kiedy widzimy, jaka jest sytuacja w szpitalach - powiedział Castex w wywiadzie dla radia France Info. Dodał, że należy zrobić wszystko, by uniknąć lockdownu na skalę ogólnokrajową.



Francja zmaga się obecnie z drugą falą zakażeń koronawirusem, a w sobotę odnotowano rekord liczby nowych infekcji - prawie 27 tys. Mimo to stosunkowo niska pozostaje liczba zgonów. W niedzielę na koronawirusa zmarło 46 osób.



Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore we Francji koronawirusem zakażonych zostało dotąd ponad 732,4 tys. osób, ponad 32,6 tys. osób zmarło na Covid-19.

11:13 Rosja

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 13 592 zakażenia koronawirusem - przekazał sztab ds. walki z pandemią. Zmarło 125 chorych z Covid-19. Drugi dzień z rzędu dobowy przyrost zakażeń przekracza poziom 13 tysięcy.



W niedzielę sztab informował o 13 643 nowych infekcjach i był to najwyższy dotąd w Rosji dobowy przyrost infekcji.



Ogółem liczba zakażeń wynosi teraz 1 312 310, a liczba przypadków śmiertelnych - 22 722. Liczba ozdrowieńców wzrosła w poniedziałek do 1 024 235, po wypisaniu ze szpitali 3793 osób w ciągu minionej doby.

11:11 Płock

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku (Mazowieckie) nie przyszli w poniedziałek do szkoły. Tak zdecydowała dyrekcja placówki w uzgodnieniu z sanepidem, gdy po kolejnym zakażeniu koronawirusem na kwarantannę trafiło tam 34 uczniów i 14 nauczycieli.



11:04 Testy

W ciągu doby wykonano 25 tys. testów na wykrycie koronawirusa. Poprzedniego dnia było 31,1 tys. testów. Lekarze rodzinni w tym czasie zlecili 185 wymazów, wobec 343 dzień wcześniej - podało Ministerstwo Zdrowia.



Łącznie lekarze POZ, od 9 września, kiedy dano im taką możliwość, skierowali na testy 66 103 swoich pacjentów.



Ogółem przebadano dotąd 3 693 108 próbek pobranych od 3 545 486 osób.

11:00 Terlecki o stanie nadzwyczajnym

Gdyby sytuacja bardzo się pogarszała, to może się pojawić konieczność wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - stwierdził dziś szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Poseł w rozmowie z dziennikarzami ocenił też, że rząd "świetnie" przygotował się do drugiej fali pandemii i zapowiedział wieczorne spotkanie Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy.



10:56 Mandaty za brak maseczek

Ponad 10-krotnie wzrosła dzienna liczba mandatów za brak maseczek - chodzi o porównanie z ubiegłym tygodniem przed wprowadzeniem w całym kraju strefy żółtej. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, w ostatni weekend policjanci w całym kraju wystawili blisko 11 tysięcy takich mandatów.



10:51 Co z protestem rolników?

Mimo gwałtownych wzrostów zakażeń, ograniczeń zgromadzeń i żółtej strefy w całej Polsce, rolnicy zamierzają jutro protestować w Warszawie. Co najmniej kilka tysięcy osób ma przemaszerować przez stolicę w proteście przeciwko "piątce dla zwierząt" zakazującej hodowli zwierząt na futra i ograniczającej ubój rytualny.



10:36 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4394 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 35 chorych na Covid-19. Bilans pandemii koronawirusa w Polsce wzrósł tym samym do 130 210 zakażonych. Nie żyje 3 039 spośród nich.



10:27 Chiny

Władze miasta Qingdao na wschodzie Chin zapowiedziały przebadanie na koronawirusa wszystkich 9 mln mieszkańców w ciągu pięciu dni w związku z wykryciem nowych infekcji wiązanych ze szpitalem, w którym leczono zakażonych przybyłych z zagranicy.



Przed północą z niedzieli na poniedziałek w mieście zgłoszono sześć nowych potwierdzonych przypadków Covid-19 i sześć nowych infekcji bezobjawowych. Większość z nich wiązana jest z miejskim szpitalem chorób klatki piersiowej.



Najnowszy dobowy raport państwowej komisji zdrowia opublikowano w poniedziałek już po doniesieniach z Qingdao, ale nie odnotowano w nim żadnego nowego potwierdzonego przypadku Covid-19 w tym mieście. Obecnie nie jest jasne, z czego to wynika.

10:23 Zajęte łóżka i respiratory

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 5262 osób, u których potwierdzono zakażenie. 404 z nich podłączone są do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wyzdrowiało 81 201 osób - ostatniej doby to 899 osób. Na kwarantannie przebywa 250 132 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 35 094 osoby.



09:24 Węgry

1173 nowe zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i zmarło 14 chorych na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Liczba wszystkich infekcji stwierdzonych od początku pandemii wzrosła do 38 837. zmarło dotąd 968 chorych na Covid-19. Wyzdrowiało ponad 11 tys. osób.



Nadal rośnie liczba aktywnych zakażeń koronawirusem, których jest obecnie 26 832. Do rekordowego poziomu wzrosła też liczba chorych na Covid-19 wymagających opieki szpitalnej (1418) oraz oddychających przy pomocy respiratora (154).



09:19 Małopolska

Niemal 700 nowych przypadków Covid-19 w Małopolsce. Dokładnie 691 kolejnych osób zachorowało. Najwięcej stwierdzono ich ponownie w samym Krakowie - tam zachorowało 278 mieszkańców. Dużo nowych zachorowań jest także w powiecie krakowskim - 70 przypadków oraz w powiatach myślenickim i nowotarskim - po 39 nowych zachorowań.

09:14 Czy cmentarze będą otwarte 1 listopada?

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował w Polsat News, żeby Polacy nie odwiedzali tłumnie cmentarzy 1 listopada, tylko "żebyśmy rozłożyli to na tydzień wcześniej lub później".



Myślę, że Polacy są na tyle mądrym narodem, że usłuchają tych wskazań, żeby nie odwiedzać gremialnie cmentarzy - powiedział.



Dopytany, czy istnieje możliwość, że cmentarze zostaną zamknięte podczas Wszystkich Świętych, Kraska odparł, że "na pewno będziemy analizować sytuację, ale ja myślę, że do takiej raczej nie dojdzie".

08:52 Ukraina

Na Ukrainie wykryto w ciągu ostatniej doby 4420 zakażeń koronawirusem, 43 osoby zmarły na Covid-19, 903 wyzdrowiały, a 521 hospitalizowano - poinformował ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



Minister alarmuje, że wzrasta liczba zakażeń, hospitalizacji i przypadków zapalenia płuc - w minionym tygodniu zdiagnozowano je u ponad 22 tys. osób.



W niedzielę rzeczniczka prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Julia Mendel przekazała agencji Interfax-Ukraina, że w sobotę odbyła się narada szefa państwa z przedstawicielami resortów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. W celu zmniejszenia tempa rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem prezydent zarządził wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem restrykcji przeciwepidemicznych i wcześniejsze rozpoczęcie jesiennej przerwy w szkołach - dodała.



Przewodniczący komitetu medycznego Rady Najwyższej (parlamentu) Mychajło Raduckyj napisał na Facebooku, że podczas narady u prezydenta podjęto też decyzję o wprowadzeniu tymczasowej zdalnej nauki na uniwersytetach i przygotowywaniu szpitali polowych w Kijowie, Odessie i Mariupolu.

08:43 Niepokojące wyniki badań

Koronawirus może przeżyć na powierzchni banknotów, szkła i stali nierdzewnej aż do 28 dni - wynika z badania australijskiej agencji CSIRO. Jak odkryli naukowcy, wirus jest aktywny dłużej na gładkich powierzchniach i w niższych temperaturach.



Australijskie badanie, którego wyniki opublikowano w piśmie "Virology Journal", wykazało dłuższą żywotność wirusa SARS-CoV-2 niż dotychczas sądzono i znacznie dłuższą od wirusów grypy typu A, które mogą przeżyć przez 17 dni.

08:16 Czechy

W niedzielę w Czechach odnotowano 3104 pozytywne wyniki testów na SARS-CoV-2, tj. o około 1,5 tys. mniej niż dzień wcześniej - poinformowało ministerstwo zdrowia. Na Covid-19 zmarły kolejne 22 osoby, przez co łączna liczba zgonów wzrosła do 987.



Od 1 marca, gdy odnotowano pierwszy przypadek infekcji, w kraju koronawirusem zakażonych zostało ponad 117 tys. osób. Mniej niż połowa z nich wyzdrowiała. Według najnowszych danych ministerstwa zdrowia w szpitalach przebywa obecnie 2106 pacjentów z Covid-19, stan 438 z nich lekarze uważają za ciężki.



Ze względu na duże tempo szerzenia się koronawirusa rząd podjął w minionym tygodniu decyzję o zaostrzeniu od poniedziałku środków ograniczania epidemii. Przez dwa tygodnie zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie. Wprowadzono zakaz organizowania festiwali i koncertów oraz prawie wszystkich wydarzeń sportowych. Urzędy działają tylko dwa dni w tygodniu. Zawieszono wizyty w szpitalach i domach opieki społecznej. W kościelnych uroczystościach i nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 10 osób.



Kolejne ograniczenia, mające obowiązywać od środy, rząd ma ogłosić jeszcze dziś.

07:37 Brakuje specjalistów do obsługi respiratorów

Respiratorów wystarczy - zapewnia resort zdrowia. Ale w szpitalach trwa łapanka do ich obsługi, bo brakuje personelu - informuje "Rzeczpospolita".



"Rząd szykuje się na scenariusz włoski, w którym respiratorów było mniej niż pacjentów. Na razie do dyspozycji chorych na Covid-19 jest 900 respiratorów, z których zajęte są 383, a z Agencji Rezerw Materiałowych wydane zostaną kolejne 304" - pisze dziennik.



Jak zwraca uwagę gazeta, zdaniem specjalistów sytuacja może się szybko zmienić. Problemem są też kadry - nie wszyscy z 7 tys. anestezjologów pracują na oddziałach intensywnej terapii (OIT) w publicznych szpitalach

07:15 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 66 732 nowe infekcje koronawirusem i zmarło 816 zakażonych osób - wynika z informacji ministerstwa zdrowia.



Od początku pandemii w Indiach zdiagnozowano już 7,12 mln przypadków Covid-19, z czego 109 150 infekcje okazały się śmiertelne. Więcej zakażeń na świecie wykryto dotąd tylko w USA (7,9 mln).



Choć dzienna liczba nowych infekcji stopniowo zmniejsza się od 16 września, kiedy odnotowano prawie 98 tys. zakażeń w ciągu doby, Indie wciąż są krajem, w którym wirus rozprzestrzenia się najszybciej. Mimo to liczba aktywnych infekcji zaczęła maleć i wynosi obecnie 861 tys.



07:13 Żółta strefa uderza w biznes

Przedsiębiorcy z branż, które najmocniej ucierpiały przez Covid-19, apelują o pomoc, na przykład ulgi podatkowe - pisze "Rzeczpospolita". Gazeta zauważa, że żółta strefa w całym kraju oznacza mniej ludzi w barach i restauracjach oraz skrócenie ich godzin pracy.

Jak zwraca uwagę dziennik, mniej osób może uczestniczyć w weselach i imprezach rodzinnych, są też surowe limity dotyczą widowni w kinach, teatrach i na różnego rodzaju kongresach. Jesteśmy między młotem a kowadłem. Rozumiemy, że walczymy z pandemią, ale nasi pracownicy krzyczą o chleb - powiedziała "Rz" Dagmara Chmielewska, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Branży Eventowej. Znów na potęgę odwoływane są imprezy, targi, kongresy. Pracownicy zaczynają odchodzić, szukają bardziej stabilnego gruntu - dodała.

06:46 "Realne ryzyko niewydolności systemu ochrony zdrowia"

Istnieje realne ryzyko niewydolności systemu ochrony zdrowia, jeżeli zakażenia koronawirusem będą się utrzymywać albo istotnie rosnąć, na co wskazują miarodajne prognozy - uważa dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. Grzegorz Gielerak.

Absolutnie zgadzam się z tym, że liczbę zakażonych, którą pokazują zestawienia, należy mnożyć razy dziesięć, co dopiero przybliża nas do realnej skali problemu, z jakim mamy do czynienia w populacji. Niedzielna dynamika zakażeń dowodzi, że kolejna grupa (generacja) chorych pojawia się po mniej więcej tygodniu i jest od półtora do dwóch razy większa od poprzedniej - powiedział.

06:20 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 2467 nowych zakażeń koronawirusem i 6 kolejnych zgonów - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.



W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 325 331 przypadków koronawirusa. Zmarło w tym kraju 9621 osób.



Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest obecnie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Wyższe od średniej liczby zakażeń są także w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Hesji.



W największych miastach, w tym w stolicy kraju Berlinie, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa wprowadzono od soboty ograniczenia, zwłaszcza w weekendy, w godzinach pracy restauracji i barów, a także sklepów.

06:12 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku potwierdzono obecność koronawirusa u 3175 osób; z powodu Covid-19 zmarło kolejnych 139 osób - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Całkowita liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 817 503, a bilans zgonów wywołanych Covid-19 wzrósł do 83 781.



Ministerstwo zdrowia zastrzega, że rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych może być wyższa. Nie wszyscy chorzy zgłaszają się bowiem do placówek medycznych. Ponadto Meksyk jest krajem, gdzie przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi krajami.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA (ponad 210 tys.), Brazylii (ponad 146 tys.) i Indiach (ponad 102 tys.).

06:09 Zakaz Halloween w "miasteczku czarownic"

Zakaz świętowania Halloween wydały z powodu pandemii władze "miasteczka czarownic", jak nazywana jest Triora w Ligurii na północy Włoch. W dawnych wiekach odbywały się tam procesy czarownic i dlatego miejsce to przyciąga co roku tłumy.

W podpisanym z trzytygodniowym wyprzedzeniem rozporządzeniu burmistrz miejscowości Massimo Di Fazio zabronił organizowania 31 października wszelkich imprez w przebraniu, zabaw ulicznych, a także zgromadzeń.

Nakazał też zamknięcie tego dnia barów i restauracji o godzinie 22.00 - podały lokalne media.

06:07 USA

W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby stwierdzono 50 965 zakażeń koronawirusem - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zmarło 460 kolejnych osób.



W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziły się 7 760 593 osoby, a zmarło 214 765 osób.



Chociaż Nowy Jork nie jest już epicentrum pandemii w USA, stan ten jest najbardziej dotknięty pod względem liczby zgonów. Do tej pory zmarły tam 33 294 osoby, a w samym mieście Nowy Jork odnotowano 23 883 zgony.



Instytut IHME z Uniwersytetu w Waszyngtonie przewiduje, że do 3 listopada, czyli daty wyborów prezydenckich, w USA na Covid-19 umrze 235 tys. osób. Do końca grudnia prawdopodobnie będzie 360 tys. przypadków śmiertelnych.

05:36 Mateusz Ponitka zakażony koronawirusem

Czołowy koszykarz reprezentacji Polski Mateusz Ponitka jest zakażony koronawirusem - ogłosił wieczorem jego klub Zenit Sankt Petersburg. Sam zawodnik również potwierdził tę informację.



"Potwierdzam. Czuję się dobrze i gratuluję Idze Świątek oraz Unii Leszno" - napisał koszykarz na Twitterze.



Zenit podał nazwiska innych zakażonych zawodników. Są to: Igor Wołchin, Bill Baron, Kevin Pangos, a także Arturas Gudaitis, Anton Puszkow, Władisław Truszkin i Austin Hollins. Infekcja dotknęła także trenera Javiego Pascuala oraz jego współpracowników.



Klub poinformował, że wszyscy są w domowej izolacji, a ich stan zdrowia jest zadawalający.

05:20 Prezydent Polinezji Francuskiej zakażony koronawirusem

Dwa dni po spotkaniu w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem prezydent Polinezji Francuskiej Edouard Fritch uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowała w poniedziałek jego służba prasowa.



"Prezydent Edouard Fritch uzyskał pozytywny wynik testu po powrocie z Paryża. Osoby, które mu towarzyszyły, także przeszły badanie, ale nikt nie jest zakażony koronawirusem" - napisano w komunikacie biura prasowego przywódcy Polinezji Francuskiej.



68-letni Fritch spotkał się z Macronem w czwartek, a dzień później wrócił do Papeete. W Paryżu spotkał się także z premierem Francji Jeanem Castexem, ministrem spraw zagranicznych Sebastienem Lecornu, a także z ministrem spraw wewnętrznych Geraldem Darmaninem.



Jak sprecyzowano w komunikacie, po powrocie do domu miał gorączkę i uskarżał się na bóle stawów, w związku z tym w sobotę wieczorem został poddany testowi. Od chwili uzyskaniu pozytywnego wyniku znajduje się w izolacji, a według lekarzy jego stan zdrowia "nie jest niepokojący".



Fritch poprzedni test na obecność koronawirusa przeszedł trzy dni przed wylotem do Paryża. Wówczas wynik był negatywny. Wcześniej jednak u kilku ministrów na Tahiti wykryto zakażenie wirusem Sars-CoV-2.

05:08 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 12 345 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Stwierdzono także 290 nowych przypadków śmiertelnych.



To znaczny spadek liczby dobowego przyrostu zakażań. W ostatnich trzech dniach w Brazylii zgłaszano ok. 27 tys. nowych infekcji, wcześniej było ich ponad 40 tys. dziennie.



Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii potwierdzono 5 094 982 przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 150 488 osób.



Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach rozległego kraju, takich jak Amazonia, w których pomoc medyczna jest często niedostępna.

05:02 Włochy - zakaz prywatnych uroczystości

We Włoszech w związku z pandemią zostanie wprowadzony zakaz prywatnych uroczystości, także w domach - zapowiedział minister zdrowia Roberto Speranza.

Speranza mówił w popularnym programie w stacji RAI 3, że wirus szerzy się na przykład podczas przyjęć urodzinowych wyprawianych dzieciom i nastolatkom. Zastrzegł zarazem, że zakaz dotyczyć będzie wszelkich takich uroczystości, nie tylko dla najmłodszych i młodzieży.



Zapytany o to, jak można zakaz ten egzekwować w prywatnych domach, wyjaśnił, że siły porządkowe wzmocnią kontrole.



Roberto Speranza zwrócił uwagę na to, że do 75 proc. zakażeń dochodzi w rodzinach. Podczas spotkań rodzinnych, mówił, "obniża się czujność i zdejmuje się maseczkę".

05:00 Ameryka Łacińska i Karaiby: Ponad 10 mln przypadków koronawirusa

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - w regionie świata, którego ludność wynosi ponad 629 mln - liczba przypadków koronawirusa wykrytych do soboty włącznie, to 10 001 883. Zmarło blisko 369 tys. chorych.



Krajem najmocniej zaatakowanym przez Covid-19 jest licząca 206 mln ludności Brazylia. Liczba zgonów w Brazylii według sobotniego raportu Światowej Organizacji Zdrowia to prawie 150 tys. osób. Wykryto tam dotąd ponad 5,05 mln przypadków koronawirusa.



Drugim krajem regionu pod względem liczby śmiertelnych ofiar pandemii stała się Kolumbia, gdzie zmarło 27 495 osób spośród 894,3 tys. zakażonych. Argentyna znalazła się na trzecim miejscu wśród krajów regionu najmocniej zaatakowanych przez pandemię: 871,4 wykrytych przypadków i 23 225 zgonów. W Peru było dotąd 843,3 tys. przypadków zakażenia, a z powodu Covid-19 zmarło 33 158 osób.



Ten ostatni kraj zarejestrował największą na świecie liczbę zgonów w stosunku do liczby ludności: 101 na każde 100 tys. mieszkańców.



Bank Światowy ostrzegł, że Ameryka Łacińska i Karaiby "najdotkliwiej ze wszystkich regionów świata odczują skutki ekonomiczne pandemii: nastąpi tam spadek PKB o przeciętnie 7,9 proc. w 2020 roku, a możliwa do przewidzenia poprawa w roku następnym to wzrost PKB o 4 proc.