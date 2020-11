Ministerstwo Zdrowia informuje o 19 883 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 603 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 772 823 zakażonych. Nie żyje 11 451 spośród nich. Połowa Polaków nie zamierza się szczepić przeciwko koronawirusowi, kiedy już będzie dostępna szczepionka - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W porównaniu z podobnym badaniem z października wzrosła liczba niechętnych wobec szczepionki. W przyszłym roku może dojść do groźnych epidemii odry, będących konsekwencją pandemii Covid-19 - ostrzegają naukowcy na łamach "The Lancet". Jak piszą, obecna pandemia ma wpływ na kontrolę chorób, z jej powodu wstrzymywano kampanie szczepień. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Szpital polowy w hiszpańskiej Saragossie / JAVIER CEBOLLADA / PAP/EPA

- Połowa Polaków nie zamierza się szczepić przeciwko koronawirusowi, kiedy już będzie dostępna szczepionka - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W porównaniu z podobnym badaniem z października wzrosła liczba niechętnych wobec szczepionki. Cały sondaż znajdziesz >>>TUTAJ<<<



- W przyszłym roku może dojść do groźnych epidemii odry, będących konsekwencją pandemii Covid-19 - ostrzegają naukowcy na łamach "The Lancet". Jak piszą, obecna pandemia ma wpływ na kontrolę chorób, z jej powodu wstrzymywano kampanie szczepień.



12:00 Demonstracje w Berlinie

Kilkaset osób demonstruje od rana w dzielnicy rządowej w Berlinie przeciwko ograniczeniom koronawirusowycm, które ma uchwalić dziś niemiecki parlament. Policja spodziewa się w ciągu dnia od kilku do kilkunastu tysięcy demonstrantów.



Protestujący zebrali się wokół kordonu policyjnego, którym otoczono Reichstag. Jak informuje radio rbb, 2200 funkcjonariuszy policji z Berlina i dziewięciu innych państw związkowych oraz policji federalnej pełni służbę w dzielnicy rządowej .

Kilka zarejestrowanych demonstracji planowanych bezpośrednio przed budynkiem Reichstagu zostało zakazanych przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Policja odgrodziła teren.

"Berlińska policja przygotowuje się do trudnej operacji" - powiedział Benjamin Jendro, rzecznik stołecznej policji w rbb-Inforadio.

11:57 "Domowy" test na koronawirusa

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do samodzielnego użytku pierwszy "domowy" test wykrywający koronawirusa SARS-CoV-2. Jako pierwszy pozwala on pobrać próbkę, ale i sam wykonuje badanie, bez konieczności wysyłania wymazu do laboratorium. Wynik uzyskuje się po 30 minutach.



Test firmy Lucira Health wykonywany jest podobnie jak inne badania na obecność koronawirusów - informuje Reuters. Trzeba pobrać wymaz z nosa. Próbkę wystarczy potem umieścić w urządzeniu analizującym czy znajduje się w niej patogen wywołujący chorobę Covid-19.

11:45 Australia

W australijskim stanie Południowa Australia wprowadzono sześciodniowy lockdown. Ma to zapobiec szerzeniu się wysoce zaraźliwego szczepu koronawirusa, którym zarażona była osoba powracająca z Wielkiej Brytanii - poinformowały stanowe władze.



W liczącej niespełna 1,8 mln mieszkańców Południowej Australii wykryto w środę kolejnych dwóch jego nosicieli, co zwiększyło ich łączną liczbę do 22.



W ramach lockdownu, który zacznie obowiązywać od północy ze środy na czwartek, mieszkańcy stanu pozostaną w swych domach. Wychodzić w na zewnątrz, i to w określonym celu, będzie wolno tylko jednej osobie w gospodarstwie domowym, przy czym musi ona mieć cały czas założoną maseczkę.



Zamknięte zostaną wszystkie restauracje, kawiarnie oraz szkoły i wyższe uczelnie.

11:41 Prezydent Płocka zarażony koronawirusem

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski jest zakażony koronawirusem. Jak zapewnił, czuje się dobrze. "Niestety, tym razem i mój test na COVID-19 dał wynik pozytywny. Dlatego zostaję w domu przez najbliższe dni i będę pracował zdalnie, bo czuję się dobrze. Jesteśmy w kontakcie, zachęcam do śledzenia tego profilu i mojego Instagrama" - napisał na swym profilu na Facebooku prezydent Płocka. "Dbajcie o siebie!" - zaapelował jednocześnie Nowakowski.

11:04 Testy

W ciągu doby wykonano ponad 57 tys. testów na koronawirusa. Lekarze POZ skierowali w tym czasie na badanie blisko 30,7 tys. pacjentów. Dzień wcześniej było to odpowiednio: 41,9 tys. i 50,8 tys. - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.

10:42 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

10:26 Łóżka i respiratory

W szpitalach zajętych jest 22 812 spośród 36 802 łóżek dla pacjentów covidowych. 2117 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 712 tych urządzeń.



Na kwarantannie pozostaje 415 601 osób. Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 25 653 osoby.

09:02 Ukraina

Na Ukrainie wykryto 12 496 nowych infekcji koronawirusem, 256 zakażonych zmarło, a 8096 pacjentów wyzdrowiało - przekazał minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwyższy dzienny bilans zgonów i wyzdrowień. Ogólna liczba zmarłych przekroczyła 10 tys.



We wtorek przeprowadzono w kraju ok. 73 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 42 tys. metodą PCR.

08:26 Bolesław Piecha w Porannej rozmowie w RMF FM o testach na koronawirusa: Można iść na rympał i testować wszystkich

Testujemy osoby, które są podejrzane o zakażenie, albo kontaktowały się z osobą zakażoną - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM poseł PiS Bolesław Piecha. To prosta technika, oparta o skierowanie od lekarza POZ. Można iść na rympał i testować wszystkich - tłumaczył. Zdaniem gościa Roberta Mazurka, laboratoria są przygotowane do wykonywania 60, 70, 80 tysięcy testów dziennie. Inną sprawą jest organizacja - podkreślił poseł.

08:24 Indie

W Indiach w ciągu ostatniej doby zgłoszono 38 617 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało ministerstwo zdrowia tego kraju, zwiększając ogólną liczbę infekcji od początku epidemii do 8,91 mln. Kolejne 474 osoby zmarły w związku z chorobą.



Ogółem do tej pory stwierdzono 130 993 zgony osób, które były zakażone.



07:11 Nietypowy zakaz w rzymskim barze

"Zabrania się rozmowy o koronawirusie"- taki zakaz widnieje w jednym z barów w Rzymie, który stał się tym samym swoistą oazą spokoju. Klientom sugerowane są inne tematy do dyskusji - m.in. o piłce nożnej. Wszystko po to, by choć na chwilę przy filiżance kawy zapomnieć o pandemii.



06:47 Prof. Gut o epidemii w Polsce

W tym momencie epidemia nie rośnie. Gdy zadziała druga partia obostrzeń liczba nowych zakażeń będzie spadać - ocenia prof. Włodzimierz Gut. Jego zdaniem, spadek liczby wykonywanych testów w Polsce wynika z mniejszej liczby pacjentów zgłaszających się do lekarzy POZ.



06:19 Grozi nam epidemia odry

W przyszłym roku może dojść do groźnych epidemii odry, będących konsekwencją pandemii Covid-19 - ostrzegają naukowcy na łamach "The Lancet". Jak piszą, obecna pandemia ma wpływ na kontrolę chorób, z jej powodu wstrzymywano kampanie szczepień.



Głównym autorem publikacji jest prof. Kim Mulholland z Murdoch Children's Research Institute, przewodniczący grupy roboczej ds. szczepionek przeciwko odrze i różyczce SAGE Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Jak zaznaczył, w tym roku wiele dzieci nie zaszczepiło się przeciwko odrze, co sprawia, że przyszłe epidemie odry są nieuniknione.



W roku 2020 liczba zachorowań na odrę była niewielka, częściowo z powodu ograniczenia podróży oraz środków kontroli Covid-19.



06:16 Szczepionka

Połowa Polaków nie zamierza się szczepić przeciwko koronawirusowi, kiedy już będzie dostępna szczepionka - wynika z badania United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W porównaniu z podobnym badaniem z października wzrosła liczba niechętnych wobec szczepionki.



06:13 Brazylia

Podczas ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 35 294 nowych przypadków zakażeń kornawirusem i 685 zgonów z powodu Covid-19- poinformowało ministerstwo zdrowia.



W poniedziałek nowych zakażeń było 13 371 , zgonów 216. Wskaźniki rozwoju pandemii wróciły do poziomu z poprzedniego tygodnia, gdy dobowo odnotowywano około 30 tys. zakażeń.



Od początku pandemii Brazylia zarejestrowała ponad 5,9 miliona przypadków koronawirusa, oficjalna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 166 699.

06:11 Niemcy

Podczas ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 17 561 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 305 chorych na Covid-19 - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI)



Od początku pandemii w Niemczech zdiagnozowano 833 307 potwierdzonych przypadków koronawirusa, na Covid-19 zmarło 13 119 pacjentów.

06:10 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa poinformował, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zmarło 995 chorych na Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 166 045 kolejnych osób.

Według placówki naukowej z Baltimore od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 11 mln 342 495 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 248 468. Zgodnie z danymi UJH na całym świecie z powodu Covid-19 zmarło do tej pory 1 336 793 osób. Globalna liczba przypadków wirusa wynosi 55 mln 552 505.