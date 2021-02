W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6496 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 444 pacjentów z Covid-19. Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że prowadzi rozmowy na temat dostawy 30 mln dawek szczepionki przeciwko Covid-19 - rosyjskiego Sputnika V i indyjskiego Covaxin. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 3389 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 110 679 kolejnych osób. W Meksyku zanotowano rekordową liczbą zgonów i nowych przypadków zakażeń Covid-19. W kraju wyczerpały się zapasy szczepionek. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Zdj. ilustracyjne / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA

14:51 WHO w Wuhan

Zespół Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zbiera w Wuhanie nowe informacje na temat wybuchu pandemii Covid-19. Nie ma dowodów, aby koronawirus wydostał się z laboratorium - powiedział uczestnik Peter Daszak, cytowany przez agencję Reutera.



14:49 Badania nad łączeniem szczepionek AstraZeneca i Sputnik V

W przyszłym tygodniu w Azerbejdżanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich ruszą badania nad skutecznością szczepień z użyciem dawek preparatu AstraZeneca i rosyjskiego Sputnika V - zapowiedział prezes Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) Kiriłł Dmitriew.



Podobne badania nieco później mają rozpocząć się także w Arabii Saudyjskiej.



Według Dmitriewa, połączenie obu szczepionek może zwiększyć ich skuteczność, również przeciwko nowym wariantom wirusa. Badanie jest wynikiem umowy między AstraZeneca i moskiewskim Instytutem im. Nikołaja Gamalei.



Obie szczepionki działają na tej samej zasadzie, opierającej się na osłabionych generycznie niegroźnych adenowirusach, zawierających kluczowe białko szczytowe wirusa SARS-CoV-2. Różnica polega na tym, że rosyjski preparat jako wektora używa dwóch różnych wirusów występujących u ludzi, podczas gdy brytyjski - wirusa występującego u szympansów.



14:48 "Epidemia strachu" a szczepienia

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock przyznał, że film "Epidemia strachu" wpłynął na kształtowanie rządowej strategii szczepień. Już ponad 10 milionów Wyspiarzy otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Hollywoodzki hit w Mattem Damonem w roli głównej powstał w 2011 roku i zaskakująco precyzyjnie przewidział historię, którą od roku przeżywamy na całym świecie.



14:46 Szczepienia seniorów

"To jest droga przez mękę! Rejestracja dla seniorów jest fatalnie zorganizowana. Musimy chodzić i prosić o szczepienie". Tak mówią rozgoryczeni seniorzy, którzy od rana próbują zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 w warszawskim Szpitalu Południowym. Wczoraj w tej placówce zwolniło się 100 terminów, dlatego dziś szpital odwiedza bardzo wielu seniorów, licząc na umówienie wizyty.



13:45 Teatry

Jest duża szansa na szybkie otwarcie teatrów - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Rząd chce, żeby najbliższa faza luzowania ograniczeń dotyczyła także kultury.



13:37 Węgry

Premier Węgier Viktor Orban stwierdził, że od początku kwietnia będzie możliwe stopniowe rozluźnianie restrykcji epidemicznych. Mówił o tym na spotkaniu w Węgierskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej.



Od początku kwietnia nasze życie na pewno będzie mogło być swobodniejsze, jeśli w sposób zdyscyplinowany będziemy przestrzegać obostrzeń - oświadczył Orban.



W ciągu ostatniej doby zanotowano na Węgrzech 1652 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od 10 stycznia. Zmarło też 93 kolejnych chorych na Covid-19.

12:56 Polak w poufnym zespole negocjującym szczepionki w imieniu UE

Przedstawiciel polskich władz jest jednym z siedmiu głównych negocjatorów, którzy w imieniu Unii Europejskiej pod kierunkiem Komisji Europejskiej negocjują dla 27 państw kontrakty z firmami farmaceutycznymi na zakup szczepionek - ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymanska-Borginon.

12:51 Szczepionka AstraZeneca dla mieszkańców Norwegii i Danii do 65 lat

Norweskie i duńskie władze zdrowotne zaleciły tosowanie szczepionki AstraZeneca przeciw Covid-19 u osób w wieku do 65 lat. Argumentowały, że brak wystarczających badań potwierdzających skuteczność preparatu wśród seniorów powyżej tego wieku.



Szczepionka AstraZeneca została dopuszczona na podstawie danych (uzyskanych głównie - przyp. red.) od osób poniżej 55 lat. Nie oznacza to, że preparat nie działa w starszej grupie, ale nie mamy wystarczającej dokumentacji - oświadczyła dyrektor Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) Camilla Stoltenberg.

12:45 Co dalej z obostrzeniami? W piatek Morawiecki przedstawi plan

W piątek przekażemy perspektywę na kolejne dwa tygodnie dot. kwestii obostrzeń związanych z pandemią - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, w związku z dużą liczbą zgonów w kraju i "szalejącą epidemią również wokół Polski", konieczna jest wytrwałość.

11:45 Łódź zwolni lokale gastronomiczne z opłat za koncesję na alkohol

Łódzki magistrat zwolni z opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu w 2021 r. wszystkie działające w mieście lokale gastronomiczne, w których spożycie alkoholu odbywa się na miejscu. Tym, którzy już zapłacili, pieniądze zostaną zwrócone - poinformowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

W ocenie prezydent miasta to wymierna i konkretna pomoc, która pozwoli łódzkim przedsiębiorcom z branży gastronomicznej zaoszczędzić w sumie niemal 1,5 mln zł.

Jak wskazała Zdanowska, pracownicy gastronomii i restauratorzy są grupą najbardziej poszkodowaną przez funkcjonujące obostrzenia. Podkreśliła, że obecnie to nie jest już jedynie walka o utrzymanie miejsc pracy, ale prawdziwa walka o przetrwanie biznesów budowanych latami. Zdaniem prezydent Łodzi, płynąca od rządu pomoc jest za mała i tylko w skromnej części zaspokaja zobowiązana restauratorów.

11:12 Co wyniknie z mieszania szczepionek?

W Wielkiej Brytanii rusza pilotażowy program, polegający na mieszaniu różnych szczepionek przeciw Covid-19 przy podawaniu pierwszej, a potem drugiej dawki. Korzyści z takiego podejścia miały wykazać badania na zwierzętach. Gdyby test na ludziach pokazał, że działają prawidłowo, przyspieszyłoby to cały proces szczepienia. W Wielkiej Brytanii w użyciu są dwa produkty - koncernów Pfizer i AstraZeneca.

10:38 444 nowe zgony w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6496 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 444 pacjentów z Covid-19.

10:00 Ruszył proces dopuszczania do obrotu szczepionki Novaxu

Europejska Agencja Leków rozpoczęła proces dopuszczania do obrotu szczepionki firmy Novavax przeciw Covid-19. Polska zakontraktowała 8,4 mln dawek tego preparatu - wynika z wpisu na Twitterze ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

09:13 Gowin: To argument za przyspieszeniem procesu rozmrażania

Niestety bezrobocie zauważalnie wzrosło w styczniu do poziomu 6,5 proc. Widać zatem pierwsze negatywne na rynku pracy skutki pandemii - stwierdził wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Tym bardziej jest to argument przemawiający za przyspieszeniem procesu rozmrażania tych branż gospodarczych, które dotknięte są ograniczeniami - dodał.

08:43 Ukraina: Pożar w szpitalu dla pacjentów z Covid-19

Cztery osoby zginęły, a dwie zostały ranne w pożarze, który wybuchł nocą w szpitalu przyjmującym pacjentów z Covid-19 w Zaporożu na Ukrainie. Wśród ofiar śmiertelnych były trzy pacjentki i 26-letnia lekarka.



Prokurator generalna Iryna Wenediktowa poinformowała, że pacjentki, które zginęły, były w wieku 91, 76 i 64 lat.



Pożar wybuchł na parterze czteropiętrowego budynku. Na oddziale przebywały osoby pod respiratorami.

08:03 Sądy uchylają kary nałożone przez sanepid

Co najmniej 215 skarg na kary administracyjne stosowane przez sanepid, wpłynęło do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Polsce. Chodzi o wysokie grzywny, nawet do 30 tysięcy złotych. Nakładane były za łamanie obostrzeń epidemicznych. Ponad 60 kar zostało uchylonych, wiele postępowań nadal trwa.

07:05 Australian Open: Zawodnicy na kwarantannie

Około 600 osób, wśród których znajdują się tenisiści przygotowujący się do turnieju Australian Open, zostało skierowanych na kwarantannę po tym, jak w hotelu w Melbourne wykryto przypadek zachorowania na Covid-19. W australijskim mieście nie było lokalnej transmisji wirusa od 28 dni.

06:35 Rzym przygotowuje się na pierwszy weekend ze złagodzonymi restrykcjami

Władze Rzymu przygotowują się na pierwszy weekend po złagodzeniu restrykcji w związku z wprowadzeniem w całym regionie żółtej strefy niższego ryzyka zakażeń. Siły porządkowe zorganizują w centrum specjalne "korytarze", by nie dopuścić do tłumów na ulicach.

W pierwszy weekend lutego oczekuje się masowego wyjścia rzymian z domów, głównie do już otwartych lokali gastronomicznych. W związku z tym w środę odbyło się specjalne posiedzenie lokalnego komitetu do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Media podały, że zapadła decyzja o tym, że "korytarze", które mają regulować ruch pieszych i zapobiegać powstawaniu zgromadzeń, zostaną utworzone na Piazza del Popolo, czyli w rejonie handlowej via del Corso i tarasu widokowego Pincio, jednego z ulubionych miejsc spotkań mieszkańców stolicy. Całe centrum będzie pilnowane przez wzmocnione siły porządkowe, w tym patrole konne policji i karabinierów.

06:22 "Szczepionka AstraZeneca chroni skutecznie przed tym, co w Covid-19 jest najgorsze"

Po zaszczepieniu preparatem AstraZeneca poziom ochrony przed ciężkim Covid-19, czy przed hospitalizacją w przypadku zakażenia jest bardzo wysoki, w badaniach trzeciej fazy wynosił 100 proc. - dokładnie tyle samo ile w przypadku szczepionek mRNA, jak preparaty Pfizera, czy Moderny. Szczepionka AstraZeneca chroni więc skutecznie przed tym, co w Covid-19 jest najgorsze - gdy uderza on z całą mocą, kiedy organizm pacjenta traci kontrolę, kiedy jego układ immunologiczny szaleje, kiedy pacjent z trudem łapie oddech i trzeba mu podawać tlen - podkreślił w rozmowie z PAP ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski. Chroni też przed powikłaniami po COVID-19, które mogą trwać jeszcze miesiące po przechorowaniu - zmęczenie, problemy ze snem, niepokój, ból mięśni, depresja. Po zaszczepieniu tego wszystkiego możemy po prostu uniknąć - dodał.

Ekspert zaznaczył, że trzeba pamiętać, że każda szczepionka, aby została dopuszczona do użytku, musi spełniać odpowiednie wymogi: musi mieć dobry profil bezpieczeństwa, być dobrze tolerowana przez osoby, które ją otrzymują, musi być immunogenna, czyli wywoływać założoną odpowiedź układu odporności, oraz musi spełnić wymóg skuteczności.

05:15 Dramatyczna sytuacja w Meksyku

W Meksyku zanotowano rekordową liczbą zgonów i nowych przypadków zakażeń Covid-19. W kraju wyczerpały się zapasy szczepionek.



Według oficjalnych danych meksykańskiego ministerstwa zdrowia, w środę zmarło 1707 osób po zakażeniu koronawirusem. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 161 240, chociaż ocenia się że rzeczywista ich liczba wynosi ponad 195 000.



Liczba potwierdzonych nowych infekcji zwiększyła się o 12 153 - do prawie 1,89 mln.



Meksyk otrzymał dotychczas zaledwie 766 tys. dawek szczepionki Pfizera i BioNTech, z czego wykorzystano już do szczepień 686 tys. Pozostałe zarezerwowano na podanie drugiej dawki, ale mogą ją otrzymać obecnie tylko nieliczni.



Następna dostawa szczepionek Pfizera spodziewana jest najwcześniej w połowie lutego.



Rząd Meksyku wydał zgodę na sprowadzenie do kraju i zastosowanie do szczepień rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Nie podpisano jednak jeszcze kontraktu na jej dostawę i nie wiadomo, jaka będzie jej wielkość. Rząd spodziewał się otrzymać 400 tys. dawek do końca lutego.

05:05 Brazylia negocjuje dostawę 30 mln dawek szczepionki

Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że prowadzi rozmowy na temat dostawy 30 mln dawek szczepionki przeciwko Covid-19 - rosyjskiego Sputnika V i indyjskiego Covaxin.



Według komunikatu resortu, rosyjski producent Gamaleya będzie w stanie dostarczyć 10 mln dawek swojej szczepionki w lutym i marcu a indyjski Bharat Biotech 8 mln w lutym i 12 mln w marcu.



Brazylijski urząd regulacji rynku medycznego Anvisa poinformował, że dopuszczone będą do stosowania w kraju szczepionki testowane za granicą. Wcześniej dopuszczano do stosowania jedynie szczepionki, które przeszły III fazę prób w Brazylii.





05:00 Nowe dane z USA

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 3389 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 110 679 kolejnych osób.



Uniwersytet Johnsa Hopkinsa szacuje, że od wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych odnotowano łącznie 26 mln 554 204 przypadki zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 450 680.



Około 70 do 85 proc. populacji USA powinno zostać w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19, zanim kraj zacznie powracać do normalności - powiedział cytowany przez CNN główny doradca medyczny prezydenta Joe Bidena dr Anthony Fauci.